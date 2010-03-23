Украина International

После победы Виктора Януковича в президентской гонке поведение Партии регионов все больше напоминает действия Соединенных Штатов, причем уже в современном мире, когда говорить о единоличном лидерстве Вашингтона на мировой арене не приходится. «Регионалы» с настырностью, достойной куда лучшего применения, проталкивают собственное видение развития ситуации в стране, особенно не оглядываясь на Конституцию. Пока нет оснований полагать, что соратники Виктора Януковича собираются всерьез считаться как со своими оппонентами, так и с союзниками, и только экономический провал способен охладить горячие головы сторонников «региональной» экспансии во всех сферах общественно-политической жизни.



О союзниках Партии регионов необходимо упомянуть отдельно. Блок Литвина является старожилом пребывания во власти, видимо, произошедшая в 2006 – 2007 годах пауза в депутатском статусе Владимира Литвина отразилась на его стремлении не отдаляться от властных рычагов на значительное расстояние. Возможно, именно поэтому действия «народников» сегодня смахивают на политику Японии. Та во время второй мировой войны напала на Соединенные Штаты, но после своего поражения превратилась в «непотопляемый авианосец американского империализма». Точно так и литвиновцы, совсем недавно входившие в коалицию с БЮТ и НУНС, сегодня стали союзниками «регионалов» и коммунистов.



Раздвоение сознания наблюдается у украинских коммунистов. Несомненно, соратники Петра Симоненко хотели бы быть похожими на своих китайских идеологических соратников, продолжающих удивлять мир успешными преобразованиями в самой многонаселенной стране мира. Но на поверку оказывается, что КПУ куда больше похожа на КНДР – так же, как и северокорейская республика коммунистов, серьезно зависит от внешней материальной помощи, и за громкой риторикой пытается скрыть внутренние проблемы. Из-за несоответствия между марксистской идеологией и отечественной практикой украинские коммунисты могут потерять парламентскую прописку, что в украинских условиях может привести партию к политическому забытью.



В свою очередь главная, по крайней мере, наиболее многочисленная оппозиционная сила – БЮТ – в своем политическом поведении изрядно смахивает на Россию. Авторитарные замашки и неуемная склонность к популистским решениям, которую демонстрирует Юлия Тимошенко, склонность к монополизации влияния и размашистое стремление оказываться во многих конфликтных ситуациях роднят бело-сердечных с Кремлем. Правда, если Россия уверенно строит суверенную демократию, то бютовцы шарахаются от солидаризма к лидерству Тимошенко в национал-патриотическом лагере. Объединяет лидера украинской оппозиции с государством, претендующим на лидерство на постсоветском пространстве, и незыблемая уверенность в собственной уникальности и непогрешимости.



Заклятые друзья Юлии Владимировны из «Нашей Украины – Народной самообороны» куда больше напоминают Европейский Союз. Правда – отнюдь не стремлением следовать демократическим принципам, которым отличается третья по величине парламентская фракция. Подобно западным соседям Украины нунсовцы в благодатные времена расширялись и укреплялись, откладывая на потом решение острых проблем внутреннего развития. Сочетание политического и экономического кризисов заставило членов НУНС выживать в одиночку, практически как государства еврозоны, в одиночку разбирающиеся со своими внутренними проблемами.



Довольно ярко в этом плане себя ведет группа «Народная самооборона», напоминающая современную Польшу. Как и наши соседи-партнеры, «самбисты» во главе с Юрием Луценко отличаются склонностью к демонстрации гипертрофированных амбиций и собственной значимости. Давнишний перфоманс Юрия Витальевича в Франкфуртском аэропорту вообще можно назвать «славянским ответом Берлину». Не стоит, впрочем, забывать, что смелость «самбистов» подкреплена их последовательным равнением на Юлию Тимошенко, старательно опекающей своих среди чужих в союзной парламентской фракции.



Если говорить о политиках-одиночках, то поведение Арсения Яценюка крепко напоминает Израиль. Как и еврейское государство, лидер «Фронта перемен» воинственен, убежден в своей камуфлированной правоте и любит эпатировать общественное мнение. Вундеркинд украинской политики попробовал себя во власти, а теперь полон решимости стать оппозиционнее самой Юлии Тимошенко. Недоброжелатели подозревают, что Яценюка на оппозиционность благословил лично Виктор Янукович, что только подтверждает аналогию с Израилем, опекаемом Штатами.



Еще один представитель «третьей силы», Сергей Тигипко, напоминает Францию времен Наполеона. Сергей Леонидович демонстрирует наполеоновские планы и готов в одиночку покорить если не весь мир, то Украину. Траектория его политической карьеры довольно замысловата, но корсиканский поручик Бонапарт был куда успешнее выходца из днепропетровского комсомола, к которому навсегда приклеился ярлык «молодого и перспективного». Кстати, Наполеон не заключал союзов, подобных альянсу Тигипко с «регионалами», поскольку хорошо понимал их нежизнеспособность



Как ни парадоксально, но экс-президент Виктор Ющенко своим поведением напоминает Украину на международной арене. Профуканные шансы, потерянные союзники, периоды вынужденной изоляции и кратковременные медовые месяцы с многочисленными партнерами породнили на ментальном уровне Виктора Андреевича со страной, которой он служил на посту главы государства. Возможно, поэтому обещания Ющенко стать лидером национал-демократических сил воспринимаются политическими экспертами со скептической усмешкой.



Отечественные олигархи, без которых трудно представить функционирование украинской политики, стремятся быть чем-то вроде Швейцарии. Дело не только в стремлении накапливать денежные средства, но и в нескрываемом желании энергично загребать жар чужими руками, инвестируя в разнообразные политические проекты. Закулисное влияние имеет смысл прикрывать демократическими процедурами, поэтому референдумы и плебисциты пользуются в олигархической среде большой популярностью. Ну а партийные билеты в среде украинских олигархов – скорее исключение и дань уважения отдельным политикам, чем инструмент влияния.