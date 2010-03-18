В России «зачищают» украинцев

В то же время поездку – и это тоже было предсказуемо – декорировали многочисленными заявлениями российской стороны о «новой эпохе», «размораживании контактов», «возвращении к дружбе» и т. п.

Между тем, происходящее в реальности не очень вяжется с реверансами для ТВ.

Например, сегодня, через месяц после прихода к власти «пророссийского» Януковича, правительство Владимира Путина собирается ликвидировать очередную общественную организацию украинцев в России. Процесс был начат еще в середине прошлого года, то есть при президентстве Виктора Ющенко. Но со сменой власти в Украине отнюдь не замедлился.

С 20 июля по 10 августа 2009 г. исполнительские органы РФ провели проверку Федеральной национально-культурной автономии (ФНКА) украинцев в России. Проверка проводилась согласно специальному распоряжению российского минюста.

ФНКА действует в России с 1998 года, когда объединились четыре территориальные украинские организации. С 2002 года ФНКА существует на базе Культурного центра Украины в Москве. Увы, в последнее время деятельность организации была существенно затруднена.

И если существовать в условиях постоянного безденежья российские украинцы уже более-менее привыкли, то противостоять прессингу государства им намного труднее.

Три из девяти входящих в ФНКА территориальных объединений исключены из реестра общественных организаций. Красноярское, возможно, еще будет восстановлено – сейчас там готовят новый устав, а вот Волгоградское и Тюменское ликвидировали по решению суда.

Кроме того, еще в апреле прошлого года истек срок полномочий руководства ФНКА, избранного на съезде в 2005 году.

Эти два факта вошли в перечень «обвинений» в адрес Автономии, составленный по итогам летней проверки (копии цитируемых здесь и далее документов имеются в распоряжении «Главреда»).

Согласно акту проверки, руководство ФНКА подало неправильный перечень входящих в автономию структур, причислив к ним уже не существующие. Кроме того, само это руководство, как уже было сказано, нелегитимно.

Также чиновники установили, что Автономия использует «неправильную» печать – а именно, печать, отражающую прежнее название организации. Это название – «Украинцы России» - было изменено в том же 2005 году, но вот на печати оно остается по сей день.

Сопредседатель ФНКА Валерий Семененко, с которым связался «Главред», заявил, что данные недочеты в работе организации вызваны чисто «техническими» проблемами. По его словам, работа над организацией нового съезда, который утвердил бы руководство Автономии, ведется, просто оплатить дорогу всем делегатам ФНКА пока не в состоянии. Остальные недостатки, заверил г-н Семененко, были оперативно исправлены.

Официальное заявление с изложением этих аргументов Автономия направила в минюст. Однако чиновников это не убедило. 19 октября деятельность ФНКА была временно приостановлена на срок до 12 января. Именно для исправления обнаруженных упущений.

И вот тут-то началось самое интересное. 2 февраля 2010 года на имя замминистра юстиции РФ Алу Алханова поступило потрясающее воображение письмо жителя Москвы Николая Журавлева. В письме означенный гражданин просил «принять меры» по прекращению деятельности ФНКА как… угрожающей российской государственности.

Как указал в своем письме юридически подкованный гражданин Журавлев, согласно российскому законодательству общественные организации, чья деятельность временно приостановлена, не могут в соответствующий период проводить публичных мероприятий. Тем не менее, сопредседатель Автономии Семененко такие мероприятия проводил.



Список «мероприятий» прилагался. «1). В нарушение статьи 43 Закона сопредседатель Автономии Семененко В.Ф. 29.10.2009 от имени украинской общины принял участие в публичном выступлении на Радио Свобода. 2) 26.11.2009 сопредседатель Автономии Семененко В.Ф., представляя Автономию, руководил мероприятием, посвященным памяти «жертв голодомора и убийства украинцев в 30-х годах», которое было организовано в поддержку вахты памяти «неугасимая свеча» и документально-художественной выставки «голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа», открытой 25.11.2009 в г. Киеве».

Исключительная опасность этих действий для существования России подчеркивалась в лучших традициях политических доносов сталинских времен.



«Кроме того, В.Семененко, представляя украинские общественные организации России от имени «ФНКА УР», регулярно принимает участие в мероприятиях организуемых зарубежными неправительственными структурами - «Украинской всемирной координационной рады», «Всемирного конгресса украинцев», «по вопросам состояния украинской нации». Лидеры указанных организаций выступают с позиции национализма и сепаратизма», - писал, в частности, Журавлев.

Какой «сепаратизм» проповедует Всемирный конгресс украинцев, известно, видимо, только гражданину Журавлеву. На чьей совести остаются и обороты типа «так называемые жертвы голодомора».

Между тем, минюст РФ отреагировал на это замечательное как по содержанию, так и по форме, послание вынесением письменного предупреждения в адрес ФНКА. Разумеется, вовсе не за то, что, как сформулировал бдительный гражданин Журавлев, «деятельность «Федеральной национально-культурной автономии украинцев России» направлена на дискредитацию проводимого руководством России политического курса по межнациональному единству и в своей деятельности несёт угрозу существующему конституционному строю».

А вот выступление Валерия Семененко на радио российские хранители закона сочли вполне достаточным основанием.

При этом сам Семененко в комментарии «Главреду» подчеркнул, что выступления как такового… не было. «Мне позвонили из бюро Радио Свобода из Праги, я ответил на несколько вопросов. Они со мной не связывались, на вычитку и подпись этот материал не давали», - объяснил он.

А информация о «руководстве» акцией, посвященной годовщине Голодомора, по словам г-на Семененко, вообще не соответствует истине. «Не было у нас никакого мероприятия по Голодомору. А конкретно 29 ноября я сидел дома с гостями», - сказал он.

Все это сопредседатель ФНКА изложил в жалобе, направленной в Тверской суд Москвы. Однако пока в Автономии пытались добиться отмены предупреждения, в минюсте РФ оперативно предприняли финальный шаг: министерство обратилось в верховный суд России с иском о ликвидации ФНКА.

В исковом заявлении на пяти страницах Автономии припомнили все перечисленные выше «грехи» - от проблем с печатью до все того же «выступления» Валерия Семененко на зарубежном радио.

Кроме того, в перечень обвинений добавили пункт о том, что НФКА не предоставила документов о финансировании ее деятельности из-за рубежа. Прелесть этого пункта состоит в том, что в цитировавшемся выше акте проверки самого же минюста было сказано: «Согласно представленным на проверку справкам Автономия не имеет денежных средств и иного имущества, финансово-хозяйственная деятельность отсутствует, банковского счета, членских взносов, штатных работников и пожертвований от политических партий нет... Деятельность Автономии осуществляется на общественной основе».

То НФКА инкриминируют нежелание отчитываться в получении денег, которых НФКА не получала.

И совсем уж восхитительно выглядит в исковом заявлении минюста такой пассаж: «Автономией не представлены документы, подтверждающие деятельность Автономии по выполнению уставных целей и задач, а именно - самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования, национальной культуры.»

В самой Автономии действия российского минюста комментируют неохотно. Впрочем, не под запись их связывают с конфликтом, имевшим место еще год назад. Тогда, в апреле 2009-го, представитель МИД РФ Андрей Нестеренко сделал громкое заявление о том, что украинский язык и культура, с одной стороны, не нужны украинцам России, а с другой – развиваются на территории РФ вполне успешно.

Ряд украинских общественных организаций соседней страны выступили с резкой критикой этого заявления, и НФКА была в первых рядах. «Вот после этого нам шепнули, что готовятся массовые проверки нашей деятельности», - рассказал «Главреду» источник в НФКА.

Первое судебное заседание по иску о ликвидации Автономии состоится в конце марта. НФКА уже направила в суд свой собственный иск – о признании действий минюста незаконными и отмене предупреждения, вынесенного ранее.

Официальный Киев пока в этом процессе никак не участвует, а получить комментарии украинского МИДа по этому поводу на момент написания материала не удалось. Однако как-то реагировать украинским властям на происходящее придется хотя бы потому, что этого намерена добиться оппозиция.

В частности, с началом пленарной недели в Раде будет озвучен депутатский запрос к дипломатическому ведомству. Народный депутат от БЮТ Андрей Шкиль, ознакомившись с копиями документов, которые предоставил «Главред», пообещал, что тема НФКА будет вынесена также на рассмотрение комитета ВР по иностранным делам (членом которого является г-н Шкиль).

Учитывая постоянные упреки в «непатриотичности», звучащие в адрес многих высокопоставленных представителей новой украинской власти, эта власть заинтересована опровергнуть сложившееся мнение «не словом, а делом». Получится ли – станет ясно в ближайшие недели.