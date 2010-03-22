Высший совет юстиции. Продолжение

С третьей попытки Высший совет юстиции получил нового председателя. Им, как и ожидалось, стал Владимир Колесниченко, экс-глава Печерского суда, кум Сергея Кивалова. За его кандидатуру проголосовали 13 членов ВСЮ из 20. Голосование было тайным.



Напомним, что о Колесниченко широкая общественность узнала после потасовок с участием бойцов спецподразделений и народных депутатов в Печерском суде в 2007 году. Тогда же президент Ющенко отменил указ о переводе Владимира Колесниченко из Уманского городского районного суда в Печерский суд Киева.



После двух безуспешных попыток на прошлой неделе собрать кворум в этот раз члены ВСЮ продемонстрировали невиданную доселе дисциплинированность – весь состав госоргана прибыл на заседание, чего в этих стенах не наблюдалось уже очень давно. Новоизбранным членам ВСЮ – Пшонке, Портнову, Высоцкому, Шаповалу – вручили нагрудные знаки члена Совета.



Кроме Колесниченко, горнило выборов прошла и Лидия Изовитова, экс-председатель ВСЮ. В гонке за главное кресло она набрала только 7 голосов. Но фортуна все же была благосклонна к ней: 19 голосами «за» ее избрали заместителем Колесниченко.



Как шептались в кулуарах информированные источники, возможных вариантов развития событий было три: либо «регионалы» «не мытьем, так катаньем» «продавят» кандидатуру Колесниченко на должность главы ВСЮ, либо пойдут на уступки в кадровом вопросе в обмен на лояльность Изовитовой, или, как вариант, внесут изменения в Закон о ВСЮ, снижающий кворум для голосования. Как показало сегодняшнее событие, два последних варианта не прошли.



После заминки с формированием счетной комиссии, голосование прошло как по маслу, если не принимать во внимание отдельных процедурных «огрехов», таких, например, как непрозрачная урна. Как отметил журналистам знаток избирательного законодательства Владимир Шаповал, была допущена «технологическая ошибка»: «Урну необходимо было установить в открытом помещении, а голосовать тайно. А так, члены ВСЮ заходили в комнату, и что они там делали – неизвестно».



По окончании заседания Владимир Колесниченко в телеграфном стиле пообщался с прессой. Отвечая на вопрос корреспондента «Главреда» о планах на ближайшее будущее, новоиспеченный председатель отметил, что таковых пока нет. В ближайшее время все станет на свои места, отметил он, после чего умчался «поговорить с людьми» – членами ВСЮ.

