Тимошенко пообещала Януковичу развеселую жизнь

11 марта 2010, 23:20

Бывший премьер-министр подвела итоги работы.

Киев. «Президент-Отель». Итоговая пресс-конференция Юлии Тимошенко с участием региональной и центральной прессы. Управление госохраны на чеку – досмотр осуществляется по всей строгости охраны первых лиц страны.
Как правило, на таких мероприятиях что ни деталь – то символ. На этот раз за несколько минут до начала пресс-конференции отпал приклеенный к фасаду трибуны тризуб. И хотя символ спешно водрузили на место (до прихода Тимошенко), и он благополучно провисел на сцене до конца пресс-конференции, легкий осадок остался.
В назначенное время появилась Тимошенко. Оглядев зал печально-строгим взглядом опытной оппозиционерки, она изрекла первую фразу: «Мы шли делать стратегические реформы». После чего последовало замысловатое перечисление семи негативных факторов, которых ее правительство не допустило (урезание «социалки», сдачи ГТС, дефолта государства и так далее), и восьми «прорывов» (рекордный урожай, энергетика, нанотехнологии, Евро-2012, образование, регионы, европейские перспективы и др.).
При этом выступление новоиспеченной оппозиционерки перемежалось демонстрацией слайдов, цифры на которых все равно невозможно было разглядеть из глубины зала. Больше всего запомнились три вещи: Украина не имеет долгов за газ, ВВП страны демонстрирует рост (11,8% за январь), а финансовые показатели бюджета (дефицит, госдолг) – в норме. Но раз бизнес выиграл выборы – прорыв отменяется.
Всю пресс-конференцию Тимошенко держалась спокойно, даже когда называла своих врагов по именам – Янукович, Ющенко и Литвин. Фальсификации выборов, неконституционного формирования коалиции и Кабмина, по словам «бело-сердечной» пассионарии, было вполне достаточно, чтобы Янукович безнадежно «измарался» на весь оставшийся президентский срок. А Ющенко вообще не место в большой политике.
Снисходительность Юлия Владимировна проявила лишь по отношению к Яценюку, назначенному конструктивной оппозицией «сверху». При этом она дала понять, что борьба внутри оппозиции – это наименее приемлемый вариант, однако признание ее главой объединенной демократической оппозиции не обсуждается.
Правительственная программа Януковича и Ко, заверила Тимошенко, заключается в ожидании возврата нефтегазовой «халявы», а идеология «РосУкрЭнерго» – «забрать у государства все» – будет применена ко всей стране. Но Юлия Владимировна готова бороться с теми, кто будет набивать свои карманы за счет госимущества и недр (шельфа Черного моря, Сахалинского месторождения). И, рано или поздно, они будут наказаны. А пока – наказаны все мы. Вот уже и со свободой слова в стране начались проблемы, пожаловалась «бело-сердечная» дама, обвинив собственников каналов в том, что они «режут» даже короткие ее реплики.
После вопроса «не собирается ли главная оппозиционерка взять паузу – понянчить внуков, отдохнуть, а после дать мужчинам бой» – лицо Юлии Владимировны начало угрожающе оживать.
«Месидж Януковичу очень простой – не расслабляться!» – вдруг вдохновленно-бескомпромиссно сказанула она. А чуть позже добавила – ее дух будет всегда присутствовать в сессионном зале ВР, и она «никогда не даст им сделать то, что они запланировали сделать с Украиной».
Большинство вопросов журналистов касались будущих планов Тимошенко в оппозиции: роспуска парламента, сложения мандатов, блокирования электрощитовой и т.д. Но она упорно уворачивалась от конкретики. Сложение 150 мандатов, по ее словам, – бесперспективно, так как специальный закон запретил «обнулять» «хвосты» избирательных списков. Перспективы роспуска ВР Януковичем – ничтожно малы.
Увы, выяснить, как именно Тимошенко обеспечит проведение досрочных выборов, оказалось делом невозможным. Ясно было только одно: оппозиционная Афродита намерена ввязаться в бой, а там видно будет. Главное, чтоб не подкачали честные журналисты, на которых Юлия Владимировна теперь возлагает большие надежды.
В общем и целом, Тимошенко дала надежду и пообещала «марионетке» Януковичу «веселую жизнь». Такова уж ее миссия – освобождать угнетенный и страждущий народ от олигархов.
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