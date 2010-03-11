Оппозиция: торт «Наполеон»

Президентские выборы перевернули политическую ситуацию в Украине с ног на голову: мы становимся свидетелями расслоения оппозиционных сил.

Споры и противоречия, отличавшие «команду Майдана» несколько последних лет, переносятся в оппозиционную деятельность. Виктор Янукович и его соратники радостно потирают руки.



Стоит напомнить, что оппозиционное правительство, которое в свое время возглавлял Виктор Федорович, также не отличалось бурной инициативностью, предпочитая критиковать власть формально и тосковать по утраченным на время возможностям. Но у Януковича было одно преимущество: у него не было конкурентов в борьбе за право оппонировать власти. Даже коммунисты предпочитали постоянно маневрировать, оппозиционность свою не формализуя. Зато за две недели после инаугурации Януковича о своем желании официально быть объявленным его оппонентом успели заявить несколько политиков.



Их не останавливает отсутствие в Украине закона, регулирующего оппозиционную деятельность. Кстати, о необходимости принятия такого нормативного акта говорили еще при Кучме, после формирования в 2000 году первого постоянного парламентского большинства. Но «кассетный скандал» помешал Леониду Даниловичу, а Виктору Ющенко, вероятно, многочисленные государственные заботы не позволили принять «оппозиционный регламент». В результате в Украине существуют только два вида политической жизнедеятельности: во власти и в оппозиции, что и подтвердил лидер «Сильной Украины» Сергей Тигипко, решивший стать куратором экономических реформ в правительстве Азарова – Януковича, а не толкаться локтями в борьбе за место под оппозиционным солнцем.



Юлия Тимошенко о своем стремлении возглавить демократическую оппозицию заявила 9 марта у подножия памятника Тарасу Шевченко, щедро цитируя в своей речи слова великого Кобзаря. Поддержать лидера БЮТ собрались преимущественно ее «сердечные» сторонники, но это не помешало «народному вече» избрать на безальтернативной основе Тимошенко лидером демократической оппозиции. Юлия Владимировна спешит: ей необходимо постоянно напоминать о себе, сохранять монолитность бютовской фракции в Верховной Раде, подчеркивать собственную способность не сдаваться и грозить Виктору Януковичу всяческими неприятностями. Один нюанс: Юлия Тимошенко, как и «регионалы» в свою коалицию, готова принимать только «тушками». Соратники леди Ю не только передали ей полномочия неформального лидера парламентской фракции, но и требуют для своего вождя постоянного места в парламентской гостевой ложе. Фактически бютовцы создают прецедент обретения политиком части полномочий парламентария без депутатского мандата. Тимошенко, напомню, была инициатором принятия закона об оппозиционной деятельности, и сейчас пытается получить дивиденды от давнишней инициативы. Правда, уверенности в том, что новая коалиция решит подарить лидеру БЮТ такую «будку гласности» в парламенте, нет.



После встречи с Виктором Януковичем заявил о готовности уйти в оппозицию и Арсений Яценюк. Лидер «Фронта перемен» отказался от вице-премьерского портфеля, вместо места во власти планирует лично сформировать оппозиционное правительство. Идея хороша, даже интересно будет посмотреть на министров-«фронтовиков», поскольку до последнего времени Арсений Петрович хранил в секрете состав своей команды, словно Мальчиш-Кибальчиш – главную военную тайну под пытками буржуинов. Правда, активность Яценюка, пытавшегося стать кандидатом в премьеры, но не сумевшего аккумулировать необходимую поддержку во фракции НУНС, вызывает раздражение в БЮТ. Глашатай «сердечников» Сергей Соболев уже заявил, что Янукович назначил Яценюка «любимой оппозицией», но лидер бютовской фракции Иван Кириленко не исключил, что для Арсения Петровича найдется министерский портфель в оппозиционном Кабмине Тимошенко.



Вице-спикер Николай Томенко, опираясь на парламентский регламент, утверждает, что оппозиционное правительство и парламентская оппозиция могут существовать в единственном числе, и, понятное дело, в «сердечном» виде. У «фронтовиков» есть собственный аргумент – Юлия Тимошенко не является народным депутатом, поэтому непонятно, на каком основании она может возглавить правительство парламентской оппозиции. Со стороны это выяснение отношений напоминает схватку в песочнице за пасочки-совочки, красноречиво характеризующую уровень оппозиционной сознательности.



Кстати говоря, не стоит сбрасывать со счетов еще нескольких субъектов политического процесса. Избалованный наличием собственного аппарата Виктор Ющенко вряд ли захочет вести оппозиционную деятельность исключительно как гуру «Нашей Украины» и глава наблюдательного совета «Мистецького Арсенала». Да и сохранившееся окружение Виктора Андреевича требует статусных должностей, способных если не обеспечить влияние на ситуацию в стране, то утешить самолюбие. Похоже, об оппозиционной деятельности придется задуматься и членам фракции НУНС, от услуг которых в деле формирования коалиции Партия регионов отказалась с плохо скрываемым облегчением. Не инициировать же им досрочные парламентские выборы, способные стать политическим приговором для большинства нунсовцев – у нас не в моде политические харакири.



Эта оппозиционная кадриль выглядит сегодня первой внутриполитической победой Виктора Януковича, к которой тот практически не приложил никаких усилий. Да ему и делать ничего не нужно было, достаточно было не вмешиваться в разборки вчерашних обладателей власти, решивших по привычке делить и право оппонировать новой государственной власти. Оппозиция уже сегодня напоминает торт «Наполеон», состоящий из разных по размеру и степени пропеченности коржей, густо перемазанный кремом из противоречий и политиканства. В этих условиях Януковичу стоит инициировать продолжение процесса почкования оппозиции: чем дальше зайдет процесс выяснения, кто больше не любит власть, тем легче президенту будет уклоняться от нападок оппонентов.