В России «зачищают» украинцев

18 марта 2010, 14:08

Как и прогнозировал «Главред», первый визит новоизбранного Президента Украины в столицу Российской Федерации не ознаменовался подвижками в плане углубления экономического сотрудничества двух стран.

В то же время поездку – и это тоже было предсказуемо – декорировали многочисленными заявлениями российской стороны о «новой эпохе», «размораживании контактов», «возвращении к дружбе» и т. п.
Между тем, происходящее в реальности не очень вяжется с реверансами для ТВ.
Например, сегодня, через месяц после прихода к власти «пророссийского» Януковича, правительство Владимира Путина собирается ликвидировать очередную общественную организацию украинцев в России. Процесс был начат еще в середине прошлого года, то есть при президентстве Виктора Ющенко. Но со сменой власти в Украине отнюдь не замедлился.
С 20 июля по 10 августа 2009 г. исполнительские органы РФ провели проверку Федеральной национально-культурной автономии  (ФНКА) украинцев в России. Проверка проводилась согласно специальному распоряжению российского минюста.
ФНКА действует в России с 1998 года, когда объединились четыре территориальные украинские организации. С 2002 года ФНКА существует на базе Культурного центра Украины в Москве. Увы, в последнее время деятельность организации была существенно затруднена.
И если существовать в условиях постоянного безденежья российские украинцы уже более-менее привыкли, то противостоять прессингу государства им намного труднее.
Три из девяти входящих в ФНКА территориальных объединений исключены из реестра общественных организаций. Красноярское, возможно, еще будет восстановлено – сейчас там готовят новый устав, а вот Волгоградское и Тюменское ликвидировали по решению суда.
Кроме того, еще в апреле прошлого года истек срок полномочий руководства ФНКА, избранного на съезде в 2005 году.
Эти два факта вошли в перечень «обвинений» в адрес Автономии, составленный по итогам летней проверки (копии цитируемых здесь и далее документов имеются в распоряжении «Главреда»).
Согласно акту проверки, руководство ФНКА подало неправильный перечень входящих в автономию структур, причислив к ним уже не существующие. Кроме того, само это руководство, как уже было сказано, нелегитимно.
Также чиновники установили, что Автономия использует «неправильную» печать – а именно, печать, отражающую прежнее название организации. Это название – «Украинцы России» - было изменено в том же 2005 году, но вот на печати оно остается по сей день.
Сопредседатель ФНКА Валерий Семененко, с которым связался «Главред», заявил, что данные недочеты в работе организации вызваны чисто «техническими» проблемами. По его словам, работа над организацией нового съезда, который утвердил бы руководство Автономии, ведется, просто оплатить дорогу всем делегатам ФНКА пока не в состоянии. Остальные недостатки, заверил г-н Семененко, были оперативно исправлены.
Официальное заявление с изложением этих аргументов Автономия направила в минюст. Однако чиновников это не убедило. 19 октября деятельность ФНКА была временно приостановлена на срок до 12 января. Именно для исправления обнаруженных упущений.
И вот тут-то началось самое интересное. 2 февраля 2010 года на имя замминистра юстиции РФ Алу Алханова поступило потрясающее воображение письмо жителя Москвы Николая Журавлева. В письме означенный гражданин просил «принять меры» по прекращению деятельности ФНКА как… угрожающей российской государственности.
Как указал в своем письме юридически подкованный гражданин Журавлев, согласно российскому законодательству общественные организации, чья деятельность временно приостановлена, не могут в соответствующий период проводить публичных мероприятий. Тем не менее, сопредседатель Автономии Семененко такие мероприятия проводил.

Список «мероприятий» прилагался. «1). В нарушение статьи 43 Закона сопредседатель Автономии Семененко В.Ф. 29.10.2009 от имени украинской общины принял участие в публичном выступлении на Радио Свобода. 2) 26.11.2009 сопредседатель Автономии Семененко В.Ф., представляя Автономию, руководил мероприятием, посвященным памяти «жертв голодомора и убийства украинцев в 30-х годах», которое было организовано в поддержку вахты памяти «неугасимая свеча» и документально-художественной выставки «голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа», открытой 25.11.2009 в г. Киеве».
Исключительная опасность этих действий для существования России подчеркивалась в лучших традициях политических доносов сталинских времен.

«Кроме того, В.Семененко, представляя украинские общественные организации России от имени «ФНКА УР», регулярно принимает участие в мероприятиях организуемых зарубежными неправительственными структурами - «Украинской всемирной координационной рады», «Всемирного конгресса украинцев», «по вопросам состояния украинской нации». Лидеры указанных организаций выступают с позиции национализма и сепаратизма», - писал, в частности, Журавлев.
Какой «сепаратизм» проповедует Всемирный конгресс украинцев, известно, видимо, только гражданину Журавлеву. На чьей совести остаются и обороты типа «так называемые жертвы голодомора».
Между тем, минюст РФ отреагировал на это замечательное как по содержанию, так и по форме, послание вынесением письменного предупреждения в адрес ФНКА. Разумеется, вовсе не за то, что, как сформулировал бдительный гражданин Журавлев, «деятельность «Федеральной национально-культурной автономии украинцев России» направлена на дискредитацию проводимого руководством России политического курса по межнациональному единству и в своей деятельности несёт угрозу существующему конституционному строю».
А вот выступление Валерия Семененко на радио российские хранители закона сочли вполне достаточным основанием.
При этом сам Семененко в комментарии «Главреду» подчеркнул, что выступления как такового… не было. «Мне позвонили из бюро Радио Свобода из Праги, я ответил на несколько вопросов. Они со мной не связывались, на вычитку и подпись этот материал не давали», - объяснил он.
А информация о «руководстве» акцией, посвященной годовщине Голодомора, по словам г-на Семененко, вообще не соответствует истине. «Не было у нас никакого мероприятия по Голодомору. А конкретно 29 ноября я сидел дома с гостями», - сказал он.
Все это сопредседатель ФНКА изложил в жалобе, направленной в Тверской суд Москвы. Однако пока в Автономии пытались добиться отмены предупреждения, в минюсте РФ оперативно предприняли финальный шаг: министерство обратилось в верховный суд России с иском о ликвидации ФНКА.
В исковом заявлении на пяти страницах Автономии припомнили все перечисленные выше «грехи» - от проблем с печатью до все того же «выступления» Валерия Семененко на зарубежном радио.
Кроме того, в перечень обвинений добавили пункт о том, что НФКА не предоставила документов о финансировании ее деятельности из-за рубежа. Прелесть этого пункта состоит в том, что в цитировавшемся выше акте проверки самого же минюста было сказано: «Согласно представленным на проверку справкам Автономия не имеет денежных средств и иного имущества, финансово-хозяйственная деятельность отсутствует, банковского счета, членских взносов, штатных работников и пожертвований от политических партий нет... Деятельность Автономии осуществляется на общественной основе».
То НФКА инкриминируют нежелание отчитываться в получении денег, которых НФКА не получала.
И совсем уж восхитительно выглядит в исковом заявлении минюста такой пассаж: «Автономией не представлены документы, подтверждающие деятельность Автономии по выполнению уставных целей и задач, а именно - самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования, национальной культуры.»
В самой Автономии действия российского минюста комментируют неохотно. Впрочем, не под запись их связывают с конфликтом, имевшим место еще год назад. Тогда, в апреле 2009-го, представитель МИД РФ Андрей Нестеренко сделал громкое заявление о том, что украинский язык и культура, с одной стороны, не нужны украинцам России, а с другой – развиваются на территории РФ вполне успешно.
Ряд украинских общественных организаций соседней страны выступили с резкой критикой этого заявления, и НФКА была в первых рядах. «Вот после этого нам шепнули, что готовятся массовые проверки нашей деятельности», - рассказал «Главреду» источник в НФКА.
Первое судебное заседание по иску о ликвидации Автономии состоится в конце марта. НФКА уже направила в суд свой собственный иск – о признании действий минюста незаконными и отмене предупреждения, вынесенного ранее.
Официальный Киев пока в этом процессе никак не участвует, а получить комментарии украинского МИДа по этому поводу на момент написания материала не удалось. Однако как-то реагировать украинским властям на происходящее придется хотя бы потому, что этого намерена добиться оппозиция.
В частности, с началом пленарной недели в Раде будет озвучен депутатский запрос к дипломатическому ведомству. Народный депутат от БЮТ Андрей Шкиль, ознакомившись с копиями документов, которые предоставил «Главред», пообещал, что тема НФКА будет вынесена также на рассмотрение комитета ВР по иностранным делам (членом которого является г-н Шкиль).
Учитывая постоянные упреки в «непатриотичности», звучащие в адрес многих высокопоставленных представителей новой украинской власти, эта власть заинтересована опровергнуть сложившееся мнение «не словом, а делом». Получится ли – станет ясно в ближайшие недели.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять