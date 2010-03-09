Конституционный зуд

9 марта 2010, 12:00

Виктор Янукович установил своеобразный рекорд: на десятый день после инаугурации он высказался за изменение Конституции.

Поспешность главы государства вызвана объективными и субъективными факторами, но реализовать благие намерения по принятию качественно нового Основного Закона будет непросто.

Стоит признать, что Конституция Украины вообще мало нравилась отечественным президентам. Исключение составил разве что Леонид Кравчук, при котором действовала Конституция УССР. Последующие главы государства не оставляли без внимания Основной Закон: Леонид Кучма в 1996 году вступил в схватку с парламентом за принятие приемлемого для себя варианта Конституции. Именно Леонид Данилович предпринял попытку изменить Конституцию, урезав президентские полномочия, но ему не пришлось поработать при обновленной Конституции. Виктор Ющенко после победы и революции на Майдане не стал предпринимать попытку переписать Основной Закон, а когда попытался начать конституционную дискуссию, был оперативно отодвинут на второй план более предприимчивыми и энергичными политиками. Теперь наступила очередь Виктора Януковича, боровшегося за президентское кресло, невзирая на ограниченность возможностей его обладателя.

Конституционная реформа, инициированная в 2002-м, проголосованная в декабре 2004-го и вступившая в силу 1 января 2006 года, действительно создает немало неудобств субъектам политического процесса в Украине. Попытка перенести на украинскую почву достижения европейской демократии действительно потерпела неудачу: к игре по новым правилам не готовы ни являющиеся, по сути, департаментами влияния финансово-промышленных групп политические партии, ни робкое гражданское общество, ни постоянно растущий чиновничий аппарат. Баланс между ветвями власти то и дело пытаются установить волюнтаристскими решениями (вспомним досрочные парламентские выборы 2007 года и несостоявшееся переизбрание Верховной Рады в 2008-м), судебная власть является предметом политических рейдерских атак. Сегодня на повестке дня – переписывание правил существования парламентской коалиции, являющихся наиболее причудливыми в Европе. Если верх возьмет инициатива сторонников «упрощения» из Партии регионов, Украина с головой нырнет в новый политический кризис.

Однако это далеко не полный перечень проблемных вопросов. Виктору Януковичу, коль он решился взяться за конституционное реформирование, предстоит ответить хотя бы на самые острые. Например, как в новом варианте Конституции будут определены сроки пребывания Черноморского флота РФ на украинской территории? Не изменится ли нейтральный и внеблоковый статус нашего государства? Будет ли изменен статус русского языка, сохранится ли монополия украинского как государственного языка? Не встанет ли Украина на путь федерализации, о преимуществах которой совсем недавно рассуждали высокопоставленные «регионалы»?

Вектор конституционного реформирования представляет особый интерес для крупнейшего европейского государства, поскольку Основной Закон не стоит разворачивать ежегодно под влиянием того или иного политического урагана или тайфуна. Это не флюгер. Кстати, вопрос формального гарантирования прав и свобод сегодня представляется менее важным, чем реальное состояние дел в этом вопросе. Как показывает отечественный опыт, государство, чиновники и политические силы склонны толковать законодательство исключительно в выгодном для себя свете.

Не менее любопытен вопрос наличия у президента команды конституционалистов, способных соединить многообразие интересов миллионов украинцев в текст качественного Основного Закона. Может, Виктор Янукович решил воспользоваться услугами Медведчука: у реализатора конституционной реформы 2004 года определенно есть в запасе «карта минных полей» действующего варианта Конституции, которую можно предложить новому политическому патрону. Во времена политического романа между бютовцами и «регионалами» роль главного законника у последних играл Александр Лавринович. Наверное, Александру Владимировичу пригодятся некоторые наработки, но для начала необходимо сформулировать техническое задание по написанию Конституции.

Виктор Федорович, как представляется, попытается пойти путем Виктора Андреевича: вынести базовые положения Конституции на всеукраинский референдум, чтобы, предварительно заручившись поддержкой населения, осуществлять давление на парламент. Впрочем, со сговорчивостью Верховной Рады будут проблемы: вряд ли нынешний парламентский созыв способен отдать две трети своих голосов за реформирование Основного Закона. Да и результаты парламентских выборов в контексте нынешней экономической ситуации вряд ли порадуют Партию регионов. Выходит, необходимо выдвигать компромиссный вариант конституционных изменений, что выглядит еще боле фантастическим сценарием, чем «перекрашивание» всей фракции БЮТ в интересах Януковича. В Украине практически нет политиков, способных действовать не ради собственной сиюминутной выгоды, а ради интересов страны.

Похоже, заявленное Виктором Януковичем стремление реформировать Конституцию было чем-то средним между криком души победителя президентской гонки, лишенным возможности навести порядок в стране по собственным лекалам, и элементом джентльменского набора главы государства, начавшего свою каденцию. Ожидать «Конституцию Януковича» сегодня просто неоткуда, но это не означает, что президент не станет больше обращаться к этой теме. Как только появятся проблемы в экономике, которые нельзя будет свалить на правительство Тимошенко, виновной будет объявлена Конституция.
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