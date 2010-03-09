Львов шоколадных грез

Изюминкой «ІІІ Праздника шоколада» стало участие известного кондитера-шоколадье Валентина Штефане. Специально к этому празднику он изготовил из французского шоколада 25-килограммового льва: на это понадобилось больше 4 часов.Валентин Штефане признался, что сделать это ему было не трудно. Ведь создает он такие шедевры не в первый раз. Кондитер-шоколадье напомнил, что изготовлял 23-килограммовое Пасхальное яйцо, доставшееся в подарок экс-президенту Украины Виктору Ющенко. Позже, из-за размеров, оно попало в Книгу рекордов Украины. А еще прославился Валентин свадебным платьем из шоколада и булочками для своей невесты.В воскресенье шоколадным львом любовались посетители Дворца искусств, где, собственно, и происходили основные события «ІІІ Праздника шоколада». А в понедельник вечером, 8 марта, в Доме ученых льва Валентина Штефане купили на аукционе за 3,5 тыс. грн. Борьба за эту скульптуру велась между двумя покупателями, а шаг между ценами в среднем составлял по 500 грн.Собранные на аукционе деньги пошли на нужды Мальтийской службы помощи.На «ІІІ Празднике шоколада» для львовян и гостей города открылась «Комната шоколадных шедевров». Студенты и выпускники Львовской государственной академии искусств в течение 6-7 марта проявляли в ней свое творчество. 8 марта их работы были приобретены на аукционе, состоявшемся рядом с «Шоколадным балом».Вначале для своей работы мастера получили шоколадные глыбы, вес каждой – по 18 кг. Затем они воплощали в шоколаде свои мечты. У одних они отразились в виде женщины, у других – в виде мужских трусов.На аукционе выше других работ молодых мастеров покупатели оценили шоколадное изделие под названием «Искушение». Его приобрели за 800 грн.Представители львовской галереи «Равлик» преподнесли гостям «Праздника шоколада» настоящий сюрприз. Каждому желающему была предоставлена возможность показать свой талант. Для этого люди выбирали формочки с меньшим или большим львом, а затем наполняли их шоколадом.Любопытно, что шоколадные львы были копией тех, которых можно увидеть на львовских домах.Участие в «ІІІ Празднике шоколада» приняли и самые маленькие. Для детей организаторы специально заготовили 2 тысячи плиток шоколада «Світоч», из которых они собирали замки, крепости, мосты.Малыши рисовали, лепили фигуры из пластилина, а также готовили сладкие вафельные пирожные.Специально к «ІІІ Празднику шоколада» организаторы мероприятия приобрели два фонтана – из белого и черного шоколада, которые привезли из Великобритании. Их стоимость - от 3 до 3,2 тысяч евро.Сладкоежки покупали бананово-апельсиновые шашлыки, обмазанные в шоколадных фонтанах.Организаторы мероприятия позаботились и о здоровье львовян. Волонтеры ходили по центру города и предлагали прохожим обменять сигареты на конфеты. Среди них оказалась и пара, специально приехавшая на «Праздник шоколада» из Киева.Изюминой воскресного дня на «Празднике шоколада» стал торт «Ратуша». Над его созданием трудились 9 кондитеров фабрики сладостей «Виктория». Весило изделие 220 кг, из которых 50 кг – это шоколад.После презентации его начали раздавать гостям праздника. И здесь всех ожидал еще один сюрприз: свой кусочек торта каждый из них мог получить из рук известного хореографа Григория Чапкиса.Вечером 7 марта во львовском клубе «Рафинад» состоялась не менее интересная акция: там художница Ольга Русановская черным по белому бельгийскому шоколаду рисовала портреты депутатов Львовского городского и Львовского областного советов. Затем их выставили на торги, участниками которых стали женщины.На самой дорогой работе, за которую выложили 4,6 тыс. грн, изображен депутат Львовского городского совета, армянин по национальности, Арзуманян Вардкез. К тому же к каждому лоту непосредственно депутаты добавляли от себя ценные подарки, иногда стоившие больше, чем сам лот.Завершил «ІІІ Праздник шоколада» «Шоколадный бал». Гвоздем программы этого мероприятия стало участие хореографа Григория Чапкиса, учившего пары танцевальному искусству.