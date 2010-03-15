Останній червоний «папа»

Неможливо повірити в таке? Проте коли 1964 року першим секретарем ЦК КПРС обрали Леоніда Брежнєва, також ніхто не міг уявити, що правління цієї людини затягнеться аж на 18 років і припиниться лише у зв’язку зі смертю «дорогого Леоніда Ілліча». Наступники Брежнєва – Юрій Андропов та Костянтин Черненко – були вже немолодими і тяжко хворими людьми, тож важко було уявити, що їхнє правління затягнеться надовго. А от молодий комуністичний «понтифік», обраний на посаду генсека чверть століття тому, – його правління якраз можна було очікувати надовго. У Горбачова були всі можливості спокійно керувати Радянським Союзом – принаймні після того, як він замінив брежнєвських соратників, що залишались у політбюро, своїми кадрами. Що ж сталося, чому правління останнього генерального секретаря було таким нетривалим? Очевидно, що сам Горбачов сподівався на доволі довгий термін правління. Апарат – такою вже була традиція Радянського Союзу – повністю вишикувався під нього. Навіть на останньому з’їзді партії, коли більшість делегатів, можна сказати, виступала проти горбачовських змін і щиро співчувала новому партійному опозиціонеру Єгору Лігачову, спроба останнього бути обраним заступником генерального секретаря ЦК КПРС зазнала повної поразки. З’їзд слухняно обрав заступником Горбачова колишнього першого секретаря ЦК Компартії України Володимира Івашка. Хоча було відомо, що Володимир Антонович втілюватиме в життя лінію Михайла Сергійовича й ані на крок від неї не відхилиться. У більшості номенклатурників була інша лінія, однак вони боялися генсека. Тож не можна сказати, що Горбачов втратив владу у партії. Це партія втратила владу внаслідок його дій...

Можна сказати – це все відбулося саме тому, що Горбачов виявився реформатором. Проте така позиція цікава хіба що з точки зору сьогодення. Зараз ми знаємо, як розвивалися події в Радянському Союзі в останній період його існування. Знаємо, що Горбачов пропонував зміни. Проте хто сьогодні точно знає – які саме? Горбачов постійно запізнювався, намагався встигнути за подіями. Професійний партійний керівник, він не знав країни, якою керував, не усвідомлював, до яких наслідків може призвести навіть обережна демократизація. Треба зрозуміти, як жили ці люди після того, як потрапляли нагору – герметичне існування, повна впевненість у достовірності інформації і... система, яка почала загальмовувати. Цю систему намагалися навіть не змінити, а удосконалити. Спочатку проголосили прискорення, потім – запровадили гласність. І, нарешті, оголосили перебудову. Перебудова! Ось чим ми жили разом із Горбачовим, ось на що сподівалися, ось що мало привести до карколомних змін у житті... Але сам генеральний секретар виявився до таких карколомних змін не готовим, почав гальмувати на очах, замість ентузіастів перебудови на провідних посадах почали з’являтися якісь сірі випадкові люди, прізвища більшості яких уже призабуті – навіть якщо це саме вони формували сумнозвісний ГКЧП... Тбілісі, Баку, Вільнюс – усе це вже була агонія імперії. І найголовніше – планова економіка помирала, а йти на справжні реформи керівництво Радянського Союзу не бажало. І сенсу цих реформ не усвідомлювало. І спеціалістів із цих реформ просто не було, всі радянські економісти були дітьми Держплану. Ніде правди діти, навіть Борис Єльцин, якого вважали обличчям демократичної опозиції, не пішов на справжні реформи, що вже й казати про Горбачова.

У результаті все закінчилося. Й історія Комуністичної партії Радянського Союзу, яку залишив її останній генсек, й історія самого Радянського Союзу. 25-річного правління не відбулося. Однак насправді не тому, що Горбачов був великим реформатором. А тому, що він прийшов до влади, коли система вже вичерпала себе. Його історична роль полягає в тому, що він не став захищати цю систему за допомогою тотальної війни всіх проти всіх – а це все ж таки важливіше, ніж 25 уявних років безхмарного правління...