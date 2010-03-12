Профсоюзы Его Величества

Даже «букет» сопутствующего негатива — свист собравшихся на Майдане активистов из альтернативных профсоюзов и гул клаксонов застрявших на 20 минут на Крещатике водителей – не смутили Виктора Федоровича и не поколебали его убежденности в том, что жизнь – прекрасна. Расслабившись, новый гарант наговорил много интересного. Активисты встретили Януковича стоя, с аплодиментами, но «чепчики в воздух не бросали». В зале отчетливо ощущался дух советской «закваски»: средний возраст присутствующих – лет 60, женщин заметно меньше, и главное, почти все старательно конспектировали выступление гаранта. В первых рядах сидело пол-Кабмина.Янукович, привыкший все измерять цифрами бюджета, вывалил на голову собравшихся все накопившиеся в его голове цифры: дефицита бюджета(12% ВВП), пенсионного фонда (22 млрд. грн.), долги по зарплатам ( 2 млрд. грн.). Неудивительно, что в такой ситуации отчисления на безопасность труда резко сократились, особенно на предприятиях угольной отрасли, пожаловался Янукович то ли на прошлую власть, то ли на «угольных генералов» из своей партии. Много говорилось о повышении соцстандартов – минимальных зарплат и пенсий, о том, что государство не должно экономить на гражданах. Но как облегчит жизнь бабушке, пенсии которой не хватит на один час стоянки яхты Ахметова в каком-нибудь порту, Янукович не сказал. Ответ на известный вопрос: «А кто платить будет?» – так и не прозвучал.Упоминание Януковичем фамилий министров Ярошенко, Табачника было как сигналом горна для последних – немедля встать! Такой пиетет перед вышестоящим руководством насмешил даже бывалых бюрократов. Но Янукович, похоже, так и не понял, насколько уязвимо и даже комично выглядят «министры-попрыгайчики», и ободряюще сказанул: «Садитесь!». Уже традиционно выступление «железного хозяина» Донбасса стало свидетельством неравной борьбы с нормами украинского языка: «Величезна проблема і завдання уряду – ПРИТЯГНУТИ інвестиції на ЄВРО-2012». Любой филолог да и просто образованный человек мог бы пояснить, что «притягують», как правило, к ответственности, в том числе уголовной, а инвестиции «залучаються». Равно как любой человек, знающий родную речь, объяснил бы, что сами по себе фразы «широкий соціальний діалог має стати частиною світогляду нової влади», «майже увесь склад уряду найближчим часом матиме проекцію держбюджету» – не несут в себе ни грамма смысла, а скорее выдают желание куда-нибудь «притягнути» умные словечки типа «мировоззрение» и «проекция». Пример Ющенко, который не обходился без «акцептов» и «дорожных карт», оказался заразительным.Финал спича Януковича – «если есть желание стать партнером, я готов помочь» – вызвал наплыв «высоких» чувств Хары и нескончаемые благодарности последнего. И ладно бы – собрались в кабинете да друг друга одаривали комплиментами. Ан нет – захотелось с помпой. «Профсоюзы готовы разделить трудности, хотя мы оппоненты работодателей, мы с вами» – заявил Василий Георгиевич, забыв, видимо, чему учит исторический опыт. Во-первых, истинно партнерские отношения не строятся на долгах по зарплате и желании снять последнюю рубашку с работника. А во-вторых, профсоюзы, которые действительно представляют силу, разрешения у власти не спрашивают (не то, что милый междусобойчик Партии регионов). И одного этого было достаточно, чтобы понять, что эти люди не созданы для баррикад, а власти их не стоит опасаться. При этом выступающие из числа ответственных профсоюзных работников не преминули выразить пиетет новой власти («вы будете настоящим гарантом, не то, что ваш предшественник») и вывалить на него все внутренние проблемы (рейдерство, «карманные» профсоюзы).Правда, кое в чем – «не политизировать ситуацию» – профсоюзы все же ослушались. И даже слегка покритиковали новую власть в лице Тигипко (за команду учесть предложения МВФ по сокращению пенсий и повышению пенсионного возраста) и работодателей из списка «Форбс» (на 148 месте Ринат Ахметов), которые, если и повышают зарплаты, то исключительно из сентиментального патриотизма. Впрочем, наивно было ожидать, что Янукович в ответ гневно потрясет кулаками в адрес «неблагодарного» спонсора и покажет ему «кузькину мать». Все ограничилось лишь лаконичной пометкой на бумаге – «Тигипко». Закончил Янукович свой финальный спич в духе «раз вы профсоюзы, так и дерзайте, Кабмин вам в помощь».