Внешняя политика Януковича: балансирование на тонком льду

Виктор Янукович совершил два зарубежных визита в статусе главы государства: первый – в Брюссель, второй – в Москву. О символизме именно такого порядка официальных визитов, о сказанном и не сказанном в их ходе в пресс-центре «Главреда» размышляли: директор международных программ Центра Разумкова Михаил Пашков и научный директор Института Евро-Атлантического сотрудничества Александр Сушко.



Новый Президент должен был посетить Москву, Брюссель, Вашингтон, Варшаву, Берлин, Пекин, Минск, Париж – «и далее по перечню»



По мнению Михаила Пашкова, не стоит искать какой-то особый смысл в очередности визитов Виктора Януковича за рубеж. Евросоюз и Россия - «это два ключевых направления, которые для Украины принципиально важны», - сказал он.

Михаил Пашков рассказал о том, что, согласно опросу, проведенному Центром Разумкова среди 109 украинских экспертов, первые зарубежные визиты главы государства должны были бы состояться в Москву, Брюссель, Вашингтон, Варшаву, Берлин, Пекин, Минск, Париж – «и далее по перечню».

Директор международных программ напомнил, что во внешнеполитической сфере результат тех или иных решений имеет «отложенный эффект», поэтому делать выводы о результатах только что состоявшихся зарубежных визитов рано. «Результаты обоих визитов станут ощутимыми через определенное время», - сказал эксперт.



Янукович попал на «тонкий лед»



Александр Сушко согласился с коллегой в том, что «специально срежессированной дипломатии» в порядке очередности первых визитов Президента не существует. По словам эксперта, ключевую роль в принятии решения относительно очередности визитов сыграла оперативность Европейского Союза, который назначил дату визита нового Президента Украины уже на 1 марта.

Эксперт считает, что очередность визитов никак не сказывается на внешнеполитических приоритетах нового Президента Украины. Он напомнил, что в свое время Виктор Ющенко осуществил свой первый визит именно в Москву, однако это никоим образом не сказалось на реальных внешнеполитических приоритетах Президента.

По словам Александра Сушко, в данном случае речь идет о попытке нового Президента «найти точки соприкосновения» со всеми ключевыми внешнеполитическими партнерами. Этим обусловлены и основные мессиджи, которые тот пытался донести в Брюсселе и Москве. По оценкам эксперта, в целом отзывы о визитах главы государства – «сдержанно-положительные».

Вместе с тем, Александр Сушко отметил, что, балансируя между Брюсселем и Москвой, Виктор Янукович попадает «на тонкий лед - в ситуацию, где будет очень трудно придерживаться баланса». Эксперт пояснил, что наряду с вопросами, не являющимися конфликтными, есть целый ряд вопросов, решение которых потребует выбора между Евросоюзом и Россией. По мнению Александра Сушко, именно то, что в ходе первых визитов Виктор Янукович не поднимал этих конфликтных вопросов, и позволило президенту в целом удовлетворить аудитории и Брюсселя, и Москвы.

Вместе с тем, эксперт выразил обеспокоенность по поводу «дифирамбов Виктора Януковича в адрес российской политической системы». «Такие дифирамбы российской управляемой демократии существенно расходятся с предыдущими утверждениями Януковича относительно его приверженности демократическим ценностям», - сказал

эксперт. «Либо мы за демократию, или мы за управляемую демократию», - добавил он.



Между Брюсселем и Москвой: как угнаться за двумя зайцами?



Александр Сушко выделил показательный момент брюссельского визита Виктора Януковича – переменчивая позиция главы украинского государства в вопросах газовой сферы, в частности, в отношении решений, которые были достигнуты на конференции Украина-ЕС год назад - 23 марта 2009 года. Именно тогда состоялось подписание совместного меморандума, где были перечислены направления реформирования газового сектора Украины с тем, чтобы интегрировать его в европейскую систему газотранспортных сетей. Эксперт напомнил, что год назад позиция Януковича в этом вопросе была жестко негативной.

Во время недавнего визита Виктора Януковича в Брюссель наблюдалась противоположная картина: Президент четко отметил, что «мы подтверждаем все свои обязательства, и собираемся их выполнять». Александр Сушко уверен, что это вызовет недовольство России, «ведь РФ была наиболее острым критиком этого документа». «Российские и европейские подходы к будущему украинской газотранспортной системы являются существенно отличными», - добавил эксперт.

Следующим потенциально конфликтным вопросом Александр Сушко назвал экономическую интеграцию Украины. Эксперт заметил, что Россия четко показала свое желание видеть Украину участником Таможенного союза. Украина же заняла «выжидательно-отрицательную позицию" в то время, как технологически присоединение к Таможенному союзу невозможно. Эксперт убежден, что в ситуации, когда Янукович говорит, что мы заинтересованы завершить переговоры по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, «перед нашими российскими партнерами было бы честнее четко сказать, что мы в Таможенный Союз не идем». По мнению эксперта, ситуация является сложной, ведь «делая шаг в сторону России, мы стоим перед вопросами со стороны Европейского Союза», - сказал эксперт.

Александр Сушко считает, что соблюдение Украиной международных обязательств, по которым существует существенное расхождение между Россией и Европейским Союзом, также будет нести риски серьезных конфликтов. В качестве примера эксперт назвал вопрос целостности Грузии. Эксперт не исключает давления России на украинскую сторону с тем, чтобы она заняла менее четкую позицию в отношении территориальной целостности этого государства. «Это может привести к дальнейшим проблемам», - предостерегает эксперт.



Главное – не забыть: кроме Брюсселя и Москвы, существуют и другие страны, «где есть украинские интересы»



Что касается работы в европейском направлении, то, по мнению Михаила Пашкова, главным приоритетом является «оптимизация и интенсификация завершения процесса по соглашению об ассоциации». Эксперт порекомендовал сосредоточить в этом направлении всю «политическую волю и ресурсы».

Говоря о направлениях в сотрудничестве с Россией, где «необходимо стремиться к подвижкам и определенным компромиссам», Михаил Пашков назвал такие: вопросы газовой сферы, проблемы пребывания Черноморского Флота Российской Федерации в Севастополе, гуманитарные вопросы, оформление границ и торгово-экономическое сотрудничество.

Вместе с тем, Михаил Пашков отметил, что, несмотря на важность сотрудничества с Российской Федерацией и Евросоюзом, стоит также уделить внимание «расширению географии торгово-экономического, научно-технического, политического, гуманитарного, военно-технического сотрудничества» с другими странами мира, «где есть украинские интересы».



Центр Разумкова советует Януковичу повременить с вступлением в НАТО и ОДКБ



Центр Разумкова предложил ввести своеобразный «среднесрочный мораторий» на принятие серьезных внешнеполитических решений – членстве в НАТО, присоединении или неприсоединении к Организации Договора о коллективной безопасности, формализации нейтрального статуса и присоединении к Таможенному союзу.

Почему стоит повременить с подобными решениями? По мнению Михаила Пашкова, сначала необходимо провести социально-экономические реформы, обеспечить продуктивное взаимодействие ведущих политических сил и объединить общество.

Но, несмотря на необходимость некоей внешнеполитической паузы в отношении радикальных решений, не стоит забывать о позитивных моментах, которые уже достигнуты на сегодняшний день. Это, в частности, «улучшение ситуации на европейском направлении, оптимизация переговорного процесса с Евросоюзом и договорно-правовое оформление границ с Молдавией и Беларусью».



Когда Кремль откажется от своих стереотипов по поводу Украины…



Несмотря на наличие конфликта интересов по линии сотрудничества Украина-ЕС и Украина-РФ, «нам необходимо найти золотую середину», - уверен Михаил Пашков. По мнению эксперта, европейское направление должно стать приоритетным во внешней политике Украины, «будущее страны лежит именно на европейском направлении», - сказал он. С другой стороны, Евросоюз заинтересован в оптимизации украино-российских взаимоотношений. Поэтому «эффективность действий на европейском направлении в определенной степени будет зависеть от того, как мы будем налаживать отношения с Российской Федерацией», - заметил Михаил Пашков.

Эксперт констатировал, что, «оценивая действия Украины вовне и внутри», Российская Федерация руководствует целым рядом стереотипов. Так, в Кремле убеждены в том, что:

1.Украина не должна вступать в НАТО;

2.В Украине должно быть «официальное двуязычие»;

3.Россия должна осуществлять контроль над украинской газотранспортной системой;

4.Срок пребывания Черноморского Флота РФ в Севастополе должен быть продлен;

5.Украина должна вступить в Таможенный союз и в Организацию Договора о коллективной безопасности;

6.В Украине должно быть «зачищено информационное пространство по российскому сценарию»;

7.Украина должна быть утверждена в статусе страны Русского мира.

Для улучшения взаимоотношения наших стран Михаил Пашков порекомендовал отказаться от этих стереотипов и выстраивать отношения, основанные на прагматизме – «без византийства и двойной игры». Вместе с тем, эксперт добавил, что уже сегодня можно утверждать, что диалог Украины и России будет «более комфортным». Свидетельством тому являются два факта: с одной стороны, на сегодняшний день вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня. С другой стороны, «гуманитарная проблематика не будет усугублять двусторонние отношения». Михаил Пашков предложил перевести гуманитарную проблематику из сферы политики в формат работы украино-российской межгосударственной комиссии.

Так или иначе, встречу глав двух государств «можно рассматривать как определенный договор о намерениях – какими будут намерения, какими будут дальнейшие шаги, покажет ближайшее время», - сказал Михаил Пашков.

Стенограмму пресс-конференции, а также ответы на вопросы читателей смотрите здесь Читайте также: Януковичу порекомендовали на время забыть о НАТО и ОДКБ Янукович попал на «тонкий лед» - эксперт