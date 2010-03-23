Станислав Николаенко: Частая смена министров мешает развитию образования

23 марта 2010, 12:01

Неважно, кто сегодня будет министром, он должен «начать наведение элементарного порядка и управляемости в образовании».

Необходимо немедленно начать обновление содержания образования

Украинское образование сегодня находится в чрезвычайно сложном положении, поскольку последние два года не было системного подхода к решению проблем этой сферы, к реформированию, к выработке перспективных шагов ее развития. Об этом заявил на пресс-конференции в «Главреде» бывший министр образования и науки Станислав Николаенко.

«Если и делались какие-то шаги, то лишь в двух направлениях – внешнее независимое оценивание и учебная автономия университетов. Но это были шаги несистемные и некомплексные, а отдельные», - считает эксперт.

По мнению Николаенко, неважно, кто сегодня будет министром и каким будет правительство, он должен, во-первых, начать наведение элементарного порядка и управляемости в образовании, а во-вторых, «если уже говорить о реформировании, нужно немедленно объединить усилия Национальной академии науки, Академии педагогических наук, Минобразования с практиками и с общественностью и начать обновление содержания образования».

Бывший министр образования и науки считает, что необходимо «заняться кропотливой работой»: сделать сравнительный анализ того, как преподается определенная дисциплина во всех странах мира, исследовать, какие научные открытия есть в этой отрасли, а затем продумать, как выстроить обучение и подать знания. По мнению эксперта, у нас никто не занимается содержанием образования из-за частой смены министров: «Это дело неблагодарное. Но оно лежит в основе всего дальнейшего процесса образования».

Господин Николаенко отмечает, что, в отличие от нынешней, советская школа была сильна тем, что «было отработано содержание образования, существовала методика, и ко всему готовились учителя, кадры, материальная база и весь технологический комплекс». Это именно то, чего не хватает системе образования в Украине сегодня.

Украинским школьникам необходима двенадцатилетняя система образования, поскольку она хотя бы немного разгружает график и дает возможность осуществлять профильное обучение, считает господин Николаенко. Эксперт утверждает, что, говоря о необходимости отмены двенадцатилетней системы обучения, Украина показывает миру свое невежество. Поскольку во всем мире действует именно такая система, а в Европе ее нет только в Албании.

Господин Николаенко возмущается: «Наши некоторые «дельцы» предлагают перейти на десятилетнюю систему, это аж на два года назад. Я смотрю с точки зрения преподавателя, это – кошмар! Это же нужно уничтожить все учебные планы, программы, учебники, сократить педагогов».

Поэтому разговоры о возвращении к 10-летней школе, отказе от внедрения в дальнейшем Болонской системы он назвал лишь «перетягиванием каната», что ни малейшим образом не способствует развитию образования в Украине.

«Сейчас мы слышим заявления одного из представителей правительства, что Болонский процесс нужно отменить, потому что он не отвечает нашим требованиям. Прежде всего тем, кто так говорит, нужно четко разобраться, что же это такое - Болонский процесс», - отметил бывший министр.

Слабость украинского образования – в непрактичности полученных знаний

По мнению Станислава Николаенко, дискуссия вокруг внешнего оценивания, 12-летки и баллов – это отнюдь еще не вся проблема. «Слабость нашей школы в том, что она не дает практические навыки для применения знаний в жизни», - отмечает он.

Также экс-министр отметил, что необходимо переходить от классно-урочной системы «я говорю – вы слушаете» к проектным методам обучения. По мнению эксперта, это позволит развивать детям способность решать комплексные задачи, а не только простые.

Экс-министр убежден, что нужно решительно обновить такой предмет в школе, как технологии или труд. При этом эта дисциплина не должна предполагать, что «30 человек зашли и наблюдают, как один преподаватель что-то там пилит». Это должен быть проект, подчеркивает эксперт.

Так, например, в лондонской школе дети делают птичек и колесики, то есть только двигающиеся предметы «А вы придите и посмотрите на выставку изделий наших учеников – там все статичное: картина, резьба, шкатулка. Это все хорошо. А в жизни разве есть хоть один такой прибор? Поэтому у нас такие утюги, кофеварки и автомобили», - считает Николаенко. Именно поэтому нужно наращивать технологическую культуру.

С.Николаенко отметил, что у нас есть немецкая система, зародившаяся еще в XVIII столетии и перенесенная на просторы царской России, и до сих пор мы по ней работали, а еще есть англосакская система ХХ-ХХI столетия.

Англосакская система показала, что она является наиболее эффективной. Ее основное отличие – это сочетание научного и исследовательского процесса. Студенты одновременно получают знания и проводят опыты. Немецкая же система предусматривает, что усваиваются старые знания, полученные людьми в университете. Затем они становятся профессорами и передают эти знания преемникам, отметил он.

«Сегодня об этом все молчат, потому что это требует интеллектуальных, кадровых и финансовых затрат. Вместо этого мы собрали аудиторию из двухсот студентов и рассказываем им «про рибу-гроші». Также Болонский процесс предусматривает самостоятельную работу студента, когда он не просто сидит, пишет и слушает, а затем показывает конспект преподавателю и повторяет дословно написанное, и ему за это ставят оценку. А студент самостоятельно в Интернете, в лабораторных условиях с учебниками, пособиями получает новые знания», - рассказал С.Николаенко.

Бывший министр образования и науки Украины, председатель общественного Совета педагогов и научных работников Украины одобрительно отозвался о назначении заместителем министра Бориса Жебровского. «Вместе с Табачником теперь работает именно тот человек, который у меня был заместителем - Борис Жебровский. И правильно сделал, потому что он профессиональный, оригинальный человек, хороший организатор», - отметил С.Николаенко.

На вопрос, согласился ли бы он стать заместителем министра образования Дмитрия Табачника, если бы поступило такое предложение, господин Николаенко категорически отказался. По словам экс-министра, у него непростой характер и ему «очень трудно работать на вторых ролях».
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