Старые и новые лица Кабмина

17 марта в помещении медиа-холдинга «Главред-медиа» состоялась пресс-конференция на тему: «Персональный состав Кабинета Министров Украины: старые и новые лица». В пресс-конференции принял участие заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий. Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ: Якщо говорити, про уряд загалом, то, звичайно, це уряд не реформаторський, а стабілізаційний, як вони називають його, уряд першого прориву, перших редутів. Тобто на ньому будуть перевірятися можливості стратегії Януковича як президента в реформуванні української економіки і українського політикуму. Тому там «збірна солянка» з різних, практично з усіх інтересів, які формувалися навколо Януковича протягом останніх кількох років. Хтось отримав більше, бо вони і вклали більше в його перемогу, хтось – менше. Хтось, як Ахметов, знаходиться в очікуванні, не бажаючи викладати всі козирі з самого початку. Я вже це неодноразово кажу, я повірив би, що це реформаторський уряд, якщо б його очолив чи сам Ахметов, чи Колєсніков, і принаймні віце-прем’єром з економічних питань був би не Тігіпко, який не матиме жодного впливу взагалі, а, наприклад, Акімова, яка дійсно вважається серйозним спеціалістом в Партії регіонів саме з економічної проблематики. Тому аналізуючи висловлювання багатьох експертів, ми й самі проводимо певні експертні опитування, ми розподілили міністрів на дві категорії. Але, звичайно не всіх можна розподілити. Є достатньо багато «сірих» особистостей, яких важко взагалі визначити. Тобто це ті люди, чия професійна діяльність і їхні здобутки будуть визначені часом, але, зрозуміло, вони мають певний професійний рівень, вже дечого досягли. Ми сюди відносимо Грищенка, Юрія Бойка, Колєснікова (не Дмитра), Попова і, можливо з певними зауваженнями, Семиноженка. А також є група одіозних міністрів, які будуть виконувати роль в залежності від ситуації «цапів-відбувайлів». Це на першому місці ми вже бачимо Табачник, а також Цушко, Могильов і Шуфрич. Табачник буде особисто зобов’язаний Януковичу. Бо зрозуміло, що якщо його колега по уряду вчора ще підтвердив, що він змінив точку зору з приводу того, що він клоун і казнокрад, то зрозуміло… Скажімо так, нас здивував уряд Тимошенко «чудовою» атмосферою в команді між Нашою Україною і між БЮТ. Тепер нас чекають нові стосунки, але тепер уже у внутрішній ситуації в Партії регіонів. У мене є певна версія щодо призначення Табачника. Ми бачимо, що поки що за цей тиждень націонал-демократичні сили найбільше займаються тим, що не критикують економічну політику Азарова, не критикують якісь певні стратегічні шляхи, а займаються виключно гуманітарною сферою, тобто самим Дмитром Табачником, і до певної міри Табачник відволікає на себе удар по всьому уряду. Хоча Єрмолаєв нещодавно в інтерв’ю сказав, що така фігура як Табачник навпаки б’є по всьому уряду. Знову ж таки тут по різному можна дивитися. Цушко – це фігура, на прикладі якої «регіонали» і особисто Янукович показують, що на відміну від «помаранчевих», вони своїх не кидають, тобто тих людей, які за нього готові були покласти кар’єру, здоров’я і жити в еміграції, він не забуває. Це ще одна людина, яка буде йому особисто завдячувати поверненням практично з нізвідки в реальну політику. Таким чином, ми вже бачимо декілька фігур, які неоднозначно будуть грати в цьому Кабінеті міністрів. І дуже важко уявити собі як будуть разом реформувати українську економіку реальний фінансист, який відповідає за реформи, Тігіпко, і людина, яка вибиває двері і реально відповідає за економіку. Але це достатньо символічно, бо зараз Партії регіонів, тут без всякої іронії і сарказму кажу, потрібні такі люди, які будуть вибивати двері. Через те, що відносна нелегітимність самого президента Януковича (мається на увазі те, що за нього проголосували менше 50% населення, за нього не проголосували більшість областей України, за нього не проголосувала столиця України). Це все відбулося вперше за всю нашу незалежність. Так само нелігітимно сформована коаліція, не знаю, чи підтвердить це Конституційний суд, але поки що це виглядає так. Тому потрібні такі люди, що вибивають двері. Адже результат потрібно буде показувати найближчим часом, бо Янукович зробив достатньо серйозну річ: він сформував фактично всю вертикаль, замкнувши її на Партії регіонів. Він з одного боку взяв всі важелі влади на себе, але з другого – він взяв на себе всю відповідальність. В нього не вийде ситуації, як у Тимошенко, яка мала абсолютно логічно та обґрунтовано щось пояснювати, коли хотіла щось зробити, але їй заважав президент чи Парламент. У Януковича, крім власної команди більше немає на кого скидати відповідальність. І тому ми можемо заявити, що в принципі це – не уряд Азарова. Азаров – це технічний кандидатура з точки зору того, що все ж таки це уряд Януковича. І всю відповідальність за Азарова буде нести сам Янукович. І це в першу чергу вдарить не по рейтингу Азарова, якого в принципі нема, а це вдарить по рейтингу Януковича. Тому звичайно потрібні серйозні якісь дії, наприклад у боротьбі з корупцією, як мінімум не зменшення соціальних виплат, російсько-українські відносини, тобто газові питання і т.д. Тобто є багато проблем, які треба вирішувати. І багато що буде залежати не стільки від складу уряду, а від зовсім інших суб’єктивних причин. Наприклад, від рішень Конституційного суду. Якщо Конституційний суд прийме рішення про те, що це була неконституційна більшість і неконституційна коаліція, то звичайно тоді уряд Азарова і Янукович будуть займатися вже не реформами, якщо вони зараз збираються ними займатися, а будуть займатися голим популізмом, бо треба буде готуватися до позачергових виборів. А ніхто не захоче йти на позачергові вибори з непопулярними якимись заходами, які вони могли би втілити протягом наступних ста днів.