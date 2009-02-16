Петр Симоненко: «В партии здоровая обстановка, но кое-кто пытается представить все совершенно по-другому…»

Но и оттуда неутомимый коммунист руководил голосованием фракции КПУ в вопросе недоверия правительству, воюет с завистниками, намеревающимися скинуть его с лидерской вершины, и вырывается, чтобы увидеть новорожденную дочку…



-- «В данной ситуации я реально понимаю, что сегодня надо поднимать людей»



Петр Николаевич, в последнее время на вас много чего свалилось и в личном, и в политическом, и в партийном, и в политическом плане. Как вы себя чувствуете после всего этого?



Если говорить о моем внутреннем состоянии, то да, я понимаю это все, оцениваю свои внутренние возможности и готов к этой борьбе. Другое дело, насколько сегодня общество готово к переосмыслению и осознанию того, что реально происходит в стране.



Все говорят о том, что мировой кризис. Все говорят о том, что кризис коснулся Украины... А я хочу поставить вопрос ребром: а что было сделано в Украине для того, чтобы нагрузка кризисных явлений на экономику, государство и конкретного гражданина была меньшей? В данной ситуации я реально понимаю, что сегодня надо поднимать людей, чтобы люди не молчали! Чтобы люди встали в борьбе за свои интересы против банковской мафии, которая совсем распоясалась и в условиях кризиса выдает кредиты промышленным предприятиям под 30% и более. То есть кучка людей живет за счет того, что убивается внутренний отечественный производитель!



Сегодня нужно восстать против засилья олигархов во власти, которые, извините, с потрохами скупили эту власть и используют ее только в своих интересах! Поэтому сделаю все для того, чтобы люди осознали, что есть два варианта выхода из кризиса. Первый, навязанный нынешней системой власти и режимом Ющенко, – выходить из кризиса за счет трудящихся и при этом защитить интересы крупного капитала. И второй - за счет объективного и справедливого перераспределения произведенного продукта и ранее неправедно накопленных капиталов.



Сегодня очень серьезно надо поставить вопрос о том, как органы государственной власти понимают, что такое государственный ресурс, природный ресурс, ресурс монополий, и каким образом нужно всем этим воспользоваться, чтобы государство не пострадало!..



Вот вы сказали, что нужно поднимать людей… «Регионы» тоже грозятся «волнами народного гнева», которые сметут правительство. Эти «волны», исходя из предновогодних заявлений лидера ПР Виктора Януковича, следует ожидать где-то в середине марта… Просто все это уже воспринимается как инструмент политической борьбы, хотя, конечно, оснований для массовых протестов более чем достаточно – судя по последним событиям, даже в сравнительно благополучном Киеве…



Могу согласится в той части, что в руках Партии регионов или БЮТ справедливый народный гнев будет использован прежде всего как орудие в их межклановой борьбе, а не в отстаивании интересов народа.



Ведь те же «регионалы» заявляя о том, что они - политическая партия, на самом деле - бизнес-проект, в котором представлены интересы очень крупного капитала! И надо себе отдавать отчет, что на сегодня у одной группировки крупного капитала есть крупнейшие заводы, фабрики, шахты и т.д., а у другой, кроме все тех же заводов, фабрик и шахт, есть еще и власть. И между этими группировками сегодня и ведется борьба! Самое опасное, что людей пытаются использовать в этой борьбе!



Обратите внимание: те же представители крупного капитала Партии регионов выгоняют с работы людей на своих предприятиях! Они их увольняют, отправляют в безоплатные отпуска, снижают им уровень заработной платы и говорят, что виновата власть! Так вы же сегодня покажите пример, как вы умеете управлять! А это значит, что нужно определиться, прежде всего, в своих разумных предложениях по составляющей энергоносителей в Украине и тарифах на электроэнергию!



Ведь для того, чтобы у нас сегодня работали предприятия, надо заставить олигархов прекратить издеваться в вопросах стоимости электроэнергии и цен на энергоносители. Вот давайте разберемся: в атомной энергетике 1 киловатт/час у нас стоит 9-11 копеек, в гидроэнергетике – 6-8 копеек за киловатт/час, в теплоэнергетике – 12 копеек за киловатт/час. Так почему сегодня коммунальные предприятия получают киловатт-час за 40 копеек и больше? Кто эту разницу кладет в карман? Если она идет в пользу государства, давайте проверим, так ли это! Но она-то идет в карман конкретных представителей крупного капитала! И это главнейший вопрос, за которым стоит понимание того, что в себестоимости продукции 60% - это энергоносители! Из-за этого людей без работы оставляют!



Или, допустим, вопрос, касающийся монополий - на них же «сидят» представители либо Партии регионов, либо БЮТ, либо другие крупные владельцы. Нравится это кому-то или нет, но мы в условиях кризиса предлагаем немедленно забрать в госмонополию реализацию и производство ликеро-водочных и табачных изделий – не-мед-лен-но! Тогда мы 10-15 человек оставим без сверхприбыли, но будет наполняться государственный бюджет! Сегодня-то бюджет наполняется инфляционными деньгами, а это дополнительный налог на трудящихся, у которых эти деньги просто вытаскивают из карманов и перераспределяют, чтобы потом дать учителю, врачу или тому же чиновнику зарплату…



Я еще раз хочу подчеркнуть: очень важно понимать, кто и с какими целями выводит людей на улицу, в чьих интересах. Олигархи делают это в борьбе за свои интересы и против другого клана, коммунисты – за интересы трудящихся!



Вторая проблема, которая кроется здесь же: посмотрите, что сейчас происходит с профсоюзами – их же разделили! Партия регионов контролирует официальные профсоюзы, а БЮТ – так называемые свободные! И в данной ситуации они будут использовать профсоюзы в разборках между собой, а не решать вопросы экономические, социальные и политические в интересах простых граждан! Поэтому ни то, ни другое профсоюзное объединение не представляет интереса для рабочих!..



-- «Партия регионов внесла кандидатуру Лавриновича на пост спикера и для нас это знак того, что с ПР нельзя разговаривать!»



Тем не менее в прошлом созыве Верховной Рады фракция КПУ была в антикризисной коалиции с Партией регионов и сотрудничала с правительством Януковича. То есть классическая оппозиция, как называют себя коммунисты, была тогда в союзе с олигархами. Теперь КПУ называют ассоциированным членом коалиции НУНС-БЮТ-Блок Литвина, в которой доминирует БЮТ и Юлия Тимошенко, и поддерживаете многие решения коалиции и правительства своими голосами. Как все это корреспондируется с тем, что вы говорите?



Во-первых, действительно единственной оппозицией в парламенте и обществе является Компартия - это единственная политическая сила, которая имеет свою идеологию, отличную от либеральной, и свою программу государственного строительства и экономического развития страны. Эта программа предусматривает интересы большинства. То, что предлагается сегодня теми или иными политическими силами, - это интересы крупного капитала.



Когда вы вспомнили события трехлетней давности, вы еще раз подтверждаете, насколько я был прав в 2006-м году, когда призывал все общество немедленно создавать антикризисную коалицию. Цель этой коалиции была четко сформулирована – определить первоочередные меры в экономике и снять политические вопросы. Эти первоочередные меры были необходимы для решения социальных вопросов, для разрешения проблем, связанных с решением газовых и энергетических вопросов!.. Да, тогда был совершенно другой уровень кризиса, но мы-то, коммунисты, спрогнозировали ситуацию! И сегодня, не послушав нас, все общество рассчитывается за безразличие к той тревоге, которую мы высказали еще в 2006-м году…



Почему мы именно с Партией регионов создали антикризисную коалицию? Во-первых, мы договорились, что снимаем разделяющие нас идеологические вопросы, и, во-вторых, я потребовал, чтобы были сняты интересы кланов, хотя и понимал, конечно, что жизнь есть жизнь, и за всем я уследить не могу.



Но я убедил тогда лидеров ПР, что в первоочередном порядке мы должны решать государственные проблемы. Вспомните, мы тогда отодвинули газовые проблемы: ведь Ющенко и помаранчевая команда поставила на грань войны взаимоотношения по газу между Украиной и Россией. Мы отодвинули проблему, которая обостряла взаимоотношения Украины и России по НАТО, отодвинули проблему, которая усугубляла и накладывала отпечаток на внутренний рынок в связи с вступлением Украины в ВТО…

Мы тогда предупреждали: давайте принимать первоочередные меры, и характер их был известен. Это и рабочие места, и энергосберегающие технологии, это вопросы регулирования цен и доходов, вопросы социальной защиты для ветеранов, пенсионеров, женщин с детьми – все эти вопросы были первоочередными! Они и составили программу для возможного сотрудничества Компартии с Партией регионов.



Да, я сегодня сожалею, что заключив этот союз и создав антикризисную коалицию, Партия регионов и дальше продолжала вести переговоры с Ющенко по созданию широкой коалиции. Но это лишний раз еще раз подтверждает наш вывод, который актуален и в нынешних кризисных условиях: крупный капитал интернационален и ищет свою выгоду, его не интересуют внутренние проблемы государства!



А сегодня КПУ, в определенной степени, «хранитель ключей» коалиции НУНС-БЮТ-БЛ! Без ваших голосов сложно было бы и бюджет принять, и правительство сохранить, и многое другое сделать…



Мы остаемся единственной силой, которая хоть как-то приводит в чувство парламент и тех, кто пытается воспользоваться этой вакханалией. Первое, что сделала партия, как бы не пытались нас обвинять: мы поставили задачу разблокировать работу парламента, избрав председателем ВР Владимира Литвина. КПУ понимала, что исключение парламента из политической жизни – это узурпация власти в лице Виктора Ющенко. И это очевидно - то, что делали и к чему стремились Ющенко и его сторонники, всем понятно!







То есть они фактически договорились о некоем другом, отличном от НУНС-БЮТ-БЛ, формате коалиции? Или же о безкоалиционном большинстве, о чем столько говорил Президент?



Я вам рассказываю, как это было: наканануне вечером Янукович заявляет Литвину, что регионалы поддержат его кандидатуру и будет голосовать за избирание его председателем Верховной Рады. O формате коалиции речи не было, потому что не было 226 голосов.. Это было вечером. Но, к сожалению, на утро Партия регионов внесла кандидатуру Александра Лавриновича! Для нас, политиков, это знак того, что с ПР нельзя разговаривать!

Если мы договорились и понимаем, что сейчас надо делать, если ПР готова нести ответственность за то, что будет организована работа парламента, что будет внесен пакет антикризисных мер и мы поставим его на голосование, будем требовать от правительства решения конкретных вопросов – пожалуйста! А так получается разброд и шатание: пообещали голосовать за Литвина, а с утра вносят Лавриновича!



Ну, «регионалы» «кинули» коммунистов с Лавриновичем не впервые: ведь, насколько известно, была договоренность о том, что ПР поддержит на пост первого вице-спикера Адама Мартынюка, а на утро, опять же, была внесена кандидатура Лавриновича, за которую и проголосовал зал! После чего, как рассказывал нам Александр Омельченко, у коммунистов появилась «кровная обида» на «регионалов»…



Я не буду говорить, «кинули» нас тогда, или «не кинули»… Когда изначально определяли руководство Верховной Рады еще при Яценюке, Ющенко и его команда при участии Партии регионов заблокировали избрание руководства Верховной Рады. И сделано это было преднамеренно, потому что, по их сценарию, Верховная Рада не должна была работать: она должна была быть целью, на которой сосредотачивается негатив, чтобы возмущенное общество говорило о том, что ВР не работает. А Президент сидел бы сверху, как обезьяна из китайской притчи, и наблюдал за процессом.



Мы такой поворот событий исключали, поэтому сразу после избрания Яценюка спикером внесли кандидатуру Мартынюка на пост первого заместителя председателя ВР. «Регионалы» заявили, что поддержат Мартынюка и будут голосовать… Поэтому то, о чем вы спросили, лишний раз свидетельствует о непоследовательности и о том, что серьезные вопросы на долгосрочную перспективу с подобными политическими силами очень сложно решать.



-- «Если бы не был поставлен вопрос личного присутствия в зале, возможно бы, все 27 наших карточек голосовали за отставку правительства»



С БЮТ проще работать на долгосрочную перспективу?



На сегодня есть коалиция, которую создали НУНС, БЮТ и Блок Литвина. Вопрос о том, что у нее нет 226 голосов – это вопрос к юристам и Конституционному Суду. Но если в «Нашей Украине» из 72 депутатов большинство проголосовало за вхождение в эту коалицию, формально в нее вошла и вся фракция. Компартия не принимала участия в создании этой коалиции и заявила об этом задолго до этой ситуации: мы заявили о том, что фракция Компартии никогда не будет в одной коалиции с националистами! Я об этом заявил практически еще до начала работы этой Верховной Рады, и мы последовательно отстаиваем эту свою позицию.



Но мы проголосовали за Литвина, потому что надо было, чтобы Верховная Рада работала! Избрание Литвина ведь произошло до создания коалиции, это ведь всем тоже понятно! То, что он сразу же объявил о создании коалиции, это их проблемы! Мы решили вопрос, чтобы парламент работал, чтобы был председатель, который выступал бы организатором процесса и подписывал законы, как того требует Конституция. Потому что ни один документ ВР не мог быть передан на подпись Президенту, если там нет подписи председателя.



Но КПУ ведь не только за Литвина голосовала солидарно с коалицией!..



Давайте по голосованию, но конкретно! Только давайте не просто говорить, кого мы поддерживаем, а за что мы голосуем!..



Давайте! Возьмем, к примеру, последнее знаковое голосование – о недоверии правительству. Вот вы рассказываете о том, какие «Регионы» «недоговорибельные», а тем не менее известно, что у вас были переговоры с Виктором Януковичем на предмет поддержки всей фракцией КПУ вопроса недоверия Тимошенко. И Янукович, говорят, делал вам определенные предложения непосредственно перед голосованием…



Янукович сам приехал ко мне в Феофанию, и полтора часа мы вели разговор. Я, естественно, потребовал от него – и как политик, и как руководитель партии, что, решая сегодня конкретную задачу, мы должны прогнозировать, как это решение повлияет на дальнейшее развитие событий, что будет дальше. Но ответа так и не получил ответа. Я спросил, кто еще, кроме нас – ПР и КПУ, будет за это голосовать? Допустим, Есть 175 голосов «регионалов», плюс 27 наших – это 202 голоса. Ну, допустим, еще семь голосов «Единого центра», и допустим, Плющ. Это 210. Где остальные голоса? Ответа опять не получил.



А на следующий день, чтобы было понятно, я уехал из больницы и приехал уже к нему в офис, чтобы попытаться разобраться дальше, что после этого голосования будет. Могу рассказать, что как один из вариантов они рассматривали, что от этого голосования развалится коалиция! Да не развалится: они ведь могли бы внести другую кандидатуру премьера и был бы снова драчка кланов, как и сейчас! То, что мы наблюдаем на заседаниях СНБО, это же позор для Украины!



Так вот, я снова четко поставил Януковичу вопрос – что будет дальше? Я сказал, что в нынешней ситуации, когда страна катится в пропасть, за ценами никто не следит, рабочих выгоняют с предприятий, а экономическое пространство Украины открыто для зарубежного мотлоха, мы вправе поставить вопрос об ответственности всей «помаранчевой» команды за все это. Допустим, ПР ведет какие-то переговоры по сбору голосов за отставку правительства, и они увенчаются успехом. И что дальше? Я поставил Януковичу вопрос – кто будет формировать правительство? Ну, допустим, отправили правительство Тимошенко в отставку. У Партии регионов есть на сегодня возможность сформировать новое? К сожалению, я ответа я снова не получил…



При этом у нас действительно была дискуссия в президиуме ЦК КПУ о последствиях принятого решения об отставке. Мы взвесили все за и против и приняли политическое решение голосовать за отставку правительства…

И в результате 20 голосов КПУ вместо 27…



Давайте вернемся к логике и хронологии событий. Ведь Верховной Радой было принято решение, что будет перерегистрация народных депутатов, и голосовать будут только те, кто находится в зале. Адам Иванович просто не объявил, что один человек у нас – в больнице с гипертоническим кризисом, у другого – тяжелое положение с женой, и я его еще несколько дней назад отпустил… Третьего задолго до всех этих событий пригласили на празднование 75-летия области и он должен был участвовать в заранее спланированных мероприятиях… Никто ж не знал, что в четверг будет голосование! Я не называю фамилии – если есть необходимость, вы можете посмотреть, кого в этот день из КПУ не было в Раде…



Если бы не был поставлен вопрос личного присутствия в сессионном зале, возможно бы, и все 27 наших карточек голосовали – кроме моей, потому что объявили, что я нахожусь в Феофании. Но карточки отсутствующих были изъяты! А те 20 депутатов, что были в зале, все проголосовали!



-- «Леонид Иванович Грач становится легкой добычей желтой прессы!»



Очевидно, что одним из самых активных лоббистов голосования за отставку правительства был Леонид Грач. Не секрет, что Леонид Иванович давно видит себя лидером КПУ и, говорят, не без его содействия стали достоянием общественности подробности вашей личной жизни…



Расскажу, кто какую позицию занимает, чтобы было понятно. Прошлым летом, когда принималось решение об отставке правительства, на президиуме первым выступил именно Грач и сказал: «Я предлагаю не голосовать за отставку Тимошенко!» Напомню, КПУ тогда не участвовала в голосовании…



А сейчас участвовала, но неудачно, хотя Леонид Иванович добивался голосования всей фракции, да?



Да, с одной стороны - это дискуссия, но с другой… Я действительно веду борьбу за то, чтобы в партии, если мы ведем принципиальный разговор, прежде всего была политическая ответственность за будущее нашего народа и страны, за будущее партии. А всякие амбиции я давно отметаю и пытаюсь своим товарищам по партии тоже рекомендовать – поменьше заниматься амбициями, а побольше делом. И поменьше рассказывать в СМИ то, что должно оставаться внутрипартийным делом.



Ведь попиариться, представить себя – это ведь очень удобно! Но получается, что опытный человек, доктор наук, профессор Леонид Иванович Грач становится легкой добычей желтой прессы! Говорит о том, что он – лидер партии, а каждое выступление, каждое заявление – в желтой прессе, и против партии! Поэтому тут, я думаю, всем понятно, о чем идет речь…



И как вы собираетесь сосуществовать с ним в КПУ? Или же и в КПУ зреют отцентровые процессы, ведь Грач контролирует достаточно мощную крымскую организацию?



Никакого раскола в партии нет и не будет! Партия сама даст ответ на вопрос: если все это становится системой, мы обязательно рассмотрим этот вопрос на президиуме. Кстати говоря, на президиуме ЦК КПУ 26 декабря, в присутствии всех первых секретарей обкомов партии, принято решение вынести на пленум вопрос о выводе Грача из состава президиума ЦК КПУ. Потому что надо нести ответственность вместе с товарищами за партию, а не фрондировать и нести смуту! Я еще раз хочу подчеркнуть: в партии здоровая обстановка, но понятно, что кое-кто пытается представить все совершенно по-другому…



Но, согласитесь, коммунисты сыграли хорошую игру с этим голосованием за отставку правительства – и лицо сохранили, и Тимошенко не отставили!..



Мы не играли ни в какие игры, потому что они очень плохо заканчиваются! Мы понимали, и я это хочу подчеркнуть, какое решение в данный момент важно для страны!



Политически мы дали оценку всему «помаранчевому» режиму, как только его избрали. Какой была наша позиция? Возьмите нашу антикризисную программу – ну разве у кого-то есть такая, как я предложил? Нет ее! Я предлагал принять проект постановления, чтобы парламент и Кабинет министров работали по определенной программе!



А что происходит сегодня? Взбудоражили всю страну этими налогами, транспортными сборами! О чем это говорит и подтверждает наш вывод? Что в борьбе двух концепций о путях выхода из кризиса, сегодня из-за того, что большинство в парламенте – представители крупного капитала, побеждает концепция выводить страну из кризиса за счет трудящихся! Посмотрите – акцизы увеличили! А что такое акцизы? Это способ вытащить из нашего с вами кармана деньги! То же самое транспортный сбор! За нарушение правил дорожного движения, я согласен, нужно было повышать штрафы, но вы посмотрите, какая сетка и градация сумм, которые надо платить! Уже дошли до того, что в городе Киеве и смерть, оказывается, должна быть оплачена! За въезд на кладбище нужно платить! А если инвалид едет на могилы своих родных? Ну, у кого-то совесть есть или нет, а?..



-- «Я бы мог бы предоставить достойные кандидатуры в государственные комитеты - в тот же Укравтодор и Укрспирт»



Что вы собираетесь делать дальше? Сейчас начнется война за внесение изменений в бюджет – и межфракционная, и парламента с Банковой и Кабмином. Какова будет позиция коммунистов в этом вопросе?



Чтобы хоть как-то облегчить участь людей, мы сейчас вносим предложения по изменению в закон об отдельных фермерских хозяйствах, чтобы человека, владеющего паем, все равно ставили на учет в Фонде занятости. Это принципиальный вопрос, потому что этих людей просто выбрасывают сегодня! Также мы вносим целый ряд предложений, касающихся транспортного сбора, штрафов, которые накладываются, налогов.



Кроме этого мы вносим вопрос о национализации некоторых предприятий. Посмотрите, как рабочие в Херсоне подтвердили правильность такого подхода на сегодня? Рабочие Херсонского машиностроительного завода первым пунктом потребовали национализировать предприятие! А закона о национализации нет! Я вот статью подготовил - «Госкапитализм как антикризисная мера в Украине»…



Знаете, Юлия Владимировна тоже сторонница таких вещей… Правда, у нее это теперь называется немножко по-другому - перевод в госсобственность, а раньше называлось реприватизацией. Правда и то, что на самом деле к интересам рабочих все это имеет очень опосредованное отношение…



Давайте так… В книгах, о которых очень часто у нас любят поговорить - я имею в виду Библию, сказано - «судите не по словам, а по делам его»…



Хорошие слова, особенно в устах коммуниста… Вот сейчас Юлия Владимировна говорит, что готова к ротации в правительстве и других институтах исполнительной власти. Ожидаете ли вы каких-либо предложений?



Во-первых, если даже такие предложения поступят, представители фракции КПУ входить в правительство не будут. Коммунисты – это оппозиция, поэтому не могут брать на себя ответственность за действия нынешней власти. Другое дело структуры исполнительной власти…



За какие посты в исполнительной власти КПУ готова взять на себя ответственность?



Вот нас критиковали за то, что я дал добро на утверждение Николая Тимошенко на должность председателя Госкомлеса. Когда в очередной раз я встречался с премьер-министром Юлией Тимошенко, и услышал, что ее замучила борьба с Балогой и Ющенко, которые тянули на эту должность своих, я дал добро! Тогда как раз прозвучали обвинения в их адрес кое-кого из народных депутатов, что лес в Киевской области уже растащили. И я сказал премьеру, что если она действительно серьезно говорит со мной на эту тему, я готов предоставить кандидатуру человека, который будет честно работать. Я вначале подумал, что все это сказано премьером ради шутки, но у нее отреагировали и назначили Николая Михайловича…



А теперь давайте рассуждать, как наш кандидат работает: он поднял давно забытую программу возрождения лесного потенциала и работает! Изыскивает средства для восстановления леса, насаждения молодняка, потому что столько вырезали, сколько специально спалили территорий леса, чтобы освободить земельные участки, что это просто ужас! Тимошенко начал конкретную работу в лесном хозяйстве, начал изучать, как используется этот ресурс в интересах государства… И вот доложил уже наш Тимошенко премьеру об этом, и она поддержала его программу действий!



Да, мне тяжело было переносить эти обвинения, что мы пошли на сотрудничество с властью, что нас купили! Но ведь как стоял вопрос? Либо мы продолжим обсуждать вопрос, что коммуниста взяли на должность, либо завтра без леса останемся, потому что порубили все! И мы взялись за этот участок работы.



Что вам еще предлагают?



Никто нам ничего не предлагает! Я говорю о том, что мы могли бы сделать! Я понимаю, что в Кабинете Министров якобы принимаются политические кадровые решения, хотя на самом деле там все делится между собой…



Я бы, допустим, говоря о нашей ответственности перед обществом, мог бы предоставить достойные кандидатуры в государственные комитеты - в тот же Укравтодор…



О-о-о!..



Вы правильно сказали «о-о-о»! Но вы говорите, исходя из того, что там махинациями занимаются! А я говорю о том, что крупнейшую государственную программу можно было бы реализовать! Это ведь какой бы был колоссальный толчок к тому, чтобы выходить из кризиса! Но для кого-то важно вот это «о-о-о!», потому что там откаты по 40! А там миллиарды!..



И под госгарантии, да?



Конечно, под госгарантии! И потом наши с вами дети будут за это отвечать, будут мыкаться по белу свету!..



Мы бы сейчас очень серьезно взялись за наведение порядка в Укрспирте, который сегодня нужно вернуть государству, чтобы валюта шла в стабилизационный фонд государства, а не в чьи-то карманы. Я говорю об отраслях, где сегодня конкретно для Украины, для народа можно пользу приносить!..



Почему я говорю об Укрспирте? Потому что речь сейчас о 53 миллионах тонн зерна, полученных от самого высокого урожая, о котором так кричали! А сейчас говорят, что якобы цены на мировом рынке поднялись, и надо вывозить это зерно! Так вот: я бы зернотрейдерам вернул по шестьсот гривень за тонну зерна, за которые они его скупили, вернул бы все это зерно под контроль государства и продавал бы его за рубеж! И доллары пошли бы в стабилизационный фонд государства, а не в чьи-то карманы!



А теперь давайте подумаем, надо ли эти 53 миллиона тонн зерна продавать за рубеж, давайте баланс посчитаем. А если сейчас запустить ликероводочные или спиртовые заводы? У нас литр спирта, чтобы вы понимали, - это 600% прибыли! То есть если мы переработаем сегодня это зерно в спирт, мы будем иметь точно такой же стратегический потенциал сырья, но при этом он будет давать 600% прибыли!..



В особом восторге от всего этого будет, надо полагать, например, «регионал» Василий Хмельницкий – один из крупнейших зернотрейдеров… Это к тому, как этот ваш план можно провести в нашем парламенте…



Ну, это да… Но «регионалы» сами обратились ко мне - давай будем хоть что-то делать!.. И я дал поручение нашим товарищам по каждой области подготовить перечень предприятий, который будет положен в основу документа, постановления или закона Украины по вопросу кредитования под государственные гарантии.



Вот, к примеру, есть в городе N предприятие: в городе двадцать тысяч населения, на предприятии работает две тысячи человек, то есть это градообразующее предприятие. Что сегодня происходит? Кредиты предприятиям даются под тридцать и более процентов, прямой наводкой убивая экономику Украины! Кто убивает? Банковская мафия, которая выводит средства в офшоры! Кто ее возглавляет сегодня? Ющенко!.. Поэтому я и предложил сегодня список таких предприятий!



Так вот: мы утверждает перечень этих предприятий. Далее Национальный банк выделяет кредиты коммерческим банкам под определенный процент для этих предприятий. Мы считаем, что для НБУ достаточно 3%, на маржу коммерческим банкам оставим 2% под кредитные проценты, то есть 5% кредита этим предприятиям. А остальную прибыль коммерческий банк должен получать от того, что предприятие — клиент его банка, начинает работать, и от оборота товарной и денежной массы получает прибыль! Это честно заработанные деньги! Все остальное, что сегодня происходит с банком «Надра» или любыми другими банками - это украденные деньги! Так прямо надо и говорить: это украденные бессовестнейшим образом деньги!..



-- «Если создать специальную комиссию — небольшая проблема разобраться со многими историями, в которых участвовал Ющенко»



Будет ли еще раз в Верховной Раде подниматься вопрос об отставке Стельмаха, о смене руководства Нацбанка, чему так воспротивился Президент?



Я считаю, что этот вопрос надо решать незамедлительно! Из наблюдательного совета НБУ надо немедленно убрать всех представителей крупного капитала!



Далее надо изменить Закон «О Национальном банке»!.. В условиях кризиса НБУ должен быть подчинен Верховной Раде и работать в теснейшем контакте с Кабинетом Министров! ВР сегодня вместе с Кабмином должны прогнозировать оборот капитала, денежной массы, ту же монетарную политику реализовывать!..



Пять-семь миллионов наших соотечественников находится за рубежом и в связи с мировым экономическим кризисом, как вы понимаете, начинают возвращаться в Украину. То есть социальная нагрузка будет колоссальной! Это к тому, кто, кого и куда будет выводить… Мы уже проводим процедуру народного импичмента! В Одессе уже прошла акция «Ющенко — чемодан — Америка», в Николаеве, Херсоне, в Крыму… А 23 февраля эта акция пройдет и в Киеве.



В день рождения Президента?



Ну, вы правильно поняли!.. (смеется)



Вы неоднократно в парламенте говорили об импичменте Президенту - у вас эта идея, можно сказать, проходит красной нитью сквозь все выступления. Насколько вероятно хотя бы декларативное выражение недоверия Президенту, учитывая, что не приняты процедурные законы, касающиеся импичмента, а закон о ВСК Президент пока не подписал?



Начнем с того, что Конституция Украины предусматривает импичмент Президенту. Несколько статей Конституции требуют, чтобы эта процедура была приведена в соответствие с законодательством: речь идет о законодательной базе для назначения специального следователя, специального прокурора, о создании специальной следственной комиссии и пр. Поэтому, когда я говорю о процедуре импичмента и консультациях с другими политическими силами, я предлагаю, в конце концов, завершить формирование законодательного поля процедуры импичмента, как того требует Конституция! Это же уже сколько лет тянется, ведь и Кучма такие законы не подписывал, и Ющенко, конечно же, тоже не подпишет… Ведь закон о временных следственных комиссиях, принятый ВР, он до сих пор не подписал!..



Почему? Потому что, декларируя свои демократические принципы и рассказывая о чистых руках, он уже совершил столько преступлений, что, если создать специальную комиссию с особыми полномочиями — небольшая проблема разобраться со многими историями, в которых участвовал Ющенко. Например, несложно разобраться с банком «Украина»: в свое время было выгодно скрыть, что 150 человек залезли в государственную казну, стырили оттуда миллиард восемьсот миллионов, оставили вкладчиков без ничего, а банк «Украина» уничтожили. Ведь его тогда уничтожали под программу создания ипотеки, чтобы торговать землей!



Далее — вывод за пределы Украины пятисот восьмидесяти миллионов долларов в оффшорные зоны, когда главой Нацбанка был Виктор Ющенко. По этому поводу есть доклад тогдашнего министра экономики Виктора Суслова. Кучма спас тогда Ющенко от тюрьмы: доклад Суслова засекретили, и только под роспись о неразглашении народные депутаты могли с ним ознакомиться…



Вы думаете, могут быть подняты эти старые дела?



Ну, почему, не только! Что, семья Президента не контролирует газовый бизнес? Думаю, никого не вводят в заблуждение заверения Ющенко о непричастности, как он говорит, к «вонючим газовым схемам». Его брат имеет отношение к «РосУкрЭнерго», и это, в общем, не секрет.



И это возможно доказать документально?



А почему он не подписывает закон о следственных комиссиях? Он же прекрасно понимает, что одним из первых вопросов, который будет поднят, — махинации в газовом бизнесе. И он прекрасно понимает, что очень скоро выяснится, как реэкспортом газа занимались, куда и с каких счетов уходили деньги… Почему он так держится за Стельмаха? Потому что все сразу же выползет наружу!..



Что ждет закон о следственных комиссиях дальше? Есть ли у этого закона шансы преодолеть вето Президента и вступить в силу?



Судя по последнему голосованию за этот закон, шансы есть. С другой стороны, думаю, что и Владимиру Михайловичу надо было быть мужественным человеком: не подписал Президент в течение пятнадцати дней закон, как того требует Конституция, подписал бы он, как председатель Верховной Рады, обнародовали бы — и закон вступает в силу! Яценюк ведь тоже законы не подписывал, Мороз не подписывал, вот и Литвин не подписывает, боится ответственности… Почему? Потому что кресло, оказывается, очень теплое, оставлять не хочется… А посмотришь на Владимира Михайловича по телевизору — ну просто, как говорят в Украине, «хоч до рани прикладай»!..



Возможны ли радикальные контршаги Банковой против правительства Тимошенко, вплоть до введения чрезвычайного положения? Наблюдатели говорят, что до мая у Президента еще есть возможность действовать…



Для Президента Ющенко характерно маниакальное стремление к власти. Исходя из этого, не исключено, что он вот в этих своих устремлениях может пойти и на крайние меры. Вот почему мы и боролись, чтобы парламент заработал, чтобы у Президента не было соблазна из-за неработающего парламента ввести чрезвычайное положение и назначить себя исполняющим обязанности главы правительства. Потому что как только он введет «чрезвычайку», он, естественно, отложит президентские выборы, потому что его участие в них не имеет никакой перспективы…



Я не исключаю попыток заблокировать в ВР рассмотрение вопроса об определении даты выборов, от которой, по сути дела, исчисляется срок и в действиях ЦИК, и финансирование избирательной кампании…



Может ли Верховная Рада поднять вопрос о невозможности выполнения Президентом своих полномочий по состоянию здоровья, что предусмотрено статьей 110 Конституции Украины?



Я ему желаю долгих лет жизни, но знаете, что меня тревожит? Я ведь был очевидцем того, когда он выходил на трибуну и говорил, что вот завтра меня изберут, а послезавтра я скажу, кто меня отравил. Где это? Ну зачем же так людей обманывать?.. Мы ведь еще тогда говорили, что в вопросе отравления Ющенко идет политический шантаж общества, что это политическая технология, и это было очевидно… Но, я думаю, и в этом вопросе точки над «і» рано или поздно будут поставлены…



-- «Как бы кто к этому ни относился, мы, определив своего кандидата от КПУ, в президентских выборах будем участвовать непременно»



Я так понимаю, что даже не нужно спрашивать, будете ли вы участвовать в президентских выборах?



А вы в этом сомневаетесь?



Да нет, пожалуй… Некоторые даже прочат вам третье место после Януковича и Тимошенко…



Что такое президентские выборы? Это выборы, которые определяют путь развития страны на достаточно большой срок. К сожалению, у нас все это превращается в борьбу за власть ради сохранения накопленного капитала и собственных амбиций, а не ради реализации ранее намеченного курса и программ. Поэтому и бросаются огромные деньги на кампании, и мы опять будем свидетелями жесточайшей борьбы компроматов, увидим, как будут пытаться использовать глубокую люмпенизацию общества в своих целях, ведь нищета общества усиливается… Поэтому мы будем свидетелями жестокого издевательства над гражданами в связи с тем, что представители тех или иных кланов разделятся на поддержку того или иного кандидата. Но люди-то работают на предприятиях, принадлежих представителям определенных кланов, и в этих обстоятельствах граждан попытаются превратить в политических рабов!..



Естественно, меняется психология наших граждан и под влиянием средств массовой информации, принадлежаших, опять-таки, тем же кланам. Сегодня ведь идет новый передел средств массовой информации! Тот же Балога, например, уже практически все цифровое телевидение взял под контроль!



Я очень опасаюсь, что именно на этих выборах будет активно использоваться преступный мир. Ведь социальная напряженность будет возрастать, а значит, участятся массовые формы протеста. И в данном случае преступный мир используют для того, чтобы эти протестные выступления направить на необходимость введения чрезвычайного положения. Ну, вот как в Греции или Прибалтике, когда массовые выступления канализировали в русло шантажа общественных настроений. Именно поэтому нужно сделать все возможное, чтобы исключить стихийные выступления – эту задачу как раз и ставят перед собой коммунисты. Выступления граждан должны быть осознанными, организованными и иметь четкие цели и задачи: люди должны принимать в них участие осознанно, а не быть использованными…



Как вы относитесь к тому, что волей или неволей можете стать техническим кандидатом в пользу той же Тимошенко и заберете голоса у Януковича? Очевидно, что в нынешней социально-экономической ситуации поддержка коммунистов растет, а рейтинги Партии регионов падают…



Вы не первая задаете мне вопрос о техническом кандидате… Думаю, ни у кого уже не возникает сомнений, что в 1999 году я выиграл выборы у Кучмы! Что сработало против меня тогда, меня ведь тоже называли техническим кандидатом? Сработало то, что к тому времени Кучма создал, во-первых, государственную систему фальсификации выборов, и она сработала. И второе — тогда Кучма вступил в сговор с националистами…

Если бы Западная Украина голосовала против меня, но так же не голосовала и за Кучму, Кучма не был бы избран! Я же победил во всех промышленных областях! А за Кучму проголосовал запад! Они оправдывают это, но почему? Чтобы скрыть другую правду: на первом этапе, когда была создана Каневская четверка с участием Марчука, получившего потом за это СНБО, надо было разбить левый фланг, но при этом продемонстрировать националистам левую угрозу. А второй этап тех выборов прошел уже в контексте договоренностей с националистами, с руховцами. И тогда Кучма пообещал пост премьер-министра Ющенко…



Что касается будущих выборов, то, во-первых, я никакие ни у кого голоса забирать не буду! Я буду сегодня объединять голоса тех, кто хочет жить в другой Украине — в нормальной, а не клановой Украине. Логика нашей борьбы будет направлена на то, что народ должен реализовать свое избирательное право в своих интересах. Понятно, что кто-то пытается подходом, что я — якобы технический кандидат в чьих-то интересах, склонить КПУ к тому, что мы не должны предлагать обществу другую версию развития страны и участвовать в этих выборах. Такими обвинениями и ярлыками пытаются пресечь многообразие идей и плюрализм. И превращается это все в идиотизм! Я не хочу этого допускать, поэтому, как бы кто к этому ни относился, мы, определив своего кандидата от КПУ, в этих выборах будем участвовать непременно… Компартия будет, естественно, предлагать избрать другой путь развития. Я думаю, что кризис уже дал ответ многим, кто даже сомневался, что все эти радужные ожидания надо отбросить, иллюзии уже, так скажем, давно умерли, и надо сегодня открыть свои глаза и своими ушами услышать, что реально в стране происходит…