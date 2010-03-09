10 березня в приміщенні медіа-холдингу «Главред-медіа» відбулась прес-конференція на тему: «Внесення змін до Конституції України: нагальність та доцільність».



У прес-конференції взяли участь:



-професор права Віктор Мусіяка;

-директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.



«Главред»: 7 березня Президент України Віктор Янукович наголосив на необхідності внесення змін до Конституції України з метою удосконалення функціонування влади в державі. Як ви думаєте, які саме зміни мав на увазі Президент?



Віктор Мусіяка: В передвиборчій гонці він називав деякі аспекти конституційного процесу, які вимагають вдосконалення. Навіть якось виступаючи на останньому етапі виборчого процесу він доволі негативно оцінив зміни, які були внесені в 2004 році. Здається, він говорив про те, що саме вони стали причиною негативних процесів. Цим він викликав у мене почуття тривоги, м’яко кажучи. Але він завершив абсолютно прийнятно, він сказав: але треба виконувати діючу Конституцію, і… скажімо, удосконалювати її таким чином. Тому я не знаю, що він зараз матиме на увазі.

В вересні я був на передачі у Безулик, і говорив про те, що не треба бути оракулом. Будь-хто з тих, хто брав участь у виборчому процесі, заявляв, що він буде робити як президент, виходячи далеко за межі конституційних президентських повноважень. Якщо він стане президентом, то він обов’язково буде прагнути до того, щоб збільшити президентські повноваження. Я думаю, що будь-який конституційний процес, який може розпочатися в державі з ініціатив президента, буде мати якраз пропозиції по збільшенню повноважень президента.

Я довгий час був прихильником того, щоб президента обирати в парламенті. Його не можна позбавити повноважень, які залишать його дуже серйозною політичною фігурою. Треба обов’язково залишити повноваження, пов’язані з достроковим припиненням повноважень Верховної Ради, інакше не можна. Без цієї фігури не можна обійтися. Але те, що у нас відбувається в парламенті останні роки, особливо нинішня ситуація, не додає аргументів до того, що нам треба переходити до більш широкої конструкції парламентської організації влади.

Люди завжди бачать якісь конкретні випадки, в даному випадку функціонування парламенту, і зважують: а якщо цьому парламенту надати ще більших повноважень?! Вони будуть мати на увазі цей парламент. Вони не будуть думати про те, що суб’єктний склад буде мінятися, що буде мінятися і сам стиль роботи парламенту.

Тому, я думаю, коли мова йде про перспективи завершення конституційного процесу, то зараз такий момент, коли ініціатива і перші реальні роки, для того щоб визначити напрямок організації цього процесу, можуть належати президенту. Все-таки карт-бланш даний, він має відповідний рівень довіри, перш за все, тієї частини - як казав Віктор Андрійович – нації, яка за нього голосувала. І, взагалі, суспільство, незалежно від того, хто за кого голосував, чекає від Президента реальних кроків, які направлені на те, щоб удосконалити державу владу. В такому сенсі він міг би ініціювати цей процес, декларуючи ідею Конституційної асамблеї.

Коротко нагадаю, що ця ідея полягає у створенні спеціального органу. Це може бути орган, який буде обраний або, можливо, скликаний через систему органів, перш за все, місцевого самоврядування, представництв різних громадських інституцій, які можуть делегувати своїх представників до Конституційної асамблеї. Завданням цієї асамблеї буде завершення конституційної реформи. Які конкретні зміни будуть внесені, наскільки вони будуть кардинальними – це вже буде визначено, коли буде створений цей орган.

Цьому ж органу треба було б доручити також і розробку виборчих законів, і закону про референдум. Тому що я не бачу, що цей конституційний процес можна було б довірити нинішнім політичним структурам. Ясно, що зараз нам доведеться виходити з того, що є, але я маю на увазі перспективу, і найшвидшу. Не можна це відкладати. Треба, щоб майбутня влада отримала від суспільства цей мандат. Це дійсно буде від народу посланий мандат, Конституція, Основний Закон, на основі якого зможе функціонувати все інше в системі влади.

Ще раз хочу підкреслити, що якраз у президента є можливість заявити про себе як про людину, яка дбає про збереження держави, тому що головне його конституційне повноваження - це збереження самої держави, її суверенітету, національної безпеки, забезпечення прав і свобод громадянина. А як це можна забезпечити без вирішення цієї проблеми? Тому я думаю, що новому президенту не можна пропустити цей момент суспільного очікування.



Віталій Бала: Я, можливо, буду говорити більш категорично, бо мені здається, в цій ситуації треба подивитися, які причини спонукали, яка мета ставиться для того, щоб внести зміни в Конституцію. Під час передвиборчої кампанії нині діючий Президент говорив, якщо він стає президентом, він у будь-якому разі розпускає парламент. Зараз, ставши президентом, він каже, що не можна розпускати цей парламент.

В цьому сенсі я б хотів сказати про досить цікаву закономірність. Всі, хто потрапляє в будівлю на вулиці Банковій … йдуть туди як демократи, як люди, які хочуть зробити якісь серйозні речі, але як тільки вони туди заходять, незалежно від прізвищ, вони зразу стають генеральними секретарями ЦК КПРС, зразу намагаються вибудовувати таку вертикаль влади, як колись була при Радянському Союзу. Це, напевно, наслідок того, що вони формувалися як керівники за часів Радянського Союзу, і вони в свій час були вмонтовані невеликими гвинтиками в цю вертикаль. Вони розуміли, як вона добре працює, тоді можна все контролювати. І всі намагаються зразу щось змінити.

Це небезпечно в тому розумінні, що скоро нам не треба буде мати ніяку Конституцію. Ми будемо рухатися по прецеденту. Порушилася Конституція, була така політична доцільність. Зараз придумали економічну доцільність. Скоріше всього потім буде якась демографічна доцільність, потім буде природна доцільність, погодна. Взагалі, можна зродити купу доцільностей, і це буде основою для тих чи інших дій.

Була важка боротьба, обрання президента з моєї точки зору не є стовідсотково легітимним, бо не проголосували більше 50%. Навколо Януковича є серйозні фахівці, вони розуміють ці речі, і замість того, щоб намагатися більше легітимізувати Віктора Януковича, всі дії, які вони вчиняють, починаючи з розпуску коаліції, її створення… Вони себе дуже цікаво поводять з Конституцією. Мене це насправді дивує. І зразу йде чергова заява про те, що треба вносити зміни в Конституцію. Причому ці заяви пролунали після відвідин Москви, після того, як було сказано, що ми будемо наздоганяти Москву. У мене зразу виникло питання: а можливо це пов’язано з тим, щоб на майбутнє, на подальші довгі роки унеможливити перемогу опонентів? Тобто акумулювавши всю повноту влади будівлі на Банковій не дати піти до цього, умовно кажучи, за прикладом Російської Федерації. Тим більше ми починаємо так, як у свій час закінчив Єльцин. А потім, можливо, ми перейдемо до раннього Путіна. Я маю на увазі в сенсі побудови вертикалі держави.

В цьому розумінні було б цікаво знати, що насправді мав на увазі Віктор Федорович, коли говорив про зміни до Конституції. Я особисто є прихильником чисто парламентської форми правління. Хоча, безумовно, з цим парламентом ми нічого не зробимо. Парламент насправді треба розпускати і заводити нових гравців. Розпустивши парламент ми маємо шанс знизити рівень політичної війни між БЮТ і Партією регіонів. Запустивши на цей рівень нових політиків, нові політичні сили, які змінивши конфігурацію в парламенті, змусять і БЮТ, і Партію регіонів не наймати собі сателітів, а навчитися домовлятися і мати союзників для того, щоб формувати коаліцію і реально представляти того прем’єр-міністра, той уряд, який має підтримку серед людей. Уряд, який зараз формується, у кращому випадку буде мати підтримку третини населення України.

Більше того, мене непокоїть те, що люди, які не отримали підтвердження вотуму довіри на президентських виборах у громадян України, зараз намагаються грати в активну політику, щось ініціювати і щось пропонувати суспільству. З моєї точки зору це є абсолютно неправильно. Такі речі не можна робити. Більше того, той парламент, який заходив на дострокових виборах, не говорив, не декларував, що вони будуть вносити якісь зміни в Конституцію. Чому б вам не ініціювати ці речі, почавши зараз вибори до парламенту? Треба, щоб вони розказали, що вони будуть робити, щоб люди знали. Якщо не проводите референдум, то хоча в таким чином спробуйте зробити ці речі. Це було в напевно краще для країни. Але ми розуміємо, що навряд наші політики на це підуть.

Хотілося б щоб громадськість все-таки трошки почали розуміти, що перший дзвіночок вже продзвенів. Мені дуже цікаво, що вони будуть робити далі. Почавши перебування при владі із таких сумнівних з точки зору не тільки юридичної легітимності, а й з точки зору легітимності в очах людей, в очах більшості населення речей... Я маю на увазі формування нової влади. Хоча можна було б почекати. Можна було зробити це більш інтелігентно, красиво. Чомусь поспішають. Трохи дивно, чому це відбувається.

Все це викликає запитання: яка причина таких заяв? Йшла серйозна війна за владу президента, коли насправді незрозуміло, хто переміг, а хто не переміг. Сталося так, що Янукович зараз є президент. Він, розуміючи, що можна тим чи іншим чином мати проблеми з функціонуванням на посаді президента, а ще й не маючи повноважень, яких би йому хотілося, то треба якось під себе ці повноваження підроблювати. Я розумію, що одна з причин полягає в цьому.

Будь-який прем’єр-міністр, хто не був призначений, навіть якщо це буде Микола Янович Азаров, - не буде конфлікту між Азаровим і Яковичем, а буде конфлікт між оточенням Азарова і між оточенням Януковича. Бо уповноваження прем’єр-міністра – це повноваження, які дають контролювати все, що пов’язано з фінансами, с конкретними секторами економіки, які якраз і цікавлять «бояр», які у свій час підтримали Януковича.

На мою думку, проблема цих «бояр» полягає в тому, що, це небезпечно для країни в сенсі розвитку майбутнього. Якщо Янукович п’ять років буде президентом і буде рухатися по принципу пізнього Єльцина, то ми маємо розуміти, що весь бюджет України буде працювати на галузі промисловості, які з моєї точки зору, не є перспективними і тими, які потрібні Україні в ХХІ столітті. Ми буде витрачати гроші, свої ресурси причому, з бюджету. Тобто Україна не буде рухатися вперед, вона буде забезпечувати функціонування тих секторів економіки, для того, щоб «бояри» мали можливість заробити гроші, відбити свої затрати. Це насправді дуже небезпечно, бо років через п’ять, коли світ піде після кризи вперед, ми в кращому випадку залишимося в 90-х роках, а в гіршому випадку можемо відійти ще далі, потім навряд зможемо рухатися вперед.

Стосовно Конституції, мені видається, мова йде про звичайне закріплення влади. В тому числі за допомогою певної група впливу, яка добилася преференції. Вона зараз може вирішувати конкретні справи. З їх точки зору, з точки зору технологічних моментів вони все роблять правильно, якщо говорити про корпоративні інтереси конкретної групи. В інтересах країни, в інтересах політичної структуризації суспільства, інтересів громадян України ми можемо говорити що це нічого спільного з демократією, з якимось вільним розвитком, з конкуренцією всередині Партії регіонів не має.

Для того щоб рухатися далі, ми мусимо створити конкурентне середовище, в якому могли б виростати нові політичні лідери, нові політичні сили. До речі, в цьому сенсі мене приємно здивував Яценюк, який пішов опозицію. Якраз і Яценюк, і Тігіпко, які вже поставили свою оцінку напевно також розуміють про що йде мова, коли робляться такі речі. Якщо буде сформована коаліція із 235, або навіть 250 людей, це буде тільки 250 людей «плюс», можливо, ще двадцять в Адміністрації Президента, які пішли на конкретне порушення Конституції, вони підтримали ідею, з моєї точки зору, нелегітимного уряду, який потім буде. Кращим варіантом буде сценарій, якщо через три-чотири місяці будуть серйозні проблеми, і та група впливу, яка зараз трошки відійшла в тінь, вийде і скаже: хлопці, ви наробили, а тепер до побачення, почнемо робити все заново. Це буде кращий варіант.

Слід розуміти, що це тільки початок. Я думаю, що всі закони, які ще будуть прийматися будуть, м’яко кажучи, нас дивувати. З цієї точки зору ці 250, нехай 300 людей, які затіяли ці ігри мають розуміти, що окрім них ніхто це не буде підтримувати. Це вже буде не опозиція, це буде фронт опонентів. Вони дають козирні карти своїм опонентам.

Я не буду здивований, якщо на місцевих виборах Партія Регіонів опиниться без контролю влади на місцях, навіть в тих регіонах які голосували проти Тимошенко. Головним завданням опонентів буде добитися дострокових парламентських виборів. Зайшовши, нові політичні сили зможуть створити баланс інтересів, баланс сил. Бо небезпечно і у випадку БЮТ, і зараз у випадку Партії регіонів концентрувати всю повноту влади в одному центрі впливу.

Хочу підкреслити, що навіть у випадку прем’єр-міністра Азарова будуть конфлікти інтересів між групами вплину. Побачимо, як будуть перетікати люди до групи впливу Азарова. Щоб унеможливити цей момент, оточення нині діючого президента буде намагатися посилити повноваження, щоб центр прийняття рішень був тільки на Банківській, і ні в якому випадку ще й на Грушевського.

Примітивні інтереси конкретних груп впливу змушують людей йти на такі не зовсім виважені кроки, які в майбутньому - в тому числі і їм - нічого хорошого не дадуть.



«Главред»: Вчора Верховна Рада України прийняла закон про внесення змін до регламенту Верховної Ради України, згідно з якими коаліцію можуть утворювати окремі депутати, а не депутатські фракції. Чи є це рішення конституційним?



Віктор Мусіяка: Вся країна, все населення, всі політики, політологи, експерти знаходяться як під гіпнозом. Звичайно, цей закон неконституційний. Але скільки сотень раз після прийняття Конституції вона порушувалася!

Все іде своїм шляхом. Маса порушень Конституції. Депутати сидять і просторікують про антиконституційність тих чи інших дій. Вчора вони приймали антиконституційні речі і їх це ніяк не переймало. А сьогодні переймає, тому що це робить їхній політичний противник, тому вони будуть тикати на Конституцію, а вчора вони плювали на неї, переступали через неї. Як це може бути?

Закон про Регламент Верховної Ради теж неконституційний.

Конституційний Суд чітко сказав, як формується коаліція. Яким має бути акт про регулювання внутрішньої діяльності парламенту, згідно Конституції? Це має бути закон. А тут – то додаток до постанови, то додаток до закону. Це має бути закон в чистому вигляді.

Ми говоримо про неконституційність змін до неконституційного акту.

Я думаю, треба говорити про інше. Треба, мабуть, вже говорити про те, що влада маніпулює, як хоче, Конституцією, законами. Говорять, вся влада виходить від народу, але вона ніколи до нього не повертається.

Ми сьогодні знаходимося в критичній ситуації. Ми ще остаточно навіть не усвідомлюємо її. Ви говорили про масу можливих наслідків президентства і про те, як ця команда почне діяти.

Ми так налаштовані, що ми чекаємо від влади, що вона буде власні інтереси реалізовувати, а не інтереси суспільні. Нам в цій ситуації все-таки необхідно зрозуміти. Це неконституційне рішення. Але я вважаю великою помилкою Регіонів, що вони таким чином ішли вирішувати цю проблему. Так, коаліція існувала віртуально, її діяльність припинили. Але вибачте, існували ви конституційно? Ви формально існували, а не виконували отих ваших конституційних обов’язків, які передбачені?

Конституційний Суд, до речі, не досить чітко сформулював завдання коаліції, коли він відповідав на питання. Що, нібито, її завдання – формування уряду. Не тільки формування уряду. Конституція передбачала 226 депутатів, щоб сформувати уряд і забезпечити його нормальну діяльність. А вони збіглися, робили все, щоб сформувати уряд, а далі кажуть: все. Але коаліція є.

Я вже не кажу про абсолютно неконституційні заяви про виходи з коаліції, тому що депутат не може вийти з коаліції. Але ми бачили з боку учасників коаліції, що вони якісь заходи застосовують, щоб вирішити ці питання. Фракції не забезпечили нормальне функціонування коаліції і сидять собі. А у вас же партії є, які створювали ці партії. Але питання: як це може бути? Чи ви використали ці важелі, щоб тільки дірватися до державних механізмів? Явно, що так, якщо все інше вас не цікавить.

Коли виникає така ситуація, коли стоїть питання, чи будемо ми мати те, що називається держава Україна, чи ми полетимо в тартарари…

Яку помилку зробили Регіони? Вони почали доводити, що тут все конституційно. Вони не це мали робити. Я думаю, що Президенту не можна просто так підписувати закон, не звернувшись до народу і не пояснивши свою поведінку. Він ще не порушував Конституцію. Він має піти на крок, який стане підтвердженням того, що він розуміє, що він робить. Він має пояснити, що він вирішує дилему: або піти на дострокове припинення повноважень Верховної Ради, або спробувати утворити коаліцію.

У Президента, який має підписати цей закон, фактично дуже вузький легітимний коридор дій. Треба вже виходити з Конституції, вирішуючи питання про формування цієї коаліції. Він має сказати про те, що в держави є обов’язок. Я думаю, національна безпека зараз у величезній небезпеці.

Але треба сказати, що ж далі. Я думаю, довго жити така коаліція не буде. Значить, треба негайно прийняти всі зміни до виборчого законодавства, цей уряд має негайно представити антикризову програму, негайно затвердити Державний бюджет. Президент має продекларувати, що він бачить з точки зору змін до Конституції. Це він мав би зробити перед тим, як подати цей «пиріг», який вже спекли.

Він має сказати людям: в мене вибору іншого немає. Для того, щоб сформувати уряд, треба спочатку сформувати коаліцію. Він має пояснити, чому він на це йде – тому що треба, щоб був уряд – без уряду йти на вибори, три місяці без уряду взагалі бути… це кінець світу.

Ви знаєте, скільки разів Верховна Рада приймала антиконституційні закони і казали: хай Конституційний Суд скаже. Але за цей час відбуваються певні процеси. Що в даному випадку намагаються використати ініціатори цього процесу? Ясно, що КС, швидше за все, пошлеться на свої ж висновки і скаже, що цей акт є неконституційним. Але поки він винесе це рішення, буде створено коаліцію, вона створить уряд, уряд почне діяти. Скажімо, Конституційний Суд вносить рішення про неконституційність змін до закону про Регламент. Значить, з цього часу перестає діяти 152-га стаття Конституції, яка виходить з відомого принципу безперервності влади. В Конституції чітко записано, що відставлений Кабмін функціонує, доки не буде створений новий. Значить, постанова перестає діяти, а створений уряд продовжує діяти.

Якщо буде винесене таке рішення, то навряд чи нова коаліція буде створена. От тоді уже Президенту буде нікуди дітися, як тільки оголосити через 30 днів дострокові вибори. Але за цей місяць парламент має внести зміни у виборчі закони.



«Главред»: Чи варто сьогодні повертатись до Конституції зразка 2004 року, до внесення змін?



Віталій Бала: Ні в якому разі. Я особисто вважаю, що нам треба переходити до парламентської форми правління. Мені дуже не хочеться залежати від того, що сто років у нас буде один просто геніальний президент, а дев’яносто років у нас буде хто попало, і від однієї людини залежатиме майбутнє такої великої країни.

Якщо ми будемо вносити зміни до закону про вибори, не треба видумувати нічого нового. Треба подивитись, як це робиться в нормальних європейських країнах. Головне – мають бути вироблені чіткі правила поведінки в українському політикумі.

Коли будуть прийняті чіткі правила гри, можливо, ми будемо розуміти, що відбувається. А зараз, якщо б навіть захотів щось спрогнозувати, вірогідність буде 50/50 – це так само, як грати в рулетку. Насправді єдиних правил гри на сьогодні не хоче жодна команда, тому я буду повторювати як мантру: з моєї точки зору, місцеві і парламентські вибори дають можливість переформатувати не тільки економіку, а ще й політичну структуру суспільства. Бо ті люди, які від того потерпають, самі будуть змушені іти в політику. Це буде початок формування справжньої еліти.

Зараз я вже погоджуюся з Видріним, який каже, що у нас сформувалась антиеліта – вони все роблять проти держави. Якщо раніше вони робили тільки для себе, тоді це мало впливало на державу. Зараз їхні дії дуже серйозно підривають підвалини функціонування держави як системи влади. І ми фактично зараз є свідками формування антиеліти в державі. Я думаю, нас варто записати до Книги Гіннеса – ми, мабуть, будемо першою країною, яка цього досягла.