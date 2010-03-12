Первые советы Януковича: «поотбивать руки кому надо»

Сегодня Виктор Янукович присутствовал в Генпрокуратуре во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов, посвященного состоянию противодействия преступности и коррупции. Там отчитаться генпрокурор Александр Медведько, глава МВД Анатолий Могилев, глава СБУ Валерий Хорошковский, глава Государственной налоговой администрации Сергей Буряк, руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, председатель Верховного Суда Василий Онопенко и руководитель Государственной пограничной службы Николай Литвин. Брат последнего – спикер Владимир Литвин – пришел с Януковичем и сидел рядом с ним в президиуме. Также в президиуме сидела секретарь СНБОУ Раиса Богатырева, не проронившая на протяжении встречи ни одного слова. Стоит заметить, что в ГПУ также пожаловали «регионал» Сергей Кивалов и бывший прокурор Киевской области, а ныне нардеп от фракции БЮТ Сергей Мищенко. Первым со вступительным словом выступил «хозяин» помещения, в котором проходило совещание, -, - начал Медведько демонстрировать личную лояльность к Януковичу. Еще один пинок достался Луценко от Медведько за то, что бывший руководитель МВД отказался от показателя раскрытия преступлений как критерия оценки работы правоохранительных органов. В завершение краткой критики бывшего главы МВД главный прокурор неожиданно предложил Президенту лично контролировать назначение министра внутренних дел – через Верховную Раду по предоставлению Президента. Медведько коротко рассказал о плачевном состоянии дел с раскрытием преступлений, «прошелся» по таможенной службе, налоговой, МВД и СБУ и пользуясь случаем похвалил собственных подчиненных, отметив, что «подавляющее большинство уголовных дел завершено следователями прокуратуры». Генпрокурор также поддержал инициативу Президента Януковича по созданию Национального антикоррупционного комитета. Следующим слово взял новоиспеченный министр внутренних делОн решил «отложить доклад, подготовиленный в министерстве на украинском языке» и сразу поддержал то, что еще несколько минут назад говорил с трибуны Медведько. После короткого выступления руководителя СБУ Валерия Хорошковского Янукович попросил руководителей правоохранительных органов «подготовить предложения, которые совершенствовали бы работу ведомств правоохранительной системы и предполагали бы соответствующие изменения в законодательство». Кстати, аналогичное задание – «подать предложения для совершенствования работы» – Президент вчера дал и министру иностранных дел Константину Грищенко. Когда в завершение своего выступления глава Госдепартамента по вопросам исполнения наказаний попросил Президента посодействовать созданию специального Дня работника департамента исполнения наказаний, по залу среди собравшихся, уже порядком уставших от монотонных речей, людей в погонах, прокатился смешок. Янукович, время от времени поправляя очки на носу, слушал доклады внимательно. Время от времени что-то записывал. Потом подошел к трибуне и начал «сечь» людей в погонах. На орехи досталось всем., – пригрозили призвал деполитизировать правоохранительные органы., – сделал Виктор Федорович очередной упрек в сторону прежнего правительства. Напомним, Кабмин Тимошенко традиционно задерживал возврат НДС. В конце Янукович сообщил об инициировании международного аудита использования предыдущим правительством международных заимствований, а также законности использования резервного и стабилизационного фондов.– подытожил свое выступление Президент. Присутствующие представители центральных аппаратов правоохранительных органов стали молча расходиться, почесывая затылки.