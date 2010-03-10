Президент должен нарушить Конституцию, чтобы не случился конец света

Вчера Верховная Рада приняла закон об изменениях к Регламенту ВР. Согласно изменениям, парламентская коалиция теперь может формироваться отдельными депутатами, а не депутатскими фракциями. Президент должен подписать данный закон, но многие эксперты сходятся во мнении, что это решение неконституционное.

Три дня назад Виктор Янукович отмечал необходимость изменений к Конституции Украины с целью усовершенствования системы функционирования власти в Украине.

Итак, что происходит на «конституционном поле» страны? Соблюдают ли высшие эшелоны власти Основной Закон? Нуждается ли он в изменениях?

На эти вопросы в пресс-центре «Главреда» ответили: профессор права Виктор Мусияка и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.



«Главред»: 7 марта Президент Украины Виктор Янукович отметил необходимость внесения изменений к Конституции Украины с целью усовершенствования функционирования власти в государстве. Как вы думаете, какие именно изменения имел в виду Президент?



Виктор Мусияка: Во время предвыборной гонки он называл некоторые аспекты конституционного процесса, нуждающиеся в усовершенствовании. Выступая на последнем этапе избирательного процесса, он довольно отрицательно оценил изменения, внесенные в 2004 году. Кажется, он говорил о том, что именно они стали причиной последующих негативных процессов. Но он сказал: нужно выполнять действующую Конституцию и совершенствовать ее. Поэтому я не знаю, что он сейчас имел в виду.

Любой участник избирательного процесса заявлял о том, что он будет делать в качестве президента, выходя далеко за рамки конституционных президентских полномочий. Я думаю, что какой угодно конституционный процесс, который может начаться в государстве по инициативе Президента, будет иметь целью увеличение полномочий главы государства.

Я долгое время был сторонником того, чтобы президента избирать в парламенте. Но нужно обязательно оставить полномочия президента, связанные с досрочным прекращением полномочий Верховной Рады, иначе нельзя. Без этой фигуры нельзя обойтись. Но то, что у нас происходит в парламенте в последние годы, особенно нынешняя ситуация, не добавляет аргументов в пользу того, что нам нужно переходить к более широкой конструкции парламентской организации власти.

Общество, независимо от того, кто за кого голосовал, ждет от Президента реальных шагов, направленных на то, чтобы усовершенствовать государственную власть. В таком смысле он мог бы инициировать этот процесс, декларируя идею Конституционной ассамблеи.

Коротко напомню, что эта идея заключается в создании специального органа. Задачей этой ассамблеи будет завершение конституционной реформы. Какие конкретные изменения будут внесены, насколько они будут кардинальными – это уже будет решено, по создании органа. Этому же органу нужно было бы поручить и разработку избирательных законов, и закона о референдуме. Потому что я не вижу, что этот конституционный процесс можно было бы доверить нынешним политическим структурам.

Ясно, что в настоящий момент нам придется исходить из того, что есть, но я имею в виду перспективу, и самую скорую. Нельзя это откладывать. Нужно, чтобы будущая власть получила от общества этот мандат. Это действительно будет от народа посланный мандат, Конституция, Основной Закон, на основе которого сможет функционировать все остальное в системе власти.

Еще раз хочу подчеркнуть, что у Президента есть возможность заявить о себе как о человеке, который заботится о сохранности государства, потому что главные его конституционные полномочия - это сохранность самого государства, его суверенитета, национальной безопасности, обеспечение прав и свобод гражданина. А как это можно обеспечить без решения этой проблемы? Поэтому я думаю, что новому Президенту нельзя упустить этот момент общественного ожидания.



Виталий Бала: Какая цель ставится для того, чтобы внести изменения в Конституцию? Во время предвыборной кампании ныне действующий Президент говорил, что, если он становится президентом, он в любом случае распускает парламент. Теперь, став Президентом, он говорит, что этого делать нельзя.

В этом смысле я бы хотел сказать о довольно интересной закономерности. Все, кто попадает в здание на улице Банковой, идут туда как демократы, как люди, которые хотят сделать какие-то серьезные вещи, но как только они туда приходят, независимо от фамилий, они сразу же становятся генеральными секретарями ЦК КПСС, сразу пытаются выстраивать такую вертикаль власти, как когда-то была при Советском Союзе. Это, наверное, следствие того, что они формировались как руководители во времена Советского Союза.

Это опасно в том смысле, что скоро нам не нужна будет никакая Конституция. Мы будем следовать по прецеденту. Нарушили Конституцию - была такая политическая целесообразность. Теперь придумали экономическую целесообразность. Скорее всего, потом будет какая-то демографическая целесообразность, затем будет природная целесообразность, погодная. Вообще, можно придумать кучу целесообразностей, и это станет основанием для тех или иных действий.

Избрание президента, с моей точки зрения, не является стопроцентно легитимным, потому что не проголосовало более 50% избирателей. Вокруг Януковича есть серьезные специалисты, они понимают эти вещи, и вместо того чтобы пытаться больше легитимизировать Виктора Януковича, они себя очень интересно ведут с Конституцией. Меня это на самом деле удивляет. Причем эти заявления прозвучали после посещения Москвы. У меня сразу же возник вопрос: а может, это связано с тем, чтобы на будущее, на последующие долгие годы исключить возможность победы оппонентов? То есть, аккумулировав всю полноту власти в здании на Банковой, не дать прийти к этому, условно говоря, по примеру Российской Федерации? Тем более, мы начинаем так, как в свое время закончил Ельцин. А потом, возможно, мы перейдем к раннему Путину. Я имею в виду построение вертикали государства.

В этом смысле было бы интересно знать, что в действительности имел в виду Виктор Федорович, говоря об изменениях к Конституции.

Я лично сторонник чисто парламентской формы правления. Хотя, безусловно, с этим парламентом мы ничего не сделаем. Парламент действительно нужно распускать и приводить новых игроков. Распустив парламент, мы имеем шанс снизить уровень политической войны между БЮТ и Партией регионов. Запустив на этот уровень новых политиков, новые политические силы, которые, изменив конфигурацию в парламенте, заставят и БЮТ, и Партию регионов не нанимать себе сателлитов, а научиться договариваться и заводить союзников для того, чтобы формировать коалицию и реально представлять того премьер-министра, то правительство, которое пользуется поддержкой у людей. Правительство, которое формируется сейчас, в лучшем случае будет иметь поддержку трети населения Украины.

Мне очень интересно, что они будут делать дальше. Начав пребывание при власти с таких сомнительных с точки зрения не только юридической легитимности, но и с точки зрения легитимности в глазах людей, в глазах большинства населения вещей... Я имею в виду формирование новой власти. Хотя можно было бы подождать. Можно было сделать это более интеллигентно, красиво. Почему-то спешат. Немного странно, отчего это происходит.

Что касается Конституции, мне кажется, речь идет о банальном закреплении власти. В том числе с помощью определенной группы влияния, которая добилась преференций. С их точки зрения, с точки зрения технологических моментов они все делают правильно, если говорить о корпоративных интересах конкретной группы. В интересах страны, в интересах политической структуризации общества, интересов граждан Украины, мы можем говорить, что это ничего общего с демократией, с каким-то свободным развитием, с конкуренцией внутри Партии регионов не имеет.

Для того, чтобы двигаться дальше, мы должны создать конкурентную среду, в которой могли бы расти новые политические лидеры, новые политические силы.



«Главред»: Вчера Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины, согласно которому коалицию могут образовывать отдельные депутаты, а не депутатские фракции. Является ли это решение конституционным?



Виктор Мусияка: Конечно, данный закон неконституционный. Но сколько сотен раз после принятия Конституции ее нарушали!

Все идет своим чередом. Депутаты сидят и разглагольствуют об антиконституционности тех или иных действий. Вчера они принимали антиконституционные вещи и их это никак не волновало. А сегодня волнует, потому что это делает их политический противник.

Закон о Регламенте Верховной Рады тоже неконституционный. Конституционный суд четко сказал, как формируется коалиция. Каким должен быть акт о регуляции внутренней деятельности парламента, согласно Конституции? Это должен быть закон. А здесь – то приложение к постановлению, то приложение к закону. Это должен быть закон в чистом виде.

Мы говорим о неконституционности изменений в неконституционный акт.

Я думаю, нужно говорить о другом. Нужно, очевидно, уже говорить о том, что власть манипулирует, как хочет, Конституцией, законами. Говорят, вся власть исходит от народа, да она никогда к нему не возвращается.

Это неконституционное решение. Какую ошибку сделали «Регионы»? Они начали доказывать, что здесь все конституционно. Они не это должны были делать. Я думаю, что Президенту нельзя просто так подписывать закон, не обратившись к народу и не объяснив свое поведение. Он должен объяснить, что он решает дилемму: либо идти на досрочное прекращение полномочий Верховной Рады, либо попытаться образовать коалицию.

У Президента, который должен подписать данный закон, фактически очень узкий легитимный коридор действий. Но если стоит вопрос, будем ли мы иметь то, что называется государство Украина, или полетим в тартарары…

Президент должен сказать людям: у меня нет другого выбора. Для того, чтобы сформировать правительство, нужно сначала сформировать коалицию. Без правительства идти на выборы - это конец света.

Но нужно сказать, что же дальше. Я думаю, долго жить такая коалиция не будет. Значит, нужно немедленно принять все изменения к избирательному законодательству, это правительство должно немедленно представить антикризисную программу. Президент должен продекларировать, что он видит с точки зрения изменений к Конституции. Это он должен был бы сделать перед тем, как подать этот «пирог», который уже испекли.



«Главред»: Стоит ли сегодня возвращаться к Конституции образца 2004 года?



Виталий Бала: Ни в коем случае. Я лично считаю, что нам нужно переходить к парламентской форме правления. Мне очень не хочется, чтобы от одного человека зависело будущее такой большой страны.

Если мы будем вносить изменения в закон о выборах, не нужно выдумывать ничего нового. Нужно посмотреть, как это делается в нормальных европейских странах. Главное – должны быть выработаны четкие правила поведения в украинском политикуме.

Когда будут приняты четкие правила игры, возможно, мы поймем, что происходит. А сейчас, если бы даже кто-то и захотел что-то спрогнозировать, вероятность будет 50/50 – это то же, что играть в рулетку. На самом деле единых правил игры сегодня не хочет ни одна команда, поэтому я буду повторять как мантру: с моей точки зрения, местные и парламентские выборы дают возможность переформатировать не только экономику, но еще и политическую структуру общества. Потому что люди, которые от этого страдают, сами будут вынуждены идти в политику. Это будет начало формирования подлинной элиты.

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