Она – это оппозиция

И пока ее «правая рука» Александр Турчинов исполняет обязанности премьер-министра Украины, сама Юлия Владимировна объявляет о создании оппозиции.



Отправленная в отставку с поста главы правительства Юлия Тимошенко на прошлой неделе так и не грюкнула дверью. Дабы окончательно легитимизировать себя в новом статусе, ЮВТ нужно было открыть символическую дверь в оппозицию. И сделать это громко. Днем рождения оппозиции имени Тимошенко избрали 9 марта – день рождения Кобзаря, а местом рождения – парк им. Т. Шевченко. Тот самый, где 9 лет назад произошла кульминация известной акции «Украина без Кучмы».



Ближе к 11 утра в столичный парк им. Т.Шевченко, расположенный через дорогу от красного корпуса университета им. Шевченко, стали сходиться люди среднего и пожилого возраста с государственными флагами Украины вперемежку с партийными стягами бело-«сердечных», Народного руха Украины и неизменной «пчелкой» партии «Реформы и порядок». А после 11 часов люди начали подтягиваться к живому коридору, ведшему к памятнику Шевченко, – появилась новая лидер новой оппозиции. Вместе с ней к пьедесталу памятника направлялись ближайшие соратники – бютовцы Николай Томенко, Андрей Шкиль, Игорь Грынив, Сергей Соболев и Владимир Яворивский. Компанию им составили нунсовцы Юрий Луценко, Ольга Герасимьюк, Владимир Стретович, Борис Тарасюк, Юрий Кармазин и бывшая пресс-секретарь Ющенко Ирина Геращенко. Тимошенко также пришли поддержать Людмила Супрун (которая несколько недель назад формально конкурировала с Юлией Владимировной на президентских выборах), советский диссидент Левко Лукьяненко, поэт Дмитрий Павлычко, дипломаты Юрий Щербак и Владимир Василенко, и даже внук Ивана Франко Ролан Франко.





Для полноты композиции недоставало только Александра Турчинова. Впрочем, его отсутствие никого не удивило – в отличие от Тимошенко, он отпуск в Кабмине не брал.



«Шевченко – это Украина. Украина – это Шевченко», - помпезно возвестил голос диктора, очевидно, дезавуировав то, что «она» в этой формуле уже не значится. После гимна Украины слово передали Юлии Тимошенко, которая медленно добралась до микрофона и, прежде чем что-то вымолвить, глубоко вздохнула.



«Сегодня, как никогда, нам нужно прийти к Тарасу, сверить свои помыслы и надежды с его гениальным словом», - начала свою речь Тимошенко со шпаргалкой в руке. «Кто бы мог подумать, что через 18 лет независимости Украина снова окажется перед выбором. Ее независимость, сама идентичность, все, что нам дорого, опять будет нуждаться в защите. Такие времена мы сейчас переживаем в эти шевченковские дни», - продолжала задавать апокалиптическую тональность собранию ЮВТ.



«Я мечтаю, чтобы каждый подлинный украинец не только изучал неоценимое наследие Тараса Шевченко, но и жил им», - экс-премьер чуть не перевоплотилась в Мартина Лютера Кинга. «Во времена украинской безгосударственности именно сюда, на эту площадь, под угрозой попасть в советские концлагеря, приходили истинные украинцы, бесспорные герои Украины», - продолжала расставлять необходимые акценты Юля, белый наряд которой выгодно отличался на фоне темных плащей соратников и охранников.



Вспомнила Тимошенко и Оранжевую революцию: «Мы продемонстрировали всему миру, что Украина – есть, что за годы независимости сформировалась украинская политическая нация». «И мне очень жаль, что Виктор Ющенко, став Президентом, не увидел этого. Он провозгласил сомнительное заявление о том, что государство есть, но нет нации», - сказала Тимошенко, как бы отвечая Ющенко на его заявление о том, что его главной ошибкой была Тимошенко.



«Мы великая нация. Поэтому именно здесь, перед его образом (Шевченко. – Авт.), мы должны повторить то, что когда-то в далеком 1891 году на Чернечей горе сделали сознательные украинцы, учредив Братство тарасовцев. Это Юрий Липа, Николай Михновский, Барис Гринченко, Михаил Кацюбинский», - на свой манер промолвила она. «Я уверена, что в условиях, когда судьба нашего государства, его независимость, снова поставлены под угрозу, мы тоже должны сплотиться», - перешла Тимошенко к сути речи.



Не забыла Юлия Владимировна и о своих оппонентах. «Они, словно орда, обманом забирают себе все национальное богатство», - продолжала Тимошенко. «Новый, как говорится, инаугурированный Президент и его окружение видят Украину сквозь решето своих материальных интересов. И мне очень жаль, что повторяется та же история, что Янукович завтра собирается ехать в Канев (хоть в Канев Янукович поехал сегодня. – Авт.) и вкладывать деньги в памятники, но каждым своим действием, каждым словом, каждой своей мыслью он против Украины и всего украинского. Так зачем такая неправда?» - риторически отметила Тимошенко, очевидно, имея в виду «зачем такая правда?». «Не нужно такого обмана», - неоднозначно резюмировала Она.



Своих совсем недавно соратников по оранжевому лагерю Тимошенко назвала горе-патриотами, которые, по ее словам, в настоящее время предали коалицию, пошли на совещание к Януковичу, «которые уже в 2005 году подписали с Януковичем меморандум, потом – в 2006 году – Универсал и сделали его премьер-министром Украины». «Но всем, в конце концов, без перевода понятно, что именно такие псевдонациональные лидеры сделали Януковича и Президентом, поставив под угрозу независимость нашего государства», - подытожила Тимошенко, забывая о том, что именно ее соратники по БЮТ в 2009 году вели переговоры с «регионалами» о создании «широкой» коалиции.



«Мы с вами для того и собрались, чтобы объединить все наши усилия. Объединить всех людей доброй воли, все политические партии и движения, общественные движения», - призывала к объединению Тимошенко. «Я обращаюсь сейчас ко всему украинскому народу с призывом быть бдительным и не допустить наихудшего развития событий», – сказала Юлия Владимировна, так и не уточнив, каким, по ее мнению, может быть худшее развитие событий.



«Некогда наш величайший поэт Дмитрий Павлычко сказал, - начала цитировать присутствующего рядом с ней поэта Тимошенко. – «Тарас Шевченко наша національна совість. Вона не може говорити безперестанку. Вона вибирає несподівану і, як правило, урочисту хвилину, щоб нагадати нам наші гріхи та наші зобов’язання». Я думаю, что сейчас тот момент, когда с нами говорит наша совесть – Тарас Шевченко... И именно поэтому мы собрались сегодня, чтобы начать по всей Украине процесс объединения».



«Я уверена, что власть, которая приходит таким нечестным, сфальсифицированным, фальшивым путем, она ненадолго. Вы в это верите?» - спросила Тимошенко у собравшихся. «Д-а-а!» - воскликнули собравшиеся. «Это так и есть», - скрепила Тимошенко своими словами ответ людей.



«Скажите, пожалуйста, мы когда-нибудь терпели надругательство над Украиной?» – снова спросила Юлия Владимировна у собравшихся и, не дожидаясь ответа, ответила на свой вопрос: – «Никогда».



«И теперь нам особенно нужно сделать наше с вами дело. И это значит, что, несмотря на определенные заявления, опять же, фальшивых национал-патриотов, давайте вместе пойдем в этот лагерь и, несмотря на их антиукраинскую политику, будем сеять доброе и вечное. Мы с вами знаем цену подобным заявлениям и поступкам», - намекала Тимошенко на Арсения Яценюка, который призывал к созданию с ПР временной коалиции. «Я не хочу, чтобы мы ориентировались на таких нечестных политиков. Я хочу, чтобы мы ориентировались на тех людей доброй воли...» – в своем стиле затянула Тимошенко.



«Я думаю, что мы сможем достаточно быстро уже снова объединиться и победить», - наверняка намекала Тимошенко на досрочные парламентские выборы. Вот что сразу после митинга «Главреду» рассказал по этому поводу бютовец Андрей Шкиль.

- Теперь будете выступать за досрочные парламентские выборы?

- Я считаю, что досрочные выборы – это неминуемое дело. Главная проблема в том, что Партия регионов понимает, что досрочные выборы будут для нее завершающими. Поэтому все будет делаться, чтобы этих выборов не было, но единственный выход, единственный выход, - дважды отметил Шкиль, – это досрочные выборы.

- А Тимошенко будет и дальше с приставкой «и.о.»?

- Нет, все, она ушла из Кабмина. Она уже не будет руководить, «и.о.» уже Турчинов.

- И он дальше будет «и.о.»?

- Да, власть так устроена.

- А почему он не может окончательно уйти в оппозицию?

- Может уйти, но это будет сделано после того, как будет оформлена новая коалиция.



После Тимошенко слово дали Дмитрию Павлычко. «Мені однаково, чи буду/Я жить в Україні, чи ні,/Чи хто згадає, чи забуде/Мене в снігу на чужині», – начал свое выступление Павлычко с цитирования Шевченко. Между тем другой адепт пера – Владимир Яворивский, который стоял рядом, – устраивал собственную автограф-сессию. Ему сзади передавали книги, писатель учтиво их подписывал и передавал назад. «Навчіться програвати – цинічно кричать патріотичні маски до Юлії Тимошенко та до нас, до її виборців», - с надрывом вещал Павлычко.



Дальше очередь произносить речи дошла до советского диссидента Левка Лукьяненко.

«А ты говорил... Посмотри, какие люди, пришли», - кивая на Лукьяненко, сказала своему мужу одна из присутствующих женщин.



«Мы долгое время продавали свой избирательный бюллетень за 20 гривен, а потом за него начали платить больше. Я перевернулся ночью, услышав, что на Тернопольщине есть село, где 160 избирателей, и все избиратели проголосовали за Януковича», – гневно сказал Лукьяненко, а люди синхронно поддержали его слова возгласами «Ганьба!». «Мы утратили тот украинский дух, который был свойственен украинцам веками», - попытался он объяснить причину такого положения дел.



«Они (ПР. – Авт.) одержали 7 сентября великую победу», - наверное, имея в виду 7 февраля, заявил Лукьяненко. С таким утверждением без сомнения согласятся все «регионалы».



Теперь наступила очередь «голоса Майдана» и вице-спикера парламента Николая Томенко. «Наши куриные герои Украины настроили сколько там куриных этих комбинатов, что скоро мы не доедем туда. А Президент когда-то сказал, что это великие люди, потому что они не кур нам плодят, а помогают государству», - намекал Томенко на соратника Ющенко, экс-главы, ДУСи Игоря Тарасюка, который является основателем куриного бренда «Наша Ряба».



«Есть либеральные патриоты, которые говорят, что готовы работать с Януковичем только за конкретные финансовые преференции. Есть демократические патриоты, которые говорят, что готовы работать с Януковичем только за должности. Настоящие демократы и патриоты должны быть сегодня в объединенной оппозиции», - изложил свою типологизацию украинских патриотов политолог Томенко.



«Сейчас в Москве нам подсказывают, как нужно поступать. Говорят: мы каждое утро думаем, что бы сделать с вашей Украиной», - перефразировал российского президента Медведева политик. «Я думаю, что мы каждое утро должны думать, что бы сделать для Украины», - дал свой рецепт благосостояния Украины вице-спикер.



После коменданта Майдана слово дали лидеру НРУ Борису Тарасюку. «Юлия Тимошенко сказала, что нужно объединиться. Объединиться в демократическую оппозицию. Народный рух поддерживает эту акцию и это действие. Но в каждой демократической оппозиции должен быть свой лидер. Кто наш лидер?» – спросил у людей Тарасюк и, не дожидаясь реакции людей, сам ответил на свой же вопрос: – «Юля Тимошенко». Люди тут же подхватили возгласами «Юля-Юля-Юля», чем заставили Тарасюка выдержать паузу перед его следующими словами.



Между этими возгласами присутствующие в толпе женщины услышали, как кто-то стал кричать «Ющенко», и тут же попросили «испортившего» их гармонию замолчать. «Но Ющенко тоже что-то сделал для Украины?» - начала защищаться женщина, которая, собственно, и кричала фамилию бывшего президента. «Что он сделал?» - риторически заявляли ее визави, которых явно было больше. «Что мог, то и сделал», - изо всех сил отбивалась женщина.



Между тем с пьедестала уже начал провозглашать речь украинский дипломат, бывший посол Украины в США Юрий Щербак. «Разве можно себе представить премьер-министра Канады, который приехал бы в США и там заявил, что все дороги ведут только в Вашингтон», - оратор цитировал недавние слова Януковича в Москве. «Ганьба!» - подытожил дипломат – и этот возглас подхватили люди.



«Он сумел сделать невозможное. Украинскую милицию перестали бояться законопос... законопос... законопослушные граждане», - запинаясь, ведущий представил экс-главу МВД Юрия Луценко. «К сожалению, должен покаяться и лично принести извинение тем, кого я приглашал скандировать “Ющенко”. Потому что именно он сделал все, чтобы Янукович стал Президентом Украины», - с запалом начал Луценко после короткого приветствия. «Ганьба», - прозвучали возгласы из народа. «И Ющенко ганьба, но все равно пусть он борется за Украину», - сказала не очень громко героиня - сторонница Ющенко из толпы.



«Он боялся только одного, чтобы кого-то люди любили больше, чем его самого, чтобы люди не скандировали “Юля”, чтобы видели только его, лежащего на троне и ничерта не делающего для своего народа, но требующего наибольшего почета именно за это», - все громче и громче говорил Луценко, и все громче и громче люди в поддержку сказанному кричали «Ганьба». «Единственный ответ тем, кто хочет победить очередную украинскую Янукучму»... - народ повеселел, услышав неологизмы от Луценко. – «Ответ простой – объединяться в кулак и быть сильными».



Как уже было сказано, на вече ангажировали и внука Ивана Франко Ролана. «Многоуважаемая госпожа премьер», - господин Франко, не торопясь обратился к Тимошенко, которая с прошлой недели уже не премьер. «Думаю, украинский народ, народ Шевченко и Франко, я верю, станет хозяином домовитым и построит свою мощную Украину. Благодарю за внимание», - быстренько и скромно закончил Ролан Франко, не выкрикивая, как предыдущие ораторы, «слава Юлии Тимошенко». Зато завершающие слова основателя народного руха Украины за перестройку в конце 80-х Богдана Горыня «слава Юлии Тимошенко» так растрогали Юлию Владимировну, что она аж обняла его после выступления.



Напоследок приберегли новоиспеченного лидера партии «Реформы и порядок» Сергея Соболева. «Тут упоминали президента Ющенко. Подросла уже новая поросль. Те будяки – Яценюки и Черновецкие, Костенки, которые готовы предать Украину, создавать так называемые технические правительства и технические коалиции», - пошел дальше других в своих обвинениях Соболев. «Янукович, коммунисты и Литвин, объединились в любви к должностям и деньгам и в ненависти ко всему украинскому. Они насилуют Конституцию Украины и создают фальшивую коалицию из запроданных душ на основе коррупции. Подобные действия - это настоящий государственный переворот... Вече постановляет: образовать объединенную демократическую оппозицию, в состав которой войдут все общественные и политические силы, которые будут отстаивать национальные интересы... Лидером объединенной демократической оппозиции постановляем избрать Юлию Тимошенко», - зачитывал он текст резолюции «Веча украинских патриотов о создании объединенной демократической оппозиции».



«Кто за то...» - начал Соболев ставить на голосование вопрос о поддержке данной резолюции и создании оппозиции. «Благодарю. Единогласно», - просуммировал он, увидев лес рук. «Кто за то, чтобы избрать лидером... - не дослушав до конца, люди уже начали поднимать руки, – объединенной демократической оппозиции Юлию Тимошенко». «Юля-Юля-Юля», - в восторге выкрикивал народ, которого заглушило из динамиков звучание «Боже великий, единый».

