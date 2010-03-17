Азаров дал себе срок

17 марта 2010, 15:41

Глава правительства Николай Азаров пополнил копилку своих исторических фраз.

«Какой может быть порядок в стране, если автомобиль премьер-министра неисправен?» - возмутился премьер на первом заседании своего Кабмина. Семнадцатое правительство независимой Украины впервые официально собралось семнадцатого марта. Министры излучали удовольствие, а кое-кто, как, к примеру, Андрей Клюев, даже явное счастье. Господин Азаров из этой когорты выпадал. Открывая заседание, он с нажимом рассказал об ужасной ситуации в стране, после чего стал сурово раздавать поименные, вернее, пофамильные поручения членам своего Кабмина. О сломанном «Мерседесе», который закреплен за главой правительства, Азаров сказал как о «маленьком примере» того кризиса, в котором находится вся Украина. Вот до чего докатились – читалось во взгляде Николая Яновича, который он устремлял поочередно то в телекамеры, то на кого-нибудь из близ сидящих министров. «Я поинтересовался: а на чем же она передвигалась? Оказывается, пользовалась личной машиной», - возмущенно рассказал Азаров о своей предшественнице. – «Хотя ни в декларации, ни в нескольких обращениях к людям не упоминала, что имеет личный бронированный «Мерседес»!». Журналисты скептически ухмылялись: все-таки самый бронированный «Мерседес» не ровня «Межигорью». К слову, нынешний Президент ведь в статусе оппозиционера тоже ездил отнюдь не на «Запорожце». Более того, у Виктора Януковича, как у супер-ВИПа, имеется выезд из целых двух люкс-машин с одинаковыми номерами. Так обычно ездят именно президенты – чтоб запутать террористов. Машины Януковича, понятное дело, лично за ним не записаны. Ну так ведь и личный «броневик» Тимошенко тоже зарегистрирован на вполне «постороннюю» фирму. Рассказав о вредной Тимошенко, оставившей ему в наследство сломанное авто, г-н Азаров стал по бумажке хвалить свое правительство. «У нас есть команда профессионалов! Клюеву не надо объяснять, как работает завод, а Слауте – как вспахивают поле», - запинаясь и немилосердно калеча украинский язык, читал премьер. «Аграрный» вице-премьер Виктор Слаута слушал с таким видом, как будто в последний раз вспахивал поле буквально вчера. Кратко воздав должное своим замам, премьер подробно рассказал о стоящих перед Кабмином задачах. «Через несколько дней начнут таять снега… Шуфрич головой отвечает, чтобы не пострадал ни один человек, и, не дай Боже, не погиб». «Весенне-полевые работы начнутся через считанные дни. Слаута, Присяжнюк вместе с Ярошенко должны принять все необходимые меры». «Мы должны в нашей стране обеспечить честные цены и их стабильность. За это персонально отвечает Тигипко – вместе с министерствами, Антимонопольным комитетом и в сотрудничестве с НБУ». «Мы имеем высокие цены на энергоносители, спад добычи угля. Итак, от Клюева, Бойко, Ященко требую конкретных мер». Завершив раздачу поручений с элементами импровизации («Кстати, Тихонов, Тернополь утопает в мусоре!»), Николай Азаров пообещал уже в субботу провести совещание в Киевгорадминистрации – поскольку Киев напоминает «блокадный город». И даже кого-нибудь наказать – разумеется, после подробного разбора ситуации. «В следующие два года отечественная промышленность должна наверстывать упущенное темпами по семь-восемь процентов в год. Если мы это сделаем, то уже в 2012 году не только вернем утраченное, но и сможем стабилизировать развитие», - спрогнозировал глава правительства. «Либо наше правительство войдет в историю как правительство реформаторов, выведшее страну из кризиса – либо мы бесславно уйдем, как и многие наши предшественники», - заключил Николай Азаров, за последнее десятилетие и сам дважды уходивший из Кабмина. Когда премьер отложил бумажку, с которой читал «украинский» текст, его облегчение ощутилось буквально физически. «Думаю, сегодня премьер-министр, как и во время его выступления при назначении премьер-министром, продемонстрировал очень быстрый прогресс (в украинском языке. – Авт.)», - вопреки всякой очевидности заявил вышедший на брифинг вице-премьер Владимир Семиноженко. Ему было хорошо говорить – ни с украинским, ни с русским Владимир Петрович никаких проблем никогда не испытывал. Хотя, конечно, если правительство Азарова и впрямь «стабилизирует развитие», ему можно будет простить не только уникальное произношение. Особенно если «антиукраинскость» Кабмина этим произношением и ограничится. Что непрямо пообещал журналистам не кто иной, как скандальный министр образования и науки Дмитрий Табачник. «Не надо путать мои взгляды, тем более – во время избирательной кампании, с официальной деятельностью», - откровенно заявил г-н Табачник, комментируя протесты против своего назначения. Лишь бы в Кабмине Азарова не отнеслись так же и к своим экономическим предвыборным посулам.
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