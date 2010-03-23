24 марта в помещении медиа-холдинга «Главред-медиа» состоялась пресс-конференция на тему: «Перспективы зарубежного инвестирования в Украине». Во время пресс-конференции были представленные результаты исследования Международного фонда Блейзера «Индексы настроений среди инвесторов».

В пресс-конференции участвовали:

- исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко,

- генеральный директор Бюро экономических и социальных технологий Валерий Гладкий.



Валерий Гладкий, генеральный директор Бюро экономических и социальных технологий:



Инвестиций в Украинской экономике недостаточно. Недавно просмотрел статистику национальных счетов – их доля в ВВП составляет 17%. Это очень мало. В сопоставимых экономиках Центральной и Восточной Европы, прежде всего экономиках новых членов Евросоюза, доля инвестиций составляет 28%. Это является необходимым условием поддержания необходимых темпов экономического роста.



Что касается, источников инвестиций, то их два – внутренние инвестиции из прибыли, которую генерируют предприятия, и внешние инвестиции. Украина испытывает острую потребность во внешних инвестициях, потому что прибыль внутри экономики генерируется низкая. Единственным доступным источником остается привлечение внешних инвестиций.



Перспективы этого года лучше, чем в период кризиса. Но всё-таки они не настолько хорошие, как хотелось бы для достижения желаемых темпов экономического роста. Ранее заявлялся оптимистический сценарий: 7% роста ВВП, базовый – 3%. Но будут ли они достигнуты, зависит от того, насколько экономика войдет в нормальное русло, при этом внешние инвестиции будут играть одну из главных ролей.



Что касается источников внешних инвестиций, это могут быть инвестиции, привлекаемые государством в виде кредитов МВФ или Мирового банка, а также частные инвестиции.



Если остановиться на госсекторе, в частности по кредитам международных финансовых организаций, то эти средства, прежде всего, должны будут направляться на финансирование реформ в государственном секторе и в конечном итоге финансировать бюджетный дефицит. В данном контексте перспективы, как мне кажется, улучшились.



Прибыла миссия МВФ, которая будет рассматривать, на каком свете находится украинская экономика. Она также будет изучать перспективы бюджета этого года, который правительство сейчас разрабатывает и должно будет подать на утверждение в Парламент через месяц. В особом внимании МВФ будут вопросы сокращения бюджетного дефицита. А в этом контексте также рассматриваются вопросы тарифной политики «Нафтогаза», дефицита пенсионного фонда, системы госзакупок и финансирования социальных обязательств.



Частный сектор. Думаю, что должен увеличиться приток частных инвестиций в банковский сектор. Он еще не полностью стабилизировался, хотя наметились некоторые признаки того, что в нынешних условиях и при нынешнем административном ресурсе банковский сектор прекратил свое падение, но, возможно, потребуется докапитализация. И здесь я ожидаю, что будут инвестиции материнских банковских структур в свои украинские «дочки». Это десяток крупных банков.



Также можно ожидать в случае запуска процесса реструктуризации, слияний и поглощений в банковском секторе, что сюда могут зайти новые европейские и российские банковские структуры, которые уже присматривались к возможностям приобретения активов в украинском банковском секторе. Возможно, этот процесс материализуется в этом году.



Что касается частных инвестиций в корпоративный сектор, то здесь многое будет зависеть от того, как будет сверстан бюджет и будет ли приватизация. Есть разговоры о том, что приватизация будет восстановлена. Но я не ожидаю, что в этом году произойдет что-то значительное в сфере приватизации. Если приватизация запускается, то можно ожидать, что будет интерес международных инвесторов к приобретению украинских банковских активов.



Интерес к Украине есть. Пока что внешние инвесторы приобретают ценные бумаги Минфина. За последнюю неделю, 15-19 марта, украинские банки в интересах внешних инвесторов приобрели 600 миллионов гривен ОВГЗ. То есть интерес к Украине, как к месту, куда можно инвестировать, есть. Вопрос в том: нужны ли инвестиции внешних кредиторов в приобретение ОВГЗ. Наверное, украинскому правительству целесообразнее сделать все, чтобы эти инвестиции вкладывались в акции предприятий или в приобретение тех активов, которые, возможно, будут выставлены на продажу.



Внешние инвестиции уже выступили стабилизирующим фактором обменного курса и платежного баланса в период с начала этого года. И особенно эта тенденция усилилась после завершения президентских выборов. То, что обменный курс не падает, а даже укрепляется, является прямым результатом того, что в Украину усилился приток именно внешних инвестиций. Есть приток валюты, который оказывает стабилизирующее влияние и более того – давление на курс гривны в сторону ее укрепления. Сколько этот процесс будет продолжаться, будет зависеть от дизайна реформ, которые уже начали готовиться правительством.



При подготовке проекта бюджета приоритетом обозначено улучшение инвестиционного климата и условий ведения бизнеса. Мне кажется, в случае реализации этого можно будет ожидать увеличения притока инвестиций, которые и станут фактором ускорения экономического роста и стабилизирующим фактором для обменного курса, от которого и зависит благосостояние населения в конечном итоге.



Важный аспект – куда вкладываются иностранные инвестиции. Прежде всего, прямы иностранные инвестиции, а это не только финансовые ресурсы, но еще и ноу-хау, и разные технологии, которые сюда приходят, вкладывались в торговлю и банковский сектор. Создавали ли они добавленную стоимость? Создавали – но какую? На импорте. Например, строится сеть супермаркетов, которые продают импортные товары. Раньше качество прямых инвестиций было неадекватным, потому что ВВП мы увеличивали за счет налога на импорт, который финансировался за счет «горячих» денег. Сейчас ситуация такова: есть «горячие» деньги и есть соблазн их абсорбировать. Опять же запустить рынок потребительского кредитования, направить ОВГЗ на финансирование текущего потребления, заработной платы и «социалки». В конечном итоге мы получим консервацию той структуры экономики, в которой одна часть генерирует экспортную выручку и является уязвимой для внешних условий спроса и цен, а с другой стороны мы имеем сектор торговли, которая обслуживает внутренний спрос за счет импорта.



Необходимо заниматься дерегуляцией предпринимательской деятельности, созданием условий для запуска малых и средних предприятий в пищевой и легкой промышленности, машиностроении. Сейчас все это финансируется за счет импорта. Барьеры для развития этих секторов находятся внутри страны. А убрать их довольно просто и по силам правительству. Прежде всего, перейти на европейские стандарты сертификации и метрологии. Сейчас у нас есть госпотребстандарт, государство в государстве, который с одной стороны якобы блюдет интересы потребителя, а с другой стороны выстроил такую систему, что что-то новое создать нереально, потому что это требует новой сертификации. Вместе с тем качество и безопасность товаров, продуктов и услуг не защищается.



Совершенно не развит аграрный рынок. Остается этот мораторий. Мы просто сидим на этой земле. Нет нормального производителя, потому что он мелкий. При этом надеяться на какой-то кредит невозможно, потому что эту землю заложить нельзя. Нормальный эффективный производитель не может создать среднее предприятие, хотя бы в масштабах вчерашнего колхоза, потому что в аренду можно взять эту землю, но использовать как завод для получения кредита на закупку техники, оборудования и удобрений – невозможно. Получается замкнутый круг.



Рыночная инфраструктура. Государство не может финансировать дороги, коммуникации и связь из бюджета. Выйдите на улицу и посмотрите на качество наших дорог и то, как повсеместно рвутся трубы. В Киеве еще ситуация более-менее, потому что здесь богатый муниципалитет. За пределами Киева ситуация ужасная.



Мне кажется, что приоритетом для комитетов станет выработка стратегии разгосударствления именно инфраструктурных секторов. Это не задача на этот год. Это не решаемо вот так вот, кавалеристской атакой. Но здесь необходимо заниматься созданием базовой рыночной инфраструктуры, потому что инфраструктурные ограничения являются препятствием для притока прямых иностранных инвестиций. Кто будет строить завод, если к нему нет подъездных путей? Кто будет строить завод и развивать сеть сбыта, если нет средств связи и сети доставки? Кто будет строить здесь производство, если есть ограничения в виде различных плат – за лицензии, сертификаты и т.д.? Со стороны государства в части дерегуляции это не требует капитальных вложений, но даст позитивный эффект. Что касается инфраструктуры, то государству нужно ограничиться и озаботиться именно развитием сети дорог и коммуникации.



Проведение Евро-2012 дает такую возможность. Внешние инвесторы стоят в очереди. Можно упомянуть Китай, у которого резервы зашкаливают все разумные пределы и который не знает, что с ними делать. Вопрос состоит в том, как эти инвестиции привлечь сюда, при чем так, чтобы локализовать производство товаров и услуг, а также увеличить долю товаров, сырья и оборудования, которое будет закупаться за счет этих средств. Потому что в противном случае мы окажем «жест доброй воли» для Китая, который нам продаст товары и услуги. С точки зрения платежного баланса это будет нейтральная ситуация, потому что приток капитала финансирует импорт. Но сточки зрения поддержки внутреннего спроса есть пространство для принятия правильных решений в масштабах государства. Я надеюсь, что этот аспект найдет должное понимание и внимание в контексте разработки программы реформ.



А то, что реформы необходимы, я надеюсь, это ни у кого не вызывает сомнения. По крайней мере, на экспертном уровне есть острое понимание необходимости проведения реформ.



Что касается населения, то я не вижу препятствий со стороны общественного восприятия реформ. Вопрос, мне кажется, лежит в сфере прозрачности действий нашей власти. Если план реформ будет представлен, то население, как основной инвестор скорее поверит в будущие перспективы, чем внешние инвесторы. Не стоит забывать, что у населения 70 миллиардов долларов на руках.



На иностранные инвестиции стоит надеяться, потому что это и финансовый ресурс, и ноу-хау, и технологии. Но нужно помнить о том, что внутренний инвестор, прежде всего население, является лучшим инвестором для поддержания устойчивых темпов роста.





Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера:



Международный фонд Блейзера считает, что инвестиции будут увеличены в этом году. Однако, незначительно. Есть целый ряд факторов, почему они могут или не могут быть увеличены. По нашей оценке, на 2010 год приток прямых иностранных инвестиций в этом году должен составить порядка 4-5 миллиардов долларов. По оценкам Бюро экономических и социальных технологий, эта цифра немного больше – 5-6 миллиардов долларов.



У меня есть опасение, что часть инвестиций, которые будут идти в Украину, придут в банковский сектор. А это не очень хорошо. Материнские компании будут пытаться рекапитализировать или дорекапитализировать свои дочерние компании, находящиеся в Украине. С точки зрения стабилизации банковской системы это полезно. Но с точки зрения того, насколько это будет эффективно для украинской экономики, у меня есть некоторые сомнения.



Но я действительно считаю, что ситуация может быть улучшена. И прежде всего, фактором улучшения, то есть получение дополнительного притока иностранных инвестиций, может стать разблокировка программы приватизации. Если приватизация пойдет, то мы вправе ожидать дополнительный приток иностранных инвестиций.



Если в прошлом году 60-70% шло в банковский сектор, то в этом году структура прямых иностранных инвестиций будет изменена. Все-таки большая часть денег, которые мы прогнозируем на этот год, пойдет в реальный сектор, а не в банковский. С нашей точки зрения, это неплохо.



Что касается моментов, связанных с тем, каким образом это может повлиять на обменный курс и на стабильность в стране. На наш взгляд, здесь есть опасения, которые состоят в следующем. Деньги, которые заходят, именно по ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа), - это спекулятивные деньги. А спекулятивные деньги – это не те инвестиции, которые нам нужны. Одно дело говорить о прямых иностранных инвестициях, зашедших в страну на два, три, пять, семь лет, как в фонды прямых частных инвестиций, а другое дело – вести речь о спекулянтах. Наши ощущения в Фонде таковы, что большое количество спекулянтов стояло в очереди на заход в страну и начало заходить. Для них мотив захода в страну – это относительно стабильная гривна и высокий процент. Ведь давали 20% и даже больше по ОВГЗ – чего бы не зайти? Сейчас ставка понизилась до 11% на фоне большого желания покупать ценные бумаги правительства Украины. Наши банки покупали в основном не для резидентов. Заводится большой приток валюты, что вызывает укрепление курса. Это то, что мы как раз сейчас видим. Этот процесс может продолжаться на протяжении последующего месяца.



Но проблема состоит в том, что такое укрепление курса и работа со спекулянтами может означать то, что спекулянты могут начать резко выводить свои средства с территории Украины и, таким образом, повлияют на подъем курса.



В этой связи полезен опыт других стран. Как они с этим борются? По моему мнению, ведется не совсем правильная политика Национального банка. Я отнюдь не выступаю за ограничения, особенно административные. Но вот, к примеру, опыт Чили и нескольких других латиноамериканских стран. И в Европе есть такой опыт, когда говорят: если вы так сильно доверяете нашей валюте, если такой высокий уровень доверия к нам, как к государству, то заходите в нашу страну, подписывайтесь минимум на один год; вы не можете купить наши ценные бумаги на два-три месяца, а потом обвалить нашу валюту. Почему это опасно? Потому что аппетиты на рисковые инвестиции в 2010 году, и особенно в 2011, начнут резко увеличиваться. Иностранцы, как только стабилизировалась ситуация на их рынках, начинают искать возможности, где еще можно приложить свой капитал. Развивающиеся рынки – это для них одна из возможностей приложения капитала. Они хотят идти именно на такие рынки. Им все равно – дают они плюсы или минусы той экономике, в которую они вкладывают. Для спекулянтов основной вопрос – это вопрос собственной прибыли, которую можно быстро получить и уйти с этого рынка. У них есть аппетиты на подобного рода инвестиции. И было бы неплохо, если бы Национальный банк подумал о введении нормы.



А такую норму ввести нелегко, если процедуры непрозрачные. Но если сделать процедуры более прозрачными, более транспарентными, и ввести такое ограничение, то это было бы хорошим стабилизирующим фактором, который бы убрал ту группу рисков, которая может влиять на последующую резкую девальвацию гривны.



Да, действительно, есть интерес и других инвесторов, не только спекулянтов. Но интерес инвесторов, которые заходят на более длительные сроки в страну, нужно постоянно подогревать. Для них Украина все еще остается страной с массой проблем, которые для них не совсем понятны. Инвесторы говорят: «Зачем заморачиваться? Если можно уйти в страну, где все прозрачно, чисто и понятно». Они подходят к карте, где можно выбрать Украина, Болгария, Польша, Чехия или Словакия, то они скорее ткнут пальцем в другую сторону – не в сторону востока, где находится Украина. В этом есть опасность для нас.



Международный фонд Блейзера проводил исследование, которое называлось «Настроения инвесторов». Его результаты нас удивили. Мы хотели узнать, о чем думают те инвесторы, которые уже вкладывают деньги или вот-вот должны вложить.



Удивительно было узнать, что 53,7%, то есть больше половины инвесторов, сказали, что они собираются инвестировать в Украину в ближайшие шесть месяцев. Мы проводили это исследование, начиная с января, то есть когда еще не была понятна политическая составляющая. Инвесторы уже тогда говорили, что хотят вкладывать деньги в экономику Украины. То есть 53,7% уже знали, что они хотят вкладывать. Категорично сказали «нет, не будем вкладывать» только 22%. Не определились – 24,4%. Исследование проводилось на базе украино-американского бизнес совета, где под инвестициями находятся десятки миллиардов долларов здесь в стране, и сотни миллиардов долларов на развивающихся рынках. То есть это одни из самых серьезных инвесторов, работающих в мире. То есть мы могли узнать их настроения не только по поводу Украины, но и по поводу других стран. Интересно, что если 53,7% собираются вкладывать в Украину, то в страны Восточной и Центральной Европы собирается вкладывать 61%. В общем, неплохо.



Ситуация в Украине не такая хорошая, как может показаться, если мы смотрим только на цифру 53,7%. Потому что если бы она была такая хорошая, то инвесторы отдавали бы предпочтение вложению денег в Украину, а не за ее пределами. А мы видим разницу в 7%. Если бы ситуация была хороша, мы бы видели эти цифры равными. А если бы она была лучше, чем в мире, то цифра была бы больше, чем то, что хотят инвесторы вкладывать в Восточную и Центральную Европу.



В 2010 году мы ожидаем приток инвестиций в размере 5 миллиардов долларов. Для нас 7% роста означают дополнительно 350 миллионов долларов инвестиций. Если ситуация в Украине станет чуть лучше, если эти инвесторы захотят вкладывать в Украину столько же, сколько они хотят вкладывать в страны Восточной и Центральной Европы, то ситуацию можно улучшать.



Совершенно неожиданно для нас было увидеть третий параметр, касающийся рабочих мест. Мы пытались косвенно оценить настроение инвесторов, что касается рабочих мест и рынка занятости. Исходя из этого исследования, чуть больше 2% инвесторов будут сокращать количество рабочих мест. Все остальные либо оставляют их прежними, либо будут увеличивать. Более того 44% сказали, что они увеличат количество рабочих мест в тех предприятиях, которые они инвестируют в Украине. Это может быть сигналом того, что восприятие инвесторов меняется, и что рынок труда начнет улучшаться. То есть это то, что могут нам дать прямые иностранные инвестиции. Они могут повлиять на улучшение рынка труда. К тому же начнет уменьшаться уровень безработицы, который у нас достигает, по оценке Международного офиса труда в Женеве, 10%.



Если растет занятость, значит, мы вправе ожидать и роста реальных доходов или роста зарплат. Потому что начнет увеличиваться конкуренция за рабочую силу, что тоже является достаточно позитивным моментом.



Индекс настроений среди инвесторов: Украина – 31,7%, он ниже, чем 36,6%, индекс по Восточной и Центральной Европе. Ну а индекс занятости составляет 41,5%.



Чего опасаются инвесторы? Мы предложили им «меню» из девяти вариантов. Что они считают наибольшей проблемой для работы в Украине, а что – наименьшей. Опять-таки это первый квартал 2010 года, то есть совершенно свежие данные.



Макроэкономическая нестабильность является самой большой проблемой.



Второе опасение – непредсказуемая правовая среда. Для иностранных инвесторов это означает, что может быть рейдерство, что законодательство легко может быть изменено на противоположное за день и все это будет сделано в рамках одного финансового года, в котором они начали работать.



Их также пугает состояние финансового сектора. Когда они говорят о финансовом секторе, они имеют в виду банки, но также они имеют в виду и то, что касается не банковского сектора. У многих есть колоссальные опасения, связанные с корпоративными вещами. Например, это связано с акционерными обществами и законами об «ЛТД-шках». Это то, что в общем можно было бы легко улучшить без всяких особенных затрат – привлечь дополнительных инвесторов и получить не пять миллиардов инвестиций, а, допустим, семь или восемь.



Что касается коррупции. Мы привыкли, что это самое страшное в восприятии иностранного инвестора. Но это исследование показало, что коррупция для них проблема. Она на четвертом месте в общем количестве проблем у инвесторов, заходящих сюда. Никто не говорит, что с коррупцией не надо бороться. Но вот приоритет.



Недостатки корпоративного управления. Речь идет, о защите прав миноритариев. Они хотят, чтобы были внесены определенные изменения в закон об акционерных обществах и закон об «ЛТД-шках». Они хотят, чтобы корпоративное управление было таким же, каким они его привыкли видеть в той же Восточной или Центральной Европе, где у них есть альтернатива для вложения средств.



Что касается тех инвесторов, которые приняли решение не увеличивать инвестиции в Украину. Почему они так решили? Для них проблема правовая среда, коррупция, состояние финансового сектора и политические риски, а не макроэкономика.



Совершенно неожиданным для нас было то, что политические риски оцениваются как четвертая с конца проблема. И не такая колоссальная, как нам казалось изначально.



При любом раскладе ситуация в Украине не такая плохая, как была в 2009 году. Есть масса причин, почему она должна улучшаться. Есть масса причин, почему нужно работать над улучшением инвестиционного климата. Основная причина состоит в следующем. Украина всегда росла за счет двух основных факторов. Во-первых, экспорт. Цены на металл росли. В августе 2008 года достигли своего пика, а потом резко упали. И теперь вряд ли снова поднимутся до показателей августа 2008 года. Это значит, что экспорт, как важная составляющая, сюда же относится химия и машиностроение, утратил свою важную роль, как один из самых важных драйверов экономического роста Украины.



Следующий драйвер, который у нас был в последнюю пятилетку, - это драйвер, связанный с потреблением. Потребление росло и зашкаливало. И выйдя на улицы Киева, мы можем увидеть, что все было не так уж плохо. Никто не протестовал против того, что количество кредитов, которые выдавались банками, увеличивалось на 70% в год в среднем за последние 3-4 года. Всех это совершенно устраивало. Но западных кредиторов кризис напугал, они боятся вкладывать сюда деньги, они видят колоссальные риски.



Я надеюсь, что Национальный банк введет более разумную политику, связанную с контролем привлечения иностранных кредитов. Иначе этот драйвер в ближайшие годы потеряет свою актуальность. И на что мы обречены? На рост 3-4% при самом хорошем раскладе. Это недостаточно для украинской экономики. Если идти по пути 3-4% в год, то когда мы вернемся к тому докризисному уровню, который у нас был по ВВП и составлял 15%. Нам надо 5 лет как минимум, чтобы подняться до этого уровня. У нас нет времени. Никто не хочет слишком долго ждать. Нужно делать прорыв. Этот прорыв как раз можно сделать за счет прямых иностранных инвестиций. Это то, что может стать новым драйвером для роста.



А для этого необходимо решить целый ряд проблем, прежде всего связанных с инвестиционным климатом. И, прежде всего, необходимо стабилизировать макроэкономическую ситуацию. Поэтому перед администрацией сейчас стоит новая задача – проведение так необходимых реформ. Можно даже не называть их реформами, а мерами, которые быстро расчистят поле. Которые сделают возможным привлечение инвесторов и заставят их посмотреть в сторону Украины. У нас ведь есть земля, хорошо обученный персонал, достаточно качественная рыночная инфраструктура и еще целый ряд преимуществ, которые нужно использовать, которые нужно сделать «фишкой» для привлечения инвесторов. Поэтому новая администрация должна сначала расчистить это поле. Конечно, помимо этого необходимо стабилизировать бюджет и дела с НАК «Нафтогазом», нужно что-то делать с пенсионной системой, потому что если ничего не делать наступит абсолютный коллапс. Через 10 лет 13 пенсионеров будут сидеть на шее у десяти работающих. И это будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Это задача номер один. Если ее не решать, то ничего хорошего ждать нельзя.