Классификация министров: профессионалы, «серые личности», «козлы отпущения»

18 марта 2010, 10:15

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций дал оценку новому правительству.

11 марта был сформирован новый Кабинет Министров Украины. Среди двадцати девяти его членов есть знакомые лица, а есть и «темные лошадки». Можно ли проследить главный принцип формирования состава правительства? Чего можно ожидать от «стариков» и «новичков»? И, наконец, сможет ли эта команда эффективно решать проблемы, стоящие перед страной?
На эти темы в пресс-центре «Главреда» рассуждал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

Новое правительство – «правительство первых редутов» Виктора Януковича

Прежде всего, эксперт заметил, что, спустя всего неделю с момента формирования Кабмина, сложно определить его «системный подход». Но уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что новое правительство – отнюдь не реформаторское. По мнению Алексея Голобуцкого, можно согласиться с эпитетом «стабилизационное правительство», а также «правительство первого прорыва» и «правительство первых редутов».
Почему редутов? Потому что именно на новом Кабмине «будут проверяться стратегии Януковича как Президента в реформировании украинской экономики и политикума».
Почему правительство нереформаторское? Потому что его возглавляет не Ринат Ахметов или Борис Колесников, а вице-премьер по экономическим вопросам - не Ирина Акимова, «которая считается серьезным специалистом по экономической проблематике», а Сергей Тигипко, «который не будет иметь никакого влияния».
Виктор Янукович сформировал вертикаль власти и замкнул ее на Партии регионов, тем самым взяв на себя все рычаги власти - сделал вывод эксперт. Но одновременно Президенту досталась и вся полнота ответственности, - добавил он.
Исходя из этого, Алексей Голобуцкий делает вывод о том, что новое правительство, - скорее, правительство именно Виктора Януковича, а не Николая Азарова. Последний, по его словам, является «технической кандидатурой», поскольку ответственность за действия Кабмина будет нести именно Президент.
А действия эти, учитывая ситуацию в стране, должны быть непростыми. В частности, правительству, несмотря ни на что, предстоит обеспечить выплаты по принятым социальным стандартам, показать результаты борьбы с коррупцией, нормализовать отношения с Россией в газовой сфере.
Алексей Голобуцкий не исключает вероятности скатывания правительства Азарова до популизма. По мнению эксперта, это может произойти в случае, если Конституционный суд признает не соответствующей Основному Закону парламентскую коалицию. И тогда, на пороге внеочередных парламентских выборов, повышение рейтинга своей политической силы станет приоритетом для премьер-министра.

Классификация министров: профессионалы, «серые личности» и «козлы отпущения»

Алексей Голобуцкий рассказал, что почти всех министров Кабмина можно разделить на две категории (за исключением «серых личностей, с которыми трудно определиться»):
-профессионалы – люди, которые могут гордиться результатами своей предыдущей деятельности. К ним эксперт отнес министра иностранных дел Константина Грищенко, министра топлива и энергетики Юрия Бойко, вице-премьер-министра Бориса Колесникова, министра по вопросам ЖКХ Александра Попова и «с определенными замечаниями» вице-премьер-министра Владимира Семиноженко.
-одиозные министры – им, по мнению Алексея Голобуцкого, отведена роль «козлов отпущения». Среди таковых – министр образования и науки Дмитрий Табачник, министр экономики Василий Цушко, министр внутренних дел Анатолий Могилев и дважды министр по чрезвычайным ситуациям Нестор Шуфрич.

Азаров умеет выбивать деньги, но не знает, как их зарабатывать

Премьер-министр Николай Азаров – «старое лицо с интересной историей». По мнению Алексея Голобуцкого, парадокс заключается в том, что этот «известнейший фискал» назначен главой «якобы реформаторского правительства». «Он один из многих премьер-министров, который знает, где есть деньги, и знает, как их выбивать, но он один из многих премьер-министров, который не знает, как их зарабатывать», - добавил эксперт. Проанализировав предыдущую деятельность Николая Яновича, он пришел к выводу, что премьер «не намерен формировать экономику за счет инвестиций и инноваций».
Эксперту «совершенно понятно, чьи интересы будет защищать» первый вице-премьер Андрей Клюев. Но «это не худший вариант для той отрасли, за которую он будет отвечать».
Вице-премьера по вопросам подготовки к чемпионату по футболу Евро-2012 Бориса Колесникова эксперт назвал «наилучшей позицией в этом правительстве», потому что «реформы – реформами, а вот 2012 год все-таки состоится».
Еще один вице-премьер-министр Владимир Семиноженко – «тоже интересная личность – читаешь биографию, создается впечатление, что это просто Билл Гейтс, а результаты за все время его пребывания при власти не улучшаются».
Введение дополнительной должности вице-премьера по силовым вопросам, на которую назначен Владимир Сивкович, свидетельствует о «недоверии Януковича к силовым структурам». Кроме того, «это в очередной раз подтверждает, что Партия регионов не хочет доверять лично конкретным министрам, а держать руку на пульсе для того, чтобы понять, в каком направлении движутся силовые министерства».
Алексей Голобуцкий выразил надежду на то, что, возможно, «в этот раз» вице-премьеру по вопросам АПК Виктору Слауте «удастся провести реформы в сельском хозяйстве», а для начала – «в коалиции с коммунистами отменить мораторий на продажу земли».
Сергей Тигипко получил должность одного из семи вице-премьеров с целью демонстрации партнерам реформаторской сути нового правительства. «Он хорошо выглядит, хорошо говорит», но все-таки Сергей Леонидович за два месяца «из надежды среднего класса», из претендента на высший государственный пост стал одним из семи. Алексей Голобуцкий предполагает, что здесь решающую роль сыграла бизнес-логика этого политика – «он понял, что 13% - это временное явление, и через два месяца оппозиционной деятельности его 13% исчезнут очень быстро». Вместе с тем, для Партии регионов Сергей Тигипко является «наилучшим вариантом политико-парламентского проекта».
Пост вице-премьера для Виктора Тихонова – своеобразная «благодарность за хороший результат в Луганской области».
Министр образования и науки Дмитрий Табачник «отвлекает на себя удар оппозиции по всему правительству». Комментируя требование оппозиции по поводу отставки этого министра, эксперт заметил, что такое «трудно представить». Он добавил: «Команда Януковича прекрасно понимала, какое будет отношение к Табачнику, и Табачник точно так же понимал, что он будет раздражителем».
Назначение министром экономики экс-министра внутренних дел Василия Цушко, по словам эксперта, свидетельствует о том, что Партия регионов «своих не бросает» - особенно тех, кто «готов положить карьеру, здоровье и проживать в эмиграции» за эту политическую силу.
Константин Грищенко на посту министра иностранных дел – «это усиление пророссийского вектора развития Украины». Вместе с тем, это «человек, у которого есть соответствующее образование и соответствующие достижения». Дополнительным «реверансом в сторону России», по мнению Алексея Голобуцкого, является и назначение на пост министра обороны Михаила Ежеля.
Благодаря назначению Юрия Бойко на пост министра топлива и энергетики «группа Фирташа получила возможность решать свои вопросы».
Алексей Голобуцкий предполагает, что Александр Лавринович не имел особого желания быть министром юстиции, но «ситуация в парламенте сложилась не в его пользу – надо было что-то дать коммунистам, и Лавринович стал лишним в этой схеме».
Эксперт уверен, что министру ЖКХ Александру Попову не удастся достичь серьезных результатов на этом посту «без кардинальных реформ в ЖКХ». Поэтому «проблема ЖКХ может стать гробом для этого правительства и любого другого правительства».
«Возможно, это будет самое чистое правительство за последние пять лет с точки зрения политической идентификации», - сказал Алексей Голобуцкий и пояснил, что под этой «чистотой» подразумевается принадлежность к одной партии, единство в вопросе «российской интеграции» и общее для всех антиукраинское гуманитарное направление. Стенограмму пресс-конференции читайте здесь Читайте также: Эксперт: Новый Кабмин – правительство первых редутов Настоящий глава правительства не Азаров, а Янукович - эксперт Експерт: Тигипко – «европеизированный вариант Януковича»

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