Янукович как Ющенко-2

15 марта 2010, 13:30

Еще задолго до победы Виктора Януковича на президентских выборах стало модным гадать – чем и насколько он, попав на пост президента, будет отличаться от своего предшественника?

Неравнодушная общественность сходилась на том, что многим, и сильно. Кто-то выражал эту мысль с опаской, кто-то – с надеждой. И мало кто мог предположить, что общая картина первых дней «сине-белой» власти будет до боли напоминать те же дни власти «оранжевой».

Возможно, Янукович действительно работает едва ли не круглосуточно – как он похвастался на закрытом собрании партактива накануне утверждения своего правительства. Но ведь и Виктор Ющенко в некоторых случаях проявлял просто недюжинную активность.

Весь вопрос в том, на что эта активность направлена. Пока по ряду моментов Виктор Федорович выглядит самым настоящим Виктором Андреевичем. Вот некоторые из этих моментов, проявившиеся при формировании новой власти.

«Я – начальник, ты – дурак».

Как и Виктор Ющенко, Виктор Янукович почему-то считает, что принесение присяги Президента и переезд в соответствующий кабинет на Банковой автоматически превращают человека в самодержца.

Отсюда поразительное сходство в формировании властной команды. Как Ющенко в 2005 и 2007, так и Янукович на прошлой неделе формировал правительство собственноручно. Причем – видимо, для вящей прозрачности – ночью.

Нет, все формальности вроде как соблюдались. В 2005 г. президент единолично подавал парламенту кандидатуру премьера – ну так ведь имел право. В 2010 глава государства вносит на этот пост того, кого предложит коалиция – ну так что ж плохого в том, что коалиция предложила того, кого он хотел…

Но в обоих случаях всем и каждому были известны неприглядные факты. Как Ющенко пять лет назад, так и Янукович пять дней назад лично составляли списки членов Кабмина. А потом, в последний момент, меняли местами и даже вовсе вычеркивали ранее одобренных ими же кандидатов. К которым в ряде случаев, заметьте, уже стояли очереди просителей с букетами.

Такова оказалась реализация многолетних заклинаний о «команде профессионалов», которая в любой момент готова взяться за спасение Родины. Согласно «давно разработанной» программе, которой, кстати, тоже никто не видел (не считать же таковой декларативную предвыборную программу?).

В 2005 году кандидатуры меняли в последний момент: Александра Турчинова – на СБУ вместо МВД, Юрия Луценко – на МВД вместо Минтранса… Через пять лет этот подход был всесторонне расширен и углублен: в последний момент меняли кандидатов на руководство МВД, МИД, Минобороны, Минфина, Минагрополитики, МинЧС, Минобразования, плюс министра Кабмина.

Некоторые должности «перезаполнялись» в течение последних суток перед голосованием по три раза! Причем не всех «пролетевших» успели – или захотели – предупредить. Что, снова-таки, подозрительно напоминает стиль Виктора Андреевича.

Ющенко все это аукнулось через несколько лет – сначала, скажем так, политическим бессилием, а потом и позорным поражением на выборах. У Януковича перед Ющенко есть известные личные преимущества – но вот у ситуации, в которой он находится, есть гораздо большие объективные недостатки…

Прежде чем сказать о них, коснемся еще одной черты, объединяющей обоих деятелей современности.

«Закон – как дышло».

Снова-таки, речь идет (пока) только о методах формирования власти.

В 2005 году журналист Осман Пашаев обратился в суд по поводу формирования новой властной вертикали. Как указал истец, президент Ющенко зачитал список новоназначенных губернаторов сразу после утверждения нового Кабмина, прямо в зале Верховной Рады.

Между тем, назначить любого главу обладминистрации глава государства мог только после соответствующего представления премьера. Таких представлений через тридцать секунд после утверждения правительства, понятное дело, быть не могло.

В своих объяснениях истец приводил весьма разумные аргументы: незаконно назначенные руководители не будут легитимны – а значит, их решения сможет обжаловать ну буквально каждый!

Увы, суды обращение журналиста Пашаева не удовлетворили. И очень зря: ведь нынешние «художества» вновь избранной власти превосходят «подвиги» ее предшественников.

И речь даже не о спорном моменте с формированием коалиции «тушками». А вот как быть, скажите, с отменой местных выборов?

Это решение ВР подрывает легитимность всех поселковых, сельских и городских советов и их голов. Поскольку у тех до назначения новых выборов банально закончатся полномочия.

То есть снова-таки, всякий гражданин сможет подать на нелегитимные решения этих властей в суд.

Суды, конечно, смогут апеллировать к принципу непрерывности власти – ведь и тот же президент де-факто работает не в течение отведенного Конституцией пятилетнего срока, а пока не примет присягу новый президент. Но все же ни к укреплению законности, ни к укреплению порядка такие вещи не приведут.

То есть важнейшее обещание Партии регионов и лично Януковича – навести после «оранжевых» порядок и вернуть уважение к закону – выполнено не будет. Наоборот, делать будут все наоборот.

«Ничего – себе, все – людям. Нужным».

Виктору Ющенко принадлежит чудесная фраза: «Тех, кто рядом со мной стоял на Майдане, я взял под свое крыло - это был мой долг». Эту фразу он сказал на своей последней пресс-конференции в статусе президента, но в других вариациях не раз повторял ее и раньше.

Виктор Янукович вряд ли додумается заявлять что-то подобное публично. Но действует вполне по заветам предшественника. Семнадцатое правительство независимой Украины стало самым многочисленным в Европе. А число вице-премьеров – самым большим в истории Украины, и вторым все в той же Европе (больше замов только у Владимира Путина).

Отличие Януковича от Ющенко состоит в том, что предыдущий президент обычно продвигал людей на основании личных симпатий. Или, по крайней мере, верил в это. А вот его преемник в большинстве случаев исходит явно из соображений, скажем так, материалистического толка.

В результате «маємо те, що маємо»: уголь и недра (то есть природоохранное ведомство) – людям Ахметова, энергетику – Клюеву, газ – соавтору «РосУкрЭнерго» Бойко, проводимые Минэкономики госзакупки – соавтору Тендерной палаты Цушко (хотя, говорят, сам Янукович очень хотел «воскресить» его в МВД), и так далее.

Людей, для которых подходящих кресел на Грушевского не нашлось, Янукович назначил своими советниками. При этом, с легкой руки Администрации Президента, многие СМИ сообщили о «сокращении» количества советников главы государства. На самом же деле Янукович уволил 12 внештатных и 1 штатного советника Ющенко – и тут же заполнил все 12 «внештатных» должностей своими людьми.

И ведь после «чисток» на местах это число возрастет: первой ласточкой уже стал пока еще глава Верховного совета Крыма Анатолий Гриценко, которому предложили по-хорошему сдать должность в обмен на право советовать своему партийному боссу.

Можно, конечно, сказать, что большинство этих людей – профессионалы в соответствующих сферах. Но вопрос в том, куда они этот свой профессионализм направят.

История знает немало случаев, когда олигархи начинали печься о благе государства. Вот только происходило это, как правило, уже тогда, когда олигарх может с полным правом сказать «государство – это я». В украинских реалиях ни времени, ни ресурсов может и не хватить…

Мы уж не говорим о совершенно сюрреалистичных примерах вроде закрепления спецслужбы за мультимиллионером и медиа-магнатом, никогда не имевшим опыта работы в спецслужбах. Видавшие виды генералы при этом известии буквально хватались за сердце.

Все это заставляет с печалью вспомнить и обещания лидера Партии регионов самым решительным образом бороться с коррупцией. С таких же обещаний начинал и Ющенко: первым результатом тогда стал взлет расценок за «решение вопросов».

Виктор Янукович сразу объявил о решительной борьбе с коррупцией и даже создал некий спецкомитет по противодействию этому явлению. И в то же время заточенная под Президента коалиция в который раз отложила в долгий ящик вступление в силу антикоррупционных законов, действующих во всех цивилизованных странах (в частности, о контроле за расходами чиновников).

По поводу законов, правда, давно добивавшиеся их имплементации европейцы уже высказали.html Януковичу свое недовольство. И у Виктора Федоровича есть шанс выступить в прогрессивной роли, если он не подпишет закон о переносе вступления в силу принятых еще прошлым летом антикоррупционных норм.

Но все же борьба с коррупцией силами вновь назначенных высоких чиновников упорно вызывает в памяти известный анекдот об акции «пчелы против меда».

Как видим, в некоторых вещах Виктор Янукович до удивления повторяет стиль и методы своего предшественника. Насколько это объясняется объективными причинами или, например, установившейся традицией – вопрос теоретический.

Жестокая реальность состоит в том, что у Виктора Януковича и близко нет того запаса прочности, который был в свое время у Виктора Ющенко. Ни в плане электоральной поддержки, ни в плане международного сочувствия, ни – особенно – в плане экономической ситуации в стране. Да и политической тоже.

Некоторое время «старая-новая» команда Януковича еще будет объяснять все трудности бездарностью предшественников. Тем более, что в этих объяснениях будет очень и очень большая доля правды. Но до следующих выборов, когда бы они ни состоялись, на таких объяснениях не дотянешь.

А значит, Виктор Янукович вынужден будет сильно пересмотреть свои подходы к формированию «своей» властной вертикали.

Или же стать «Ющенко-2».

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