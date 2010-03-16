Назад в будущее

На прошлой неделе переход власти от одной команды к другой почти окончательно завершился – была наконец сформирована новая коалиция и новый состав правительства.

В то время как «регионалы» выстраивают вертикаль власти, БЮТовцы активно готовятся к борьбе в оппозиции, при случае не оставляя попыток доказать нелегитимность действий своих оппонентов. О возможных вариантах развития политической ситуации, «тушках» в коалиции и оппозиции, Тимошенко в парламенте и прочем «Главред» поговорил с БЮТовцем Остапом Семераком и «регионалом» Вадимом Колесниченко.

и> -- Остап Семерак: БЮТ может начать процедуру импичмента Президента

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Остап Михайлович, какие юридические средства БЮТ может использовать в борьбе с новой коалицией?

Кроме иска в Конституционный суд мы рассматриваем возможность обращения и в другие государственные органы, в частности в Генеральную прокуратуру – поскольку действия Виктора Януковича по подписанию изменений к закону о регламенте, открывшие дорогу формированию новой коалиции, мы считаем преступлением. В Уголовном кодексе Украины есть такая статья, как «превышение служебных полномочий должностными лицами» - действия Януковича под нее как раз подпадают. А если подобные нарушения с его стороны станут систематическими, мы будем рассматривать возможность начала процедуры импичмента.

Если решением КС новая коалиция будет признана нелегитимной, фракция БЮТ останется в оппозиции или предпримет попытку возродить коалицию в формате «БЮТ-НУНС-Блок Литвина»?

Я склоняюсь к мысли, что коалиция в парламенте нынешнего созыва может существовать в другом формате и быть созданной на исключительно конституционной основе. Я все же верю, что демократические силы вспомнят лозунги, с которыми они шли на выборы, и выйдут из эйфории, в которую они впали после победы Януковича. Наши коллеги из фракции «Наша Украина — Народная самооборона» и, очевидно, из фракции Блока Литвина через какое-то время поймут, что о них вытерли ноги, что никто не хочет прислушиваться к их позиции, что никому они на самом деле не нужны с их мнением и идеалами. Партия регионов четко приняла для себя решение: они купили, условно говоря, шесть или семь депутатов из одной фракции, и такое же количество из другой, и этого им достаточно, чтобы проводить нужные решения. А депутаты из фракции Блока Литвина и фракции НУНС останутся за бортом принятия решений.

Не исключаю, что через месяц-два, или через полгода мы сядем за один стол и вернемся к разговору о создании или возрождении нашей коалиции, которую Литвин 2 марта необоснованно объявил распущенной.

В случае признания коалиции нелегитимной, Янукович получит возможность распустить парламент. Выгодно ли БЮТ сейчас идти на досрочные выборы?

При таком составе Верховной Рады, который нарушает Конституцию и в угоду политической целесообразности принимает решения, такая коалиция, и Верховная Рада в целом, не нужны. В сегодняшних условиях мы рассматриваем возможность как можно скорейшего проведения досрочных выборов, чтобы наказать горячие головы, пытающиеся узурпировать власть.

Но мы должны понимать, что для досрочных выборов парламента необходим указ Президента об их проведении. И понятно, что мы будем предпринимать определенные шаги, дабы вынудить его издать такой указ.

Какие инструменты и механизмы давления на Президента вы видите?

На сегодняшний день есть палитра механизмов, которые можно задействовать, но я не хотел бы сейчас о них вспоминать, поскольку окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Более того, я считаю, что сценарий возрождения демократической коалиции наиболее вероятный - тогда необходимость в досрочных парламентских выборах отпадает.

Юлия Тимошенко призывала членов своей фракции прекратить внутренние междуусобные войны. Насколько это реально?

Это было сказано с целью мобилизовать всех нас на оппозиционную работу. Юлия Тимошенко сказала, что никакая воюющая армия не имеет шансов на победу, если внутри нее есть конфликты и дискуссии. Но личной вражды у нас нет, есть дискуссии на предмет стратегий развития государственной политики. Вернее, были такие дискуссии...

А теперь уже нет?

Сейчас нет, поскольку мы не влияем на формирование государственной политики, потому что правительство в отставке.

По нашей информации, так называемая «юридическая группа Андрея Портнова», недовольная своей ролью на выборах, решила самоустраниться от юридического «обслуживания» интересов БЮТ. Много еще таких «недовольных», которые больше не желают работать на пользу блока и фракции?



Во-первых, я не знаю, что такое «юридическая группа Андрея Портнова» - о существовании такой я только читал в прессе.



К ней причисляют, в частности, Андрея Портнова, Святослава Олийныка, Владимира Пилипенко.



Названные вами депутаты ходят на заседания парламента и принимают участие в обсуждении законопроектов. Проблемы я здесь не вижу.



Не считаете симптоматичным тот факт, что представлять интересы БЮТ в Конституционном суде (иск о неконституционности последних изменений к регламенту) будет не Портнов и не Пилипенко, как можно было бы ожидать, а Виктор Швец?



У нас во фракции много квалифицированных юристов. Я уверен, что Юлия Тимошенко поручила эту задачу именно Швецу, считая, что он по своим профессиональным качествам подходит больше всех. Следующее задание может получить либо Портнов, либо Пилипенко, либо другой профессиональный юрист.



Вместе с тем, представители крупного бизнеса, которые есть в вашей фракции, результатами выборы, по-видимому, недовольны больше всех, потому что работать в оппозиции бизнесу априори невыгодно. Как вы планируете удерживать их от перехода в лагерь оппонентов?



В нашей фракции никто никого за руку или за ногу не держит. Как видите, отдельные депутаты уже приняли решение о переходе на сторону наших оппонентов, проголосовав за отставку Тимошенко и назначение Азарова. Лично я не вижу для представителей бизнеса из нашей фракции нужды в осуществлении подобных шагов – их нынешний статус, как по мне, вполне гарантирует им защиту их бизнеса.



Но если они все же покинут ряды БЮТ – за счет каких средств будет финансироваться оппозиционная деятельность вашей политической силы?



Люди, которые поддерживали и поддерживают определенную политическую силу, в частности БЮТ, делают это не ради преференций, а для достижения какой-то общей цели. Я не исключаю, что политическую силу, перешедшую в оппозицию, покинут некоторые спонсоры. Но бизнес помнит явление «азаровщины», помнит «беспредел» донецких – такие вещи не забываются.



В связи с появлением перебежчиков в ваших рядах – будете возвращаться к теме императивного мандата?



Мы остаемся сторонниками императивного мандата стратегически. Но нардеп имеет право на собственное мнение и может отстаивать его вплоть до голосования против воли фракции. Другое дело – если депутаты входят в коалицию, в которую фракция не входит. Воспринимать это можно однозначно - это их последний шаг по выходу из нашей фракции. Поэтому мы будем работать с ЦИК и готовить документы на лишение этих людей депутатских мандатов.

Отдельные депутаты из вашей фракции в неформальных беседах высказывают мнение, что огромным «плюсом» поражения на выборах стала возможность провести очищение фракции, выбросить из ее рядов тех, кто не пройдет испытание оппозицией. Вы такое мнение разделяете?

Для ответа на этот вопрос нужно определиться с приоритетами. Если у тебя приоритет чистоты эксперимента, построения какой-то «чистой» фракции, что в принципе невозможно, - то, по-видимому так и можно думать. Но если приоритетом являются более высокие и далеко идущие цели, то это, простите на слове, полная ерунда.

В течение двух лет работы правительства Тимошенко из команды уходили люди - и уходили в лучшие времена, чем сейчас. Вспомните Рыбакова, вспомните Винского, Задирко с Каплиенко, Барвиненко, Григория Омельченко и других. В конце концов, Лозинский - не будем прятать голову в песок. Если есть политическая воля для такой очистки, то можно ее сделать всегда.

Назывались уже фамилии возможных членов оппозиционного правительства?



Конкретные фамилии не назывались, кроме одной – понятно, что возглавить оппозиционное правительство должна Юлия Тимошенко. Я не исключаю, что какое-то количество министров из последнего правительства Тимошенко будет работать и в правительстве оппозиционном.



Но ведь возглавлять оппозиционное правительство, согласно регламенту, должен народный депутат – Тимошенко им не является.



Оппозиционное правительство, которое действует по регламенту, имеет определенные преференции. Например, возможность пользоваться компьютерами и оргтехникой, занимать кабинеты для проведения своих заседаний и тому подобное. Если ради этого нам придется согласиться на главу оппозиционного правительства – депутата, то на это мы не пойдем.

С какими политическими силами и политиками вы готовы сотрудничать в оппозиции? Арсений Яценюк и группа «За Украину!» уже объявили о своей оппозиционности, как и вы.

Арсений Петрович работает на подтанцовке у Партии регионов. Яценюк сейчас пытается создать карманную оппозицию правительства Виктора Януковича. Он объявил о создании оппозиционного правительства – но кто с ним в команде, пусть он нам покажет этих людей. Если Яценюк с «Фронтом перемен» хочет реально присоединиться к оппозиции — мы открыты для переговоров. Но с его стороны мы ждем прояснения, когда он был искренний — когда просил нашу фракцию защитить его от увольнения с должности спикера, или когда голосовал за отставку Тимошенко по непонятным причинам. Вячеслав Кириленко, лидер «За Украину!» – уважаемый политик, но он пытается бороться с Тимошенко на одном электоральном поле – его главная задача – преодолеть 3-процентный барьер на следующих парламентских выборах. Поэтому переход в оппозицию, как и возможное формирование еще одного оппозиционного правительства, - технологические инструменты достижения такой цели. Если же НУНС примет общефракционное решение сотрудничать с нами – мы, конечно, сядем за стол переговоров. Но оппозиция, в отличие от власти, не будет формироваться по принципу «тушек».



Вы будете требовать принятия закона об оппозиции?



Два года, будучи при власти, в статусе коалиционной фракции мы обращались к тогдашней оппозиции – Партии регионов - с просьбой принять участие в разработке такого закона. Но с их стороны особой инициативы мы не увидели. Теперь для нас это важно, это инструмент сохранения демократии во времена Януковича-Азарова.



Какими могут быть главные положения такого закона?



Суть будет заключаться в передаче оппозиции права формировать информполитику в парламенте, контролировать бюджетный процесс – через бюджетный комитет, счетную палату, даже КРУ, требовать первоочередного рассмотрения предложенных нами законопроектов, если они имеют особенное значение для страны.



Почему Тимошенко хочет присутствовать на заседаниях парламента, – чтобы ее не забыли?



Желание Юлии Владимировны находиться в ВР – вполне понятно. Она избрана лидером демократической оппозиции, а сердце всех политических событий бьется в парламенте – поэтому не удивительно, что она хочет там присутствовать. Более того, Тимошенко имеет на это право – регламент позволяет депутатам предыдущих созывов приходить в парламент. В сессионном зале есть ложи правительства, приглашенных - там как раз и может сидеть оппозиционное правительство, чтобы быть участником обсуждения решений, которые выносятся на рассмотрение.



Тимошенко будет выступать с трибуны?



В рассмотрении законопроектов имеют право участвовать либо депутат, либо уполномоченный Кабмином или Президентом докладчик – конечно, в такой роли она быть не может. Есть регламент, который, в отличие от нынешней коалиции, для нас не пустое место.



Тимошенко избрана лидером оппозиции, она остается лидером нашей политической силы – этих инструментов достаточно, чтобы вести политическую борьбу. Сидеть же постоянно в зале она не будет – есть множество других важных вопросов. Неужели вы серьезно думаете, что Юлия Владимировна позволит о себе забыть?

После выборов уже прошло определенное время и их можно оценивать уже не «по горячим следам». Вы могли бы перечислить причины поражения Тимошенко?

Первое – во времена экономического кризиса выиграть выборы с позиции премьер-министра очень сложно априори.

Вторая причина - в Украине в последние несколько лет политикум был разделен не по принципу идеологических подходов, а по принципу «кто за Юлю», и «кто против Юли». Очевидно, в последний период основные политические игроки Украины 2005-2010 годов объединились в борьбе против Тимошенко. Она оказалась одна. Со своей командой, но одна.

Третий важный фактор – далеко не все члены нашей команды отработали как следует. Мы ставили человека на ответственный участок работы, а потом выяснялось, что он с ней не справился.

Четвертый фактор – излишняя, как по мне, агрессивность нашей кампании. Но объяснение этому есть: мы чувствовали, что против нас объединились остальные кандидаты, и поэтому мы были вынуждены воевать на все фронта. А когда ты воюешь на все фронта, то такая агрессивность передается избирателю, и избиратель, очевидно, испугался этого.

Нам известно, что у вас не было плана «Б» - на случай поражения. Почему?



На самом деле мы шли на победу. Потому что нельзя выиграть битву, если сомневаться в собственных силах.



Но смею вас заверить, что план «Б» у нас существовал. Пауза, которую наша команда взяла после второго тура, была вызвана не тем, что мы не знали, что делать. Официальные результаты выборов определялись очень долго, и мы верили, что их все же удастся защитить от фальсификаций. Но развращенная судебная система наплевала на реальные результаты волеизъявления.



Позже мы пытались отстоять правительство Тимошенко. Но Владимир Литвин цинично объявил демократическую коалицию мертвой, и пошел по стопам Александра Мороза – подался в коалицию с коммунистами и «Регионами». Но даже предательства оказалось мало, чтобы вернуть азаровщину. И тогда возникли изменения к регламенту, которые позволили сформировать коалицию, как ее теперь называют, тушек.



Президент подписал откровенно антиконституционный закон и теперь наконец все встало на свои места.



Ошибка нашего плана «Б» в том, что за последние пять лет все так привыкли к демократии, что воспринимали ее как норму. Мы думали, что уже никогда после времен Кучмы нельзя будет так нагло плевать на закон, на волю народа. Янукович доказал - можно. Он дал сигнал обществу, что свобода и демократия опять в опасности. Теперь мы знаем, впереди – не оппозиция. Впереди – снова война.









-- Вадим Колесниченко: Коалиция сформирована на законных основаниях

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Вадим Васильевич, почему Партии регионов не удалось договориться с НУНС как с фракцией и пришлось идти на коалицию «тушек»?



А вы знаете такую фракцию, как НУНС?..



По крайней мере, формально она существует.



Но с кем там договариваться? Договариваться можно лишь с теми, кто хочет договариваться, а не надувает щеки, считая себя центром вселенной. Готовы садиться за стол переговоров - садитесь и будем договариваться, а не рассказывайте мне, на каком языке я должен говорить. А в НУНС оказалось много людей, далеких от настоящей политики, фактически маргиналов.



Среди тех, кто «надувал щеки», был и Николай Мартыненко, формальный лидер НУНС?



И он тоже. Для того, чтобы переговоры увенчались успехом, нужно, чтобы партнер умел делать шаги влево-вправо, отделять главное от второстепенного и т.п.



Но, как видим, с отдельными депутатами - теми, кто вошел в новую коалицию, договориться все-таки удалось…



Не совсем так. Мы официально разослали проект коалиционного соглашения всем депутатам. В его основу легли экономические вопросы, а не то, что нас разъединяет. В условиях кризиса политик должен думать об интересах страны, а не о том, как прикрыть себе одно место.



Если Конституционный суд признает внесенные в Регламент изменения, которые позволили отдельным депутатам входить в коалицию, неконституционными, это приведет к распаду новообразованной коалиции?



Во-первых, мы уверены, что коалиция сформирована на законных основаниях. Во-вторых, наша политическая сила тоже рассматривает возможность обращения в КС по этому же поводу. В-третьих, даже если суд примет то решение, о котором вы говорите, последствий для этой коалиции оно иметь не будет. Ведь решения суда, как и законы, обратной силы не имеют.



Не считаете ли вы, что тогда коалиция, как и правительство, будут с «привкусом» нелегитимности?



Нет, не считаю. Решение КС будет действовать с момента его принятия и влиять на порядок формирования разве что следующих коалиций. Говорить о том, какой «привкус» или «аромат» имеет коалиция - это вопрос вкуса, а те, кто действительно хочет работать для страны, немедленно перейдут к работе.



Какова вероятность досрочных парламентских выборов?



Такой вариант в течение этого созыва Верховной Рады я исключаю - парламент действующий, никаких оснований для его роспуска нет, поэтому он проработает еще два года. А если кто-то попытается снова полезть в электрощитовую дома под куполом, его там может и током ударить.



Не видите ли вы опасности в том, что под фундамент новой власти уже заложена мина, - это и конфликт интересов между правительственными чиновниками, которых причисляют к разным группам влияния внутри Партии регионов, и личные конфликты - например, между Борисом Колесниковым и Дмитрием Табачником?



Нет, не вижу. Во-первых, о тех группах влияния, которые вы упоминаете, я читал только в Интернете. На самом деле их не существует, мы если голосуем, то голосуем всегда единогласно. Во-вторых, в свободное от работы время политики могут высказываться как угодно - это их личное дело. Если они не хотят играть вместе в бильярд или ездить на охоту - пожалуйста. Но партия поручила им выполнение определенных задач, и они их, я вас уверяю, будут исполнять, забыв о собственных амбициях. В-третьих, сфера деятельности тех же Колесникова и Табачника ну никак не пересекаются…



Почему Сергей Тигипко так быстро изменил свою позицию и согласился работать в новом правительстве - еще какую-то неделю назад он открыто называл формат образования новой коалиции нелегитимным и говорил, что сотрудничать с ней не будет?



Он выражал желание работать на благо страны. Президент, учитывая более чем десятипроцентную поддержку Тигипко на выборах, решил ему предложить должность. А в законах разбираются в первую очередь юристы. Я считаю, что после таких заявлений Сергей Леонидович вместе со своими юристами проанализировал законодательство и пришел к выводу, что внесенные в Регламент изменения вполне законны. Для самого Тигипко правильнее не находиться в забвении, а доказать свой профессионализм в исполнительной власти, а не на предвыборных митингах.



Те депутаты из БЮТ и НУНС, которые перешли на вашу сторону после победы Януковича на выборах, - насколько надежными союзниками вы их считаете? Они вдруг решили работать на благо страны или просто прибежали к тому, кто сильнее?



Этим людям, я уверен, было неуютно в рамках коалиции, существовавшей ранее, - они осознавали свою ответственность перед народом, но были вынуждены обслуживать интересы своего вождя. И это их подавляло, потому что каждый депутат - личность, хоть и выбирали его как «тушку» (учитывая то, что выборы проходили по пропорциональной системе закрытых списков). Вы посмотрите, что случилось сегодня с «тушками» - у них вдруг появились перья и они из «тушек» превратились в «пташек». И вот именно те, кто превратился в «пташку», как раз и поддержали коалиционное соглашение, которое мы предложили.



А не сбегут ли эти «пташки» от вас, если поймут, что и с новой командой они по-прежнему все те же «тушки», которые были нужны только для того, чтобы сформировать новое правительство?



Надеюсь, вы не считаете, что их кто-то пытал паяльниками или утюгами?.. Эти люди совершенно самостоятельно приняли то решение, которое приняли, по одной простой причине - мы были открыты для переговоров и предложили конкретный документ, в котором прописаны приемлемые для всех вещи.



Я вас уверяю, что скоро большинство голосований будет проходить где-то тремястами голосов. Но нам не понадобится искусственно увеличивать количественный состав коалиции - просто предлагаемые нами вещи будут направлены на быстрый выход страны из кризиса.



Вы поддерживаете принятие закона об оппозиции?



Его в свое время не захотела принимать бывшая коалиция.



Члены бывшей коалиции как раз говорят, что вы, как бывшая оппозиция, в свое время не проявили никакой заинтересованности в таком законе.



У кого было большинство - у нас или у кого?! Законы же принимает большинство, а оно этого за четыре года так и не сделало.



Вы как новая коалиция собираетесь принять такой закон?



Те люди, которые были при власти раньше, - демократы и национально сознательные элементы - рассказывали нам, что такой закон не нужен. Теперь пусть объяснят, почему их позиция изменилась. Хотя если такой законопроект зарегистрируют - что ж, будем его рассматривать.



Как вы относитесь к стремлению Юлии Тимошенко ходить на заседания парламента?



Двадцать лет у нас в стране работает парламент. И впервые недепутат заявил, что он хочет присутствовать в сессионном зале. А с какой целью?



Соратники Юлии Владимировны аргументируют такое ее желание тем, что лидер оппозиции должен быть в центре политической жизни страны.



Лидером оппозиции может быть человек, находящийся в парламенте! Ее выбрали лидером на площади - пусть она на площадь и ходит. Для Тимошенко отсутствие в парламенте и СМИ равноценно политической смерти - она понимает, что ее команда в таком случае просто разбежится.



Если она все-таки появится «под куполом» и попробует пройти в сессионный зал?..



Ее остановит охрана, действуя согласно инструкции.



Вы уверены, что охрана вот так возьмет и остановит Тимошенко?



Уверен. Иначе такая охрана работать больше не будет.



Во времена деятельности в оппозиции со стороны «регионалов» звучали многочисленные обвинения в адрес власти - нарушение законов, Конституции, разворовывание бюджетных средств и т.п. Можно ожидать лавины уголовных дел против деятелей бывшей власти?



Во-первых, мы заявляли о разворовывании средств не голословно, а ссылаясь на данные Счетной палаты. Во-вторых, мы обязательно пригласим международный аудит для оценки масштабов этих хищений - чтобы нас никто не обвинил в сведении политических счетов.



Что касается уголовных дел - я не прокурор и не следователь, я политик. Поэтому могу сказать только одно - если будет доказано, что кто-то из политиков запустил руку в бюджетный карман, несомненно, он будет наказан.



А громкие дела против высших должностных лиц бывшей власти могут появиться?



Неясная ситуация с Лозинским. Почему-то заглохло дело с растлением несовершеннолетних в «Артеке». Непрозрачно выделялись деньги на Евро-2012. Государственные средства опосредованно шли на избирательную кампанию Тимошенко. Если все это будет доказано в судах, уголовные дела непременно будут.



Среди фигурантов этих дел могут быть фамилии, например, Луценко и Тимошенко?



Что касается Луценко - пусть новый глава МВД разберется с тем наследством, которое Юрий Витальевич ему оставил, выяснит, в каких конкретно ведомствах имели место разворовывания. В отношении министра, как правило, трудно что-то конкретное доказать - коррупционная деятельность ведется чужими руками.



Тимошенко несет прежде всего политическую ответственность. Однако если будет установлено, что имело место нецелевое использование бюджетных средств, тогда нужно выяснить, кто отдавал такой приказ. Если Кабмин как коллегиальный орган - поднимаем стенограмму заседания, изучаем, кто что лоббировал и кто на кого давил. Но этим должны заниматься не политики, а стражи порядка.



Виктор Янукович недавно заявил, что единственным государственным должен быть украинский язык. Что будет с обещаниями о втором государственном?



Кроме этих слов, Янукович тогда заявил, что комфортно себя должны чувствовать все граждане. В частности, и русскоязычные.



Как вы планируете помочь им почувствовать себя комфортно?



Самое главное - чтобы работали уже существующие законы. Например, возьмем ситуацию в кинематографе. У нас решение КС, есть законы, согласно которым фильм, имеющий украинские субтитры, может идти в прокат на русском, французском, венгерском, на любом языке. Но департамент Минкульта выпускает два приказа, в соответствии с которыми прокатное удостоверение выдается только тем фильмам, которые дублируются по-украински. Из-за этого у нас закрылось более двух десятков кинотеатров, сто пятьдесят фильмов - номинантов разных кинопремий украинский зритель просто не увидел, потому что они не были продублированы на украинском языке. Отмена этих незаконных приказов Минкульта уже само по себе намного улучшит ситуацию.



А что касается сфер образования, делопроизводства и т.п.?



Во-первых, мы должны выполнять закон еще УССР «О языках». Во-вторых, почему все забыли о резолюции Европарламента от 25 февраля, в которой, кроме вопроса о Степане Бандере, было сказано, что в Украине нарушаются права нацменьшинств на обучение детей на родном языке. И есть еще множество различных актов, которые не выполняются.



Вот в законе «О языках» прямо говорится: в районах компактного проживания национальных меньшинств делопроизводство ведется на двух языках: региональном и общегосударственном. Почему это не выполняется?..



При этом самое интересное, что в реальное развитие украинского языка ни копейки за прошедшие пять лет не было вложено. Все эти национально сознательные патриоты присосались к бюджету и «тырили» средства под видом заботы об украинском языке.



То есть вы хотите заставить выполнять те законы, которые уже есть, а новые принимать не планируете?



Нет, некоторая коррекция законодательства, безусловно, нужна. Например, разрешить вести при согласии сторон судебные слушания на русском языке - ничьи права при этом не нарушаются. Или дать возможность местным советам определять, какой язык будет региональным, и применять его во всех сферах жизни. Все это касается не только русского, но и других местных языков.