Львов шоколадных грез

9 марта 2010, 15:45

На три дня Львов стал столицей шоколада. Здесь собралось множество мастеров шоколадного дела, подаривших любителям сладостей настоящий «Праздник шоколада».

6-8 марта каждый желающий мог попробовать французский, бельгийский и львовский шоколад, посмотреть на изделия известного кондитера Валентина Штефане, проявить талант в шоколадном деле. Сладкоежкам также выпала возможность потанцевать с самим Григорием Чапкисом.

Львиный сюрприз

Изюминкой «ІІІ Праздника шоколада» стало участие известного кондитера-шоколадье Валентина Штефане. Специально к этому празднику он изготовил из французского шоколада 25-килограммового льва: на это понадобилось больше 4 часов.

Валентин Штефане признался, что сделать это ему было не трудно. Ведь создает он такие шедевры не в первый раз. Кондитер-шоколадье напомнил, что изготовлял 23-килограммовое Пасхальное яйцо, доставшееся в подарок экс-президенту Украины Виктору Ющенко. Позже, из-за размеров, оно попало в Книгу рекордов Украины. А еще прославился Валентин свадебным платьем из шоколада и булочками для своей невесты.

В воскресенье шоколадным львом любовались посетители Дворца искусств, где, собственно, и происходили основные события «ІІІ Праздника шоколада». А в понедельник вечером, 8 марта, в Доме ученых льва Валентина Штефане купили на аукционе за 3,5 тыс. грн. Борьба за эту скульптуру велась между двумя покупателями, а шаг между ценами в среднем составлял по 500 грн.

Собранные на аукционе деньги пошли на нужды Мальтийской службы помощи.

Шоколадные мечты сбываются

На «ІІІ Празднике шоколада» для львовян и гостей города открылась «Комната шоколадных шедевров». Студенты и выпускники Львовской государственной академии искусств в течение 6-7 марта проявляли в ней свое творчество. 8 марта их работы были приобретены на аукционе, состоявшемся рядом с «Шоколадным балом».

Вначале для своей работы мастера получили шоколадные глыбы, вес каждой – по 18 кг. Затем они воплощали в шоколаде свои мечты. У одних они отразились в виде женщины, у других – в виде мужских трусов.


На аукционе выше других работ молодых мастеров покупатели оценили шоколадное изделие под названием «Искушение». Его приобрели за 800 грн.

Женщина-покупательница «Искушения»

Каждый мог проявить свой талант

Представители львовской галереи «Равлик» преподнесли гостям «Праздника шоколада» настоящий сюрприз. Каждому желающему была предоставлена возможность показать свой талант. Для этого люди выбирали формочки с меньшим или большим львом, а затем наполняли их шоколадом.


Любопытно, что шоколадные львы были копией тех, которых можно увидеть на львовских домах.

Шоколаду радовались и дети

Участие в «ІІІ Празднике шоколада» приняли и самые маленькие. Для детей организаторы специально заготовили 2 тысячи плиток шоколада «Світоч», из которых они собирали замки, крепости, мосты.

Малыши рисовали, лепили фигуры из пластилина, а также готовили сладкие вафельные пирожные.

Фонтаны шоколада

Специально к «ІІІ Празднику шоколада» организаторы мероприятия приобрели два фонтана – из белого и черного шоколада, которые привезли из Великобритании. Их стоимость - от 3 до 3,2 тысяч евро.

Сладкоежки покупали бананово-апельсиновые шашлыки, обмазанные в шоколадных фонтанах.


Здоровый шоколад

Организаторы мероприятия позаботились и о здоровье львовян. Волонтеры ходили по центру города и предлагали прохожим обменять сигареты на конфеты. Среди них оказалась и пара, специально приехавшая на «Праздник шоколада» из Киева.
Пара из Киева согласилась обменять сигареты на шоколадные конфеты

Чапкис кормил тортом

Изюминой воскресного дня на «Празднике шоколада» стал торт «Ратуша». Над его созданием трудились 9 кондитеров фабрики сладостей «Виктория». Весило изделие 220 кг, из которых 50 кг – это шоколад.

После презентации его начали раздавать гостям праздника. И здесь всех ожидал еще один сюрприз: свой кусочек торта каждый из них мог получить из рук известного хореографа Григория Чапкиса.

Сладкие депутаты

Вечером 7 марта во львовском клубе «Рафинад» состоялась не менее интересная акция: там художница Ольга Русановская черным по белому бельгийскому шоколаду рисовала портреты депутатов Львовского городского и Львовского областного советов. Затем их выставили на торги, участниками которых стали женщины.

На самой дорогой работе, за которую выложили 4,6 тыс. грн, изображен депутат Львовского городского совета, армянин по национальности, Арзуманян Вардкез. К тому же к каждому лоту непосредственно депутаты добавляли от себя ценные подарки, иногда стоившие больше, чем сам лот.

Все завершилось балом

Завершил «ІІІ Праздник шоколада» «Шоколадный бал». Гвоздем программы этого мероприятия стало участие хореографа Григория Чапкиса, учившего пары танцевальному искусству.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять