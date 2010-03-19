Станет ли Янукович новым Кучмой?

19 марта 2010, 18:36

В борьбе за «наведение порядка» Янукович может «переусердствовать».

С первых дней пребывания у власти Виктор Янукович взял четкий курс на централизацию власти в стране вокруг своей персоны. Новый Президент получил абсолютно лояльного к себе премьер-министра, созданную «под себя» парламентскую коалицию, расставил преданных себе людей на многие ключевые посты в государстве, включительно с губернаторскими, создал и сам возглавил Комитет по экономическим реформам, в рамках которого подчинил лично себе ряд министров.

Переименование Секретариата Президента стало еще одним элементом, свидетельствующем о фактической централизации власти и попытках превращения Украины в де-факто президентско-парламентскую республику без изменения Конституции.

«Главред» обратился к ведущим украинским политологам с вопросом: «Чем вызвано стремление Януковича предельно централизовать власть и к чему могут привести его действия?»

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко:

{1-} «Речь идет о трансформации политического режима в стране из парламентско-президентского в президентско-парламентский де-факто. Конституцию для этого менять необязательно.

Причины такой политики лежат и в ментальности Януковича, и в его жизненных установках,  и в опыте политической деятельности и т.д. Большинство президентов на постсоветском пространстве чувствуют себя «главными начальниками», они хотят сконцентрировать всю власть в своих руках.

Играет свою роль  и губернаторский опыт. Губернатор – главный в области, Янукович на посту президента чувствует себя «главным губернатором» страны. И тут интерес Януковича совпадает с интересом его ближайшего окружения.

Привыкнув к коллизиям между президентом и премьером, мы забыли, что конфликт между ними совсем необязателен. Пример с Ехануровым доказывает, что если правительство возглавляет человек без собственных политических амбиций, тогда президент вполне может контролировать и правительство. Именно это сейчас  и произошло.

На перспективу Янукович может и дальше менять режим политически, а не юридически. Но ситуация может поменяться – не вечно же премьером будет Азаров. Поэтому в будущем у Януковича могут возникнуть идея - внести изменения в Конституцию, направленные на формальное укрепление президентской власти.

Но повторения эпохи кучмизма я не ожидаю. Все-таки, у Януковича другие задачи, чем у Кучмы, в стране есть сильная, хоть и расколотая, оппозиция, в излишней концентрации власти в руках Януковича не заинтересованы и его спонсоры-олигархи.

Януковичу, чтобы сформировать систему управляемой демократии, необходим и контроль над медиа, которого нет. В целом, чем больше он будет концентрировать власть в своих руках, тем больше будет скрытой оппозиции и недовольства.»

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев:

{2-} «На раннем этапе главная задача Януковича - инструментализировать президентскую власть, чтобы она стала не декоративной, а реальной. Иначе на первых порах Януковичу просто не было бы чем заниматься.

Янукович, в отличие от Ющенко, который был идеологом, является президентом-хозяйственником. Если бы у него не было реальных полномочий, наступил бы глубокий кризис идентичности президентской власти, Янукович не знал бы чем заняться – не Голодомором же…

Янукович понимает, что если не создаст свою вертикаль власти, не подчинит себе Кабмин, то полномочий влиять на экономическую политику у него не будет, а ответственность за ситуацию в экономике и социальной сфере он будет нести так же, как в свое время нес Ющенко.

Если бы он не концентрировал власть, он оказался бы перед резким спадом рейтинга и не смог бы осуществить важную стилистическую перемену в управлении страной. Народ устал от скандальности и конфликтности политики - такая политика «оранжевых» уже делегитимирована.

Стилистика Януковича в противовес предыдущей стилистике власти будет демонстрировать стабильность, силу и т.д.

Для этого ему нужен лояльный состав Кабмина. У Януковича модель президентства референтная, у Ющенко была авангардная -  когда президент впереди, но без своего премьера, без своей коалиции «накачать» рейтинг он не мог.

Модель Януковича - это путинская модель президентства. Посмотрим, какой она будет в наших условиях. Но она может существовать, если рейтинг президента около 60-70%. Если роста рейтинга не будет, Янукович будет думать, как изменить Конституцию, либо искать механизмы централизации в пределах действующих правил.

Ведь конституция может быть одна, а конституционных режимов может быть много. Но монополизация власти еще не означает монополизации общества и монополизации всего государства».

Политолог, заместитель Секретаря СНБОУ Дмитрий Выдрин:

{3-} «Речь стоит вести не о централизации власти, а о возвращении управляемости государственного механизма. Секрет эффективной государственной власти состоит в том, что сигнал, который выходит «сверху», должен доходить «вниз» и выполняться.

Я удивляюсь, как мы в последние годы могли жить в параличе, смешанном с шизофренией – два полушария головного мозга – президент и премьер - выдавали разные сигналы, которые к тому же не выполнялись. Поэтому Янукович строит единый центр управления и единую систему трансляции сигнала на места.

Пока рано говорить, чем закончится эта попытка, но уже можно говорить о первых удачах – это мгновенное формирование Кабмина. Главный недостаток – плохо объясняется каждый шаг, в первую очередь кадровый.

Я думаю, было бы меньше стеба со стороны журналистов, и меньше крика со стороны оппозиции, если бы было объяснено, чем этот кандидат лучше других, какие достижения он имеет в послужном списке, которых у других нету  и т.д.

Я думаю, Янукович сам не знает пока, нужно ли менять Конституцию – по той причине, что она никогда не выполнялась. И никто не знает, что будет, если начать ее выполнять.

Однако на случай внесения изменений в Конституцию я обращу внимание на такой момент – европейскому  сообществу, по большому счету все равно, какие пертурбации у нас происходят на властном олимпе, делается коалиция «тушками» или нет. Но Европе небезразлична ситуация на муниципальном уровне – она будет следить, чтобы у нас в этом году прошли местные выборы и чтобы они прошли честно.

Поэтому, если я бы мог советовать Януковичу, я посоветовал бы ему быть особенно щепетильным в соблюдении прав местного самоуправления и местных общин»

Президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов:

{4-} «Мотивация действий Януковича многообразна. С одной стороны, в обществе есть запрос на устранение политического бардака. Избиратели в массе своей не разбираются в полномочиях отдельных ветвей власти, она хотят, чтобы власть стала  властью в полном смысле слова, и Янукович этот запрос хочет удовлетворить.

С другой стороны, любой президент пытается везде расставить «своих» людей – вот и получается, что новая вертикаль власти имеет ярко выраженную «донецкую» окраску.

Поэтому очевидна дилемма между необходимостью наведения порядка и опасностью излишней концентрации власти в одних руках.

На сегодня Янукович – реальный участник политического процесса, и его реальные полномочия гораздо больше, чем полномочия конституционные. У него есть свое правительство, коалиция, созданная под него, его  губернаторы и т.д., так что пока особой необходимости для него менять Конституцию я не вижу.

Такая ситуация вполне устраивает Януковича, у него сейчас даже больше реальной власти, чем в свое время у Кучмы, у которого были перманентные проблемы с парламентом.

Дальше ситуация может развиваться по трем путям. Первый – сохранение тех политических основ, которые были раньше. Понятно, что изменятся многие акценты внутренней и внешней политики, но гарантии свободы слова, конкурентных выборов и т.д. – сохранятся.

Второй путь  - путь реванша, когда будут подорваны основы демократии, и это будет сделано в кратчайший срок.

Третий путь – самый опасный – путь постепенных изменений в сторону сворачивания демократии, которые будут накапливаться и рано или поздно перейдут из количественных в качественные.

Пока меня в деятельности нового президента и коалиции особенно настораживает пренебрежение Конституцией – и в том, что касается роспуска предыдущей коалиции, и, тем более, создания новой».

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