Посол Германии Ханс-Юрген Хаймзёт: «Украина путает процесс сближения со вступлением в ЕС»

Демократические выборы и избрание Президентом Виктора Януковича зажгли «огонек надежды» у европейцев на «светлое украинское будущее». Другими словами, Украина сейчас имеет шанс изменить немецкий скептицизм по отношению к себе и надеяться на поддержку Германией евроинтеграционных стремлений. Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Украине д-р Ханс-Юрген Хаймзёт приступил к работе в конце 2008 года. За два года он уже успел хорошо изучить политическую и экономическую ситуацию в стране. Он профессионален и открыт в общении. В интервью «Главреду» господин Хаймзёт, «попадая в яблочко», указал на все то, что мешает Украине сблизится с ЕС, развиваться и становиться сильным государством. Кроме того, он рассказал об ожиданиях Европы от Президента Виктора Януковича. Господин Посол, вы, как представитель страны - лидера Европейского Союза, наверняка в курсе обсуждений и мнений относительного будущего Украины среди стран - членов ЕС после избрания Президента Виктора Януковича. Что от него ожидают европейцы, что ожидает в частности Германия? Самое важное, чтобы мы, шаг за шагом, могли продвигать приближение Украины к Европейскому Союзу. Для нас, в ЕС, следующим звеном в этой лестнице будет соглашение о зоне свободной торговли и договор об ассоциации. Мы знаем, сейчас идут переговоры между Евросоюзом и Украиной о заключении данных соглашений, и Германия целиком и полностью поддерживает эти переговоры. С нашей точки зрения, это очень важно, поскольку открывает экономические перспективы перед Украиной, а именно доступ к самому большому рынку в мире. С другой стороны, это является инструментом модернизации Украины, потому что означает приведение в соответствие ее национальных стандартов со стандартами в ЕС. Это сделает Украину более привлекательной для инвесторов, повысит безопасность потребителей в Украине и будет способствовать более тесному экономическому обмену. Как вы считаете, проведение демократических выборов может изменить «утомленность в Европе» от Украины и ее перманентных политических проблем? Я не могу сказать, что в Европе существует утомленность Украиной. Но в Европе наблюдается обеспокоенность внутреннеполитической стагнацией и внутриполитическим противостоянием в Украине. Выборы как раз и оживили - в положительном смысле - интерес к вашей стране. Сейчас важны правильные сигналы, дающие ясно понять, что здесь всерьез намерены приступить к осуществлению реформ совместно с зарубежными партнерами. Надо сказать, что такие сигналы мы услышали, и теперь все будет зависеть от того, что будет происходить в реальной жизни. То есть можно сказать, что Виктор Янукович получил вотум доверия от Европы, который, в свою очередь, потерял Виктор Ющенко в конце своего президентства? Ющенко долгое время пользовался доверием. Но ему было трудно воплотить задуманное из-за отсутствия большинства в парламенте. Мы всегда сначала относимся с доверием к любому демократически избранному президенту или правительству. Как вы считаете, Янукович все еще является пророссийским политиком в Украине или в Европе его уже таким не считают? Действительно, на выборах было немало западных средств массовой информации, которые характеризовали его таким образом. Мне кажется, он сейчас прилагает усилия к тому, чтобы посредством публичных высказываний или, в частности, поездки в Брюссель, осуществлять взвешенную политику. Мы вполне нормально воспринимаем его мнение о том, что отношения между Украиной и Россией нуждаются в улучшении. Но я также надеюсь, что при этом он все-таки осознает значение четкой ориентации на ЕС в долгосрочной перспективе. Много из того, что он говорит, дает повод ожидать от него такой политики. С каких сфер нам надо начинать реформы для сближения с ЕС? Если посмотреть на рейтинги конкурентоспособности страны за последние годы, возможность открыть здесь свой бизнес, осуществлять экономическую, предпринимательскую деятельность, руководить своим предприятием, коррупцию, то можно увидеть, что Украина теряет почву под ногами по сравнению со своими конкурентами. И это привело к тому, что, если посмотреть на инвестиции в перерасчете на душу населения, то Украина осталась далеко позади таких стран, как Казахстан или Польша. Мы считаем важной задачей повышение конкурентоспособности Украины, а для этого необходимо усилить безопасность инвестиций. Для этого нужно устранить торговые барьеры, препятствия в экономической сфере, прежде всего для малых и средних предприятий. Это огромный спектр задач, поэтому вопрос о членстве пока не стоит на повестке дня. Насколько в данный момент Германия готова поддержать евроинтеграционные стремления Украины во главе с новым Президентом? У нас существуют традиционно длительные отношения между Украиной и Германией. Германия была первой страной, которая открыла здесь посольство. Мы второй по значению, после России, торговый партнер, один из крупнейших инвесторов. Немцы, в том числе и немецкие продукты, пользуются хорошей репутацией у украинцев, как на востоке, так и на западе. К тому же, и в ЕС немцы хорошо знают Украину и в последние годы поддерживали все важные шаги по ее приближению к Евросоюзу. Достаточно посмотреть на деятельность немецкой консультативной группы при правительстве Украины. Между нами существует большое количество проектов финансового и технического сотрудничества. Кроме того, Германия принимает активное участие в реализации так называемых твиннинговых проектов, которые, в конечном счете, являются инструментами приближения Украины к ЕС. Эти проекты были использованы в качестве инструмента для подготовки ко вступлению в ЕС стран Центральной и Восточной Европы. Но возможно именно потому, что немцы так хорошо знают Украину, они так не хотят стремительного сближения страны с Евросоюзом? Я не могу этого сказать, потому что тогда не получит достойной оценки то, что произошло за последние годы в сфере реального сотрудничества. Вы путаете процесс сближения со вступлением. Здесь необходимо сказать прямо – вступление означает еще много, много пролетов в лестнице, которые необходимо преодолеть. Как обстоит ситуация с безвизовым режимом? Ведь во время пребывания Януковича в Брюсселе 1 марта европейские дипломаты «дали добро» на подписание дорожной карты безвизового режима. По вашему мнению, на какие временные рамки можно рассчитывать? То, что было озвучено, не совсем отвечает фактам. Но одно можно сказать с уверенностью – мы ведем сейчас диалог по визовому вопросу, в процессе которого формулируются критерии, позволяющие осуществить дальнейшую либерализацию визового режима. Я уверен, что этот диалог приведет к результатам. Как быстро все произойдет, зависит от того, насколько быстро и насколько в полном объеме будут реализованы пожелания, касающиеся всех аспектов безопасности ЕС и обеспокоенности нелегальной трудовой миграцией. Как Украине убедить Германию более мягко смотреть на вопрос либерализации визового режима, поскольку известно, что представители вашей страны более скептически, по сравнению с другими странами - членами ЕС, смотрят на данный аспект? Это не вопрос мягкого или не мягкого отношения. Немцы приверженцы определенных правил, а также необходимости их соблюдения. Я уверен, что в рамках диалога мы сможем определиться с дальнейшими шагами, которые позволят нам осуществить либерализацию визового режима. Как вы оцениваете последние обсуждения о возможности возобновления газотранспортного консорциума для контроля ГТС Украины при участии «Нефтегаза», «Газпрома» и европейских представителей? Я считаю очень важным, чтобы Украина в сфере энергетической политики сейчас осуществила анализ того, что целесообразно и можно сейчас сделать. С 2004 года мир, особенно сектор энергетики, очень сильно изменился. Если говорить о газотранспортном консорциуме, то мы не против этого, но нужно проверить, насколько крупнейшие западные фирмы, заинтересованные этим вопросом, готовы к этому, и на каких условиях. Мне кажется, что интересам Украины более всего отвечает модель, при которой было бы обеспечено равноправное участие всех сторон: потребителей, поставщиков и самой Украины. Но существует ли на самом деле интерес - надо еще выяснить. С другой стороны, возникает вопрос цен на энергоносители. Стремиться лишь к тому, чтобы получить газ по возможно более выгодной цене для Украины, на мой взгляд, сегодня недостаточно. В центре внимания должны быть такие вопросы, как энергоэффективность, альтернативные источники энергии, улучшение использования собственных ресурсов. То есть вы считаете нецелесообразным создание такого газотранспортного консорциума? Я полагаю, что по этому вопросу лучше провести беседу с европейскими газовыми компаниями, которые имеют намного более четкую картину. Я только отмечу, что газ, поставляемый по газопроводам, сейчас оказался в условиях довольно-таки сильной конкуренции в связи с возникновением на международном рынке дополнительных возможностей получения дешевого, например, сжиженного газа. Когда при президенте Леониде Кучме возникла идея создания газотранспортного консорциума, одним из возможных его участников называлась Германия. На данный момент Германия заинтересована принять участие в консорциуме в случае его создания и, если да, то на каких условиях? Мы очень заинтересованы в надежных поставках энергоносителей. Если консорциум сможет способствовать решению этой задачи – мы только за, мы открыты навстречу такому предложению. Но у нас на западе действующими лицами выступают не государства, а сами предприятия, работающие в энергетической сфере. И в отличие от «Газпрома» или «Нефтегаза», у нас правительство не может сказать газовому концерну E.ON, что он должен делать, а чего нет. Какое ваше мнение о «Южном» и «Северном» потоках? Вопросы, связанные с новыми газопроводами, нужно рассматривать в контексте изменений в мировой энергетической политике. Если говорить о «Северном потоке», то здесь я исхожу из того, что вскоре строительство данного газопровода может начаться. Что касается «Южного потока», то в данный момент мне кажется, что это, скорее, дело будущего. Многое будет зависеть от дальнейшего развития цен на газ и альтернативных к поставляемым по газопроводу энергоносителей. Возможно, Украине необходимо было подать заявку на участие в строительстве «Северного потока» для того, чтобы хоть как-нибудь контролировать экспортный рынок газа в Европу? Я не знаю, существует ли такая возможность, мне трудно об этом судить. Но мне кажется, что Украине следует, прежде всего, обратить внимание и предпринять необходимые меры по усовершенствованию своей газотранспортной системы и «Нефтегаза». Имею в виду, в данном случае, реформу «Нефтегаза». Есть ли, по вашему мнению, смысл в строительстве «Северного» и «Южного» потоков в случае создания украинско-российско-европейского консорциума и передачи ему в управление украинской ГТС? Этот вопрос не своевременный. «Северный поток» - это, если можно так сказать, уже «испеченный пирог». Будет ли реализована идея газотранспортного консорциума – мы не знаем, потому что тут еще даже тесто не раскачали, если использовать ту же метафору. Наконец, хотелось бы узнать, что происходит с товарооборотом между странами, какой объем инвестиций вложила Германия в прошлом году в Украину и сколько планирует вложить в 2010-м. Какие отрасли являются наиболее перспективными? За последние годы мы, как и другие торговые партнеры, имели заметное снижение торгового обмена. Оно составило около 40%. Но этот год был скорее исключением. Я полагаю, что вскоре нам все-таки удастся вернуться к цифрам существенного роста, которые наблюдались в предыдущие годы. Решающее значение имеет улучшение и расширение структуры украинского экспорта. В условиях экономического кризиса еще четче можно видеть, что украинский экспорт основывается на слишком узкой базе. Вопрос в том, каким образом можно расширить экономическую основу, чтобы вовлечь в экспортную деятельность малые и средние предприятия. Здесь и возникает вопрос об инвестициях. Я уже говорил, что Украина имеет скромные показатели по объему инвестиций на душу населения. Здесь хочется спросить, почему же так? Я полагаю, что тут должна осуществляться четкая политика открытости и дерегуляции. В Украине есть несколько предприятий с немецким капиталом, которые работают на высочайшем уровне производства. Но их могло бы быть больше. Например, что делается для того, чтобы наладить партнерские связи в такой сфере, как, скажем, энергоэффективность? В общем, немецкие предприятия привлекло бы, если бы их желали видеть в Украине, если бы они были желанными партнерами, а с другой стороны, если бы улучшились рамочные условия для их деятельности. Какие отрасли сотрудничества представляют наибольший интерес для немецких предпринимателей? Те предприятия, которые уже существуют в Украине, работают в различных отраслях: это и производство комплектующих для автомобилей, выпуск продукции на давальческом сырье, строительство для потребностей украинского рынка, розничные закупки и продажи и т.д.. Но все это, на мой взгляд, может быть расширено. Почему, например, не могут быть созданы предприятия по производству ветросиловых установок для электростанций? Украина большая страна, и в ней есть очень много мест, где очень эффективно можно использовать ветросиловые установки. Но это только один из примеров. Без сомнения все это целесообразно лишь в том случае, если произойдет поворот к более современной политике цен на энергию, при которой каждый субъект экономики и общества будет нести реальные затраты на энергию.