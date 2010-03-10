Янукович в поисках «Гюльчатай»

Президент объявил конкурс и курс. Конкурс – на лучшего исполнителя роли «ручной оппозиции». А курс...
Утро 9 марта Президент Украины провел у могилы Тараса Шевченко под Каневом. Там глава государства называл автора «Кобзаря» поэтом планетарного масштаба, цитировал Ивана Бунина, да и вообще не допустил ни единой литературоведческой ошибки, коими его так любят попрекать политические оппоненты (и не только они). Вечером Виктор Янукович был замечен в Национальной опере, где проходили торжества по случаю годовщины со дня рождения Шевченко. «Зал приветствовал Виктора Федоровича стоя! Вы не представляете, какие там были люди!» - не скрывая восхищения, рассказывал «Главреду» источник в Администрации Президента. И немного огорчался, услышав, что данная тема лежит вне сферы интересов отдела политики, поскольку относится скорее к отделу светских тем. Между тем, 9 марта для нового Президента без политики не прошло. Именно в этот день Янукович де-факто объявил новый политический конкурс и курс. Конкурс – на лучшего исполнителя роли «ручной оппозиции». А курс – на маргинализацию той оппозиции, которая не захочет быть «ручной». После полудня стало известно, что Президент Янукович назначил встречу Сергею Тигипко и Арсению Яценюку. Как выяснил «Главред», с обоими экс-конкурентами Президент встречался порознь. Каждая встреча длилась около часа. При этом с Яценюком Янукович распрощался после четырех вечера, а с Тигипко – после шести. «Они (Янукович и Тигипко. – Авт.) выходили со встречи очень дружелюбно, и еще долго общались на выходе», - рассказала «Главреду» замглавы АП Анна Герман. Правда, по ее словам, содержание беседы осталось неизвестным, ведь уже через несколько минут Президент Янукович направился в Национальную оперу на чествование памяти Шевченко. Позднее «паркетное» видео встреч было предоставлено телеканалам пресс-службой Президента. Таким образом, встречи получились как бы открытыми, но содержание переговоров граждане смогли узнать только из очень и очень скупых комментариев самих переговорщиков. «Тигипко плюс Яценюк» равно «Янукович без Юли»? Накануне Арсений Яценюк обнародовал открытое письмо к Януковичу. В заявлении Яценюка говорилось, что Украине нужна некая «временная коалиция», которая могла бы поработать до досрочных парламентских выборов. Какие такие важные реформы может провести коалиция в течение 60-дневной предвыборной кампании (именно столько отводится на внеочередные выборы Верховной Рады), Яценюк не уточнил. Зато весьма своевременно поздравил Виктора Федоровича с президентством. А в эфире телеканала ICTV подчеркнул, что «БЮТ и другие политические силы только и ждут так называемой нелегитимности, чтобы заблокировать парламент и снова получать баллы». То есть выбросил в сторону Банковой яркий флажок: «Я не свой, но могу быть своим». «Я предложил Арсению Яценюку высокий пост в будущем правительстве, которое мы, надеюсь, создадим уже в ближайшие дни. Но Арсений Петрович отказался и выразил убеждение, что ему предстоит перейти в оппозицию», - объяснил Янукович 9 марта. «После сегодняшней сложной, но очень важной встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем я принял решение - перейти в оппозицию, сформировать собственное правительство и защищать ценности, идеалы и позицию, с которой я шел на президентские выборы», - заочно ответил Яценюк. Таким образом, судьба экс-спикера наконец-то вроде как определена. Напомним, с момента победы Януковича Яценюк такой определенности всячески избегал. Тщательно выпестованная определенность Арсения Петровича весьма не понравилось… его потенциальным коллегам по оппозиции. Комментируя встречу Януковича и Яценюка, едва ли не главный «толмач» нынешней политической линии БЮТ Сергей Соболев заявил, что Президент назначил Яценюка «любимой оппозицией, конструктивной и лояльной, мягкой и пушистой». «Оппозицией становятся, а не назначаются по приказу так называемого Президента», - подчеркнул народный депутат. Тем самым четко очертив и олицетворение этой «настоящей» оппозиции (Тимошенко), и пропагандистские приемы, к которым она намерена прибегать («так называемый Президент»). А вот бронзовый призер президентского забега Сергей Тигипко и ранее, и, что важнее, вчера выглядел полной противоположностью невразумительному Яценюку. До самого последнего времени он сыпал однотипно-чеканными заявлениями, которые сводились к строгим наставлениям новой властной команды. Менее трех недель назад Тигипко в интервью «Главреду» ответил на вопрос о возможном расширении полномочий Президента Януковича - до тех, которые имел президент Кучма. Ответ был таков: «Это было бы очень большой ошибкой… Это создаст сразу же колоссальное сопротивление в самой стране. Мне кажется, что еще раз идти путем Майдана не следует – а такие непродуманные действия очень скоро могут привести именно к этому». Также Тигипко ратовал за скорейшие перевыборы парламента. И тоже обещал создать собственное оппозиционное правительство. Которое, по его словам, могло бы успешно конкурировать с оппозицией «от Тимошенко». Этой позиции Тигипко придерживался – по крайней мере, публично – до момента подготовки данного материала. 9 марта многие телеканалы сообщили, будто переговоры Януковича и Тигипко завершились ничем. Упор при этом был сделан на выпущенное в тот же день заявление пресс-службы последнего, где критиковался «сине-белый» подход к формированию парламентской коалиции. «Удивительно, с какой целеустремленностью команда Виктора Януковича наступает на те же грабли: в 2007 году они уже утратили власть из-за того, что пытались получить конституционное большинство методами политической коррупции - втягиванием в коалицию отдельных депутатов. Глупо ставить судьбу правительства и большинства в зависимость от степени удовлетворения аппетитов внефракционщиков. Где гарантия, что торг с этими депутатами закончится их вхождением в коалицию, и они не продолжат шантажировать премьера и Президента при каждом голосовании за важные правительственные законопроекты?» - процитировала пресс-служба самого Тигипко. Однако переговоры-то состоялись. И весьма интересно получится, если господину Тигипко не сегодня-завтра придется отказываться от этих слов. Ведь, как сообщили «Главреду» компетентные источники в окружении политика, данное заявление взято из одного его готовящегося к печати интервью ДО встречи с Януковичем. Просто потому, что оно отвечало имевшейся на тот момент «генеральной линии». «Ты в ту оппозицию не ходи – ты в эту ходи…» Очевидны несколько вещей. Во-первых, как уверены и Тигипко, и Яценюк, должности вроде председателя Нацбанка, секретаря Совета безопасности и обороны, а уж тем более – члена Кабмина (пусть даже в статусе первого вице-премьера!) – это именно то, чего «для мушкетера Атоса слишком много, а для графа Де Ля Фэр – слишком мало». А во-вторых, ни Тигипко, ни Яценюк не привыкли играть роль радикальной оппозиции. И, как люди трезвомыслящие, на самом-то деле понимают, что не им тягаться на этом поприще с Юлией Тимошенко, которая 9 марта конец-то объявила себя единственной каноничной оппозицией в нашей стране. Таким образом, конкурс на «конструктивную оппозицию» не мог не быть объявлен просто потому, что слишком много нашлось желающих записаться на соответствующий курс. Вопрос о том, какой именно должна быть оппозиция в Украине, остается академическим. Практика же такова: быть «в конструктиве» на сегодня хотят все, кроме Тимошенко. Следовательно, Тигипко и Яценюку приходится конкурировать не только друг с другом. «Сегодня большинство депутатов высказали антиконституционное мнение о том, что императив Конституции о том, что коалицию формируют фракции, можно трактовать по-другому: коалицию могут формировать фракции и депутаты». Уже по стилю легко понять, что это изречение принадлежит экс-Президенту Виктору Ющенко. Такова оказалась реакция бывшего главы государства на скандальную поправку к регламенту ВР, по которой коалицию могут, вопреки Конституции, формировать не только фракции, но и отдельные депутаты. Эта поправка, напомним, была принята во втором чтении тоже именно 9 марта. Высказав эту мысль в ходе своего визита на родину Тараса Шевченко, Виктор Ющенко посоветовал своему преемнику «еще раз задуматься над своей миссией и не допустить незаконного и неконституционного разворачивания событий в Верховной Раде». Призыв несколько забавный, если вспомнить, сколько усилий Виктор Ющенко приложил к поражению на выборах Юлии Тимошенко – то есть к победе все того же Януковича. Но и вполне логичный, если вспомнить, что еще в 2007 г. Ющенко на достаточно шатких основаниях разогнал парламент, где как раз начал складываться прообраз «коалиции тушками» (как это, вслед за последними знатоками советских анекдотов, называют сейчас все журналисты поголовно). Объявит ли Ющенко о переходе в оппозицию, когда он это сделает, в какой форме и на каких основаниях – не столь принципиально. Но понятно, что другой возможности остаться в политике у него нет. И хотя экс-президент не раз заявлял, что «терпеть не может» политическую деятельность, без участия в этой самой деятельности ему трудно будет заниматься своими многочисленными глобальными проектами. Увы, трудно это будет и в том случае, если Ющенко займет радикально оппозиционную нишу. Следовательно, предшественник Януковича – еще один явный кандидат на роль «оппозиционного конструктива». Нельзя не упомянуть и развернувшую ныне определенную активность «Свободу», а также все еще парламентскую Компартию. Обе эти радикальные (на словах) политсилы вполне успешно могут как сыграть роль «принципиальной оппозиции» - справа и слева соответственно – так и быть «отыграны» в интересах власти. То есть против более мощных оппозиционных объединений. Таким образом, Яценюк с Ющенко (а отчасти и Тягныбок, и остатки Рухов) начнут топтаться на правом и правоцентристском поле, которое уже изо всех сил пытается «застолбить» Тимошенко. В то время как левые силы, а также многочисленные, хотя и слабые, русско-националистические движения будут критиковать Януковича и его правительство с противоположного фланга. Не так уж трудно будет найти свою нишу и оппозиционному Тигипко - если он все-таки решит стать оппозиционером. Тем более, что выбор вариантов у него велик. Сам Сергей Леонидович, в нынешнее время сильно занятый строительством именного политического блока, называет свою идеологию «либеральной» - и утверждает, что время этой идеологии, до сих пор не имевшей в Украине особого успеха, наконец-то пришло. Очевидно, в этой ситуации Виктор Янукович выберет - вернее, уже выбрал - «центризм» в стиле позднего Кучмы. Напомним, Леонид Данилович, играя на вечных противоречиях между правыми и вечном моральном кризисе левых, сумел-таки достичь на своей «центристской» позиции известных успехов. Вот только как бы Президенту Януковичу не забыть, к чему в конечном итоге привела карьера его бывшего патрона. Тем более, что политические календари в наше неспокойное время превратились в секундомеры.