Секретная служба Тимошенко

Формирование оппозиционного кабмина вызвало ожесточенные споры. Кое-кто и не знал о своем назначении.
После формирования официального правительства активизировался процесс создания парламентской оппозиции и оппозиционного правительства. Хотя «теневых» кабминов у нас может быть несколько – о своих планах уже заявили и Арсений Яценюк, и Вячеслав Кириленко – общественное внимание все же приковано к тому правительству, которое сформирует БЮТ как главная оппозиционная сила. Последний этап «внутрибютовских» консультаций по данному вопросу начался еще вчера и проходил небесконфликтно. Юлия Тимошенко настаивала на создании «парламентского оппозиционного объединения» из нескольких партий – как тех, что составляют Блок Юлии Тимошенко («Батькивщина», ПРП и СДПУ), так и входящих в блок НУНС (сюда относятся «диванные партии», представленные в Раде лишь своими лидерами - активными сторонниками Тимошенко а-ля Христианско-демократический союз Владимира Стретовича или Европейская партия Украины Николая Катеринчука). Впрочем, некоторые рядовые бютовцы пытались указать лидеру на неправовой характер такого объединения. Ведь в Регламенте ВР прямо говорится, что в состав оппозиции могут входить лишь фракции как целостные единицы. В итоге принятие окончательного решения было отложено до сегодня. Сегодняшнее заседание фракции под руководством Тимошенко длилось около трех часов, и страсти на нем кипели еще те. Бютовец Сергей Мищенко, поддержанный Виктором Швецом и Сергеем Власенко, пытался доказать Тимошенко, что созданное предложенным ею способом оппозиционное объединение принципиально не будет отличаться от раскритикованной коалиции «тушек» - а соответственно, претендовать на права легитимной официальной оппозиции не сможет. Тимошенко к их аргументам после продолжительной дискуссии нехотя прислушалась, и на общее голосование было вынесено предложение о создании «оппозиционного объединения политических сил, имеющих представительство в парламенте», состоящем из восьми партий, - которое и было поддержано. Таким образом, оппозиция в парламенте получила исключительно неформальный статус, хотя Тимошенко пообещала своим депутатам приложить все усилия к переманиванию в оппозицию фракции НУНС – для этого внутри фракции необходимо найти 37 голосов. Рассмотрение второго вопроса – формирования «теневого» правительства – вызвало еще более жаркие споры. Отдельные депутаты пытались доказать Юлии Владимировне, что имеющая неофициальный статус парламентская оппозиция не может формировать официальное оппозиционное правительство – ведь согласно тому же Регламенту ВР состав такого правительства формируется «из числа народных депутатов – членов парламентской оппозиции». На Юлию Владимировну их аргументы не подействовали – и в итоге за создание «тушкованной оппозиции» свои голоса отдали почти все. Против были лишь Мищенко, Власенко, Сергей Сас, Ольга Боднар, которых потом вызвали к Тимошенко «на ковер». (Впрочем, встреча так и не состоялась – Юлия Владимировна была очень ограничена во времени). Большее негодование у бютовцев вызвал персональный состав теневого кабмина. Четыре кресла вице-премьеров достались соратникам Тимошенко из числа «нунсовцев» - Владимиру Стретовичу, Юрию Кармазину, Борису Тарасюку и Олесю Донию. Состав «теневого» кабмина, зачитанный Тимошенко «с листа», ее депутаты в общем поддержали. «Мы должны удержать в оппозиции не менее ста пятидесяти депутатов – чтобы «регионалы» не получили конституционное большинство», - аргументировала Тимошенко дождь должностей, упавших на головы ее «помаранчевых» соратников.. Однако заседание фракции бютовцы покидали откровенно озадаченными. Общаться с прессой они не желали – да и сама Тимошенко пообещала чуть ли не поотрывать головы тем, кто «сольет» информацию о заседании в прессу. «Главред» многократно обращался к выходившим из здания на Туровской, 13 (где расположен штаб БЮТ) спикерам фракции Роману Забзалюку, Сергею Мищенко, Олегу Ляшкои многим другим – но приказ Тимошенко они исполняли с точностью. Некоторые из присутствовавших на заседании, во главе с самой Тимошенко, устремились в Верховную Раду – там должна была пройти официальная презентация свежеиспеченного оппозиционного объединения. Впрочем, из уст Тимошенко журналисты слышали в основном пафосную риторику о необходимости «спасать страну от Януковича». О персональном составе нового «теневого» кабмина Тимошенко пообещала объявить «в ближайшее время». В публичное пространство была запущена информация лишь о должности премьера – Сергее Соболеве. Когда журналисты спросили о фамилиях новых министров, слово взял Юрий Луценко. Тимошенко резко повернула к нему голову и вслушивалась весьма внимательно – очевидно, боясь, как бы Юрий Витальевич не сболтнул лишнего. Но Луценко не подвел и завел речь о «объединении оппозиции ради интересов страны» - Тимошенко заулыбалась. Не исключено, что ее нежелание говорить о персональном составе «теневого» правительства было вызвано еще и тем, что на тот момент оно до конца сформировано так и не было. Прямо на заседании фракции самоотвод взяли Андрей Сенченко и Олег Ляшко – предложенные на посты главы минфина и минэкологии соответственно. Любопытно, что желающих занять должность министра юстиции, при всей мощи юридического департамента БЮТ, также не нашлось. Возможно, персональный состав «теневого» кабмина еще будет перетасован, но сомнительно, что новые министры с легкостью уйдут с назначенных должностей. На момент написания материала уже трое из новоназначенных членов кабмина в неофициальном разговоре с «Главредом» признались, что самоотвод брать не будут. Как выразился один из новоназначенных вице-премьеров, «это будет выглядеть еще смешнее».