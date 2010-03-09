«Тушкам» дали дорогу

Сегодня парламентарии ликвидировали последнюю преграду на пути формирования коалиции на основе индивидуального членства депутатов – за соответствующие изменения в регламент проголосовали 235 депутатов. Нужное количество голосов набралось даже без «Единого центра» и «прожваниевской» части «Народной самообороны», которых уже давно записали в члены новой коалиции. Не голосовал и Николай Мартыненко, который не оставлял попыток ввести НУНС в новую коалицию целостной, а не «тушкованной».Но помощь в принятии законопроекта «регионалам» оказали внефракционные депутаты, а также «антитимошенсковские» группировки в БЮТ и НУНС. Проправительственные депутаты изо всех сил старались затянуть рассмотрение изменений в регламент, требуя голосования за каждую поправку в отдельности – всего их набралось 31. Особенно усердствовал в этом нунсовец и член ВО «Батьківщина» Роман Зварич, который предложил «публиковать списки предателей, подписавшихся под коалиционным соглашением», и назвал происходящее «конституционным переворотом». Оппоненты за словом в карман не полезли – «регионал» Александр Ефремов попенял Зваричу на то, что, «будучи членом НУНС, он всю избирательную кампанию провел в лагере Юлии Тимошенко, поэтому о предателях говорит со знанием дела». Спикер Владимир Литвин, в свою очередь, на голосование вынес очищенную от слова «предатели» поправку. «Это не моя поправка», - вопил Зварич. Но его уже никто не слушал.Сторонники Тимошенко немедленно пообещали отнести проголосованный законопроект в Конституционный суд, но «регионалов» это мало волнует – по словам источника «Главреда» в руководстве ПР, новая коалиция может быть создана уже в среду – решение по этому вопросу ожидается сегодня.