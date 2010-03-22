Сергей Соболев: «Мы не хотим перетягивать оппозиционное одеяло только на себя»

Несмотря на то, что состав «теневого» правительства до сих пор не объявлен, имя его будущего главы не секрет - довольно неожиданно для многих им стал верный соратник Юлии Тимошенко, председатель партии «Реформы и порядок» и один из главных спикеров БЮТ Сергей Соболев.

С ним «Главред» поговорил о задачах вновь созданной оппозиции, особенностях переговоров с «нунсовцами», перспективах сотрудничества с Яценюком, о министрах правительства Азарова и многом другом.



-- «Нельзя же запретить кому-то объявлять себя оппозицией»



Сергей Владиславович, с представителями каких партий и течений во фракции НУНС ведутся переговоры о создании объединенной оппозиции?



Пока это «Народная самооборона», движение «За Украину!» Вячеслава Кириленко и достаточное количество людей, не объединенных в большие группы, но которые никогда не пойдут в коалицию с Януковичем. На данный момент в целом это более половины фракции НУНС. Но мы ожидаем официального решения фракции, принятого 37 голосами.



Мы не хотим перетягивать только на себя оппозиционное одеяло - наоборот, ждем их решения и готовы объединять оппозиционные фракции в полном соответствии с Регламентом.



С кем конкретно велись переговоры во фракции НУНС?



Я уверен, что в случае с этой фракцией любые переговоры можно вести только с ее отдельными составляющими. А с господином Мартыненко мы могли бы вести переговоры только о том, как сдаться Януковичу, - такого, конечно, не было.



Вам это не напоминает принцип формирования коалиции «тушками» - прямые переговоры с депутатами в обход легитимного руководства фракции?



Нет - поэтому мы и ищем 37 голосов внутри фракции, чтобы все было по Регламенту. И ни одного «нунсовца» в оппозицию мы не включили - там сейчас 148 народных депутатов, исключительно членов БЮТ. Но, чтобы не нарушать Регламент, мы предложили лидерам партий, которые есть в парламенте, объединиться в партийное оппозиционное объединение - и пять партий откликнулись на этот призыв.



То есть объединение, координатором которого стала Юлия Тимошенко, имеет неформальный характер?



Да, парламентской оппозицией это объединение не является. Повторяю - сейчас парламентская оппозиция - только фракция БЮТ. Но мы предложили своим коллегам из фракции НУНС войти в состав оппозиционного правительства.



Разве такое правительство, по Регламенту, формируется не из числа членов парламентской оппозиции?



Нет, из числа оппозиции. Нельзя же запретить кому-то объявлять себя оппозицией в случае несогласия с курсом новой власти.



На заседании фракции БЮТ, которое предшествовало презентации оппозиционного объединения, Юлия Тимошенко аргументировала предоставление «нунсовцам» кресел вице-премьеров в оппозиционном правительстве желанием удержать их в рядах оппозиции. Разве это анонсированный «профессиональный» подход к формированию оппозиционного правительства?



Это не отвечает действительности. Это отвечает ключевому тезису - мы предложили восьми парламентским партиям ответить, кого они видят в оппозиционном правительстве. И эти предложения были представлены. Но состав оппозиционного правительства пока не объявлен...



Кстати, почему?



Есть две причины. Первая - мы хотели бы окончательно завершить процесс распределения функциональных обязанностей в оппозиционном правительстве, второе - окончательно согласовать его персональный состав. Я надеюсь, что окончательное решение будет принято до среды.



В парламенте зарегистрирован проект изменений к Регламенту, по которому в состав оппозиционного правительства смогут входить не только депутаты, - соответственно, Юлия Тимошенко сможет стать теневым премьером. Вы будете поддерживать эти изменения?



Мы будем действовать согласно нынешнему Регламенту, чтобы не уподобляться нашим оппонентам, менявшим правила во время самой игры, - как до выборов, так и после.



Если Яценюк предложит вам создать совместное оппозиционное объединение, вы на это пойдете?



Каждый депутат должен определиться - либо он в оппозиции к курсу, провозглашенному властью, либо протестует против того, что ему не дали какую-то должность. В соответствии с этим мы и будем строить с ним отношения.



А как можно определить - искренние намерения у политика или исключительно конъюнктурные?



Мне в этом плане нравится позиция, которую заняли «За Украину!» и «Народная самооборона» - они предложили принципы, которые объединяют оппозицию. Если Яценюк разделит эти принципы, никаких проблем я не вижу.





-- «Как только у нас будет 226 голосов, мы начнем формировать новое правительство - все это прекрасно понимают»



Сразу после назначения Дмитрия Табачника министром БЮТ выступил за его отставку. Есть ли еще люди в правительстве Николая Азарова, которых вы хотели бы уволить в первую очередь?



Я считаю, таланты господина Цушко будут в полной мере «реализованы» на той должности, которую он занимает, то же касается и министра экологии. Но давайте действовать постепенно.



Можно ожидать регистрации постановлений об увольнении этих людей?



Если подобные постановления регистрирует оппозиция, это считается актом доброй воли, который вряд ли будет проголосован. Если будут определенные действия со стороны названных мною или других лиц, мы будем адекватно реагировать. Точно так же мы будем требовать отставки нынешнего правительства, которое начало свою деятельность с задержек выплаты пенсий.



С другой стороны, есть ли в правительстве Азарова люди, достойные своей должности?



Опять же, давайте будем оценивать людей по их действиям, по их работе в команде, когда им будут нужны голоса коммунистов за проведение экономических реформ и тому подобное...



А как же Сергей Тигипко, в адрес которого вы в свое время сделали много комплиментов, - разве с приходом в правительство Азарова он утратил весь свой профессионализм?



Почему-то ведь он дал согласие работать в правительстве Азарова, хотя и прекрасно понимал, какова его программа и так далее... Поэтому давайте пока понаблюдаем за его действиями. На данный момент есть первое действие - Александра Кужель была уволена при его молчаливом согласии. При этом госпожа Кужель, будучи действительно профессионалом, никогда не входила ни в ВО «Батькивщина», ни в ПРП, а всегда была в команде Тигипко. И его молчание, когда этого человека увольняли лишь потому, что она работала при предыдущей власти, тоже характеризует его позицию.



Тимошенко в последнее время много говорила о необходимости «укрепления кадрового состава» оппозиции. Прошли ли уже в структурах оппозиции увольнения людей, которые плохо отработали, в частности на выборах?



Пока идет аналитической процесс, на каждом уровне, на каждом участке, мы определяем, кто и как справлялся с работой. Скоро будут проведены отчетно-выборные партийные конференции - участников Блока Юлии Тимошенко, на которых и могут состояться определенные кадровые перестановки.



Если коалиция не отдаст вам положенное по Регламенту количество комитетов - вы с этим смиритесь?



Я считаю, подобные действия охарактеризуют, прежде всего, эту коалицию. Более того, так она нарушит закон. Если же коалицианты решат изменить закон только для того, чтобы не дать нам эти комитеты, вот этому мы будем противостоять.



Каким образом?



Всеми парламентскими методами, в том числе и с помощью блокирования.



Николай Томенко заявил, что задача-максимум оппозиции - получить 226 мандатов в парламенте. Но тогда вы уже не будете оппозицией...



Как только у нас будет 226 голосов, мы начнем формировать новое правительство - все это прекрасно понимают.



Но ведь новая коалиция без Блока Литвина никак не складывается... Вы считаете его истинно надежным партнером?



Я не хочу сейчас забегать далеко вперед. Но выводы из всех прошлых поступков людей, занимающих высокие посты, мы делаем. Вообще, выходом из ситуации я вижу досрочные парламентские выборы.



Но их судьба полностью в руках Януковича...



Да, но я хотел бы посмотреть, станет ли он удерживать правительство Азарова-Табачника, когда под его Администрацией вскоре начнутся многотысячные пикеты. Тут сработает элементарный инстинкт самосохранения, как он работал у всех без исключения предыдущих президентов.



Параллельно мы постараться доказать, что все действия нового правительства абсурдны и вредны для страны - делать это мы будем и в парламенте, и за его пределами.