Высший совет юстиции закрутил интригу

С 5 марта 2010 года Высший совет юстиции вступил в полосу турбулентности. В этот день, напомним, истекли полномочия его председателя Лидии Изовитовой. Но ни назначить нового «рулевого», ни уволить старого невозможно по причине отсутствия кворума (необходимо 14 голосов из 20). Цена вопроса – контроль над формированием судейского корпуса сейчас, и назначение судей на админдолжности – в перспективе. Секрета из фамилий претендентов на вакантную должность в ВСЮ никто не делал. Известно, что соискателей трое, и по мере убывания их шансов список выглядит так: 1) Владимир Колесниченко – экс-глава Печерского суда и кум Сергея Кивалова; 2) Лидия Изовитова – на данный момент и.о. главы ВСЮ; 3) Степан Гавриш – бывший первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Отметим, что с точки зрения новых политических реалий шансы словоохотливого Гавриша стать членом ВСЮ невелики. Хотя бы потому, что под конец каденции Ющенко делегировал в Совет на место Гавриша мэра Киева Леонида Черновецкого. Правда, Президент Янукович указ своего предшественника отменил, и в стенах ВСЮ «Леня-Космос» так и не появился. К тому же, у Гавриша (кстати, бывшего эсдека) в октябре заканчивается шестилетний срок полномочий. На Банковой же, намекают знающие люди, готовы продолжить с ним сотрудничество только если он сумеет занять кресло главы ВСЮ. Лидия Изовитова известна в околоюридической «тусовке» как протеже Медведчука. Правда, последний в стенах ВСЮ с момента восстановления в должности и до конца каденции так и не появился. Ныне против Изовитовой играет юридическая казуистика. Закон о ВСЮ запрещает повторное избрание на должность главы ВСЮ. По мнению КС, нельзя дважды занимать должность в пределах одной каденции (6 лет), а в разных каденциях – пожалуйста. А вот в Минюсте каденции Изовитовой (с подачи Кивалова) посчитали иначе. «Каденция, на которую избрана Изовитова, завершилась после принесения ею присяги об избрании в новую каденцию. Таким образом, она уже 3,5 месяца работает в новой каденции», - путано отметил в понедельник журналистам ее главный конкурент Владимир Колесниченко. В переводе с юридического на простой бытовой язык это означает, что шансов у госпожи Изовитовой ноль, а юридическая казуистика – дело десятое. Третья кандидатура – уже упоминаемый Владимир Колесниченко. О нем широкая общественность узнала во время политического противостояния в 2007 году, когда Колесниченко, будучи председателем Печерского суда, прихватил с собой печать ведомства и устроил несколько потасовок с участием бойцов спецподразделений и народных депутатов. Закончилось все тем, что Президент Ющенко отменил указ о переводе Владимира Колесниченко из Уманского городского районного суда в Печерский суд Киева. Его кабинет заняла Инна Отрош, а досрочные парламентские выборы все таки состоялись. И если с «героем захвата ГПУ образца 2007 года» Василием Цушко в 2010 году рассчиталась должностью министра экономики, то почему бы и Колесниченко не трудоустроить в ВСЮ? К слову, его кандидатуру также рассматривали на должность председателя ВАСУ, но там ситуация с Пасенюком накануне выборов зашла в глухой угол: ни уволить, ни назначить. Сам Колесниченко публично подтвердил амбиции возглавить Совет и, дабы устранить все препятствия к переходу на работу в ВСЮ на постоянной основе, подал в отставку с должности судьи и председателя Печерского суда. Если вдруг что-то «не срастется», всегда можно отозвать заявление, благо процедура сложения судейских полномочий – длинная. Колесниченко пока остановился только на первой стадии – написал заявление в Высшую квалифкомиссию. Впереди еще прекращение его полномочий парламентом, а также переход на постоянную работу в ВСЮ на основании представления квалифкомиссии. Ныне, напомним, Колесниченко числится и.о. секретаря секции по кадровым вопросам. Однако в понедельник, 15 марта, «праздник души» «регионалов» не состоялся по банальной причине – не было кворума. Вместо 14 необходимых голосов на заседании присутствовали только 13 членов ВСЮ, включая генпрокурора Медведько, новоиспеченного министра юстиции Лавриновича и других. Не явились – председатель Верховного Суда Василий Онопенко, а также трое его заместителей (Барбара, Волков, Кравченко), двое адвокатов – Высоцкая, Сафулько и небезызвестный в судейских кругах после скандала с Олегом Бачуном (председателем Окружного админсуда Киева. – Авт. ) депутат Андрей Портнов. С неявкой Онопенко и Ко все было более-менее ясно: с Колесниченко у них конфликт еще с 2007 года. Хотя ныне, по словам источников, Онопенко мечется между молотом и наковальней: с одной стороны, на него давит верность «бело-сердечным» идеалам, с другой – в парламенте уже зарегистрировано постановление об увольнении его с должности судьи Верховного Суда (авторы законопроекта – «регионалы» Вадим Колесниченко и Валерий Бондык). В частности, в объяснительной записке депутаты отмечают, что Василий Онопенко «лично, своими непрофессиональными действиями, пренебрегая волей президиума Высшего административного суда Украины, Совета судей административных судов Украины и Конференции судей административных судов, которые в отсутствие установленного законом порядка назначения судей на административные должности и увольнения с этих должностей выразили доверие Пасенюку А.Н., назначив его после истечения срока полномочий председателя Высшего административного суда Украины исполняющим обязанности председателя этого суда, пытается дезорганизовать работу суда и узурпировать судебную власть в свои руки». Отсюда возможны три варианта. Первый – рано или поздно Тимошенко пойдет на попятную в вопросе ВСЮ, оставив за Онопенко и своей политической силой пост главы Верховного Суда (в шахматах это называется «размен фигур»). Правда, в этом случае ПР получает право через ВСЮ решать все вопросы по судам в стране. А в перспективе – ВСЮ может отхватить полномочия по назначению судей на админдолжности, на чем всегда настаивал Комитет Кивалова, и чему противился Совет судей Украины, курируемый Онопенко. Вариант второй – нет никаких гарантий, что Василий Васильевич Онопенко, как человек номенклатурный, в критической ситуации не сдастся на милость победителя. Вариант третий – судьи и далее будут игнорировать заседания Высшего совета юстиции, что чревато серьезными проблемами. Например, превращением главы Верховного Суда в «свадебного генерала». К слову, в четверг свое слово по поводу роли Верховного Суда в системе правосудия «замолвит» Конституционный суд. На сегодняшний день Тимошенко преуспела в сохранении статус-кво в ВСЮ руками Медведчука и госпожи Изовитовой. Последняя демонстрирует подчеркнуто законопослушное поведение, в том числе в мельчайших деталях: согласно ст.18 Закона о Высшем совете юстиции, прежде, чем избрать нового председателя, необходимо прекратить полномочия непереизбранных членов ВСЮ (например, Андрейцева, заместителя Изовитовой). Предложения Кивалова не учитывать их голоса, поскольку членами ВСЮ они уже не являются, были встречены Изовитовой в штыки: пусть законы плохие, но хотя бы почитать их для разнообразия не мешает. В отсутствие нового главы Изовитова остается в статусе и.о. главы ВСЮ, а там, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Едва ли не единственным сюрпризом в понедельник стало отсутствие Портнова (его появление обеспечило бы кворум). Интернет пестрит разнообразной информацией о тесном междусобойчике Кивалова-Портнова-Кузьмина. Не менее часто Портнова зачисляют и в команду Виктора Медведчука. В любом случае, как ни крути, но именно у последнего есть блокирующий пакет во ВСЮ. Тогда как «регионалы» абсолютно не заинтересованы в усилении Медведчука, вопреки наставлениям из Москвы, о чем шепчутся наши источники после поездки в Москву. Пока расстановка сил такова, что без договоренностей БЮТ и ПР рассчитывать на 11 голосов за нового председателя при кворуме в 14 голосов – бессмысленно. Но, судя по готовности сторон к акту торговли, борьба за судейскую вертикаль будет выстраиваться в духе realpolitiс, а не фантомной борьбы за «демократию в Украине».