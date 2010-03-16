Непопулярные решения правительства. Предложения экспертов

На прошлой неделе был сформирован новый Кабинет Министров Украины. Какими должны быть его первые шаги? Какие ошибки предшественников повторять не стоят? И, наконец, какие непопулярные шаги следуют предпринять, чтобы вывести украинскую экономику из кризисного состояния?«Главред» попросил ответить на эти вопросы ведущих экспертов: генерального директора Бюро экономических и социальных технологийчлена Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украиныруководителя Группы аналитики и прогнозирования Центра стратегических инициативдиректора Института политического анализа и международных исследований«Начну с банального. Первое, что должно сделать правительство, - разработать и подать в парламент проект бюджета на этот год. Учитывая, что уже март и подходит время подачи бюджетной резолюции на следующий год, стоит сконцентрировать внимание не только на подготовке бюджета на этот год, но и определиться с планами на следующий. Сегодняшнюю ситуацию можно охарактеризовать как «нет худа без добра» - собирались перейти к среднесрочному бюджетному планированию, и тут возникла такая возможность.В контексте подготовки Государственного бюджета правительства необходимо будет что-то делать с источниками, формирующими его дефицит. В частности, это фискальный дефицит НАК «Нафтогаза», который возникает вследствие того, что цены на газ для населения и региональных предприятий теплокоммунэнерго не соответствуют рыночному уровню и финансируется за счет убытков «Нафтогаза», которые, в свою очередь, покрываются из бюджета. Необходимо принять решение о повышении тарифов. На сегодняшний день рассматриваются две опции: одноразовое повышение тарифов на 100% или раз в два месяца повышение тарифов на 20% до конца года. Это, конечно, не полностью решит проблему перекрестного субсидирования цены на газ для населения, но первый шаг будет сделан.Я лично считаю, что лучше будет прибегнуть к одноразовому повышению тарифов на газ на 100%. Ныне существуют достаточно высокие инфляционные ожидания. Если экономические агенты узнают, что цена на газ будет расти в течение двух месяцев, это сформирует сложно контролируемый инфляционный навес.В контексте повышения цен на газ для населения необходимо будет пересмотреть систему социальной помощи. В этом контексте я считаю необходимым, чтобы правительство повысило порог пригодности домохозяйств до обращений относительно жилищных субсидий.Что касается заработной платы в бюджетном секторе, с одной стороны, Президент заявил о необходимости сокращения расходов на сектор государственного управления на 20%. Вместе с тем сегодняшнее правительство едва ли не самое большое на просторах Европы и бывшего СНГ. По нашим подсчетам, сокращение на 20% расходов на сектор государственного управления даст экономию около 9 миллиардов гривен. Это касается линейных министерств, облгосадминистраций, высшего командования Вооруженных сил и МВД и не касается сектора образования - учителей, военнослужащих рядового состава, рядовых милиционеров.Считаю, что правительству все-таки нужно начать с себя и изыскивать те источники экономии государственных средств, которые тратится именно на правительство, и тем самым продемонстрировать серьезность своих намерений и для бизнеса, и для общества.В контексте деятельности этого правительства необходимо также скоординировать свои усилия с Национальным банком в сфере возможного продолжения докапитализации крупных банков или слияния/поглощения небольших банков. Для этого в бюджете предусмотреть необходимые ресурсы.И последнее - принять Закон о государственных закупках. Завтра, скорее всего, Президент должен ветировать данный закон, потому что завтра истечет срок его рассмотрения. Цена этого вопроса: с одной стороны, экономия бюджетных средств до 40 миллиардов гривен в год. С другой стороны, это доступ к кредитам Всемирного банка и Еврокомиссии на финансирование бюджетного дефицита.Что касается долгосрочных реформ, то я думаю, что сейчас не время их обсуждать, поскольку правительство только начало работать, при Президенте формируется Комитет по экономическим реформам. За несколько месяцев мы увидим, насколько действия правительства ведут к свету в конце тоннеля, а не к поезду, который движется навстречу».«Если говорить о первых шагах правительства и власти вообще, то у меня нет особых критических замечаний. Я просто поддерживаю то, что сказали Виктор Янукович и Николай Азаров за последних несколько дней. Особенно мне импонирует идея, зафиксированная в программе нынешнего Президента, - переход на инвестиционно-инновационный путь развития. Но, ввиду того, что все годы независимости у нас на словах пыталась развивать инвестиционную деятельность и даже об инновациях говорили, в действительности мы ничего этого не делали.В 2009 году произошло обвальное падение экспорта. Именно это подтвердило, что на самом деле мы идем вовсе не в том направлении, в котором нужно было идти. У нас чрезвычайно низкая производительность труда, и нужно сделать все, чтобы ее повысить. Потому что, на мой взгляд, Украина уверенно идет к потере реальной государственности.Мой совет: необходимо начать реанимацию и развитие конкурентных преимуществ Украины и ни в коем случае не путать это с общими разговорами об общем росте конкурентоспособности.Динамика нашего важнейшего показателя - производство ВВП на душу населения - показывает, что мы отстали от своих соседей, постсоциалистических стран Европы. Сопоставление с Польшей очень показательно - мы начинали приблизительно с одинаковых уровней, но сегодня у поляков в несколько раз выше производительность труда.Если у нас самый низкий уровень ВВП, у нас должна быть наиболее высокая смертность, и это подтверждается соответствующими показателями. Корень всех этих негативных процессов - низкая конкурентоспособность нашей экономики. В 2008 году у нас был экспорт 67 миллиардов, а 2009 год мы закончили с экспортом менее 40 миллиардов. Такого ужасного падения не знала ни одна из экономики мира. Почему произошло такое падение? Дело не в том, что против нас развернули какую-то войну, а в том, что наша продукция мало кому нужна. Что больше всего потянуло нас вниз? В первую очередь, недрагоценные металлы и минеральные продукты.Мы считаем, что мы промышленное государство. А посмотришь на эти цифры…Если мы анализируем кризис, то надо смотреть хотя бы с первых лет независимости, поскольку происходящее сегодня является просто закономерным результатом того, что мы очень плохо работали все годы независимости.Когда я говорю о конкурентных преимуществах экономики Украины, речь идет, прежде всего, о научно-производственных кластерах, продукция которых реализуется или может реализовываться на стратегических перспективных рынках. Если говорить об информационных технологиях - это чуть ли не единственный кластер мировой экономики, который не снизил объемы даже в условиях кризиса. Он растет достаточно быстро. Для нас здесь стоит вопрос наращивания количества работников. У нас всего треть специалистов по информационным технологиям устраивается по специальности в Украине. Если бы их работало в Украине больше, ситуация в государстве была бы несколько иной. Для того, чтобы развивались информационные технологии, даже не нужны государственные капиталовложения - нужно просто изменить регулировку.Морская индустрия и судостроение также работают практически на неограниченных рынках, хотя время от времени бывают сотрясения. Но процессы глобализации не остановить и все равно транспортные и промышленные суда будут использоваться. Эта отрасль пока что не нуждается в государственных капитальных вложениях, а требует улучшения регуляции, а точнее, возврата хотя бы к той регуляции, которая существовала до марта 2005 года.Зерновой кластер и кластер животноводства нуждаются в улучшении регуляции.Я абсолютно убежден: пока мы не вернемся к развитию конкурентных преимуществ, как в свое время сделал немецкий реформатор Людвиг Эрхард, до тех пор мы будем фактически продвигаться к потере реальной государственности. В связи с этим я хочу пожелать, чтобы Николай Азаров использовал этот шанс и стал украинским Людвигом Эрхардом».«Каждый раз, когда кардинально меняется власть, в обществе возникает потребность или иллюзия ожидания реформ. Насколько реальны реформы сейчас? Не окажемся ли мы в той ситуации, в которой оказались пять лет назад. Если мы посмотрим на все реформы, которые были, мы увидим, что в них есть объективная внутренняя логика: сначала созревает общественная потребность, затем происходит становление лидера из низов общества, дальше происходит борьба с противниками реформ, а дальше – проведение и закрепление реформ. Только в этом случае реформы имеют шансы на осуществление и дальнейшее развитие.Что же из того, что заявлено, может быть реализовано? Прежде всего, на прошлой неделе Президент заявил, что основным приоритетом Украины является евроинтеграция. Но уже сейчас становится все более очевидным, что стандарты ЕС не подходят для Украины, они не выгодны Украине. Эти стандарты слишком детальны – мы не сможем их полностью контролировать, а избирательный контроль – почва для коррупции. Европейские стандарты слишком затратны для Украины, они слишком экологичны для Украины. Где-нибудь в Люксембурге высокие экологические стандарты, потому что площади не позволяют делать большие санитарные зоны. У нас площади намного больше, и нам проще сделать большую санитарную зону, снизить экологический стандарт и снизить себестоимость.Целый ряд наших традиционных продуктов не соответствует европейским стандартам. Не соответствует наше сало, не соответствует наше молоко и т.д. Если копнуть вглубь, то мы увидим, что по большинству позиций европейские стандарты не применимы для Украины, и та выгода, которую мы якобы получим от доступа на эти рынки будет гораздо меньше, чем те убытки, которые мы получим.Вспомните, какие розовые перспективы нам рисовали при получении режима наибольшего благоприятствования при вступлении в ВТО. Где это? Примерно то же самое будет и с Евросоюзом.ЕС переживает кризис – острейший с начала его образования. Конца и края ему нет. Причем, этот кризис поляризует страны ЕС: есть страны, находящиеся в худшем и лучшем положении. Между ними нарастают противоречия, и разовыми акциями «скорой помощи» вроде выделения 30 миллиардов евро Греции эти проблемы не решить. По мере усугубления кризиса в ЕС желание интегрироваться с ним пропадет и с нашей стороны.В то же время, интерес к Украине со стороны ряда стран ЕС будет возрастать. Для них будут интересны реальные долгосрочные преимущества развития Украины. Для них это будет интересно как альтернативный путь развития.Реформа, которая не будет реализована – это интеграция с российской Федерацией. Мы не заметили, что Таможенный союз для нас уже не актуален. Далее – очевидно, что Янукович не является пророссийским Президентом. Перспектива и целесообразность интеграции с Россией, вхождения в общее экономическое пространство снижается. Объективные противоречия между Украиной и Российской Федерацией никуда не делись. Да, их сейчас пытаются сгладить, но реально они никуда не делись. Не пройдет и полгода, и они себя проявят. Т.е. на интеграции с Россией тоже можно поставить крест.О каких кардинальных реформах внутри страны можно говорить? Эта власть, как и предыдущая, представляет интересы крупного олигархического бизнеса – не инновационной направленности, а сырьевой, монополистической, олигархической направленности в своих интересах. Очевидно, что интересы олигархических семей в принципе противоречат интересам большинства избирателей.Почему реформы, выгодные нынешней власти, не осуществятся? Во-первых, за счет усиления внутреннего противоречия, внутренней политической конкуренции. Какая никакая, но оппозиция все-таки не даст этого сделать. Во-вторых, постоянная угроза досрочных выборов. Тем не менее, несмотря на скептическое отношение к кардинальным реформам, я не думаю, что от них будет хуже. В значительной мере страна развивается не благодаря управлению, не благодаря лидерам, а вопреки политикуму, вопреки государству – страна живет одной жизнью, а государство – другой. Ничего страшного в этом нет».«Позвольте рассмотреть вариативность антикризисных мер правительства с точки зрения существующих задач и возможностей и в связи с тремя опциями, которые я предложу.Первая опция – что может сделать наше правительство в нынешней ситуации. Вторая опция – что предлагают нам международные финансовые институті. Третья опция – что делают люди в подобных ситуациях.Есть два макроварианта того, какие антикризисные планы входили в разные правительства. Одна группа отличается тем, что экономику накачивали деньгами и давали возможность совершенно свободного кредитования или даже избыточного кредитования. Это вариант США, которые кроме технологий и инноваций также продуцируют деньги. Аналогичным путем пошел Китай. Кредитная база настолько велика, что китайская промышленность не в состоянии справиться с этой базой. Большинство европейских стран пошли путем увеличения финансовых вливаний. Другая часть стран пошла путем предоставления определенных льгот, снижения процентов, по кредитам, по ипотеке и т.д.Конечно, это не решило всех проблем. Это удержало экономику и исключило возможность очень резкого сокращения ВВП, однако эти антикризисные меры привели к новым проблемам. Увеличился бюджетный дефицит, возросла задолженность и возник дефицит ликвидности, который фактически привел к разбалансированию европейской системы, основанной на очень жестких правилах.Что может сделать правительство Украины в этой ситуации? Есть целый комплекс проблем и вопросов, которые носят как политический, как макроэкономический, так и конкретный, экономический и финансовый характер. Первое, что может сделать правительство – это восстановить доверие бизнеса к власти и доверие населения к власти. По крайней мере, если не к власти, то к политикам. Восстановление доверия к власти включает два момента: нормализация условий предпринимательства и создания надежного и относительно прозрачного экономического климата и устранения преград для бизнеса в законодательстве. Основное подозрение бизнеса в отношении Украины заключается в том, что тут возможен передел собственности. Именно поэтому Украина рассматривается как страна чрезвычайного экономического риска.Второе – реструктуризация банковской системы. В целом банковская система выдержала первую волну кризиса. Второй этап – санация банковской системы. Без санации и восстановления платежеспособности и кредитной надежности банковской системы следующие шаги невозможны.Третий момент – определение макроэкономической модели экономики и общих макроэкономических мер по стимулированию, по крайней мере, на срок 1-2 лет. Мы очень много говорим о технологической модели, инновационно-технической модели – этот вопрос на сегодняшний день очень отдален, потому что пока не будет стабилизирована бюджетно-фискальная экономическая ситуация в стране, на это не будет средств.Четвертое – уточнение приоритетов для поддержки экономики по секторам. На сегодняшний день экономика не имеет оборотных средств ни в одном из сегментов. Для того, чтобы хоть что-то начало работать и давать поступление в бюджет, нужно в ручном режиме создавать условия, которые стали бы толчком для того, чтобы возобновилось производство в тех секторах экономики, которые производят или могут производить продукцию, имеющую спрос внутри страны, иначе все забьет импорт.Чтобы экономика заработала, необходимо восстановление банковского кредитования.Следующий момент – энергосбережение. Оно происходит в локальных зонах, на определенных предприятиях, но, если оно не будет стимулироваться и поощряться со стороны государства, если оно не будет сопровождаться налоговыми и другими льготами, это будут только локальные меры. Если речь идет о реформе жилищно-коммунальной сферы, тут, по-видимому, без государственной поддержки нельзя рассчитывать на энергосбережение.Нужны также проекты реконструкции и развития инфраструктуры. Это тоже задача государственной политики, иначе эти реформы не пойдут.Необходимо определить направления оздоровления и реформирования экономики в целом. Необходимое повышение требований к стандартизации продукции, иначе продукция, производимая в Украине, не будет конкурентной. Нужен пересмотр внешних обязательств и определение среднесрочной модели внешнеэкономических связей. И последний момент – сдерживание и преодоление коррупции».