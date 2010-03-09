Сила ФПГ

9 марта 2010, 12:41

Якщо ви думаєте, що в Україні вибори – це тільки політичні змагання, ви дуже помиляєтесь

У багатьох випадках – це боротьба великих фінансово-промислових груп за доступ до ресурсів, державних у першу чергу. Власне, якщо добре придивитися, ця боротьба заміняє весь політичний процес.  Таким чином, стають зрозумілими і «танці» довкола коаліції, чи-то коаліцій, і багато інших процесів у країні. І саме тому кожного разу, коли до влади приходить новий президент, починається перерозподіл цих ресурсів, який, звичайно, не обходиться без економічного тиску на опонентів (компромату в усіх на всіх достатньо), встановлення так званої справедливості та розмов про політичні репресії. У країні, де лише 52 сім’ї контролюють 82% української економіки (за висновками експертів Фонду «Співдружність», які журнал «Главред» публікував у одному із попередніх номерів), інакше й не може бути.
Така ситуація склалася через інституційну слабкість української держави та відсутність реального громадянського суспільства. Ця інституційна слабкість не розвинулася в один момент, і вже точно не «помаранчеві» спричинилися до цих процесів, як прийнято вважати в середовищі «біло-синіх». У першого Президента незалежної України Леоніда Кравчука не було часу на те, щоб вибудувати сильні державні інститути, а Леонід Кучма пішов іншим шляхом. Вважається, що інститут президентства у цей час дуже укріпився. Але це не так. Сам по собі цей інститут президентства був би нічого не вартий як державна інституція (відсутність традиції, низька правосвідомість суспільства та політичних груп й багато інших факторів цьому не сприяли), якби не авторитарні методи управління Леоніда Даниловича, який фактично керував країною (і в першу чергу отими фінансово-промисловими групи, не дозволяючи жодній з них отримати домінуючий статус) у ручному режимі. Очевидно, що після політичної реформи та після відходу авторитарного лідера послаблення інститутів влади почало відбуватися з неймовірною швидкістю. Саме тому і президент, і прем’єр змушені шукати підтримки у ФПГ. Віктор Ющенко втратив цю підтримку – і тому програв вибори. А сила Юлії Тимошенко чи Віктора Януковича якраз полягає не в самих посадах президента чи прем’єра (ці посади в Україні - лише інструмент для досягнення повноти політичної та економічної влади), а в підтримці конкретних фінансово-промислових груп.
В одному з останніх номерів російського випуску журналу Esquire професор МДУ, економіст Олександр Аузан проаналізував події в Росії двох останніх десятиліть з точки зору інституційної економіки та теорії суспільного договору. У цій статті у нього є цікаве міркування щодо тих російських груп, які ділять владу, що автоматично означає – і економічні ресурси. Зокрема професор пише, що групи, зацікавлені у розподілі активів, «розмивають правила і кожного разу повертають гру до висхідної точки». Зрештою, після кожних президентських виборів в Україні (за винятком 1999 року, коли Кучма «взяв» другий президентський термін) ми також спостерігаємо оце повернення до «висхідної точки». Ті, хто змінюють один одного при владі, не хочуть і уже, мабуть, не можуть розірвати це замкнене коло. Соціальна нерівність, яка посилюється за таких умов (коли одні носять у сумочці діаманти на суму в Ђ4,5 мільйона, а інші не мають грошей навіть на повноцінне харчування, вже не кажучи про інші потреби; та за відсутності середнього класу), є добрим ґрунтом для диктатури або як мінімум для втрати частини демократичних надбань.
Саме тому я особисто дуже зацікавлена, щоб у цій країні сформувалася сильна опозиція. А якщо ми реалісти, то добре розуміємо, що такою опози- цією до «біло-синіх» може бути лише Юлія Тимошенко. Лише за наявності сильної опозиції є гарантія збереження принаймні якогось балансу сил, а отже, і у цьому мій інтерес як журналіста, і свободи слова. І якщо регіонали справді порушать проти неї та її соратників кримінальні справи, як обіцяють, то цим лише допоможуть Юлії Володимирівні укріпитися у статусі опозиційного лідера. Ви ж пам’ятаєте, як злетів її рейтинг, коли її ув’язнили в часи Кучми? Деякі експерти у цьому сенсі побоюються «змови» Партії регіонів та БЮТ. Але як писав засновник гонзо-журналістики Хантер Томпсон, щоб найгірші прогнози збувалися, достатньо того, щоб хороші люди байдуже склали руки. Отже, не будьте байдужими.

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