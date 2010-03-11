Мороз уйдет осенью?

...или как «Главред» заключил пари с Николаем Рудьковским
В недрах Соцпартии, которая давно уже порождает больше надежд, чем стратегических прорывов, созрел новый план. Официально он называется «Десять шагов по восстановлению авторитета партии». Автор – новоизбранный первый секретарь политсовета – Николай Рудьковский. «Главреду» стало известно, что на самом деле скрывается за броским фасадом. Вопросы к Александру Морозу в партии накапливались давно. После удручающего результата в 0,38% на президентских выборах их стало еще больше. Например, на чем основывалась убежденность Сан Саныча в том, что он наберет 3% и подтвердит рейтинг перед местными и парламентскими выборами? Чем закончится «любовь по расчету» Сергея Тигипко с отдельными местными ячейками Соцпартии? Наконец, как скоро партия с рейтингом лидера в 0,38% вымостит себе дорогу в политическое небытие? Едва ли не единственным утешением для партийцев служил тот факт, что партия практически не вкладывала средств в президентскую кампанию, поэтому в денежном выражении ничего и не потеряла (в отличие от электорального). Первыми начали бузить «верхи». Недовольные Морозом партийцы предлагали собрать съезд и обсудить на нем причины неудач в СПУ (читай – избрать нового главу партии). Но поскольку «заговорщики» не подготовились к перевороту основательно, сторонникам седовласого любителя поэзии удалось заблокировать проведение съезда. Всем сомневающимся предложили не раскачивать лодку, дабы не быть из нее выкинутыми. Тем не менее, полностью «замять» скандал не удалось. Возникла идея о замещении вакантной должности первого секретаря политсовета СПУ – «правой руки» председателя партии. Напомним, что с момента ухода из партии Иосифа Винского ( 2006 год. – Авт.) и до средины февраля 2010 года Мороз совмещал две должности – главы партии и первого секретаря. Но сохранить статус-кво после фиаско на выборах ему не удалось. На пост первого секретаря политсовета был номинирован Николай Рудьковский. Как рассказали «Главреду» очевидцы событий, Сан Саныч с самого начала был против его кандидатуры и публично поддержал главу Закарпатского обкома СПУ Ивана Свистака. В актив последнего записали наилучший результат на выборах, в пассив – слабую узнаваемость среди партийцев. Разгадать сильные и слабые стороны Рудьковского было делом еще более пустяковым. Негатив – неоднозначный имидж любителя балов, молодых певиц и дорогих спортивных автомобилей, а также уголовное дело по факту полета в Париж за госсчет якобы с одной известной «миской». Своеобразный позитив – обещание экс-министра транспорта и бывшего мэра Чернигова погасить долги партийцев на местах. Возможно, руководствуясь известным слоганом «имидж – ничто», или по какой другой причине, но социалисты дали Рудьковскому «зеленую улицу». Одним словом, кандидатуру Николая Николаевича тайным голосованием поддержали 43 голоса из 63 членов политсовета. Попутно сменили и политисполком партии. Позицию прагматичного крыла СПУ «Главреду» пояснил первый секретарь Полтавского обкома Степан Бульба: «Не преуменьшая роли Александра Александровича, теперь проще будет говорить с избирателями, которые до этого не видели внутри партии изменений!» В конце концов, «финансирование партии осуществляет один Рудьковский, других спонсоров Александр Александрович растерял», – согласился с Бульбой экс-заведующий идеологическим отделом СПУ, а ныне рядовой партиец Михаил Коропатник. Сам Рудьковский, по рассказам партийцев, во время дискуссии сидел с видом «ангела», клялся в верности идеалам социализма, а от амбиций занять место Мороза отказывался. «Регионалов» пустят в СПУ? Тем временем Николай Николаевич, разделив заботу о партии, счел, что не грех разделить и ее триумф. После того как «любви по расчету» с Тигипко не вышло, что остается? Либо договориться с Партией регионов, либо передать СПУ в «хорошие руки». Источники «Главреда» указывают на вероятность каждого из этих вариантов. Пока надежды социалистов на полномасштабное сотрудничество с Партией регионов не оправдываются. Максимум – выполнение отдельных поручений, например, сбор подписей за отмену указа о присвоении Бандере звания Героя Украины. «Как говорит Николай Николаевич (Рудьковский), это лишняя проблема для нового Президента», – заявил «Главреду» Бульба, дав понять, что СПУ в данном случае выступает добровольным помощником ПР. Но, как оказалось, левая рука партии не знала, что делает правая: Рудьковский категорически опроверг информацию о том, что сбор подписей осуществляется по заданию Партии регионов. Корреспонденту «Главреда» Николай Николаевич четко подтвердил, что пока «формата сотрудничества с ПР нет». Остальные 40 минут разговора прошли в форме его монолога на тему «даешь союз труда и капитала». То, что о союзе с ПР речь не идет, подтвердил «Главреду» и Сан Саныч Мороз. «Сотрудничество возможно, если речь идет об использовании профессионалов в структуре власти (при необходимости). Если целью власти будет отстаивание государственных интересов (надеюсь), им будут нужны честные профессионалы. Социалисты в том числе», – «отрезал» Мороз. Как говорится, свежо предание, да верится с трудом. Затмить Мороза? Вариант второй – выступить в роли неразборчивой невесты и передать партию в руки людей, которые раньше не имели к ней отношения. Чего не сделаешь ради возвращения в большую политику? «Слухи о переходе партии в руки людей, не имеющих к ней никакого отношения, ходят уже давно. Рудьковский, претендующий на роль главы партии, не нуждается в деньгах на жизнь и хочет вернуться в большую политику. Лидерство в партии – один из инструментов. Поэтому слухи о широком блоке или даже вливании партии в другие структуры имеют под собой основания» – поделился своим прогнозом с «Главредом» Евгений Филиндаш. Личные качества Рудьковского – не идеи ради, а корысти для – свидетельствуют о том, что он «хочет выгодно продать себя и структуры СПУ», предположил Коропатник, сославшись на свой опыт сотрудничества с ним еще в Чернигове. Правда, по его словам, более реален вариант договоренностей с Партией регионов (вплоть до поглощения структур СПУ «Регионами»), когда экс-министр возглавит Соцпартию. Источники «Главреда» в СПУ утверждают, что если предпоследним шансом партии был Тигипко, то последним – Азаров. У него давно и серьезно тлеет конфликт с бизнес-крылом Партии регионов, и он якобы подыскивает запасной партийный аэродром. Однако если Николай Янович станет премьером, то его интерес к угасающей Соцпартии значительно уменьшится. Сам Рудьковский по поводу продажи партии был категоричен: «нет, нет и еще раз нет». «Продать СПУ невозможно, в отличие от других «карманных» партий. У нас 200 тысяч членов партии. А слухи распространяют те, кто хотели раньше продать СПУ, либо же пытаются создать ей негативный имидж сейчас». Зато об амбициях возглавить партию Рудьковский предпочел промолчать, хотя в ходе разговора все же не удержался и проговорился о своих намерениях. Произошло это после того, как корреспондент «Главреда» спросил его о стремлении возглавить партию и высказал сомнение, что новоизбранному первому секретарю это удастся. Мы с Николаем Николаевичем даже заключили шуточное пари: если Рудьковский становится председателем партии, то автор этих строк пишет заявление о вступлении в СПУ. «Лидер ( Александр Мороз. – Авт.) не исчерпал свои возможности, есть много достойных кандидатов, но вы все-таки готовьте заявление», - многообещающе посоветовал Рудьковский. Но и без его откровений ясно, что в ближайшее время СПУ ждет интригующая борьба Сан Саныча и Николая Николаевича. Шансы примерно равны: Сан Саныч будет держаться за кресло партии, а Николай Николаевич – изо всех сил его раскачивать. Мороз захочет затянуть созыв съезда СПУ (тем более, что он пообещал публично на нем подать в отставку), а Рудьковский постарается всячески приблизить этот момент. Кто отправится в музей социалистических раритетов, станет известно уже через полгода. Мандаты делегатов съезда действительны до 31 мая, но до лета ожидать съезда не стоит, заметил «Главреду» секретарь политсовета СПУ по организационно-партийным и кадровым вопросам Алексей Малиновский. Нет предмета для обсуждения: кадры уже поменяли, концептуальные вопросы еще не сформулировали. На подготовку нового съезда уйдет 4-5 месяцев, так что решающая битва состоится не ранее октября. Стартовые позиции сторон таковы: «В рамках нового политисполкома должности первого секретаря достаточно, чтобы удовлетворить мои амбициозные планы» – заверил Рудьковский. «Я не рассматриваю кандидатуру Рудьковского как возможного преемника на должность председателя партии. И он не рассматривает» – «расписался» Мороз за себя и за Рудьковского. Но не факт, что кто-то из них не передумает. Обо всех перипетиях этой борьбы обещаем держать в курсе своих читателей.