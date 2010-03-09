Кому достанется МИД?

Инаугурация и присяга Виктора Януковича – а значит и его официальное вступление на пост президента – уже позади, а бои за должности в правительстве в окружении «бело-голубых» продолжаются.

Одним из таких форпостов, бесспорно, остается внешнеполитическое ведомство. «Главред» попытался оценить шансы вероятных кандидатов на должность министра иностранных дел.



У Президента Януковича нет достаточного влияния, чтобы одним махом решить все кадровые назначения в правительстве. Однако Конституция все-таки закрепляет за Президентом право подавать в парламент кандидатуры на посты министра обороны и министра иностранных дел. Очевидно, именно поэтому сейчас кулуарная дискуссия вокруг возможных кандидатов на две эти правительственные должности наиболее предметная, более того - наиболее персонализированная. Если для Минобороны у «бело-голубых» сейчас только одна реальная кандидатура – Александр Кузьмук, то очередь претендентов на министерский портфель МИД несколько длиннее.



Претенденты, равняйсь!



Одним из самых профессиональных претендентов на пост главы внешнеполитического ведомства называют нынешнего посла Украины в России Константина Грищенко. Его знают как опытного и прагматичного дипломата. «Сначала главой МИД в теневом правительстве Януковича был Константин Грищенко – очень опытный дипломат, которому приходилось работать в сложных условиях, в частности во время посольского скандала в Вашингтоне и на посту министра иностранных дел во время Оранжевой революции. Этот человек прагматичный и положительно воспринимается и на Востоке, и на Западе», – рассказывает «Главреду» научный директор Школы политической аналитики при НаУКМА Алексей Гарань.



То, что Константин Грищенко представлял внешнеполитическое направление работы в теневом правительстве Януковича, никоим образом не помешало президенту Ющенко сначала ввести его в состав СНБОУ заместителем председателя, а затем закрепить за ним эту должность параллельно с выполнением обязанностей украинского посла в РФ.



Как показывает опыт, Константин Грищенко способен быть одинаково эффективным как в России, так и в США. Именно в период последнего прихода Грищенко в США в ранге посла произошло похолодание отношений двух стран. Из-за убийства Гонгадзе, пленок Мельниченко и украинских «Кольчуг» в Ираке украино-американские отношения переживали не самые лучшие времена. Но именно благодаря усилиям Грищенко удалось возобновить позитивную динамику этих отношений и даже включить украинских миротворцев в стабилизационные силы в Ираке. Кроме того, за последние, не наилучшие в украино-российских отношениях полтора года, Грищенко не менее эффективно сдерживает запал российского дипломатического ведомства в адрес украинской стороны на должности украинского посла в России.



Хоть его некогда и обвиняли в излишней лояльности к России, однако в своей пророссийскости он всегда знал меру. Когда случился скандал вокруг Тузлы, министр иностранных дел Грищенко сумел встать на защиту национальных интересов, не испортив при этом отношений с Россией. Также именно Грищенко стал одним из немногих членов правительства Януковича, высказавшихся против проекта Николая Азарова ЕЭП, обращая внимание на угрозу национальному экономическому суверенитету, которую несут сверхгосударственные координирующие органы ЕЭП.



«Вопрос в том, не отдалился ли он за время пребывания на посту украинского посла в России от Януковича», – предпочитает не преувеличивать шансы Грищенко Гарань.



Другим претендентом на пост главного дипломата страны называют постпреда Украины при международных организациях в Вене Владимира Ельченко. Имя Ельченко звучало наряду с именами Огрызко и Грищенко еще в 2003 году, когда на пенсию уходил Анатолий Зленко, а также в 2007-м, когда министром стал Арсений Яценюк. В 2006 году Ющенко уволил Ельченко с должности посла Украины в Австрии после скандала с выдачей украинским посольством в Австрии украинских виз туркменским оппозиционерам. По словам нардепа из ПР Михаила Чечетова, Ельченко имеет у «регионалов» поддержку. По мнению отдельных наших собеседников, Янукович, руководствуясь политической целесообразностью, все-таки может подать кандидатуру Владимира Юриевича, который уже в третий раз стоит в очереди на эту должность.



Третьим претендентом на портфель министра иностранных дел называют карьерного дипломата Юрия Костенко, который в течение последних полугода состоит в должности посла Украины в Китае, а до этого работал заместителем министра. Среди преимуществ этого претендента – самый длинный стаж дипломатической работы.



В числе других претендентов на эту должность также называют народного депутата из ПР и профессионального дипломата Леонида Кожару, который после ухода Грищенко на работу в украинское посольство в России заменил его на неформальной должности министра иностранных дел в теневом правительстве Виктора Януковича. «Нынешний теневой «региональный» министр иностранных дел Леонид Кожара объективно не столь опытный, как Грищенко», – говорит эксперт-международник Гарань.



Впрочем, в кулуарах поговаривают, что в ПР он больше занимается организацией встреч Януковича с зарубежными дипломатами и полисимейкерами, чем реально влияет на определение стратегического курса. Так, по информации «Главреда», еще в октябре прошлого года Леонид Александрович летал в США, чтобы подготовить приезд туда Виктора Януковича. Однако после того, как ему так и не удалось добиться организации встреч с какими-то более-менее влиятельными людьми, поездка Януковича в США так и не состоялась.



В последнее время автору этих строк приходилось замечать, как Леонид Александрович перед выборами просто занимался позитивным освещением Януковича в СМИ. Так, вашему покорному слуге собственными глазами удалось увидеть, как на одном из мероприятий, где присутствовали послы Германии и Франции, Кожара упорно писал смс одному из зарубежных журналистов, чтобы тот спросил у послов, действительно ли руководители их государств поддерживают Тимошенко как кандидата в президенты, о чем вроде бы намекала одна из предвыборной рекламы ЮВТ. Не получив позитивного ответа, «регионал» в конце концов сам спросил об этом и в ответ услышал ожидаемое опровержение.



Впрочем, в последнее время появляется информация о том, что Кожары среди претендентов на главу МИД нет. В разговоре с «Главредом» сам Леонид Александрович дипломатично ушел от ответа на вопрос о претендентах на пост руководителя внешнеполитического ведомства, сославшись на то, что «представление на министра иностранных дел подадут тогда, когда будет решен вопрос о новой коалиции». Впрочем, без лишней скромности отметил, что он среди претендентов все же значится.



МИД и дальше будет в шоколаде?



Источники «Главреда» в МИД сообщают, что нынешний министр иностранных дел Петр Порошенко имеет очень высокие (95%) шансы сохранить за собой должность и при новом Президенте. В свое время Порошенко действительно пришел в МИД как компромиссная фигура, которая устраивала всех. С его приходом в министерство значительно активизировалась работа МИД на разных направлениях. Стоит хотя бы отметить, какое количество встреч и международных визитов осуществил Петр Алексеевич за последние несколько месяцев. Впрочем, информация о больших шансах переназначения Порошенко на главу МИД может и в самом деле свидетельствовать только о желании самого министра оставаться на своей должности.



«Продолжение пребывания министром иностранных дел Петра Порошенко было бы хорошим сигналом международному сообществу. Это свидетельствовало бы о стабильности и снимало бы подозрения с Виктора Януковича в том, что он будет менять внешнеполитический курс. Кроме того, эти последние месяцы, когда Порошенко возглавляет МИД, министерство действовало довольно динамично и энергично. Порошенко как компромиссная фигура мог бы влиться в новую команду, не изменив при этом основные векторы развития Украины», – рассказывает Алексей Гарань и тут же отмечает, что, к сожалению, у «регионалов» есть свои и претенденты, и аппетиты. Поэтому, по мнению профессора политологии, у Порошенко мало шансов именно потому, что «регионалам» нужно раздать должности.