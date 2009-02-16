Епістолярні етюди

16 февраля 2009, 10:07

Інна Богословська з довгим чорним хвостом стоїть і махає руками. Юлія Тимошенко сидить, міцно стиснувши зуби

Коли в Україні закінчиться демократія і запанує пропаганда, я візьмусь за письменництво. Напишу пару сопливих романчиків, а ще – багатотомний пригодницький детектив «Газові афери». До епізоду від 10 лютого 2009, що описуватиме дантівські пристрасті засідання РНБОУ, буде ілюстрація. Інна Богословська з довгим чорним хвостом стоїть і махає руками. Юлія Тимо¬шенко сидить, міцно стиснувши зуби. І висять над ними невидимі 11 мільярдів кубометрів ефемерного газу. Та що написати у цій главі? Може, про те, що в результаті переговорів «Тимошенко–Путін» Україна отримала право вимагати у «РосУкрЕнерго» 11 млрд кубів газу, а «Газпром» в рахунок боргу перед ним «РосУкрЕнерго» – право де-факто безкоштовного для «Нафтогазу» транзиту територією України аж до осені нинішнього року? Чи розказати про те, скільки юристів та часу потрібно, щоб довести в судах, що ці мільярди кубометрів, закачані у сховища, пан Фірташ як співзасновник «РосУкрЕнерго» з доброї волі мусить віддати Україні за ціною $153,9 за тисячу кубів? Хоча, будьте певні, Фірташ ще та штучка: він вдавиться, та не віддасть. А може, краще описати читачу пікантну ситуацію, в якій опинилася пані прем’єр-міністр? Державна компанія «Нафтогаз» стрімко прямує до банкрутства. «Газпром» вмиває ручки від процесу «вибивання» боргів зі співвласника «РосУкрЕнерго» Дмитра Фірташа. Секретаріат Президента звинувачує в усіх смертних гріхах. І не існує, як кажуть юристи, жодної легальної схеми (з точки зору швейцарського права, яким регулюється діяльність «РосУкрЕнерго»), яка дозволяла б розмитнити ці нещасні 11 міль¬ярдів кубів. Утім, Юлія Володимирівна знайшла вихід. Кабмінівські «язики» доносять, що в надрах Кабінету існує дивний документ. А саме – доручення, розписане на Юрія Продана (міністра палива та енергетики) і Олега Дубину (голову НАК «Нафтогаз»). У тексті, зокрема, йдеться: «…прошу відповідно до домовленостей, досягнутих Президентом Укра¬їни та Президентом РФ від 12 лютого 2008 року, Меморандуму між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації від 2 жовтня 2008 року…», а також посиланням на цілу низку інших домовленостей та договорів, «…прийняти на баланс НАК “Нафтогаз України” природний газ в об’ємі 11 млрд кубів, який перебуває в підземних сховищах ДК “Укртрансгаз”». Тож залишилось тільки побачити, як «домовленості» та «меморандуми», немов той філософський камінь, перетворять нереальний газ на реальний. Та то вже історія наступного розділу.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
12:48
"Главред" осуществил глобальный редизайн сайта
12:39
Жара +47 градусов и выше: кого и какие рекорды ждут в августе-2018
12:12
"73 рубля за доллар": как США собираются душить Россию
12:10
Суд вынес первое решение по главному подозреваемому в убийстве Олешко-Сармата
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять