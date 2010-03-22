Маневр з Уго

22 марта 2010, 10:15

У той день, коли російський прем’єр Владімір Путін прибув у Брест для участі у черговому засіданні Ради міністрів союзної держави, білоруський президент Олександр Лукашенко несподівано виявився в Каракасі.

До столиці Венесуели Лукашенко прибув із серйозним проханням: захистити його від Росії. Звісно, саме так Лукашенко мету своєї подорожі не формулював, проте про підтримку говорив. «Наш візит цього разу особливий. Ми переживаємо, напевно, найскладніший період, – сказав Чавесу перед початком переговорів білоруський лідер. – Ми проситимемо вашої підтримки в цей складний для нас час. У чому складність, я вже публічно говорив».
І дійсно, перед від’їздом білоруський президент гостро розкритикував Росію за те, що вона й досі відмовляється постачати нафту до Білорусі на пільгових умовах, незважаючи на факт існування Митного союзу. «Це не пов'язано з грішми, є речі важливіші. Це стосується нашого суверенітету й незалежності – дорожче нічого бути не може», – уже в Каракасі говорив Олександр Григорович другу Уго. Правда, цікава лексика? Немов би це не Лукашенко завітав до Венесуели, а, скажімо, Ющенко чи Саакашвілі. Адже коли тебе позбавляють прибутку, й не так заговориш. І друг Уго чудово це розуміє.
І, звісно, друг Уго, який, до речі, товаришує не тільки з Лукашенком, а й з Путіним, і навіть погодився визнати незалежність Абхазії та Осетії, обіцяє допомогти. Венесуела, за словами білоруського президента, має постачати в Білорусь до 80 тисяч барелів нафти щоденно. Лукашенко збирається цю нафту переробляти й реалізовувати нафтопродукти на європейському ринку. Простіше кажучи, робити з венесуельською нафтою те, що раніше робили з російською – коли російська йшла на білоруські нафтопереробні заводи за пільговими цінами, а потім із величезною маржею перепродавалася в Європу у вигляді нафтопродуктів.
Таким чином Лукашенко намагається закінчити тривалий конфлікт із Москвою на свою користь. Після довгої суперечки, яка ледве не призвела до припинення постачання російської нафти на білоруські НПЗ, сторони домовились, що Росія братиме 100-відсоткове мито за постачання нафти в Білорусь – за винятком 63 мільйонів тон, які потрібні для внутрішніх потреб країни. Проте Білорусь позбулася зовнішнього ринку, за рахунок якого Лукашенко і підживлював свою напівсоціалістичну економіку, і підтримував соціальні стандарти. Це викликало обурення «бацьки». Лукашенко попередив, що коли мито збережеться, Білорусь може покинути Митний союз. «Якщо створюємо Митний союз, то повинні керуватися класичними принципами. Якщо почнуть  вилучати нафту, газ, цукор, молоко, масло, м'ясо, пшеницю, то такий союз ні Росії, ні Казахстану, ні Білорусі не потрібний», – зазначив він. І...подався до Каракасу... Можна уявити лють Владіміра Путіна, який і сам днями збирається відвідати Венесуелу. Не кажу вже про те, що російсько-венесуельськими відносинами займається близький соратник Путіна віце-прем’єр Ігор Сєчін, який і був автором останніх домовленостей із Мінськом. Тож це продуманий демарш. Хоча поки що – тільки пропагандистський. Ніхто не може пояснити, яким чином нафта з Венесуели потрапить до Білорусі.
Можливо, саме тому в Бресті Владімір Путін не здавався засмученим подорожжю білоруського президента. І навіть нагадував, що й у новій ситуації Росія займається субсидіями для білоруської економіки. І, напевне, з деякими міркуваннями голови російського уряду можна було б погодитись, якщо б не відбувалися всі ці чвари під час чергового засідання Ради міністрів союзної держави країн, які входять до Митного союзу і створюють Єдиний економічний простір. Адже логіки в тому, що відбувається, немає жодної. Якщо Митний союз – таке вигідне для сторін економічне співробітництво, а не субсидії. Якщо Митний союз – то яке ж мито за нафту? А якщо справа в іншому, якщо Путіну просто потрібно, щоб Білорусь – як він знову казав у Бресті – визнала незалежність Абхазії та Осетії, – то до чого ж тут Митний союз?

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять