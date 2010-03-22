Маневр з Уго

До столиці Венесуели Лукашенко прибув із серйозним проханням: захистити його від Росії. Звісно, саме так Лукашенко мету своєї подорожі не формулював, проте про підтримку говорив. «Наш візит цього разу особливий. Ми переживаємо, напевно, найскладніший період, – сказав Чавесу перед початком переговорів білоруський лідер. – Ми проситимемо вашої підтримки в цей складний для нас час. У чому складність, я вже публічно говорив».

І дійсно, перед від’їздом білоруський президент гостро розкритикував Росію за те, що вона й досі відмовляється постачати нафту до Білорусі на пільгових умовах, незважаючи на факт існування Митного союзу. «Це не пов'язано з грішми, є речі важливіші. Це стосується нашого суверенітету й незалежності – дорожче нічого бути не може», – уже в Каракасі говорив Олександр Григорович другу Уго. Правда, цікава лексика? Немов би це не Лукашенко завітав до Венесуели, а, скажімо, Ющенко чи Саакашвілі. Адже коли тебе позбавляють прибутку, й не так заговориш. І друг Уго чудово це розуміє.

І, звісно, друг Уго, який, до речі, товаришує не тільки з Лукашенком, а й з Путіним, і навіть погодився визнати незалежність Абхазії та Осетії, обіцяє допомогти. Венесуела, за словами білоруського президента, має постачати в Білорусь до 80 тисяч барелів нафти щоденно. Лукашенко збирається цю нафту переробляти й реалізовувати нафтопродукти на європейському ринку. Простіше кажучи, робити з венесуельською нафтою те, що раніше робили з російською – коли російська йшла на білоруські нафтопереробні заводи за пільговими цінами, а потім із величезною маржею перепродавалася в Європу у вигляді нафтопродуктів.

Таким чином Лукашенко намагається закінчити тривалий конфлікт із Москвою на свою користь. Після довгої суперечки, яка ледве не призвела до припинення постачання російської нафти на білоруські НПЗ, сторони домовились, що Росія братиме 100-відсоткове мито за постачання нафти в Білорусь – за винятком 63 мільйонів тон, які потрібні для внутрішніх потреб країни. Проте Білорусь позбулася зовнішнього ринку, за рахунок якого Лукашенко і підживлював свою напівсоціалістичну економіку, і підтримував соціальні стандарти. Це викликало обурення «бацьки». Лукашенко попередив, що коли мито збережеться, Білорусь може покинути Митний союз. «Якщо створюємо Митний союз, то повинні керуватися класичними принципами. Якщо почнуть вилучати нафту, газ, цукор, молоко, масло, м'ясо, пшеницю, то такий союз ні Росії, ні Казахстану, ні Білорусі не потрібний», – зазначив він. І...подався до Каракасу... Можна уявити лють Владіміра Путіна, який і сам днями збирається відвідати Венесуелу. Не кажу вже про те, що російсько-венесуельськими відносинами займається близький соратник Путіна віце-прем’єр Ігор Сєчін, який і був автором останніх домовленостей із Мінськом. Тож це продуманий демарш. Хоча поки що – тільки пропагандистський. Ніхто не може пояснити, яким чином нафта з Венесуели потрапить до Білорусі.

Можливо, саме тому в Бресті Владімір Путін не здавався засмученим подорожжю білоруського президента. І навіть нагадував, що й у новій ситуації Росія займається субсидіями для білоруської економіки. І, напевне, з деякими міркуваннями голови російського уряду можна було б погодитись, якщо б не відбувалися всі ці чвари під час чергового засідання Ради міністрів союзної держави країн, які входять до Митного союзу і створюють Єдиний економічний простір. Адже логіки в тому, що відбувається, немає жодної. Якщо Митний союз – таке вигідне для сторін економічне співробітництво, а не субсидії. Якщо Митний союз – то яке ж мито за нафту? А якщо справа в іншому, якщо Путіну просто потрібно, щоб Білорусь – як він знову казав у Бресті – визнала незалежність Абхазії та Осетії, – то до чого ж тут Митний союз?