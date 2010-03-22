Процес пішов?

Протягом тих днів, коли Верховна Рада «відпочиває», країна знемагає від невизначеності. Приміром, чи віддасть коаліція опозиції парламентські комітети?

Коаліція каже, що віддасть. Але не всі. Комітет з питань свободи слова – «без питань», як говорить регіоналка Олена Бондаренко. Бюджетний комітет? Тут, очевидно, «питання» таки виникатимуть. Тож чекатимемо найближчого пленарного засідання, тобто 30 березня. Доти спостерігатимемо за новоутвореною коаліцією і «свіжосформованим» урядом. До традиційних 100 днів йому ще далеко. Але відлік уже почався



Куди приводять мрії

Минулого тижня проголошена 11 березня коаліція «Стабільність і реформи» формалізувала свою появу. Укладено договір про її створення – підписантами стали 235 народних депутатів. 16 березня газета «Голос України» надрукувала цей документ, який одночасно є програмою розвитку України. Такою собі стислою версією майбутніх гараздів.

Отже, у галузі національного виробництва коаліція обіцяє масштабну модернізацію. Конкретніше: перехід на програми енергозбереження та підвищення ефективності праці. Ще заплановано поліпшення інвестиційного клімату шляхом спрощення адміністрування та зниження податкового тиску. Держава гарантуватиме розвиток інституту приватної власності як основи ринкової економіки, йдеться у програмі. Також обіцяні сприятливі пертурбації для розвитку бізнесу (йдеться про більш спрощену схему отримання ліцензій та дозволів на той чи інший вид господарювання). А ще на порядку денному – детенізація економіки та легалізація капіталів некримінального походження.

У планах коаліції – стабілізація фінансово-економічної ситуації, підвищення рівня зайнятості, зростання заробітної плати. Плани, як бачимо, амбітні та розраховані на перспективу: проведення антиінфляційної політики, затвердження цінової і валютно-курсової стабільності та, урешті-решт, виведення України з кризи.

Ясна річ, що для досягнення всіх цих прекрасних цілей коаліція зобов’язується прийняти державний бюджет на 2010 рік. Крім цього – підвищити ресурсний потенціал регіонів, збільшивши їх економічну самостійність і розширивши базу місцевих бюджетів. Окремим рядком коаліція обіцяє подбати про проведення «Євро-2012», а також забезпечити безперебійне газопостачання та програму фінансового оздоровлення й реструктуризації «Нафтогазу України».

Загалом економічна стратегія і тактика коаліції вмістилася у 26 пунктів. Апогей надій – введення України у двадцятку найбільш розвинених країн світу. Як кажуть, негідний той солдат, який не мріє стати генералом. Але в назву коаліції вклинилась невеличка помилка: «стабільність і реформи» – це як «живий труп». Красива стилістична фігура під назвою «оксюморон», що означає поєднання непоєднуваного. Адже реформи завжди передбачають певні потрясіння й локальну чи глобальну перебудову. А стабільність є стабільність, тобто, як співали брати Гадюкіни, «лад і спокій». Ось такий філологічний прокол. Дрібниця, звісно, але...

Компромат. Кредити. Зашморги

Як щодо реформ – поки незрозуміло, а стабільності як не було, так і немає. Рахункова палата взяла на озброєння одну з вимог помаранчевого Майдану – «Підрахуй!» – і оприлюднила цікаві цифри. Глава Палати Валентин Симоненко доповів Віктору Януковичу, що Юлія Тимо- шенко та Олександр Турчинов завдали країні збитків на 20 мільярдів гривень.

За словами Симоненка, ці збитки були заподіяні особистими розпорядженнями екс-прем’єра та колишнього першого віце-прем’єра або так званими протокольними рішеннями, без прийняття відповідних постанов Кабміну щодо питання тендерних закупівель. «Те, що скоєно злочин, – це стовідсотково. Тепер, щоб рухатися вперед, треба, щоб було покарання», – заявив Симоненко, забуваючи, що наявність злочину встановлює суд. Він же, до речі, приймає рішення й щодо покарання.

Крім цього, Валентин Симоненко зазначив, що бюджет-2009 не виконано за жодним із показників або ж ці показники сфальсифіковано. Це стосується зовнішніх запозичень, виплат зарплат, а також роботи Пенсійного фонду, додав він. У відповідь Янукович наказав своєму візаві порахувати те, що лишилося в казні, і наглядати за витрачанням грошей – виключно в пріоритетних напрямах.

А тим часом тезка голови Рахункової палати Петро Симоненко вніс перший розкол у щойно створену коаліцію. Лідер комуністів надумав добряче вилаяти віце-прем’єра Сергія Тігіпка за співпрацю з Міжнародним валютним фондом – саме тоді, коли Тігіпко брав участь у роботі VI щорічної інвестиційної конференції в Києві.

Симоненко закликав свого недавнього суперника з президентських перегонів не займатися «болтологією» та «спуститися на грішну землю». «Це ганьба, коли людина, яка має відповідати за стратегію економічного розвитку країни, визначає такі пріоритети, як отримання Україною невідомо з якими повноваженнями асоційованого членства в ЄС, котре, до того ж, обмежує вітчизняного виробника в головних секторах української економіки». МВФ тільки знищує потужні підприємства України, переконаний комуністичний керманич. «Поки немає детальних економічних розрахунків, вести розмову про нові кредити – означає свідомо накидати зашморг на людей та країну», – додав він.

Симоненко занепокоєний наміром уряду та Президента й надалі продовжувати перемовини з МВФ, а той, на кого так гнівався Петро Миколайович, занепокоєний якраз протилежним: чи вдасться зберегти цю співпрацю? «Україна втратила довіру. Багато говорили – мало робили. Постараємося змінити ситуацію», – пообіцяв на інвестиційній конференції Сергій Тігіпко.

Нагадаємо, що надходження четвертого траншу кредитів від МВФ у розмірі 3,8 мільярда доларів було заплановано ще на листопад 2009 року, однак у жовтні місія МВФ не зробила позитивної заяви з цього приводу, відклавши наповнення бездонної української кишені до кращих часів. Приїзд представників цієї організації очікується найближчим часом, причому один із них – Макс Альєр – уже перебуває в Києві й намагається оцінити розміри фіскальної діри.

За словами Альєра, дефіцит державних фінансів МВФ оцінює на рівні 11,5% ВВП. До цього показника включено дефіцит держбюджету на рівні 6,5% ВВП, дефіцит НАК «Нафтогаз України» на рівні 2,5% ВВП та обсяг коштів, використаних для докапіталізації комерційних банків, на рівні 2,5% ВВП, повідомляє УНІАН. За такої ситуації переговори з місією МВФ будуть справою непростою. Власне, такої ж самої думки самої і Сергій Тігіпко.

Ще більш непростим завданням буде втримати наявну парламентську більшість, яка, очевидно, спіткнеться об позицію комуністів. Серед вимог ненависного КПУ Міжнародного валютного фонду – збільшення пенсійного віку та підвищення комунальних тарифів. Чи голосуватимуть за це комуністи? Якщо ні, в Азарова та Януковича з’явиться додатковий клопіт.

Тендер на гендер

Поки один із віце-прем’єрів опікувався кредитами, решта розділили повноваження. Кабмін віддав першому віце-прем’єру Андрію Клюєву інвестиційно-інноваційну політику, проблеми паливно-енергетичного комплексу, захист населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, розвиток енергоринку, електроенергетики, вугільної, газо- та нафтодобувної галузі, космічної сфери, транспорту та зв’язку. Ще Клюєв перейматиметься співробітництвом із країнами СНД та зв’язками з Верховною Радою.

Володимирові Семиноженку натомість відійшла вся «гуманітарка»: охорона здоров’я, освіта, науково-технічна політика, розвиток інтелектуальної власності, реклама й соціальна політика. Він захищатиме суспільну мораль і розвиватиме мовну політику. Екологією та захистом природних ресурсів займатиметься Борис Колесніков (він же регулюватиме земельні відносини, розвиток інформаційної сфери, діяльність ЗМІ та підготовку до «Євро-2012»).

До компетенції Володимира Сівковича належатимуть питання державного суверенітету, обороноздатності та національної безпеки, ресурсного забезпечення військових формувань і правоохоронних органів, функціонування оборонно-промислового комплексу. До компетенції Володимира Слаути – розвиток агропромислового комплексу, інфраструктура продовольчого ринку, забезпечення продовольчої безпеки держави, меліорація земель. Віктор Тихонов в уряді опікуватиметься питаннями розвитку регіонів, адміністративно-територіальною реформою, житловою політикою та реформами житлово-комунального господарства.

Зрештою, Сергій Тігіпко пробиватиме для України кредити, тобто займатиметься економічними реформами, позитивним інвестиційним іміджем нашої держави, євроатлантичною інтеграцією України тощо. Він також взаємодіятиме з Національним банком, Ощадбанком, Торгово-промисловою палатою, фондовими та валютними біржами. А ще один «віце» – Анатолій Толстоухов – координуватиме співпрацю органів виконавчої влади.

До речі, ці самі органи нарешті розкрили обійми одній-єдиній представниці прекрасної статі: Кабмін звільнив Павла Розенка з посади першого заступника міністра праці та соціальної політики й призначив на неї Лідію Дроздову.

Далі буде...