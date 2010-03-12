Коалиция пленных, которые добровольно сдались в плен

235 народных депутатов образовали парламентскую коалицию, которую назвали «Стабильность и реформы». Первые оценки этого политического образования в пресс-центре «Главреда» дали: президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко и политолог Анатолий Луценко. Анатолий Луценко: «Коалиция тушек» обречена, потому что она больна с рождения «У меня есть несколько замечаний к коалиции как по форме, так и по правовому содержанию. Я уверен, что созданная коалиция – это довольно временное образование. Поскольку у этой «тушечной» коалиции болезнь с рождения. Болезнь заключается в том, что она по своему формированию противоречит Конституции. И подача иска в Конституционный суд приведет к тому, что эта коалиция будет признана нелегитимной с правовой точки зрения. А зачем было ее создавать? Мне кажется, что преследовались вполне очевидные вещи. Первое - команде Януковича нужно было сформировать хоть какое-то образование для того, чтобы продемонстрировать, что есть еще порох в пороховницах и возможность влиять на политический процесс. Второй момент заключается в том, чтобы максимально затянуть рассмотрение дела в Конституционном суде. За это время можно назначить губернаторов и начать раздавать и распределять должности в исполнительной власти. С точки зрения технологии мне кажется, что все же будет отрабатываться модель, когда через должности будет решен вопрос большинства во фракции «Наша Украина». Мне кажется, что вся эта игра была сделана лишь для того, чтобы получить рычаги, которые давали бы возможность хоть на какой-то короткий период использовать административный ресурс. Чтобы заинтересовывать разные кусочки, из которых состоит фракция «Наша Украина», чтобы через месяц получить большинство во фракции и получить решение фракции о вхождении в эту коалицию. Это единственный возможный механизм, чтобы эта коалиция, это правительство легитимизовались. Возможно, даже будет переформатирование коалиции, поскольку в нее войдет фракция, которая обеспечит ее большинство». «Коалиция «тушек» объективный ответ на вопрос, что в принципе у большинства украинских политических лидеров всегда есть ответ не в правовом поле и в конституционном, а в том, которое называется политически-правовым. Они всегда прикрываются благими намерениями. Нужно сформировать коалицию, навести порядок и так далее – намерение благое. Нужно разрешать ситуацию во фракции «Наша Украина». Такой возможности нет. Как это обойти? Давайте наберем до нужного количества «тушками». Я бы не оценивал сейчас ни тех, кто сформировал эту коалицию, ни тех, кто находится в оппозиции, потому что на самом деле и те и другие в подвешенном состоянии. Мы только со временем увидим, насколько эффективными в сложившейся ситуации будут новая коалиция и новая оппозиция, и какие будут лидеры в новой коалиции и новой оппозиции. Сейчас же много вопросов и пока нет ответов». Игорь Жданов: Это коалиция пленных, которые добровольно сдались в плен «Эта коалиция фактически создается антиконституционно, поскольку Конституция и решение Конституционного суда четко предусматривает формирование коалиции на основе решения фракции и вхождения туда фракций. Я бы не называл эту коалицию коалицией «тушек», у меня есть другое определение – коалиция пленных, которые добровольно сдались в плен». «С моей точки зрения, принять другое решение, чем то, которое принял Конституционный суд, который четко сказал, что в коалицию могут входить только фракции – невозможно. И с точки зрения права, и с точки зрения Конституции, и с точки зрения Закона «О Конституционном суде», где четко сказано, что последующие решения не могут противоречить предыдущим. Но мы знаем, что Конституционный суд, как и любой суд нашей страны, находится под политическим влиянием. Поэтому думаю, что этот процесс будет максимально растянут во времени, чтобы дать возможность правительству сформировать исполнительную вертикаль, в том числе назначить глав областных администраций». «Это правительство будет формироваться как техническое, как правительство камикадзе. Оно будет исполнять антикризисную роль, попытается проводить какие-то не совсем популярные антикризисные меры. Если правительству удастся стабилизировать ситуацию, то в коалицию потянутся и другие люди. Если увидят, что у этой коалиции есть политические перспективы, сначала мы увидим индивидуальный переход, а потом, возможно, и фракционный. Хотя это под большим вопросом. Понятно, что таким образом хотят «спалить» Азарова. Все понимают, какие угрозы возникают лично для премьера. Кроме чисто экономических угроз, связанных с непопулярными действиями, есть и угроза сугубо политическая. Поскольку сформированная не конституционным способом власть - это большая ответственность». «Проведение экономических реформ, если оно запланировано этим правительством и коалицией, будет иметь серьезные социальные последствия, и отвечать за них будет не только Азаров, не только Янукович, но и тот человек, который будет их проводить». «Сейчас мы видим процесс формирования достаточно мощной оппозиции. Она не будет монолитной, и в этом нет ничего плохого. Вспоминаю начало 2000-х годов. Тогда был БЮТ, «Наша Украина», социалисты, коммунисты, которые заявляли об оппозиционности, действовали порой вместе, порой отдельно, но у нас было несколько оппозиционных политических сил. Думаю, что и теперь так будет. На мой взгляд, лидирующую роль в этой оппозиционной нише будет занимать Тимошенко. Но тут важно, кроме острой критики, на которую она, понятно, способна, чтобы она предлагала альтернативы. Тогда ее действия будут восприниматься как населением, так и другими политическими силами». Виктор Небоженко: Кандидатура премьер-министра и состав коалиции утверждались в Кремле «Меня очень настораживает, когда название коалиции – будь то в Таиланде, будь то на Гаити или в Украине, имеет прямо противоречащие политические ценности – «Стабильность и реформы». Реформы – это всегда болезнь, траты, угрозы, конфликты. А стабильность – медленно эволюционировать до состояния 1999 года, полукладбищенского состояния. Или Партия регионов ориентируется на успех «старшего брата», забывая о том, что у «старшего брата» есть нефть, газ и спецслужбы, а у нас ни нефти, ни газа, ни спецслужб. В действительности я думаю, что и должность премьер-министра, и структура коалиции – это не украинские дела. Такая структура, я думаю, была утверждена во время поездки Президента Януковича в Москву, потому что для России очень важно, чтобы в коалицию не входила «Наша Украина» - пропадает очень важный участок работы государственных российских СМИ. В этой ситуации для России источником отвлечения внимания россиян остается разрозненная национал-демократическая украинская оппозиция, которая сейчас оказалась в парламенте». «Янукович попал в опаснейшую личную ловушку. Дело в том, что, имея возможность количественного увеличения коалиции, в один прекрасный день Путин ему скажет: а почему ты не можешь набрать конституционное большинство «тушками» для того, чтобы решить вопрос? И у Януковича не найдется никаких слов». «Что касается Конституционного суда – я не думаю, что КС не чувствует конъюнктуру. Конечно же, он примет страшное решение, при котором один из тезисов будет о том, что нужно любить Конституцию, а второй – принимайте решение не себя». «Есть четкая социально-политическая структура депутатов. Есть парламентские бароны, есть скандалисты. Третья группа – это мужики. Помните, насколько обидным было слово «кнопкодавы»? Теперь они не последние. Самые последние – это эти «тушки», эти зомби, эти политические трансвеститы, которых сейчас набралось 16 человек. Они меняют свой политический пол в зависимости от времени года. У нас появились первосортные и второсортные депутаты: первосортные – те, которые во фракции, - и второсортные, которые вне фракции». «Я думаю, в этой ситуации ни о каких реформах, ни о какой стабильной работе ни коалиции, ни правительства, говорить не приходится, потому что там очень разные люди, а времени для того, чтобы согласовывать все это, нет. Конечно же, формирование коалиции говорит о начале стабилизации. Конечно, то, что появится Кабмин, это хорошо. Но давайте посмотрим, куда нас заведет эта коалиция и этот Кабмин в ближайшее время». Полную версию стенограммы пресс-конференции, а также ответы на вопросы читателей смотрите здесь Читайте также: Коалиция «тушек» была утверждена в Кремле – эксперт Коалиция «калифов на час» может пополниться еще одной фракцией Эксперт: Новый Кабмин – правительство камикадзе Виктор Небоженко: Кандидатура премьер-министра и состав коалиции утверждались в Кремле «Меня очень настораживает, когда название коалиции – будь то в Таиланде, будь то на Гаити или на Украине, имеет прямо противоречивые политические ценности – «Стабильность и реформы». Реформы – это всегда болезнь, траты, угрозы, конфликты. А стабильность – медленно эволюционировать до состояния 1999 года, полукладбищенского состояния. Или Партия регионов ориентируется на успех «старшего брата», забывая о том, что у «старшего брата» есть нефть, газ и спецслужбы, а у нас ни нефти, ни газа, ни спецслужб. На самом деле, я думаю, что и должность премьер-министра, и структура коалиции – это не украинские дела. Такая структура, я думаю, была утверждена во время поездки Президента Януковича в Москву, потому что для России очень важно, чтобы в коалицию не входила «Наша Украина» - пропадает очень важный участок работы государственных российских СМИ. В этой ситуации для России источником отвлечения внимания россиян остается разрозненная национал-демократическая украинская оппозиция, которая сейчас оказалась в парламенте». «Янукович попал в опаснейшую личную ловушку. Дело в том, что, имея возможность количественного увеличения коалиции, в один прекрасный день Путин ему скажет: а почему ты не можешь набрать конституционное большинство «тушками» для того, чтобы решить вопросы? И у Януковича не найдется никаких слов». «Что касается Конституционного Суда – я не думаю, что КС не чувствует конъюнктуру. Конечно же, он примет страшное решение, при котором один из тезисов будет о том, что надо любить Конституцию, а второй – принимайте решение не себя». «Есть четкая социально-политическая структура депутатов. Есть парламентские бароны, есть скандалисты. Третья группа – это мужики. Помните, насколько оскорбительным было слово «кнопкодавы»? Теперь они не последние. Самые последние – это эти «тушки», эти зомби, эти политические трансвеститы, которых сейчас набралось 16 человек. Они меняют свой политический пол в зависимости от времени года. У нас появились первосортные и второсортные депутаты: первосортные – те, которые во фракции, - и второсортные, которые вне фракции». «Я думаю, в этой ситуации ни о каких реформах, ни о какой стабильной работе ни коалиции, ни правительства говорить не приходится, потому что слишком разные там люди, а времени для того, чтобы согласовывать все это, нет. Конечно же, формирование коалиции говорит о начале стабилизации. Конечно, то, что появится Кабмин, это хорошо. Но давайте посмотрим, куда нас заведет эта коалиция и этот Кабмин в ближайшее время». Повну версію стенограми прес-конференції, а також відповіді на запитання читачів дивіться тут Читайте також: Коалиция «тушек» была утверждена в Кремле – эксперт Коалиция «калифов на час» может пополниться еще одной фракцией Эксперт: Новый Кабмин – правительство камикадзе