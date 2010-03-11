Новое правительство Украины. Лица.

Решение поддержали 242 народных депутата. За нового премьера проголосовали фракции ПР, КПУ и Блока Литвина в полном составе, а также 4 внефракциооных депутата, 8 членов фракции БЮТ, и 11 – из фракции НУНС. -- Сегодня же Верховная Рада утвердила состав нового Кабмина: Первый вице-премьер - Андрей Клюев Вице-премьер по гуманитарным вопросам - Владимир Семиноженко. Вице-премьер по вопросам Евро-2012 – Борис Колесников. Вице-премьер по силовым вопросам - Владимир Сивкович. Вице-премьер по вопросам АПК – Виктор Слаута. Вице-премьер -Сергей Тигипко. Вице-премьер по вопросам региональной политики - Виктор Тихонов. Министр охраны окружающей среды - Виктор Бойко. Руководитель Минтопэнерго - Юрий Бойко. Министерство транспорта - Константин Ефименко. Минпромполитики - Дмитрий Колесников. Министерство культуры – Михаил Кулиняк. Министерство юстиции - Александр Лавринович. Министр здравоохранения - Зиновий Мытнык. Министр внутренних дел - Анатолий Могилев. Министр труда и соцполитики - Василий Надрага. Министр ЖКХ - Александр Попов. Министр аграрной политики – Николай Присяжнюк. Министр семьи, молодежи и спорта - Равиль Сафиуллин. Министр образования и науки - Дмитрий Табачник. Министром финансов назначен Федор Ярошенко. Министр экономики - Василий Цушко. Министр регионального развития - Владимир Яцуба. Министром иностранных дел назначен Константин Грищенко, министром обороны – Михаил Ежель. Анатолий Толстоухов стал министром Кабинета министров. СБУ возглавил Валерий Хорошковский Сегодня же новый Кабинет во главе с Николаем Азаровым провел свое первое заседание, носившее совещательный характер.