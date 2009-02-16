Кость Бондаренко: «Большого раскола в Партии регионов пока нельзя ни отрицать, ни подтверждать»

Задача-минимум для депутатов – уволить с поста министра финансов Виктора Пинзеника и назначить ему замену. Но на этом правительственные ротации не закончатся, коалиция планирует заменить чуть ли не с десяток министров.



Однако главный вопрос сейчас в том, где найти 226 голосов, необходимых для проведения кадровых ротаций. Выбор у коалиции небольшой, и ее взор сразу останавливается на коммунистах, которые могут дать голоса для нужного результативного голосования.



О том, как коммунисты поддержат коалицию в проведении правительственных кадровых изменений и о других нюансах работы Верховной Рады на этой неделе, в интервью «Главреду» рассказал директор Института управления имени Горшенина Кость Бондаренко.



Минувшая пленарная неделя в парламенте отличилась провалом голосования за отставку Юлии Тимошенко. По-вашему, каких главных событий ожидать от нынешней недели в стенах Верховной Рады?



Начиная с завтрашнего дня главной темой в парламенте станут возможные кадровые перестановки в правительстве. Стоит ожидать замены некоторых министров по квоте БЮТ и значительной части министров по квоте НУНС. О конкретных фамилиях говорить не хочу. Об этом уже много писалось и говорилось, есть много версий относительно возможных кандидатур. Но сейчас проблема только в том, на самом ли деле будет получено формальное согласие на замену министров.



Где проправительственные силы будут брать нужные 226 голосов для проведения ротаций в Кабмине? Неужели коммунисты, голосовавшие за отставку Юлии Тимошенко, проголосуют за кадровые предложения коалициантов?



Для кадровых голосований нужно договариваться с коммунистами и с Блоком Литвина. Ввиду позиции Владимира Литвина, которая часто меняется, нужно будет договариваться и с ним. Конечно, будут задействованы голоса «Народной самообороны». Вместе с коммунистами голосов наскрести можно будет.



Допустим, вы работали бы консультантом Коммунистической партии Украины. Как бы вы в таком случае предлагали коммунистам объяснить своим избирателям участие в голосовании за ротацию министров в «антинародном правительстве»?



Да очень просто им все объяснить. Нужно сказать, что, несмотря на идеологические противоречия с правительством, мы не можем допустить, чтобы правительство оставалось без министров. Нужно, чтобы на те или иные должности пришли министры, которые бы несли ответственность, а потом мы с них спросим. Вот так вполне логично коммунисты могут объяснить своим избирателям участие в голосовании за назначение министров правительства Тимошенко.



Когда заходит речь о кадровых ротациях по квоте НУНС, то возникает серьезная проблема: если кто-то из депутатов, лояльных к правительству, пойдет туда работать, то его заменит следующий по списку кандидат. А этим следующим кандидатом является Виктор Матчук, губернатор Ровенской области, которого связывают с «Единым Центром». Выходит, что в случае делегирования нунсовцами в правительство нового министра проправительственные силы во фракции потеряют штык. Пойдет ли на это нынешнее руководство НУНС?



Коалиция может дать места в правительстве нескольким депутатам от НУНС, а не только одному. Там же следующие люди будут лояльны к коалиции. Я понимаю сомнения руководства фракции. Но в правительство можно делегировать кого-то из литвиновцев или кого-то не из депутатского корпуса, а просто по квоте НУНС. Не обязательно отправлять в правительство депутатов.



Если в правительство все же отправят кого-то из депутатов НУНС, и во фракции станет на одного противника коалиции Блока Литвина, БЮТ и НУНС больше, это может изменить расклад сил во фракции НУНС?



На расклад сил во фракции НУНС это не повлияет, тем более так, чтобы изменить руководство фракции или принять решение о ее выходе из коалиции. Просто пришлось бы активнее привлекать к процессу литвиновцев и лучше их задабривать. Для Владимира Литвина наступило именно то время, когда его золотая акция начинает срабатывать по максимуму.



Кстати, ходят слухи, что, написав заявление об увольнении с поста министра финансов, Виктор Пинзеник серьезно рассматривал возможность своего будущего союза с политической инициативой Арсения Яценюка. Мол, в ПРП и БЮТ у него уже нет будущего, а вместе с Яценюком у него оно еще есть. Возможен ли такой сценарий развития взаимоотношений этих двух политиков?



Я не думаю, что у группы ПРП в БЮТ будут какие-то проблемы после отставки Пинзеника. Скорее всего, там все решится очень полюбовно. Вряд ли ПРП будет делать серьезные демарши. Шаг Пинзеника – это честный шаг политика на самосохранение.



Что касается политического объединения Пинзеника и Яценюка, то я не верю в это. Я не понимаю, что это даст Пинзенику и Яценюку, как это усилит Пинзеника и Яценюка? Думаю, что Арсений Яценюк самодостаточный политик, я не вижу, как Пинзеник может его усилить. Хотя эти политики специалисты в экономике, либералы, однако это не тот случай, когда союз может их усилить.



Попытки отправить правительство Тимошенко в отставку до сих пор терпели фиаско. Однако Президент нашел еще один путь – направить в Конституционный суд представление о необходимости назначения правительства в случае создания новой коалиции. Мол, новую коалицию создали, а правительство не назначили. При такой трактовке Конституции судом может появиться основание для роспуска парламента. Такой сценарий развития событий можно воспринимать всерьез? Если нет, то зачем все это делается?



Эту инициативу следует рассматривать исключительно сквозь призму противостояния между Президентом и правительством. Это всего лишь информационный повод, не более. Рассматривать подобный сценарий, как могущий привести к досрочным выборам, – несерьезно.



Сейчас много говорят о другой инициативе – импичменте Президенту. Виктор Ющенко наложил вето на закон о Временных следственных комиссиях Верховной Рады, который регламентирует процедуру импичмента Президенту. Депутаты пообещали преодолеть вето на него уже на этой неделе. Какие шансы на то, что это произойдет?



Думаю, очень трудно будет преодолевать президентское вето на данный закон. В данный момент вопрос импичмента уже не актуален. Фактически, пар уже был выпущен после голосования за отставку правительства. Теперь, очевидно, придется очень многих убеждать голосовать за преодоление президентского вето новыми аргументами. Уже не найдется столько желающих голосовать за это решение.



То есть время данного закона прошло, и шансов у него уже нет?



На самом деле все прекрасно понимают, что процедуру импичмента очень сложно провести технически. Поэтому на это вряд ли будут тратить лишние силы.



На ваш взгляд, с чем связан информационный штурм по поводу споров и конфликтов внутри Партии регионов? «Регионалы» воюют на высшем уровне в Киеве, а в Крыму уже вообще скоро дойдет до силовых «разборок» между партийцами...



Внутри Партии регионов уже давно существует серьезный кризис. Однако этот кризис только теперь стал проявляться в публичном поле. Хотя в настоящий момент о каких-то расколах говорить пока рано, стоит дождаться съезда партии в марте. Там они расставят все точки над «і», и мы увидим, чем все закончится. Пока большого раскола в некогда монолитной Партии регионов нельзя ни отрицать, ни подтверждать.



В качестве одного из вариантов объяснения проблем в Партии регионов снова начинает появляться информация о возможности коалиции ПР и БЮТ. До сих пор ли есть шансы на создание такой мегакоалиции?



Вероятность такой коалиции время от времени будет возникать, пока в парламенте только такая конфигурация будет давать возможность создать конституционное большинство.