Нову парламентську коаліцію назвали «Стабільність і реформи». Протиріччя, яке закладено у самій назві, є доволі символічним. Партії регіонів дуже складно обирати: чи то виконувати передвиборну програму Віктора Януковича, наводячи порядок та піднімаючи соцстандарти; чи то проводити реформи, і не лише економічні, яких вимагає не тільки МВФ, але й наші реалії. Реформи – це процес змін, процес структурних перетворень. А стабільність – це здатність системи функціонувати і перебувати у рівновазі, не змінюючи структури. Як можна ці поняття поєднати, поки що не пояснив ніхто. Більше того, зараз новий уряд судомно шукає шляхів, аби й МВФ догодити, представники якого перебуватимуть цього тижня в Україні, – адже без його кредитів їм навряд чи вдасться виконати свої передвиборні обіцянки, та й перед виборцями обличчя не втратити – бо так чи інакше, а попереду місцеві вибори, а може, й парламентські. Гра смислів, закладена у назві коаліції, відобразилася й на кадровому складі уряду. Навряд чи можна сказати, що прем’єр-міністр Микола Азаров та віце-прем’єр Сергій Тігіпко мають ідентичні погляди щодо розвитку української економіки. Зреш¬тою, сам Тігіпко днями заявив, що його шеф – «хороший адміністратор», але не реформатор. У кулуарах подейкують, що Сергій Леонідович регіоналам потрібен був якраз для того, аби показати налаштованість на реформи, але насамперед для того, щоб вести перемовини з міжнародними структурами, зокрема, тим же МВФ. Зрештою, коло його функціональних обов’язків якраз і визначене такими напрямками, як реформування економіки, формування інвестиційного іміджу України та євроатлантична інтеграція. Проте справді інших членів Кабміну дуже складно назвати реформаторами. І у них є не так багато часу, щоб довести протилежне.

Але, схоже, в українській традиції – гра смислів (до речі, як у словах, так і в діях). Так, наприклад, регіонали, перебуваючи в опозиції, активно критикували «помаранчевих» за: по-перше, звільнення великої кількості держчиновників, називаючи це політичними чистками; по-друге, за кумівство; по-третє, за недотримання Конституції та законів. Сьогодні ситуація має абсолютно дзеркальний вигляд. Так само тотально змінюються кадри на центральному та місцевому рівнях (приміром, міністр внутрішніх справ змусив написати заяви на звільнення всіх начальників облуправлінь; стрімко міняють кадри в регіонах – уже призначено нових губернаторів у частині областей, у якій, ясна річ, мінятимуть команди на місцях). Без кумівства не обійшлось. Медіа активно обговорюють призначення сина Ганни Герман та чоловіка Олени Бондаренко – обох у Міністерство з питань надзвичайних ситуацій на посади заступників міністра. Та й з конституційними діями не все гаразд, про коаліцію «тушок» уже все сказано, і навіть Конституційний Суд узявся розглядати цю справу. Воістину, як казав колись нинішній міністр освіти Дмитро Табачник, «точку зрения определяет место сидения». Ця теза не нова, вона культивувалася протягом усіх років української незалежності владами всіх кольорів, і, схоже, вже стала традицією. Натомість дотримання конституційних та правових норм в Україні є радше винятком, аніж правилом. Політична доцільність домінує у діях політиків багато років. Але після того, як одна сторона керується політичною доцільністю, інша завжди хоче взяти реванш. Чи не так було раніше? Чи не так є зараз? І чи не так буде у майбутньому, зважаючи на агресивну риторику, яку сьогодні використовують влада та опозиція в оцінці одна одної? Тільки десь у цих «високих» взаєминах згубилися громадяни України. Це й зрозуміло, вони для політиків – лише електорат, який смислів, на жаль, ніколи не аналізує, він у них вірить або ні.