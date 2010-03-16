Конец эры Онопенко?

Во вторник, 16 марта, Конституционный суд Украины снова коснулся болезненной темы – перераспределения полномочий в рамках судебной системы – и снова поставил на уши всю юридическую общественность. Как следует из решения, Конституция не велит Верховному Суду пересматривать в кассационном порядке административные и хозяйственные дела, рассмотренные Высшим админсудом или Высшим хозяйственным судом. Указанные суды сами являются кассационными инстанциями, а двойная кассация (то есть проверка их вердиктов Верховным Судом) Основным Законом не предусмотрена. Пока в Украине не созданы гражданский и уголовный кассационные суды, пересмотр этой категории дел остается в компетенции ведомства Василия Онопенко, председателя Верховного Суда. Но это пока. За формированием указанных инстанций дело не станет: хозяйственная и административная вертикали уже «под колпаком» Партии регионов (их председатели Пасенюк и Демченко – оба с просроченными полномочиями). Две другие вертикали (гражданская и уголовная) будут формироваться с нуля, и, как несложно догадаться, с учетом пожеланий новой власти. Хотя судьи КС оставили лазейку – законом могут быть предусмотрены и другие формы обжалования в Верховном Суде – дело это довольно бесперспективное с точки зрения новых реалий. «Вася, прощай»… Необязательно быть знатоком юриспруденции, чтобы понять, что данное решение КС в общем и целом отвечает замыслам Партии регионов по монополизации власти с одной стороны, и не сулит ничего хорошего председателю Верховного Суда с другой. Без кассации удел Верховного Суда – это обобщение судебной практики, что равносильно почетной ссылке. А его состав будет сокращен до 16 человек, как это было предусмотрено законопроектами Кивалова-Портнова. Но есть одно «но». По давно сложившейся традиции, КС, наговорив уйму банальностей (типа Украина – правовое государство), с целью обоснования решения, сказав «А», не осмелился сказать «Б». И даже более того – явил юридической науке доселе неизвестное оправдание невыполнения решений КС. «Нельзя утверждать, что Верховный Суд перестает рассматривать решения в кассационном порядке. Дело законодателя – оперативно решить этот вопрос, – заметил судья-докладчик по делу Вячеслав Джунь. – КС лишь протолковал указанную норму, а не осуществил конституционный контроль, то есть не признавал неконституционными соответствующие положения Закона о судоустройстве, Кодекса админсудопроизводства, Хозяйственного процессуального кодекса». Если отбросить ненужную шелуху, это можно понимать так: Конституция запрещает Верховному Суду рассматривать дела в кассационной инстанции, а кодексы – нет. Но поскольку конституционную Фемиду попросили только растолковать Основной Закон, то положения кодексов не трогали (трудно не согласиться с Джунем, отметившим, что «мы слишком много хотим от КС»). Следовательно, у Верховного Суда пока нет причин отклонять кассационные жалобы. Но парламентарии обязаны в своих планах реформирования судов учитывать это обстоятельство. Хотя общеизвестно, что суды для наших народных избранников – не указ. У сообразительных читателей наверняка уже созрел вопрос: кому в таком случае нужен вердикт, если его невозможно выполнить? Если бы к невыполнению решения КС призывал какой-то депутат, никто бы и не удивился, все привыкли. Но такой экзерцис из уст судьи КС – вещь более чем странная. Особенно, если вспомнить, что КС трижды признавал неконституционным Регламент Верховной Рады, хотя его об этом не просили. А тут вдруг такая щепетильность с кодексами. Что же все-таки помешало КС забить последний гвоздь в крышку Верховного Суда? Ключом к ответу служит существующий расклад сил в судебной системе. В этом отношении весьма показательным было вчерашнее заседание Высшего совета юстиции. Несмотря на серьезную подготовку к заседанию, хотеть и иметь ВСЮ под контролем – это две большие разницы, убедились «регионалы». Кум Кивалова, экс-председатель Печерского суда Владимир Колесниченко вчера так и не стал председателем ВСЮ по причине отсутствия кворума. Перспектива усиления Кивалова не вдохновила ни четырех судей Верховного Суда, входящих в Совет, ни двух адвокатов, ни Андрея Портнова. Последний вообще мечется между интересами шефини, Кивалова и Медведчука, и, судя по прогулу, компромисс в его голове и сердце так и не был найден. Закон о Высшим совете юстиции пока позволяет его и.о. председателю Лидии Изовитовой тянуть время, но не ровен час Партия регионов ответит взаимностью. Например, поменяет закон или председателя Верховного Суда Онопенко (о чем уже зарегистрировано соответствующее постановление в Раде). На худой конец – можно согласиться на более компромиссную фигуру, нежели Колесниченко. Но факт остается фактом – в усилении Кивалова и установлении монопольного контроля Партией регионов над ВСЮ и формированием судейского корпуса не заинтересованы ни Медведчук-Тимошенко, ни другие независимые игроки. В принципе, половинчатое решение КС – из той же серии. Служителям конституционной Фемиды несложно было нарисовать картину будущего: если власти будут использовать нынешнюю тактику по всей стране, перегибая палку с тотальным контролем над всеми ветвями власти, то это может выйти судьям боком. Дружить с новой властью, конечно, надо, но судя по решению КС и, в особенности, его толкованию, дяди и тети на улице Жилянской пока еще не готовы к нивелированию судей до уровня «винтиков» и «шпунтиков». Правда, каким будет их собственное будущее (и будет ли оно спокойным) тоже никто не знает. У председателя КС Андрея Стрижака, к слову, скоро заканчиваются полномочия. И хотя в интервью «Главреду» он отметил, что «судья КС не зависит от того или иного президента», а ротация осуществляется по окончанию 9-летнего срока, на практике все может быть иначе. Во-первых, уходящий президент оставил после себя порочную практику – увольнять судей без объявления причин. Глядишь, и новый Президент войдет во вкус, «казня и милуя» людей в мантиях. Во-вторых, Партия регионов продолжает рассчитываться по долгам 2007 года, что позволяет с оптимизмом смотреть в будущее экс-судьям КС Сюзанне Станик и Валерию Пшеничному, потерявшим в 2007 году мантии. И в-третьих, для кворума в КС достаточно 10 голосов. Президент и парламент вместе назначают 12 судей. Вопросы еще есть? Если Президент сменит своих судей, а парламент своих, то проблема КС перестанет существовать в принципе. И тогда с толкованием нового Закона о Регламенте все будет в полном ажуре, чего не скажешь о людях в мантиях. Если только у «бело-синих» не начнется головокружение от побед…