«Лапти» для Президента

Украинские политики за последние пять лет пережили так много и научились столькому, что почувствовали себя в силах организовать импичмент главы государства.

На этой неделе парламент попытается «сплести лапти» Виктору Ющенко. Это, конечно, посложнее, чем бросить лычаки перед выступающим Леонидом Кучмой, как это когда-то сделал Юрий Луценко, но, ввязавшись в игру, оппоненты Президента надеются получить хорошие дивиденды – полную власть. Между позором и пролетом



Владимир Литвин, которому по спикерскому рангу положено не только критиковать власть, но и чувствовать настроения сессионного зала, прогнозирует резкую активизацию народных депутатов в середине января. Вектор активности - принятие закона «О временных специальных и следственных комиссиях Верховной Рады» в окончательной редакции. Как известно, в первом чтении за него проголосовали 363 законодателя, и даже если немногочисленные соратники Ющенко напишут сотни поправок, реально затормозить принятие документа они не смогут. Основное значение закона в том, что он наполняет практическим смыслом статью 111 Конституции об импичменте Президента.



Относительно заинтересованная сторона «меча для Президента» бютовский вице-спикер Николай Томенко выразил уверенность, что к марту правовой механизм для отстранения главы государства будет готов к действию. Дескать, сработает схема принятие закона – президентское вето – преодоление вето – отказ Президента подписать закон – подпись председателя Верховной Рады и вступление нормативного акта в силу. Как-никак, в парламентско-президентской республике с 1 января 2006 года живем. Правда, прогнозы Николая Владимировича имеют свойство сбываться далеко не всегда. Например, в данной ситуации Ющенко, подписав неприятный для себя закон, может получить некоторое преимущество, показать, что ему бояться нечего. И далеко не факт, что Литвину, который ранее заявлял о готовности участвовать в президентской гонке, выгодно усиливать позиции Тимошенко и Януковича. Хотя, конечно же, открыто противодействовать воле 80 процентов депутатского корпуса Владимир Михайлович не станет.



Интересно другое: Томенко заметил, что он противник досрочного отстранения главы государства от власти (ранее вице-спикер говорил о «моральном импичменте» для Ющенко, фактически состоявшемся), и его можно заменить проведением одновременных досрочных парламентских и президентских выборов.



Логика высокопоставленного бютовца понятна: Юлии Тимошенко куда интереснее пойти на выборы в условиях сохранения за собой и рейтинга, и премьерского кресла, чем гадать на кофейной гуще о ситуации в стране через год. Действующему Президенту предлагают выбрать из двух зол.



Немного об импичменте



Как известно, для отстранения главы государства от должности необходимо не только желание внушительного количества законодателей, но и факт совершение им преступления. Автор не сомневается, что среди трех с хвостиком сотен нардепов найдутся те, кто способен отыскать правонарушения Ющенко – существуют домашние заготовки, и не только в контексте работы комиссии Коновалюка. Здесь могут пригодиться и газовые проблемы, и досрочные парламентские выборы 2007 года, и многие другие большие и малые президентские «прегрешения».

Набрать 226 голосов для начала неприятной для государства (не только Президента) процедуры труда не составляет, равно как и утвердить решение специальной следственной комиссии 300 голосами. Фракции БЮТ, Партии регионов, КПУ в этом вопросе практически единодушны. Но обвинение (до вердикта «сердечного» Верховного Суда) должен проверить Конституционный Суд, а в этом аспекте возможны сложности – Банковая недаром обхаживает обладателей бордовых мантий. Но если вердикты обеих высших судебных инстанций будут получены, начнется лихорадочный подсчет голосов. За окончательное решение об импичменте должны проголосовать три четверти депутатского корпуса. И, поверьте, на полном серьезе будут выяснять, 337 или 338 это голосов, и вспоминать разные данные Виктору Ющенко обещания. Например, тот же Юрий Луценко клялся, что «Народная Самооборона» никогда не станет голосовать за импичмент президента Ющенко.



Кстати, стоит напомнить, что первым и единственным руководителем европейского государства, устраненным в результате импичмента, стал литовский президент Роландас Паксас. Молодой политик-пилот не нашел общего языка с национальной элитой. Ему инкриминировали грубое нарушение Конституции Литовской Республики и отправили в отставку, позволив проработать президентом чуть больше года. Попытка российских коммунистов отправить в отставку Бориса Ельцина, равно как и стремление республиканцев уволить Билла Клинтона в 90-х годах ХХ века, успеха не имели.



До основанья. А затем…



Резоны инициаторов импичмента понятны. Хотя Виктор Ющенко на сегодняшний день по популярности не входит в число лидеров уже стартовавшей президентской гонки, а только присутствует в первой пятерке, у главы государства достаточно рычагов влияния на ситуацию. Настоящая цель начала процедуры импичмента – деморализация президентских сторонников и получение контроля над их ресурсными возможностями. В этом вопросе Виктор Янукович и Юлия Тимошенко солидарны. Кстати, борьба против импичмента продемонстрирует реальную эффективность президентского Секретариата. К тому же Юлия Владимировна стремится зачистить некогда общее электоральное поле от остатков влияния Ющенко. Она немного увлеклась этим процессом, и уже не обращает внимания, что биполярная модель президентской кампании может быть для нее не так уж и полезна.



Зато старт процедуры импичмента, безусловно, сможет отвлечь внимание от экономических проблем. Это на руку и правительству, которое не в силах сформулировать внятную антикризисную программу, и оппозиции, чьи обещания вывести страну из кризиса не менее декларативны. Украинские политики не ищут легких путей: они готовы усугубить экономические проблемы серьезнейшим политическим кризисом. Есть и еще один нюанс: гипотетическое увольнение Президента может стать серьезным аргументом для сторонников парламентской (канцлерской) республики. И кто сказал, что идея превращения украинского Президента в английскую королеву похоронена навсегда?



Стремясь уволить Ющенко, его политические оппоненты вольно или невольно будут зарабатывать бонусы в глазах российского руководства. Отношение Кремля к украинскому Президенту хорошо известно, и порции выверенной критики в адрес Украины Ющенко уже вброшены в мировое информационное пространство. Очередная «газовая война» показала не только взаимную неприязнь российского и украинского президентов, но и желание тандема Путин – Медведев видеть украинских партнеров хорошо выдрессированными и послушными. Поэтому начало процедуры импичмента Президента Украины будет радостно встречено в Москве, не исключено, что оттуда окажут необходимую координационную помощь.



Трагедия ситуации для Ющенко заключается в том, что даже провал затеи с импичментом (весьма вероятный, поскольку конструкция пока имеет устрашающий, а не практический характер) не будет означать для него политического ренессанса. Президент оказался в неприятной ситуации: капитулировать нельзя, а борьба без очерченной цели - бессмысленна. И осознание этого факта лишь добавляет абсурда в ситуацию, которая начнет разворачиваться в ближайшие дни.