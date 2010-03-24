«Большевистский привет» Януковичу

Первые недовольные новой властью появились уже и в среде самой власти

Не прошло и месяца с момента формирования новой коалиции, как один из ее участников – Коммунистическая партия - открыто заявила о недовольстве своей ролью во власти.



Сперва лидер КПУ Петр Симоненко обрушился с критикой на вице-премьера Сергея Тигипко, заявившего о необходимости поднять тарифы на газ и коммунальные услуги для населения. Другую причину недовольства коммунистов в скором времени выразил Леонид Грач, кстати, давний недруг Петра Николаевича, - КПУ недовольна тем, что осталась в стороне от распределения должностей в формирующейся вертикали власти.



Очевидно, помимо участия во власти «здесь и сейчас», Компартия вынуждена думать и о следующих парламентских выборах, на которых ее перспективы пока представляются не слишком радужными.



Хотя фраза «выход из коалиции» так и не прозвучала, не исключено, что шантаж коммунистов уже возымел определенный эффект. По крайней мере, тот же Тигипко успел заявить, что «о непопулярных реформах надо говорить несколько позднее». В свою очередь, участник Блока левых сил Василий Волга (близкий к уже упомянутому Грачу) занял должность главы Госкомфинуслуг.



«Главред» обратился к ведущим украинским политологам с вопросами: «Насколько высока вероятность развала едва созданной коалиции» и «Какие главные цели преследуют коммунисты своими заявлениями?»



Алексей Голобуцкий, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций:



{1-} «Понятно, что угроза распада коалиции сейчас минимальна. Идет нормальный как для нашей страны политический торг.



Коммунисты находятся в сложной ситуации и понимают, что эти выборы были для них последними, поэтому они и стараются получить сейчас по максимуму. Им надо финансово и политически выиграть от своего участия в коалиции.



К тому же надо смотреть, кто стоит за коммунистами, и понимать, что подход «регионалов» к решению некоторых экономических проблем не устраивает их спонсора Константина Григоришина.



Но я думаю, что все внутрикоалиционные проблемы будут решены – ПР тоже не хочет идти на досрочные выборы или разрушать едва созданную коалицию, хотя пойти на шантаж КПУ вполне может.



Не так все просто и в самой Компартии. Интересы того же Грача были не совсем учтены при распределении должностей в Крыму. Сейчас Грач попытается это компенсировать.



К тому же правительство скоро будет инициировать те вопросы, которые для коммунистов являются жизненно важными – о тарифах, соцвыплатах и т.д. С коммунистами «регионалам» в этом плане сложно – при идеологическом подобии их экономические программы являются полными антиподами.



Когда коммунисты приняли участие в незаконном формировании новой коалиции, они сами себя поставили в неудобное положение. Ведь если они выйдут из коалиции, принципиально это ничего не изменит. Выйдут коммунисты - зайдет еще десяток «нунсовцев». Более того, не исключается и «работа» с отдельными депутатами от КПУ со стороны ПР»



Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества:



{2-} «Я бы не преувеличивал значение заявлений коммунистов по поводу их возможного выхода из коалиции. Ведь это было заявление не от Компартии, а лично от Леонида Грача, находящегося в оппозиции к Петру Симоненко.



Грач представляет фронду, пытающуюся переиграть ситуацию в самой КПУ. Он, скорее всего, не получил определенные преференции в Крыму, и поэтому пытается оказывать давление. Он критиковал и коалиционное соглашение, и позицию КПУ в Блоке левых сил. Более того, на следующие местные выборы, хотя бы в том же Крыму, могут пойти отдельно «Блок Грача» и КПУ.



В целом же, никто из коалиции, тем более Компартия, выходить не будет. Коммунисты - прагматики, они хотят иметь перспективу во власти. И поэтому любая информация об их возможном выходе из коалиции - не более чем информационный симулякр.



Я считаю, что в ближайшем времени такие вопросы, как увеличение тарифов или повышение пенсионного возраста, подниматься не будут, поэтому здесь внутрифракционный конфликт вряд ли возникнет. А вот рассмотрение бюджета может принести коалиции и Партии регионов определенные политические трудности.



Сейчас идет дележ власти, и все в нем хотят принимать участие. У «регионалов» найдется ресурс, чтобы обеспечить все кадровые амбиции КПУ и Блока Литвина. Я думаю, что как минимум пост главы Гостаможни коммунисты получат. Но постоянно «доить» ПР на предмет уступок у коммунистов не получится.



Есть критический массив уступок коммунистам и «литвиновцам», на который готовы пойти «регионалы». Пока он не исчерпан, но вскорости это может произойти».





Алексей Гарань, научный директор Школы политической аналитики Национального университета «Киево-Могилянская академия»:



{3-} «Даже если коммунисты и заявят о своем выходе из коалиции, это ведь не приведет к автоматическому роспуску парламента. Функции коалиции, по сути, очень ограничены – она фактически лишь выдвигает кандидатуру на пост премьера.



Я думаю, что заявления КПУ – это игра, прежде всего рассчитанная на электорат, Компартия пытается сохранить лицо перед своими избирателями. Со своей стороны, Партия регионов на этом тоже может играть – говоря, что «мы не можем делать то-то и то-то, потому что коммунисты выступают против».



Но отсутствующие голоса коммунистов для принятия непопулярных законов «регионалы» вполне могут добрать в НУНС, учитывая схожесть экономических программ этих фракций.



Выход КПУ из коалиции будет прежде всего иметь морально-психологическое, символическое значение, чем коммунисты и пользуются. ПР должна сейчас что-то делать, и если она наталкивается на критику и демарши со стороны КПУ, те могут их шантажировать, но не призраком досрочных выборов – об этом ПР как раз волноваться не стоит.



Коммунисты недовольны тем, что они не получили какие-то должности. Прессингуя ПР, они пытаются это как-то отыграть. Фактор внутрипартийной борьбы в КПУ может также играть свою роль. В КПУ есть и ортодоксы, и потенциальные сменщики Симоненко. А наиболее активно выражающий свое недовольство распределением должностей Леонид Грач хочет каким-то образом усилить свои внутрипартийные позиции».





Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий:



{4-} «Вертикаль власти не строится на коалиции, которая является горизонталью. Административная вертикаль не строится на политической горизонтали – тогда она будет трещать.



Действия коммунистов свидетельствуют о том, что они тоже хитрые, им мало постов замминистров или вице-спикеров – им нужны губернаторы. Губернаторы – это админресурс на выборах.



КПУ исчерпала идеологический и организационный ресурсе и не рассчитывает, что можно выехать лишь на ностальгии пенсионеров, на квазиидеологических стереотипах и на партийной дисциплине. КПУ стоит у трехпроцентного порога, а если ПР его поднимет?.. А Президент как раз расставляет губернаторов с расчетом на использование админресурса на следующих выборах – многие из губернаторов возглавляли его избирательные штабы во время последней кампании.



С другой стороны, почему бы коммунистам не поблефовать? У Литвина есть фракция, но она тесно связана с олигархическим пулом, сформировавшим власть. У КПУ же таких обязательств перед олигархами нет. Компартия может позволить себе быть кошкой, гуляющей сама по себе.



КПУ понимает, что пока у ПР не получается компенсировать почти тридцать коммунистических штыков отдельными депутатами, хотя ПР над этим и работает. Поэтому желание Януковича монополизировать власть может привести к монополизации административной вертикали, но не политического класса, который будет критиковать Януковича как справа, так и слева.



Тем более нельзя монополизировать государственную власть, внутренняя структура которой очень непростая.



Коммунисты сейчас проводят работу по возделыванию новых электоральных участков – ведь прежние отобраны ПР. Шантаж – да, блеф – да, критика, особенно Сергея Тигипко – да, но к досрочным выборам они не готовы.



КПУ понимает, что если ПР пойдет на новую коалицию, либо на выборы, это полностью обнулит все те результаты, которых добилась в глазах рядового украинца власть за истекший месяц – прежде всего быстрое формирование структуры самой власти. Поэтому коммунисты ведут беспроигрышную игру.



Леонид Грач потерял Крым, под тотальный контроль Крым взяла центральная власть, чего не было давно. Но у Симоненко внутри партии достаточно крепкие позиции. Грач же должен в первую очередь думать, как отыграть Крым, а не как свергнуть Симоненко».