Раздробленная оппозиция: удастся ли объединиться?

18 березня в приміщенні медіа-холдингу «Главред» відбулася прес-конференція на тему «Роз’єднана опозиція: чи вдасться об’єднатись?».



В прес-конференції взяли участь науковий директор Школи політичної аналітики Національного університету «Києво-Могилянська академія» Олексій Гарань та директор Центру політичних досліджень і кофліктології Михайло Погребинський.



Олексій ГАРАНЬ: Чечетов сказав прекрасну фразу кілька днів тому: «Чим більше в нас буде опозиційних урядів, тим краще». В цьому як раз дуже чітко зафіксований підхід Партії регіонів: вона зацікавлена, щоб було створено якомога більше опозиційних урядів.



Більшість із них не будуть абсолютно дієвими, проте вони створюватимуть певне тло. Опозиція розколота і без Партії регіонів. Але Партія регіонів буде і надалі докладати зусиль, щоб ця розколотість зберігалася. Це вписується в її стратегію: вона зараз впевнено намагається взяти всі ключові посади під свій контроль. А розколота опозиція буде цьому сприяти.



Стосовно Яценюка. Арсеній Петрович оголосив, що він представить команду через два тижні, тобто приблизно за тиждень це має відбутись. Ми побачимо, хто там буде. Тому що зрештою під час виборів команду Яценюка ми так і не бачили.



Я думаю, що створення окремого уряду Яценюком буде відповідати інтересам нинішньої правлячої коаліції, бо вони будуть намагатися грати на цих суперечностях. Зараз говориться про те, що БЮТ веде переговори з Яценюком. Але я думаю, що вони нічим не закінчаться.



Яценюк не піде в уряд ні Тимошенко, ні Януковича. Він хотів піти в уряд Януковича, але йому не вдалося зібрати достатню кількість підписів у фракції. Він зараз опинився в тій ніші, в якій він був під час кампанії. Він, очевидно, буде саме її розігрувати, тобто критикувати і тих, і тих.



При цьому він може розраховувати на розуміння багатьох телеканалів, які казатимуть, що саме він представляє конструктивну опозицію. На мою думку, об’єднання Яценюка з опозицією є малоймовірним психологічно. Логічно, що опозиції треба об’єднуватися, тим більше що вона займає місце в одному такому спектрі і працює на постпомаранчевому полі.



Яценюк виник в той момент, коли існувало велике розчарування всіма політиками, а насамперед у помаранчевому таборі. Тобто він почав абсолютно логічно грати у сприятливій ніші. Інша річ – що потім з цього вийшло.



Яценюк зараз говорить, що в ході кампанії його нібито всі критикували. Неправда. Тому що насамперед падінням свого рейтингу вдвічі він має завдячувати саме собі і змінам в своїй платформі, які він зробив під час кампанії.



На даний момент Яценюк претендує на роль комфортної опозиції для Партії регіонів. Давайте подивимось, кого він представить у своєму списку.



Чи може бути в нас кілька опозицій чи опозиційних урядів? Кілька опозицій може бути. Опозиція є різною, ідеологічно різною.



Наприклад, в Німеччині була велика коаліція при владі – три опозиційні сили: були вільні демократи, абсолютно ліберальна партія, були «зелені» і «ліві». Тобто це була ідеологічно роз’єднана сила, яку не можна було об’єднати.



Наша опозиція є більш однорідною. Але я думаю, що у частини депутатів «Нашої України» є право не входити до складу проголошеної об’єднаної коаліції. Це їхнє право на ідеологічну позицію. Думаю, що партія «За Україну» буде і надалі себе позиціонувати як сила, яка буде критикувати і правлячу більшість, і БЮТ. Тобто це з політичної точки зору.



Якщо поглянути з точки зору регламенту, то зараз зафіксовано, що опозиційний уряд, який має певні преференції в парламенті, формує найбільшу фракцію. Так написано в нашому нинішньому регламенті.



Ми знаємо і бачимо, що регламент можна легко змінити. Про це теж сказав Чечетов, або хтось з «регіоналів». На даний момент записано, що найбільша фракція формує опозиційний уряд.



Чому нема Тимошенко, Турчинова, а є Соболєв? Знову ж таки відповідь у прийнятому регламенті. Там чітко говориться про те, що до складу опозиційного уряду входять лише депутати.



Тут я хотів би зробити невеликий відступ. Якщо ми з президентської або президентсько-парламентської республіки перетворюємося на парламентсько-президентську, то нам потрібно тоді запозичувати ті правила, які функціонують у парламентських моделях. Оскільки у парламентських моделях депутати йдуть в уряд, уряди йдуть у відставку, переформатовуються, то зрозуміло, що люди, які стають членами уряду, не втрачають депутатських крісел.



Це можна побачити на прикладі Великої Британії. Тобто вони лишаються, вони представлені в парламенті, мають свій мандат. Якщо ми йдемо до цієї моделі, то нам треба зробити так, щоб люди, які йшли на посаді в уряді, не втрачали депутатський мандат.



Інакше і надалі виникатимуть такі ситуації, як зараз, коли ряд діячів БЮТ і іншої сили не представлені в парламенті. Тому, на мою думку, треба буде вносити відповідні зміни в Конституцію.



Яку функцію відіграватиме Соболєв? Я думаю, що Соболєв останнім часом виступає як комунікатор. Він буде неперевершеним критиком.



Якщо цей опозиційний уряд претендує на те, щоб стати помітною силою і зберегти за Тимошенко шанси на повернення у владу, то потрібна буде модернізація підходів БЮТ: треба не тільки критикувати, а необхідно дійсно пропонувати альтернативи. Бо ми всі уже стомилися від взаємної популістської риторики.



Якщо опозиційний уряд хоче бути ефективним, він має не лише критикувати, а пропонувати реалістичні альтернативи.



Стосовно деяких призначень, які є в опозиційному уряді, я думаю, що вони є цікавими. Наприклад, призначення Олеся Донія на посаду віце-прем’єра. У нього завжди була своя особлива позиція. Він займав принципову позицію в парламенті, не йшов у фарватері керівництва тих або інших фракцій. Тому для мене його призначення є достатньо позитивним сигналом.



Якщо ми говоримо про опозицію і про демократію. Сучасне розуміння демократії: демократія – це врахування прав опозиції, тобто це не право більшості нав’язувати свої рішення. Це дуже важливо і принципово.



Я думаю, Україні цього не уникнути, враховуючи нашу різноманітність. Не може одна сила монополізувати владу. На жаль, в останніх діях Партії регіонів я бачу прагнення монополізації влади і нехтування іншими.



Наприклад, розмови про те, скільки ми дамо комітетів опозиції. А звідки ми взяли цифри три-чотири комітети, якщо в регламенті написано десять? Є призначення і будуть, які в нормальній країні не можуть бути сприйняті.



Одіозність Табачника не викликає сумніву. Ця людина не мала права призначена в нормальній цивілізованій країні. Зараз також обговорюється кандидатура на Держкомтелерадіо Піховшека. Наскільки ця людина є прийнятною для демократичної країни? Це все прикрі і дуже небезпечні сигнали повернення до минулого.



Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ: Визначальний чинник демократичності суспільства – це можливість зміни влади на опозицію, опозиції – на владу. В цьому ми більш-менш відповідаємо стандартам демократичних країн. Що з цього випливає? Ну хоча б те, що перебування у владі є тимчасовим.



Тобто ви є у владі, але в умі - в опозиції, або ви є в опозиції, але в умі – у владі. Тому якщо говорити про роздробленість, про існування багатьох опозицій, це свідчить про те, що в нас недоформована політична структура.



Нічого страшного я не вбачаю в цьому. Я навіть не думаю, що тут є якісь засадничі речі з боку Партії регіонів. Це природно, що в нас така склалася ситуація. Наші гравці в опозиції поводяться нелогічно.



Наприклад, Тимошенко з одного боку не визнає президента, не визнає владу, а з іншого – каже, що вона об’єднана опозиція. Або ти визнаєш, що є влада, тоді ти можеш бути опозицією. Або не визнаєш владу, тоді й не можеш називатися й опозицією.



Опозиція – це є тренувальна команда майбутнього правлячого уряду. Якщо з цієї точки зору подивитися на пропозицію тіньового уряду Тимошенко, то це не виглядає як тренувальна команда для майбутньої влади. Просто не можна уявити собі, що Соболєв буде прем’єр-міністром. За жодних обставин.



Такого ніколи не буде. Для мене це абсолютно очевидно. Так само як я не розумію, кому потрібен віце-прем’єр Кармазін. Не буде такого уряду, якому буде потрібен віце-прем’єр Кармазін.



Але ідея призначити Донія віце-прем’єром з гуманітарних питань, можливо, була б прийнятна навіть в цьому уряді, який зараз є. Я не бачу причин, чому б його не призначити. Він є представник інших суспільних верств і модернової частини українського суспільства, ставлення до культури у нього є помірковане, він не є радикалом. Можна його було взяти в цю команду на місце віце-прем’єра в уряді.



Щодо інших кандидатур. Я вважаю, що міністром культури зміг би бути Гринів. Думаю, він був би кращий міністр культури, ніж сьогоднішній і попередній.



Але в основному сьогоднішній склад є сильнішим, ніж решта кандидатів цього опозиційного уряду. Він є професійно сильнішим. Як вони будуть діяти – важко сказати. Зараз опозиційні діячі починають дуже жорстко критикувати діючий уряд, Азарова і т.д.



Я займаю таку позицію: треба дати певний час, щоб потім звертали увагу на критику. Щоб не сталося так, як в історії про хлопчика, який постійно кричав «Вовки! Вовки!», і всі звикли, що він це вигадує, а коли врешті-решт насправді з’явилися вовки, то йому вже ніхто не повірив.



Сьогоднішня критика уряду цілком – це саме така ситуація. Опозиція критикує, хоча ніяких серйозних кроків з боку влади вона не побачили. Критикувати зараз – це просто кричати «Вовки! Вовки!», коли їх ще не було.



Щодо тренувальної команди. Я думаю, що підстав для серйозної опозиційної діяльності в такому сенсі, як я кажу, буде достатньо через пару тижнів, коли ми побачимо певні конкретні кроки цього уряду. І я думаю, що суспільство і ЗМІ мають висувати вимоги не тільки для влади, а й до опозиції.



Сьогоднішня розмова – це частина вимог до опозиції. Є зсув в бік тотальної критики влади. Думаю, що це вчорашній день. Сьогодні від опозиції потрібно очікувати якихось конкретних програмних засад, альтернативних тим, які реалізує сьогоднішня влада.



Наприклад, сьогоднішній міністр охорони здоров’я хоч п’ять хвилин в житті думав, як зробити реформу охорони здоров’я в Україні, коли він, як я розумію, працював у Феофанії. Думаю, там не треба робити реформ – там все класно.



Мені здається, що на цю посаду треба було брати людину, яка очевидно вже запропонувала своїй команді хоча б якийсь план, як рятувати систему охорони здоров’я. Якщо ми не почуємо протягом місяця прес-конференцію міністра охорони здоров’я, де він би розказав, як він збирається реформувати і рятувати цю систему, це означатиме, що нічого не буде.



І у цей же час ми маємо почути від опозиції, хто тут міністр охорони здоров’я. Ми маємо почути від Шевчука, який зараз призначений опозицією міністром охорони здоров’я, як він бачить це. І він має просувати свою ідею.



Тобто запит від суспільства має біти не тільки до влади, але й до опозиції, якщо Шевчук виступить зі своїми пропозиціями, як реформувати цю систему.



Він, власне, відповідає за те, що було до нього, бо його не було в уряді, і він може критично ставитися до всього і щось пропонувати. Якщо цього не буде, значить, ми не маємо нормальної опозиції.



Як Азаров каже: «Мне не предоставили нормальную машину», а Тимошенко відповідає: «Ти на коня пересаживайся, и все будет нормально». Це не є дискурс між опозицією і владою. Ми маємо очікувати від опозиції справжніх реальних пропозицій, наприклад, як рятуватися з бюджетом.



Я так і не зрозумів, який же у нас борг. У нас дійсно борг майже 90% ВВП? Я не чув від колишньої влади, нинішньої опозиції, щоб вони сказали, що це неправда. Це мене дуже турбує, тому що раніше йшлося, що в нас борг приблизно 30% ВВП. Це у Греції борг 130%. І там катастрофа. Якщо у нас 90%, то у нас так само погано, як і в Греції. Я хочу про це знати. Але опозиція, здається, на це нічого не відповіла. Вже варто говорити мовою конкретних програм і реформ.



Партія регіонів хоче тримати Яценюка на короткому повідку. Вона пускатиме його на свій телеканал, на найбільш рейтинговий телеканал «Інтер», для того, щоб демонструвати, що вони за демократію. Вони знають, що з цією людиною вони зможуть домовитися.



Я сприймаю його роль в українській політиці надзвичайно негативно. Був момент, півтора-два місяці, коли він був абсолютно впевнений, що він уже є президент. У нього був рейтинг майже такий, як у Тимошенко. І він із багатьма людьми, олігархами, розмовляв як президент, вибирав у кого взяти гроші.



Яценюк надзвичайно амбіційна людина. Його використовують, але й він використовує. Яценюк – свій власний проект, за яким крім величезних амбіцій я нічого не бачу.