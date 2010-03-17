Кульбит Тигипко

Политические движения лидера партии «Сильная Украина» доказывают, что он не только «тягает железо», но и работает над гибкостью и пластикой.

Сергей Тигипко стал неожиданным вице-премьером в правительстве Николая Азарова, при этом рассчитывая на продолжение собственной политической игры.

Третье место в первом туре президентских выборов, похоже, сыграло с Сергеем Леонидовичем злую шутку. Заручившись поддержкой 13% избирателей, Тигипко пообещал, что будет не менее пяти лет заниматься политикой, и будет готов принять премьерский портфель из рук любого новоизбранного президента. Отказавшись от поддержки кого-либо из финалистов президентской гонки, политик, уже давно пользующийся славой «молодого и перспективного», замер в ожидании развязки. Она наступила не так быстро, как хотелось Тигипко, а кадровое предложение Виктора Януковича только подтвердило, что инфляция охватывает не только экономики, но и претензии политиков: Сергей Тигипко согласился на пост вице-премьера по вопросам экономической реформы.



На поверхности лежат не менее двух факторов, подтолкнувших Сергея Леонидовича к возвращению в исполнительную власть. Первый – отмена парламентом местных выборов, запланированных на 30 мая текущего года. Тигипко столкнулся с необходимостью поддержания своего рейтинга в условиях отсутствия собственного парламентского представительства. Рекрутирование в ряды «Сильной Украины» кого-либо из действующих парламентариев не могло переломить ситуацию - больно уж невысок авторитет законодательного органа. Еще один фактор – ожесточенная борьба за право называться оппозицией, в которой сошлись уже несколько политиков в разных весовых категориях. Сергею Тигипко в этой свалке могли серьезно помять рейтинг, поэтому он предпочел стать вице-премьером.



Удивило другое: многократно клявшийся в преданности своим избирателям Тигипко предпочел не посоветоваться с ними или хотя бы собрать съезд «Сильной Украины», а решил провести консультации с иностранными дипломатами на тему перспектив своего вхождения в состав правительства Азарова. Возможно, для кавалера французского ордена Почетного легиона такая логика действий кажется приемлемой, но вряд ли она добавляет ему самостоятельности в глазах сограждан-избирателей.



Трудно не согласиться с тезисом Сергея Леонидовича о том, что полномочия в правительстве нужно брать. Это так, и на долю амбициозного политика придется немало проблем. Одна из них: как совместить собственное видение перспектив модернизации экономики страны с «отцовским» наказом Виктора Януковича написать программу действий правительства на основе его предвыборной программы «Украина для людей». Ситуация напоминает знакомые Тигипко комсомольские времена, когда юношеский задор ВЛКСМ часто разбивался о партийные указания КПСС. Конечно, можно лихорадочно выискивать совпадения в видении экономической проблематики двумя разнокалиберными экономистами – Януковичем и Тигипко. Но пойдет ли на пользу лидеру «Сильной Украины» такой поиск? Он уже пошел на уступки, войдя в правительство без членов собственной команды, и будет играть теми картами, которые ему сдадут вышестоящие начальники.



Сергей Леонидович заявил, что условиями его вхождения в правительство стали сохранение собственного политического проекта и публичность. Чего греха таить, обладатель хорошо подвешенного языка и ярко выраженной харизмы Тигипко будет куда более презентабельным участником переговоров с международными финансовыми организациями, чем Николай Азаров. И даже проявившееся на форуме в Давосе недостаточное знание английского языка не помешает. Однако не стоит забывать, что правительство (процедура его формирования продемонстрировала тенденцию очень четко) заточено на обслуживание политических интересов Виктора Януковича, поэтому вице-премьеру по вопросам экономической реформы никто не позволит играть роль самостоятельного и честного как Робин Гуд героя. В украинской политике давно научились бить на взлете тех, кто пытается несанкционированно переписать под себя правила игры. С другой стороны, Сергею Леонидовичу быстро надоест роль высокопоставленного правительственного споуксмена. Вот только быстро уйти в отставку, хлопнув дверьми высокого кабинета, не удастся – необходимо парламентское решение. И кто знает, не припомнит ли неожиданно какой-нибудь ранее неприметный парламентарий особенности продажи банка, принадлежавшего Тигипко, скандинавам, поинтересовавшись суммой уплаченных налогов. Очень актуально будет, особенно после обещаний вице-премьера наказывать тех, кто платит зарплату в конверте.



Что касается политического проекта, то слухи о возможном приходе Сергея Тигипко на пост лидера Партии регионов на ближайшем партийном съезде выглядят явной манипуляцией. Раз Виктор Янукович собственноручно расставил министров в правительстве Азарова, то отказ главы государства от контроля за крупнейшей по численности партией страны выглядит, мягко говоря, странно. И выбор будет между верными соратниками Виктора Федоровича – Николаем Азаровым и Александром Ефремовым, причем у Александра Сергеевича есть определенные преимущества. Он не только доказал свою преданность, но и умело управляет парламентской фракцией «регионалов» - большим и беспокойным организмом, в котором хватает внутренних течений. «Примерять» Сергея Тигипко на роль партийного лидера «регионалов» после известных событий 2004 года могут разве что 1 апреля, да и то исключительно в рамках внутриправительственного тим-билдинга.



Политический союз с Партией регионов для Сергея Тигипко – это заведомо неравный брак, в котором не стоит рассчитывать ни на потомство, ни на богатое наследство. Тигипко производит впечатление политика, опасающегося оппозиционной деятельности, готового к риторическим упражнениям во власти или бегству в собственный бизнес, лишь бы не оказаться в лагере противников власти. Наверное, такой чиновник в правительстве Азарова будет полезен, по крайней мере, в качестве витринного образца члена Кабинета Министров.