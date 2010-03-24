Анатолий Гриценко: «Указанные классиками предпосылки революции уже есть»

Первую часть интервью читайте здесь. -- Если бы Азаров пришел к НУНС на две недели раньше, большинство фракции могло бы войти в коалицию



Вы упомянули о «РосУкрЭнерго». Янукович очень много говорил о необходимости пересмотра газовых контрактов с Москвой, на что россияне отреагировали очень холодно. Что может сейчас наша власть предложить, например, тому же «Газпрому» за приемлемые цены на газ и за приемлемые схемы его поставки?

Думаю, что решить этот вопрос Виктору Януковичу будет сложно. Но его необходимо решить, потому что когда мы в Комитете проанализировали подписанные 19 января 2009 года контракты, то сделали четкий вывод — это самая серьезная угроза внешнего характера национальной безопасности Украины. Без преувеличения.

Несимметричные, несправедливые газовые контракты на срок в десять лет, с возможностью применения к Украине штрафных санкций, которые могут достичь десятков миллиардов долларов, с угрозой потери не только стратегической транспортной магистрали, но и трети, если не половины, экономики страны.

Янукович эту проблему понимает, и он заявил о необходимости пересмотра контрактов. Но реакция Москвы была мгновенной – на разных уровнях, включая руководство «Газпрома» и правительственных чиновников: Россия не видит оснований для пересмотра контрактов, они ее полностью устраивают. То же было сказано во время поездки Януковича в Москву.

Возможно, поскольку это был первый визит, российская сторона зафиксировала крайние, так называемые «запросные позиции». Впереди новые переговоры. Но решить вопрос газовых контрактов будет очень сложно. А не решить его — это постоянно быть на крючке у России.

Вы все еще входите во фракцию НУНС. А вообще-то, эта политическая сила еще жива?

Непростой и больной вопрос. Фракция «Наша Украина — Народная самооборона» создавалась под патронатом Виктора Ющенко на основе многих политических партий, каждая со своими амбициями, и с самого начала фракция не была целостной структурой.

У Ющенко, на посту Президента, и даже позже – после досрочных выборов 2007 года, был потенциал для объединения и партии, и фракции. Но он его не использовал. Причины, по-видимому, известны только ему. Но те конкретные шаги, которые предпринимались со стороны самого Ющенко, или главы его секретариата Виктора Балоги, влияли на фракцию разрушающе.

Фракция давно разбита на несколько групп, и я уже не вспомню день, когда она собиралась в полном составе, хотя бы более чем половинным составом депутатов. Больше года точно.

Больше всего членов фракции пришло на встречу с Николаем Азаровым в канун формирования коалиции и правительства. Кто-то насчитал тридцать девять или сорок человек. А больше всего до этого было на встрече с еще премьером Юлией Тимошенко — примерно тридцать пять-тридцать шесть человек.

Знаете, когда проходила встреча с Азаровым, было такое ощущение, что если бы Николай Янович, который пришел на фракцию вместе с Александром Лавриновичем и Сергеем Левочкиным, провел такую встречу с НУНС двумя неделями раньше, а тем более, если бы такая встреча проходила при участии Виктора Януковича – то большинство нашей фракции поддержало бы создание коалиции с Партией регионов.

Но такой встречи и откровенного разговора о состоянии экономики, о необходимости совместных действий не было. Зато в течение двух-трех недель с фракцией НУНС работали отдельные гонцы — представители Партии регионов, которые вели с депутатами НУНС индивидуальные разговоры, выслушивали пожелания, предлагали индивидуальные мотивы и аргументы – кадрового, материального или финансового характера. И вся эта работа не дала никакого результата.

Поэтому когда наконец пришел Азаров и заявил, что было бы очень желательно создать коалицию с фракцией НУНС, это уже было невозможно. Я тогда сказал Азарову, что уже пройдена точка невозврата, особенно когда ПР стала действовать агрессивно, меняя закон о Регламенте ВР, пренебрегая Конституцией.

Я лично не собирался входить в коалицию изначально, но по настроениям депутатов нашей фракции ощутил, что коалицию с ПР можно было создать.

Возможно, «Регионы» на самом деле и не хотели вступления НУНС в коалицию как целого? И поэтому так небрежно вели переговоры?

Может, для вас это новость, но официальных переговоров с нашей фракцией в действительности не вел никто. И официальных предложений нашей фракции никто не делал.

«Регионалы» утверждают, что вся проблема – именно в конфликте внутри НУНС.

Вы знаете, даже если бы НУНС вошла в коалицию с Партией регионов как фракция, а не отдельными «тушками», то по существу это все равно было бы вступлением «тушками». Ведь фракция НУНС не могла бы целостно, системно влиять на происходящее в стране, потому что фракции как целостной структуры не существует — есть отдельные партийные или бизнес-группы. И они не могут достичь взаимопонимания друг с другом. В этом слабость фракции, в состав которой входят достаточно сильные личности.

Не удивительно, что Тимошенко разговаривала с депутатами НУНС по одиночке, не правда ли?

Дело в том, что фракция НУНС разрушалась не только под влиянием секретариата Президента и самого Виктора Ющенко. Она также разрушалась правительством, возглавляемым Юлией Тимошенко. Это продолжалось достаточно долго.

Выступая на нашей фракции в последний раз, премьер обещала всем, кто ее поддержит, места в проходной части списка БЮТ на досрочных парламентских выборах. Говорила, что готова выслушать кадровые пожелания каждого депутата, даже подписать двухстороннее соглашение отдельно с каждым депутатом НУНС, который бы работал на сохранение коалиции в ее предыдущем составе.

Но даже такие гарантии нашли отклик только у незначительной части депутатов НУНС. Преимущественно это люди, которые, собственно, и так прошли с Тимошенко ее избирательную кампанию. Мы их видели рядом с Юлией Владимировной девятого марта у памятника Тарасу Шевченко.

Слова там звучали пафосные, с надрывом – слушаешь, просто слезы наворачиваются. А если звук телевизора выключать и включить разум – тогда восприятие несколько другое.

Смотришь, рядом с Тимошенко стоят решительные и принципиальные оппозиционеры, уважаемые лидеры партий национал-патриотического движения. А присмотришься поближе: один партийный чинуша – переживает, чтобы его протеже и дальше осталась в руководстве Госстандарта и зарабатывала там на взятках; второй – мечтает снова посадить по квоте «своего» человека на Госрыбхоз, чтобы содержать партию на государственные деньги и зарабатывать на распределении лицензий. Третий, четвертый… Не взяли в коалицию, не дали должность – тогда мы к Тарасу Григорьевичу. Неприятно на все это смотреть…

Как вы думаете, возможно, хоть теперь Ющенко попытается как-то подтянуть фракцию и блок под себя?

Ющенко уже утратил свой потенциал объединения фракции. Когда один из депутатов НУНС предложил фракции сплотиться вокруг кандидатуры Ющенко как премьера – это вызвало смех.

А почему это не удалось Яценюку?

Вы знаете, для меня оказалось достаточно неожиданным желание Арсения Яценюка стать премьер-министром в правительстве Януковича. Он ожил, он летал, излучал такую энергию…

До этого Яценюк никогда не приходил на заседания фракции, не приходил он и на заседания Верховной Рады, а тут вдруг сам стал обзванивать народных депутатов – приглашал всех на заседание, чтобы получить кворум для принятия решения.

Было такое чувство, что Яценюк заручился поддержкой влиятельных «регионалов» уровня Ахметова, возможно, Януковича. И ему дали карт-бланш: если сплотит вокруг своей фигуры как премьер-министра более тридцати семи депутатов НУНС, тогда Янукович станет разговаривать с ним серьезно.

Такая попытка была предпринята, но для Яценюка она оказалась неудачной. Потому что, даже имея желание объединить фракцию, немногие видели Яценюка ответственным, моральным и эффективным премьер-министром. Даже депутаты, подогревавшие его премьерские амбиции. Яценюк таким и не может быть, на мой взгляд.

Поэтому попытки и мечты о премьерстве завершились для Яценюка крахом иллюзий. И это было окончательно подтверждено во время его личной встречи с Виктором Януковичем, которую организовал Николай Мартыненко. Янукович прямо сказал, что премьером он видит Азарова. Сразу после этого Арсений Петрович «передумал» становиться премьером. Он решил стать оппозиционером. И теперь, как я понимаю, будет формировать другое правительство, оппозиционное. Если снова не передумает.



-- «Если опасность для страны дойдет до критической черты, оппозиция слотится»



Сейчас у нас начался феноменальный процесс – внутренняя борьба в оппозиции. Тимошенко уже окучивает правоцентристское поле, осколки «Нашей Украины», которые объявят о своей оппозиционности, тоже будут топтаться на этом поле, туда же может пойти Яценюк. Как вы думаете, они «съедят» друг друга?

Нынче уникальное время. Обострение кризисных явлений в экономике, политической жизни и в сознании людей проявляет каждого политика. Многих не лучшим образом. На самом деле этот процесс полезен, поскольку ускоренными темпами происходит смена политических элит.

Мы пока не знаем, как скоро и чем она завершится, но то, что уходят в небытие имена, партии и структуры, в последние десять-пятнадцать лет доминировавшие в верхних эшелонах украинской политики и государственного управления, – очевидный факт.

Это подтвердили результаты первого тура президентских выборов, результаты второго тура, процесс формирования коалиции. Подтвердит и работа нового правительства и ответственность сформировавших его политиков.

Миллионы людей имеют возможность – не только слушать, но и слышать, не только смотреть, но и видеть и понимать то, что происходит.

Я имею в виду, что распри и старые обиды в среде тех же правоцентристов и правых могут позволить Януковичу и его команде постепенно это поле просто зачистить. Леонид Кучма когда-то так левое поле зачищал, теперь правое так зачистят – и у нас снова возникнет проблема с политической конкуренцией.

У Януковича у самого в команде непросто. Да и отвечать за страну в кризисный период – не виагра для рейтинга. Кстати, именно прямая ответственность за экономическое положение в условиях кризиса была одной из причин проигрыша премьера Тимошенко на выборах.

Многое будет зависеть от конкретных действий Януковича и его правительства. Если экономическое падение удастся остановить, а голос оппозиции будет восприниматься нормально, то особых проблем для власти не возникнет.

Но если власть прибегнет к масштабному ограничению прав и свобод, к избирательному применению закона против оппозиции, продолжит курс на нарушение требований Конституции и законов Украины, вот тогда против Януковича объединятся все оппозиционеры. Даже те, кто в иных условиях не сел бы за один стол...

Это то, что перед расстрелом всегда объединяются?

Нет, не перед расстрелом. Я вам напомню события июля прошлого года, когда Янукович и Тимошенко вместе были готовы «перегнуть через колено» Конституцию, закрепить свое присутствие во власти лет на десять, лишить граждан права избирать президента, продлить вопреки Основному Закону на два года срок полномочий парламента. Помните?

Так вот, если бы Янукович тогда не передумал, то хунта нарвалась бы на активное противодействие со стороны многих политических сил и общественных организаций, вообще всего народа.

Понимая опасность для страны, я тогда провел консультации с Яценюком, Тигипко, Кличко, Тарасюком, Костенко, Кириленко, Катеринчуком, Стецькивым и многими другими руководителями и представителями разных политических сил. Было даже арендовано помещение, чтобы немедленно собраться и публично объявить об общем противодействии хунте. Все, кого я назвал, согласились на этот шаг. И согласились отбросить свои амбиции во имя общего дела.

Поэтому и сейчас, несмотря на очевидную разобщенность оппозиционных сил, несмотря на наличие уже нескольких самозваных лидеров, в случае если опасность для страны приблизится к критической черте, поверьте мне, оппозиция сплотится. И довольно быстро.

И тогда рядом встанут Тимошенко, Яценюк, Гриценко, Кириленко, Кличко и многие другие, – и известные, и неизвестные широкой общественности люди. Я бы не советовал команде Януковича идти напролом вопреки интересам украинского общества.

Сергей Тигипко в интервью «Главреду» вообще прогнозировал в таком случае новый Майдан.

Это он раньше прогнозировал Майдан. Теперь Сергей Леонидович прогнозирует, какие его предложения примет или отвергнет правительство Януковича (улыбается).

А Майдана, каким он был в 2004 году, сейчас ожидать не стоит. Власть тогда преступила черту прав и свобод граждан – и нарвалась на сопротивление. Майдан был мирный, спокойный, уверенный в своей правоте. Но сегодня другие условия и обстоятельства.

Напомню, 2004 год — это экономический рост на уровне восьми процентов годовых, в стране были рабочие места. У нас не было такой высокой инфляции, как сегодня, государственные финансы были сбалансированы. Правительство не канючило у МВФ кредиты для латания дыр в бюджете. Люди чувствовали себя довольно уверенно, в стране образовалась целая прослойка среднего класса, которая могла себе позволить поддерживать Майдан. Средний класс не перебивался от зарплаты до зарплаты, не ломал голову над тем, как сохранить рабочие места и рассчитаться по кредитам.

Сейчас ситуация совершенно другая. Она потенциально более конфликтогенная, но при этом люди пассивны. Пока пассивны. Стандарты жизни намного ниже, уверенность в завтрашнем дне намного меньше. Это сдерживает активность людей. Плюс разочарование, укоренившееся в сознании десятков миллионов за последние пять лет: кого ни избирай, все равно получается то же самое. Поэтому похожего на 2004-й год Майдана не будет. А если он стихийно и вспыхнет, то это уже будет другое сопротивление, думаю, более агрессивное и неконтролированное.

Вы говорите, что Майданы бывают во время роста экономики. Не вспомнить ли нам в таком случае, что во время экономического кризиса случаются большевистские революции?

Из классики марксизма-ленинизма знаем, что для революций сначала складывались объективные предпосылки, а уже потом возгоралась искра...

В Украине часть предпосылок для революции уже есть. Во-первых, «низы не хотят жить по-старому», это факт. Треть низов вообще не пошла на выборы (и не от доверия к власти), очень большая часть (неожиданно большая) не поверила ни одному из кандидатов, которые вышли во второй тур, — это серьезный сигнал недовольства. Хотя и пассивный сигнал.

«Верхи не могут управлять по-старому» — это тоже совершенно очевидно. Что имеем? Структурные проблемы в системе власти, которые провоцируют ее конфликтность. Невиданные темпы падения производства. Имеем целую армию коррумпированных чиновников. Мародерство и безнаказанность. И главное – отсутствие морали и ответственности у «верхов».

Поэтому указанные классиками предпосылки уже есть. Перерастут ли они в активные революционные настроения «низов»? Или все-таки «верхи» опомнятся и консолидируются ради эффективных действий, чтобы не допустить разрушения страны? Вот тут пока остается вопрос. Думаю, что времени на адекватный ответ осталось немного – год-полтора. Запас прочности очень невелик.

А когда нам ожидать выборов, местных или парламентских? Может именно тогда народ наконец перезагрузит власть.

Начну с местных выборов. Когда их отменили постановлением ВР, это было грубое нарушение Конституции. Десятки миллионов граждан Украины лишили их конституционных прав переизбирать местную власть!

Теперь, чтобы возобновить регулярное проведение местных выборов, нужно внести изменения в Конституцию. Для этого нужно двести двадцать шесть голосов на нынешней сессии, потом направить законопроект в Конституционный суд, и на следующей сессии, например, в начале сентября подтвердить решение тремястами голосов.

Иначе местных выборов не будет. Потому что если их провести без изменений в Конституцию, то любой участник этого процесса сможет поставить под сомнение их результаты в суде.

Если действовать в соответствии с требованиями Конституции, то местные выборы можно планировать не ранее чем на декабрь нынешнего года. Правда, сегодняшние настроения в коалиции свидетельствуют о том, что выборы могут попытаться передвинуть и на более поздний срок – на год, а то и на два.

Несмотря на скорые темпы освоения новой коалицией руководящих кресел, я все же не исключаю досрочных парламентских выборов. По трем причинам. Первая – если новообразованному Кабинету Министров не удастся преодолеть экономический кризис. Вторая – если правительство не побоится начать необходимые для страны реформы, но фракции коалиции не обеспечат их поддержку принятием соответствующих законов, боясь негативной реакции населения. Третья причина – если непопулярные шаги правительства повлекут массовое недовольство и протесты граждан, поддержанные оппозицией.

Не нужно забывать, что президентские выборы завершились разделением страны — мы видели эту карту на табло ЦИК. Коалицию создали на основе Партии регионов (которая преимущественно представлена на Востоке и Юге), фракции коммунистов и Блока Литвина, и такая коалиция не может быть основой для объединения страны.

У Президента, которого поддержала всего лишь треть населения, тоже нет потенциала для объединения. Плюс, создав коалицию неконституционным путем, Янукович фактически прервал процесс влияния граждан посредством парламентских выборов на происходящее в Украине. Это будет иметь системные негативные последствия для страны. Уже имеет, потому что Янукович своими действиями доказал, что парламентские выборы и обещания кандидатов в депутаты отныне не имеют никакого значения – он создал такую коалицию, которую захотел. И правительство, которое захотел получить, пренебрегая нормами Конституции.

Я не исключаю, что если таким образом созданный Кабмин, продвигая интересы крупного бизнеса, или по непрофессионализму, вместо подъема экономики только углубит кризисные процессы в стране, или будет принимать решения, не находящие поддержки в обществе, тогда власть могут заставить пойти и на досрочные президентские выборы.

Следующие президентские выборы могут завершить смену политической и управленческой элит. В том случае, если общество будет избирать лидеров не по нынешней схеме «свой-чужой», а по другим признакам – нравственности и ответственности.