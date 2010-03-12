Первые советы Януковича: «поотбивать руки кому надо»

Новость о международном аудите работы правительства Тимошенко, советы жить по закону и рекомендации по отбиванию рук получили руководители правоохранительных органов от Президента Януковича.
Виктор Янукович продолжает обходить органы госвласти, раздавая им распоряжения и указания, а кое-где и критикуя. Все, чтобы показать, что новый Президент консолидировал власть и контролирует ситуацию в государстве. Сегодня Виктор Янукович присутствовал в Генпрокуратуре во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов, посвященного состоянию противодействия преступности и коррупции. Там отчитаться генпрокурор Александр Медведько, глава МВД Анатолий Могилев, глава СБУ Валерий Хорошковский, глава Государственной налоговой администрации Сергей Буряк, руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, председатель Верховного Суда Василий Онопенко и руководитель Государственной пограничной службы Николай Литвин. Брат последнего – спикер Владимир Литвин – пришел с Януковичем и сидел рядом с ним в президиуме. Также в президиуме сидела секретарь СНБОУ Раиса Богатырева, не проронившая на протяжении встречи ни одного слова. Стоит заметить, что в ГПУ также пожаловали «регионал» Сергей Кивалов и бывший прокурор Киевской области, а ныне нардеп от фракции БЮТ Сергей Мищенко. Первым со вступительным словом выступил «хозяин» помещения, в котором проходило совещание, - Александр Медведько. «Значительное влияние на деятельность правоохранительных органов оказал ход президентских выборов. Так, бывший министр внутренних дел Луценко откровенно выступил в поддержку известного кандидата (в Президенты Украины – Авт.) и только благодаря оперативному реагированию прокуратуры удалось своевременно предотвратить вмешательство в избирательный процесс», - начал Медведько демонстрировать личную лояльность к Януковичу. Еще один пинок достался Луценко от Медведько за то, что бывший руководитель МВД отказался от показателя раскрытия преступлений как критерия оценки работы правоохранительных органов. В завершение краткой критики бывшего главы МВД главный прокурор неожиданно предложил Президенту лично контролировать назначение министра внутренних дел – через Верховную Раду по предоставлению Президента. Медведько коротко рассказал о плачевном состоянии дел с раскрытием преступлений, «прошелся» по таможенной службе, налоговой, МВД и СБУ и пользуясь случаем похвалил собственных подчиненных, отметив, что «подавляющее большинство уголовных дел завершено следователями прокуратуры». Генпрокурор также поддержал инициативу Президента Януковича по созданию Национального антикоррупционного комитета. Следующим слово взял новоиспеченный министр внутренних дел Анатолий Могилев. Он решил «отложить доклад, подготовиленный в министерстве на украинском языке» и сразу поддержал то, что еще несколько минут назад говорил с трибуны Медведько. После короткого выступления руководителя СБУ Валерия Хорошковского Янукович попросил руководителей правоохранительных органов «подготовить предложения, которые совершенствовали бы работу ведомств правоохранительной системы и предполагали бы соответствующие изменения в законодательство». Кстати, аналогичное задание – «подать предложения для совершенствования работы» – Президент вчера дал и министру иностранных дел Константину Грищенко. Когда в завершение своего выступления глава Госдепартамента по вопросам исполнения наказаний попросил Президента посодействовать созданию специального Дня работника департамента исполнения наказаний, по залу среди собравшихся, уже порядком уставших от монотонных речей, людей в погонах, прокатился смешок. Янукович, время от времени поправляя очки на носу, слушал доклады внимательно. Время от времени что-то записывал. Потом подошел к трибуне и начал «сечь» людей в погонах. На орехи досталось всем. «Я внимательно смотрел на реакцию во время выступлений и сделал для себя вывод, что большинство зала не пользовалось карандашами и пришли как бы на прогулку. Я бы вам этого в ближайшем будущем не советую, уважаемые коллеги», – пригрозил Янукович и призвал деполитизировать правоохранительные органы. «Для латания бюджетных «дыр» завели практику уплаты налогов заранее. Безусловно, это недопустимо», – покивал Янукович в сторону председателя ГНА Сергея Буряка. Потом Виктор Федорович вспомнил о проблемах с возвратом предпринимателям НДС. «А вам, Олександр Иванович, говорю я... – обратился к Медведько Янукович. – ... вместе с СБУ поотбивать руки всем, кому надо это сделать, чтобы не касались этого налога (НДС – Авт.)». «Вместе с правительством нужно отработать прозрачный механизм возмещения НДС в автоматическом режиме. И этот позор нужно убрать навсегда. И я уверен, что, прежде всего, в этом заинтересована налоговая система, которая от этого страдает», – сделал Виктор Федорович очередной упрек в сторону прежнего правительства. Напомним, Кабмин Тимошенко традиционно задерживал возврат НДС. В конце Янукович сообщил об инициировании международного аудита использования предыдущим правительством международных заимствований, а также законности использования резервного и стабилизационного фондов. «Все должны учиться жить по законам. Невзирая на то, кто какие должности занимает», – подытожил свое выступление Президент. Присутствующие представители центральных аппаратов правоохранительных органов стали молча расходиться, почесывая затылки.