Янукович благословил Грищенко на МИД

Вчера для представления нового руководителя МИД на Михайловскую лично прибыл Президент. Столь символичный шаг Януковича должен был продемонстрировать, что, подбирая кандидатуру на главу внешнеполитического ведомства, Виктор Федорович не просто воспользовался своим конституционным правом.– без сомнения, собственный выбор Януковича. Константин Иванович, в свою очередь, четко заверил Януковича в личной преданности.Янукович подарил Грищенко точь-в-точь такой же загодя заготовленный букет красных роз, которым за два часа до этого поздравлял с избранием на пост премьер-министраВо время представления нового министра иностранных дел также присутствовал теперь уже экс-глава МИД. Янукович поблагодарил Порошенко за добросовестный труд в МИД. «У него очень серьезный потенциал, он еще молодой человек, – обнадеживал Порошенко Янукович, – мы с ним обязательно договоримся еще».Кстати, в канун голосования за новый состав Кабмина в СМИ появились слухи о том, что Янукович решил придержать Порошенко для кресла вице-премьера по европейской интеграции. А на вчерашнем эфире на «5 канале» заместитель президентской администрациипризналась, что сделает все от нее зависящее, чтобы Петр Алексеевич все-таки получил эту должность.Во время представления сотрудникам МИД нового министра Порошенко сидел сосредоточенно грустный и даже не пытался конспектировать слова Президента, как любил это традиционно делать раньше. Хотя глава Администрации Президента, сидевший рядом, постоянно что-то записывал.«Я уже говорил премьер-министру Азарову о том, что торговые миссии будем возвращать из Минэкономики в МИД», - очертил Янукович фактически первый приоритет деятельности МИД. «И на будущее, - начал давать напутственные советы обновленному МИД Президент, – мы не должны брать на себя вопросы, которые не способны решить. Играть в политику нельзя за счет доверия к государству. Я с этим вопросом знаком. Я знаю, что некоторые неопытные люди, которым недостает либо профессионализма, либо совести, иногда пренебрегают такими вопросами в межгосударственных отношениях».Когда Янукович заканчивал вступительную речь, со своего места уже начал было вставать новый глава МИД. Но Виктор Федорович, который намеревался сначала предоставить слово Порошенко, вовремя заметил инициативность Грищенко и быстренько передал слово Петру Алексеевичу.Порошенко не сказал чего-то нового. Он кратко поблагодарил за высокую оценку его работы на посту главы МИД и пожелал своему преемнику плодотворной работы, чем символично одобрил передачу власти.Дальше, как и ожидалось, слово предоставили Константину Грищенку. «Приоритеты внешней политики в своем выступлении четко очертил Президент Украины. Внешнюю политику определяет глава государства. Мы все должны это осознавать. Мы должны вносить предложения, отвечающие интересам государства, но они должны проходить через Президента», - Грищенко заверил Януковича в преданности внешнеполитическому курсу нового руководителя государства.Повторил он и тезис о недопустимости политизации работы дипломатов, отметив, что в дипломатической работе «должны исключаться любые идеологические вкусы, какие-либо желания проявить себя за счет дела».Назначение главой МИД Константина Грищенко экспертное сообщество в своих комментариях одобрило уже заочно. И, как подсказывает опыт, не зря. Ведь Константин Грищенко был одинаково эффективным как в Брюсселе (где возглавлял миссию при НАТО) и Вашингтоне, так и в Москве. Причем в США и России он работал далеко не в лучшие времена украинско-американских и украинско-российских отношений.Как уже неоднократно упоминал «Главред», именно Грищенко удалось улучшить отношения Киева с Вашингтоном после «кассетного» и «кольчужного» скандалов. А после начала работы Грищенко послом Украины в России беспочвенные выпады Москвы в адрес Киева хоть и не исчезли, но стали звучать значительно реже.Тем, кто начинает говорить об излишней пророссийскости Грищенко, стоит напомнить, что именно он как министр иностранных дел во время Оранжевой революции сделал многое для ее успеха. По нашей информации, когда дипломаты в МИД подписывали письмо в поддержку Майдана, сам Грищенко подписывать эту декларацию отказался и запретил делать это своим заместителям. Но он охотно посоветовал внести в текст заявления определенные коррективы, дабы подчеркнуть профессиональный почерк дипломатов.Кроме того, именно он в 2004-м способствовал организации «круглых столов» с участием западных дипломатов, что, в конце концов, сослужило службу для мирной передачи власти их рукв руки. А ранее, во время конфликта вокруг косы Тузла, министр иностранных дел Грищенко и украинские национальные интересы защищал, и отношений с россиянами не испортил. Наконец, он был одним из немногих членов правительства Януковича, которые в свое время высказались против проекта ЕЭП, поддерживаемого Николаем Азаровым.После Оранжевой революции в новой власти для Грищенко не нашлось места и он занимался несколькими политическими проектами - был членом Республиканской партии, принимал участие в парламентских выборах в составе блока «Не так!». Потом Грищенко возглавлял символическое МИД в теневом правительстве «бело-голубых». Но позже не отказался от предложения стать первым заместителем секретаря СНБО, а летом 2008 года при первом же удобном случае согласился возглавить посольство Украины в России.Очевидно, именно отсутствие у Грищенко имиджа «оранжевого» политика позволило ему получить от официальной Москвы агреман и возглавить украинское посольство в России, а теперь во второй раз возглавить Министерство иностранных дел.Константина Грищенко можно охарактеризовать как «многовекторного» дипломата времен Кучмы. Грищенко одинаково и пророссийский, и прозападный дипломат. Он слишком гибкий, чтобы откровенно занять позицию конкретной стороны и, тем самым, сузить себе поле для маневра.С развитыми связями на Западе, приобретенными за время дипломатической службы в Европе и Америке, и при наличии контактов в российских дипломатических кругах еще со студенческих лет, Грищенко имеет за плечами арсенал, который очень поможет ему на посту главы МИД Украины и Москву не раздражать, и западных партнеров не разочаровать.На протяжении всей своей дипломатической карьеры Константин Грищенко дипломатично умел избегать резких выпадов в чью-либо сторону. Он всегда мог умело найти общий язык и с «бело-голубыми», и с их оппонентами. Очевидно, именно это и столь необходимый в искусстве дипломата стратегический запас терпимости позволял Грищенко оставаться в кадровой «обойме» различных политических сил. Теперь перед дипломатом стоит задача использовать это умение на международной арене.