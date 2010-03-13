Героизация Бандеры: Янукович должен действовать как Президент

22 января 2010 года Виктор Ющенко присвоил звание «Герой Украины» лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере. 25 февраля 2010 года Европарламент принял Резолюцию относительно ситуации в Украине, в которой, в частности, была выражена надежда на то, что новоизбранный Президент Украины Виктор Янукович пересмотрит решение предшественника о присвоении лидеру ОУН Степану Бандере звания «Герой Украины». 5 марта, во время визита в Москву, Президент Украины пообещал принять решение по отмене звания «Герой Украины» Степану Бандере и Роману Шухевичу к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Итак, заслуживает ли главный украинский националист звания «Герой Украины»? Есть ли основания для его отмены?

Своими мнениями по этому поводу с «Главредом» поделились: заведующий отделом Института истории НАН Украины Станислав Кульчицкий и журналист, автор фильма «Три любви Степана Бандеры» Юрий Луканов.



Станислав Кульчицкий: В октябре 2009 года исполнилось 50 лет со дня гибели Бандеры. В январе 2009 года отмечалось его столетие. В августе 2009 года канадские украинцы обратились к Виктору Ющенко с просьбой наградить Степана Бандеру званием «Герой Украины».

По этому поводу 18 августа состоялась пресс-конференция в «Главреде». Тогда я выступал в этой аудитории и сказал, что украинское общество не готово к тому, чтобы присваивать Степану Бандере звание «Герой Украины», хотя, несомненно, он является национальным героем Украины.

Тогда, в 2009 году, Виктор Ющенко воздержался от награждения. По-видимому, тогда он чувствовал себя Президентом. В этом году нет юбилея, нет годовщин, и вдруг состоялось это награждение. Все говорят, что это возможность использовать последние дни президентства для того, чтобы укрепить свои собственные политические позиции. Сам Виктор Ющенко, выступая 10 марта во Львове, объяснил этот свой акт двумя тезисами. Первый тезис: «Несправедливое забвение, на которое обречены наши герои». Но тут возникает вопрос: почему же в 2009 году не было этой причины, а в 2010 году она возникла? Второй тезис: «Это решение необходимо для нашего объединения. Я не знаю случая, когда можно объединиться на лжи. Объединяются всегда на правде». Этот тезис абсолютно несомненен, но где ложь и где правда?

Что сделал Президент? Он волевым решением объявил Бандеру Героем Украины, и все. Неужели президентский Указ все может? Неужели он может всех убедить? Неужели он сможет заставить Днепр течь на север?

В мае 1997 года Президент Кучма создал правительственную комиссию, которая должна была вынести свой вердикт относительно ОУН-УПА. Комиссия образовала себе в помощь две исследовательские группы историков и юристов. В Институте истории Украины началась работа. За семь лет было написано 28 книг. Потом на основе этих книг в 2005 году мы создали обобщающую монографию «Организация украинских националистов и Украинская повстанческая армия». Эта монография была издана тиражом 500 экземпляров на деньги Верховной Рады Украины. Потом на основе этой монографии были изданы отдельные монографии. Следовательно, в 2005 году с приходом Ющенко историки завершили всю эту работу.

Я не раз обращался в Секретариат Президента, в Кабинет Министров, чтобы монографию издали массовым тиражом. Мы согласны, чтобы нас критиковали, но скажите нам свое мнение. Однако никто ничего не сделал для ее распространения. Следовательно, полная могильная тишина над всей этой проблемой.

Мы знаем, что с советской стороны в борьбе с бандеровцами погибло 30676 человек. Мы знаем, по данным КГБ 1957 года, что было 155 тысяч убитых с бандеровской стороны – это и повстанцы, и подпольщики, и мирные жители. Общее количество репрессированных – приблизительно 500 тысяч, при населении западных областей Украины около 8 миллионов человек.

Таким образом, война у нас закончилась, но одни люди поднимают на щит этих 30676 челове, другие – тех 155 тысяч. Мне одинаково дороги и те, и те. Межусобица давно закончилась. Не Россия воевала с западной Украиной, а Сталин воевал руками украинцев. Его уже нет, а мы все как сталинские марионетки – все время друг с другом воюем.

Одни проклинают бандеровцев, другие проклинают москалей, а Степана Бандеру сейчас никто не знает. В том числе, как это ни странно, не знают и люди в западной Украине. Тем более, не знает восток и юг Украины.

Почему 25 февраля Европарламент осудил решение Ющенко и просил Януковича отменить этот указ? Тут влияние поляков, это вполне понятно. Дело в том, что у Бандеры были три жизни. Первая жизнь – это период с 1929 по 1939 год, когда он боролся с польским государством, и поляки этого не забыли. Вторая жизнь – это период с 1939 по 1944 год, когда Украинская повстанческая армия боролась и с Армией Крайовой – это польская государственная армия, представлявшая лондонское правительство в эмиграции, – и с советскими партизанами, и с немцами.

Почему Янукович в Москве пообещал ко Дню победы отменить указы по Бандере и Шухевичу? Для российского государства это важно. Для российского государства, не для русских, не для российского общества, а для государства, которое очень трепетно хранит традиции Великой Отечественной войны, в которой бандеровцы очутились по другую сторону фронта, хотя у них был свой фронт. Бандеровцы шли в бой за Украину, они являются частью нашей истории. Исчезнут они из нашей истории – исчезнет и наша история. На это, собственно говоря, и рассчитывают.

Что делать в этой ситуации? Идти проторенным путем? Один Президент плеснул керосина в костер, и 9 мая этого года другой Президент добавит этого же керосина в этот же костер. Януковича все подталкивает к движению в этом направлении. Во-первых, откровенная нелегитимность указов Ющенко о наградах – не по Бандере или Шухевичу, а по всей системе наград. Второе – Европа не мешает, а даже одобряет. Третье – Россия этого ждет.

Я не знаю, что сделает Янукович в этой ситуации. Ситуация тяжелая. У Президента рука вольна, но я думаю, он должен помнить, что он находится в такой же ситуации, в какой находился Леонид Кучма в 1997 году, когда он распорядился создать правительственную комиссию для выявления всех белых пятен, связанных с проблемой ОУН-УПА. За эти годы ничего не изменилось.

Не суть важно, будет указ, или не будет указа. Важно, чтобы наработки историков Академии наук вошли в обиход.



Юрий Луканов: Один донецкий адвокат подал иск в суд, чтобы отменить Указ о присвоении Бандере звания «Герой Украины». Действительно, есть основания для отмены этого решения Виктора Ющенко по сугубо формальным основаниям – Бандера не был гражданином Украины и он не может быть награжден этим званием.

Но, но, но... Если подходить с такими стандартами, соответственно, нужно отменять и другие указы. Например, Ющенко присвоил звание «Герой Украины» Алексею Бересту, который устанавил флаг на Рейхстаге. В Советском Союзе ему не дали звания Героя Советского Союза, хотя Егорову и Кантарии дали, а Ющенко присвоил ему звание Героя Украины.

По этой логике, соответственно, нужно отменить и указ о присвоении звания «Герой Украины» Алексею Бересту, поскольку он не был гражданином Украины, поскольку в Советском Союзе гражданства Украины вообще не существовало.

Второе. Есть еще одно событие, которое не имеет непосредственного отношения к этой теме, но имеет более общее значение – Европейский Союз уравнял сталинизм и нацизм. Следовательно, это является общефилософским подходом. Если опускаться на низший уровень, ЕС продолжает жить мифологией и логикой Отечественной войны, мифологией, которую в значительной мере создал Советский Союз. Она заключается в том, что Советский Союз – бел и пушист, Германия – преступна.

Я не буду рассказывать, что такое Советский Союз – если вы люди объективные, то вы и сами прекрасно знаете, что это такое. Даже освободителем Советский Союз назвать нельзя. Если бы он был освободителем, он бы оттеснил немцев и вернулся обратно в свои границы. Но он установил контроль над огромной частью Европы против воли европейцев. Кроме того, оккупация задолго до 22 июня 1941 года балтийских стран и стремление оккупировать Финляндию тоже никак не свидетельствует о том, что Советский Союз является защитником мира, интересов граждан и т.д.

Но речь в настоящий момент не о том. Если вы ставите знак равенства между сталинизмом и гитлеризмом, если вы осуждаете тех, кто имел отношения с фашистской Германией, нужно осуждать и тех, кто имел отношения с Советским Союзом. В теории это звучит абсурдно, но тем не менее. Если же подходить к проблеме не с философскими штампами, а исходить из чисто житейской логики, то на то время существовали два бандитских государства, которые уничтожали и своих граждан, и по-бандитски вели себя на мировой арене.

Следовательно, существовали два мощнейших бандитских государства, и существовали менее мощные в военном смысле государства, которые должны были выбирать: или они там, или они тут, поскольку нейтралитет был практически невозможен. Можно назвать много примеров сотрудничества государств с гитлеровской Германией, и те, кто с ней сотрудничал, являются не последними людьми в истории этих государств. Если мы хотим осудить Бандеру – давайте и других осуждать.

Учитывая эту Резолюцию Европарламента, где аккуратненько осуждается присвоение Бандере звания «Герой Украины», я думаю, что у нас уже появился новый «старший брат». Простите, а где сказано, что Бандера – преступник? Ни в одном из решений Нюрнбергского трибунала не сказано, что Бандера и УПА преступники. Мало того, там приводятся документы, согласно которым немцы боролись с украинскими националистами.

В 1990 году Тернопольский городской совет переименовал улицу Ленина в улицу Степана Бандеры. Весь парадокс заключался в том, что именно на этой улице находился Тернопольский КГБ. КГБ на улице Степана Бандеры – это больше, чем прикол. Поэтому они перенесли центральный вход КГБ в стену, которая выходила на другую улицу и изменили адрес.

Что-то похожее произошло с офисом Православной церкви Московского Патриархата, находящимся на улице, которая раньше называлась улицей Январского восстания. Сегодня эта улица называется именем Мазепы. Для Московского Патриархата Мазепа – это то же, что Бандера для КГБ.

Поэтому у меня возникло такое предложение. Я знаю, что Киевский городской совет готовит переименование улиц, в частности, одну из улиц предлагается назвать в честь Степана Бандеры. Я думаю, его именем нужно назвать Воздухофлотский проспект, потому что там находится русское посольство. Россия уже замучила своими советами – кого считать, а кого не считать героем.

Я думаю, каких-то стереотипных подходов здесь быть не может. Если УПА и Бандера не были признаны преступниками Нюрнбергским трибуналом, то называть его героем или нет – это наше внутреннее дело, никто в него не может вмешиваться.

Относительно Ющенко – он проявил последовательность, но какую-то странную. Мне кажется, что этот вопрос действительно раскалывает общество, потому что у одной части общества продолжают существовать стереотипы. Никакой президент и политик вообще не может вести себя как пророк истины. Он должен выбирать: или он мессия, пророк проповедующий, или он занимается политикой. Политик вынужден считаться с настроениями в обществе. Если часть общества считает, что 2х2=5, то политик должен с этим считаться, хоть он и понимает, что это неправильно.

Ющенко должен был стимулировать процесс изучения исторических материалов, популяризации, чтобы в обществе прошла дискуссия без участия политиков. Если происходит наоборот – политик декларирует что-то, то, соответственно, находится другой политик, который будет декларировать полностью противоположные вещи, и происходит не обсуждение, не поиск истины, а обычная спекуляция.

Мне абсолютно все равно – дадут Бандере звания Героя или не дадут. В истории, в нашей памяти он и так уже – для кого-то со знаком «минус» – но фигура героическая.

На мой взгляд, в этой ситуации, поскольку Указ уже подписан, Янукович не должен вести себя как «младший партнер» ни Европейского Союза, ни Москвы. Он должен сказать: Указ подписал Президент – все, точка. Он не должен считаться со всяческими давлениями, потому что иначе нас просто не будут уважать.



Станислав Кульчицкий: В этой ситуации не имеет особого значения, отменит Янукович этот Указ или нет. Потому что это будет на том же уровне, что было сделано Ющенко. В этой ситуации важно раскрыть это белое пятно.

У нас есть несколько «фишек», которые искусственно раскалывают общество. Проблема ОУН-УПА – это одна, Голодомор – вторая, НАТО – третья, язык – четвертая. Но и по русскому языку, и по НАТО, и по этим двум сугубо историческим вопросам это все искусственно раздувается. Потому что это выгодно некоторым политикам, которые переносят внимание общества с коренных проблем выживания в условиях современного кризиса на что-то искусственное, на цирк, который можно показать по телевидению.

В данном случае самое главное, что, наконец, нужно сделать – ту работу историков Академии наук, которая была сделана на протяжении семи лет, показать обществу, обязать сделать это Институт национальной памяти, выделить на это средства. Для консолидации общества нужно вести систематическую работу в просветительском направлении. Это касается всех направлений – и кинофильмов, и телевидения, и газет.



«Главред»: Возможно, сегодня стоит ввести своеобразный мораторий на присвоение звания «Герой Украины»? На определенное время, на несколько лет.



Юрий Луканов: Я когда-то написал статью на эту тему. Она называлась приблизительно так: «Практика присвоения государственных наград поражает своей абсурдностью».

Я бы сказал, что присвоение звания «Герой Украины» Бандере дискредитировало это звание. Уже столько людей получило это звание неизвестно почему. Герой – это все же какой-то героический поступок, выдающийся подвиг, выдающаяся жизнь и т.п. Там столько людей, которых, если покопаться в их биографии, можно посадить в тюрьму.

Правильно, стоит наложить мораторий на присвоение звания «Герой Украины» на 20-30 лет, чтобы его не давали по политическим мотивам.



Станислав Кульчицкий: У меня другое мнение. Мне кажется, что нужно разработать какую-то процедуру присвоения звания, чтобы это решение принимал не один человек, а, чтобы было учтено общественное мнение. Так же, как присвоение Шевченковской премии или государственных премий. И не только с «Героем Украины», но и со всеми другими существующими наградами.

То есть нужна определенная процедура для объективного решения.



Полную версию стенограммы пресс-конференции, а также ответы на вопрос читателей смотрите тут

http://glavred.info/archive/2010/03/11/113010-2.html



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