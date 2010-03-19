Эксперты: Оппозиция не выполняет свою главную функцию

19 марта 2010, 12:14

Сегодня хуже не раздробленность оппозиционных сил, а их неконструктивная позиция. Нужно не критиковать, а работать.

В Украине сегодня нет широкого объединения оппозиционных сил. Заинтересована в такой ситуации прежде всего Партия регионов, которая сейчас уверенно старается взять под свой контроль все ключевые должности.

Возможно ли реальное объединение оппозиционных сил? Какими в настоящий момент должны быть их действия? Кто занимает посты министров в теневом правительстве? Своими мыслями по этому поводу с «Главредом» поделились научный директор Школы политической аналитики Национального университета «Киево-Могилянская академия» Алексей Гарань и директор Центра политических исследований и конфликтологииМихаил Погребинский.

Критиковать сейчас – это просто кричать «Волки! Волки!», хоть их пока нет

Оба политолога уверены, что сегодня оппозиция не выполняет свою главную функцию: она не предлагает конкретные идеи, альтернативные тем, которые реализует действующее правительство. Пока оппозиция лишь жестко критикует все действия власти.

«Тотальная критика власти – это вчерашний день», - считает Михаил Погребинский. Эксперт уверен, что пока деятельность оппозиции напоминает известную историю о ребенке, кричавшем «Волки! Волки!», когда их на самом деле не было, и которому в конце концов не поверили, когда волк действительно появился.

По мнению Погребинского, оппозиционные министры должны обнародовать свои планы по реформам в соответствующих отраслях. Например, заметил политолог, министр здравоохранения Зиновий Мытнык, в ближайшее время должен представить свои предложения по реформированию системы здравоохранения. Если же такие предложения не прозвучат, то их должен озвучить министр здравоохранения оппозиционного правительства Сергей Шевчук.

И если оппозиция промолчит, это будет означать, что она не выполняет свои основные функции, уверен эксперт.

Погребинский добавил, что для эффективного взаимодействия оппозиции и власти первая не должна прибегать к популизму.

Не будет такого правительства, которому понадобилось бы большинство оппозиционных министров

Премьер-министр оппозиционного правительства Сергей Соболев коммуникатор и будет непревзойденным критиком власти, уверен Алексей Гарань. При этом оппозиционное правительство должно заниматься не только критикой, но и предлагать реалистичные альтернативы.

Михаил Погребинский считает, что Соболев ни при каких обстоятельствах не станет премьер-министром Украины. «Для меня это совершенно очевидно. Так же, как не будет такого правительства, которому будет нужен вице-премьер Кармазин», - отметил эксперт.

Алексей Гарань объясняет, что оппозиционный Кабинет Министров не могли возглавить ни Юлия Тимошенко, ни Александр Турчинов, поскольку они лишились своих депутатских мандатов, переходя на работу в правительство. Во избежание подобных ситуаций в будущем, Гарань предложил внести соответствующие изменения в Конституцию, дабы бывшие члены правительства не теряли статус народного депутата.

«Именно так происходит, например, в Великобритании и в странах, где Кабинет Министров формируется парламентом и зависит от парламентской коалиции», - объяснил политолог.

Но идея назначить Олеся Дония вице-премьером по гуманитарным вопросам была оценена обоими экспертами однозначно – положительно. Михаил Погребинский считает, что это назначение было бы вполне приемлемым даже в нынешнем правительстве.

«Он – представитель других общественных слоев и новой части украинского общества, его отношение к культуре умеренное, он не является радикалом», - уверяет политолог.

Алексей Гарань, в свою очередь, называет это назначение интересным, расценивая его как позитивный сигнал. Такое отношение эксперт объясняет тем, что Доний - человек с «особой позицией»: «Он занимал принципиальную позицию в парламенте, не шел в фарватере руководства тех или иных фракций».

Также мнения экспертов совпали относительно характеристики Арсения Яценюка. Алексей Гарань убежден, что лидер «Фронта перемен» Арсений Яценюк претендует на роль «комфортной» оппозиции для Партии регионов.

Как отметил в свою очередь Михаил Погребинский, Яценюк - человек, с которым «регионалы» смогут договариваться.

«Я думаю, что создание отдельного правительства Яценюком будет отвечать интересам нынешней правящей коалиции, потому что они будут пытаться играть на противоречиях», - считает Алексей Гарань. Как известно, наряду с уже представленным оппозиционным правительством, которое возглавил Сергей Соболев, Яценюк пообещал через две недели представить свою команду.

Михаил Погребинский характеризует отношения лидера «Фронта перемен» и Партии регионов следующим образом: «Партия регионов хочет держать Яценюка на коротком поводке. И она будет пускать его на свой телеканал, на самый рейтинговый телеканал «Интер», чтобы продемонстрировать, что она за демократию. «Регионалы» знают, что с этим человеком они смогут договориться».

Что же касается переговоров Яценюка и представителей БЮТ, Алексей Гарань убежден: «Объединение Яценюка с оппозицией маловероятно психологически». По его словам, Яценюк не пойдет в правительство ни к Януковичу, ни к Тимошенко.

«Он хотел пойти в правительство Януковича, но ему не удалось собрать достаточного количества подписей фракции. Сейчас он оказался в той нише, в которой он был во время кампании. Теперь он, очевидно, будет именно ее разыгрывать, то есть критиковать и тех, и других», - отметил господин Гарань.

Вообще политологи неоднозначно воспринимают роль Яценюка в украинской политике. Михаил Погребинский отмечает, что Яценюк является «своим собственным проектом, за которым нет ничего, кроме собственных амбиций»: «Яценюк чрезвычайно амбициозный человек. Он использует, но и его используют».
Стенограмму пресс-конференции читайте здесь: Читайте также: Соболев будет непревзойденно критиковать власть Эксперт: Тотальная критика власти – вчерашний день оппозиции Яценюк является комфортной оппозицией для ПР – эксперты

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