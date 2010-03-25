Николай Степаненко: В ГПУ ждут, как Янукович посмотрит на дело Чорновила

25 марта 2010 года исполнится одиннадцать лет со дня смерти лидера Народного Руха Украины Вячеслава Чорновила. С тех пор споры о том, было ли это спланированное политическое убийство или случайное ДТП, не прекращаются.

Но факты, собранные главой комиссии Народного Руха Украины по расследованию гибели Вячеслава Чорновила Николаем Степаненко и изложенные им в двух томах книги «Майже все про вбивство Чорновола», – вещь упрямая. Степаненко – единственный, кто рискует вслух говорить о тех, кто все эти годы препятствовал расследованию дела. Он утверждает, что через 6-7 месяцев организаторы и исполнители этого рокового ДТП могут предстать перед судом (ниточка же к заказчику, увы, оборвалась навсегда). В то же время он понимает, что без политической воли Президента Виктора Януковича, в том числе, на допрос лиц из его команды, следствие не может двигаться вперед. А пока воля нового Президента не проявилась, руководство силовых ведомств предпочитает не делать резких движений.



Для тех, кто еще не успел прочитать книги, предлагаем интервью Николая Степаненко «Главреду», в котором он называет фамилии лиц в окружении Кучмы, Януковича и Ющенко, заинтересованных в том, чтобы все обстоятельства этого «идеального» убийства навсегда остались скрытыми от посторонних глаз.



Николай Леонтьевич, расскажите, о чем ваша вторая книга, и какие новые факты об убийстве Чорновила вам удалось «раскопать»?

Все выводы о том, что это – не случайное ДТП, я объединил в первом томе. Вторая книга - о событиях с 2003-го по весну 2009 года, включая борьбу за пост президента. После Майдана я, как председатель комиссии Народного Руха по делу Чорновила, надеялся, что наш национал-демократический президент поспособствует объективному расследованию убийства Вячеслава Чорновила, Михаила Бойчишина, Георгия Гонгадзе и еще двух десятков резонансных дел.



Я надеялся, что, расследовав эти дела, мы поднимем дух наших людей, покажем, что есть власть, закон и справедливость. Но почти все заместители Юрия Луценко были людьми по протекции, у которых стояли совершенно другие задачи – лоббировать чьи-то интересы. Их мало интересовали дела Чорновила и Гонгадзе. А когда через три месяца они увидели, что Ющенко не собирается делать революцию, а Юрий Ехануров заявил, что надо договариваться, то все сотрудники милиции сразу поняли, что с преступниками надо договариваться.



Луценко искренне пытался помочь в расследовании этого дела или делал только политические заявления об убийстве Чорновила?

В этом направлении Луценко сделал все, что мог. А мог он очень мало. (Степаненко в 2005 году был назначен помощником министра, откуда ушел через год. – Ред.).



К сожалению, Луценко не знал простых вещей. Если бы он был профессионалом, он бы нашел возможность и мне должность, чтобы обеспечить возможность сбора документов в разведке, следствии и т.д. И куда денутся генпрокурор и следователь, если мы соберем море доказательств? Следователь их только процессуально оформляет.



Как продвигалось расследование этого дела после Майдана? Чего вам удалось добиться?

В 2005-2006 годах, пока не стало понятно, что Виктор Ющенко все позиции сдал, нам удалось сделать многое. Мы доказали, что председатель колхоза выделил КамАЗ не просто так – на него был компромат, и не один. Он подозревается в краже 236 тонн зерна. А зерно на КамАЗе возил один водитель - Куделя. Обоих должны были привлечь к ответственности за кражу зерна. Кроме того, против председателя было еще одно уголовное дело за хищение акций, поэтому он был полностью подконтролен.



Во-вторых, мы провели эксгумацию тела Ивана Шолома (тракторист, якобы случайно находившийся в момент аварии в КамАЗе. – Ред.), и экспертиза показала наличие в его останках отравляющих веществ – молибдена и сурьмы – в количествах, несовместимых с жизнью. Хотя предыдущая экспертиза по его истории болезни сделала вывод, что он умер от сердечного приступа. Историю болезни уничтожили. Патологоанатом заявил, что с таким сердцем он уже полгода не должен ходить. Но я узнал, что Шолом ходил в сауну за два дня до смерти, копал огород. Как он мог это делать с больным сердцем?



Мы нашли запись в журнале диспансеризации за год до его смерти, что Шолом здоров и готов работать трактористом. В журнале приема больных записано, что за несколько дней до смерти он поступил с пневмонией, изо рта у него шла пена. А потом в тот же день ему вдруг стали колоть «наркоту». Откуда они узнали о слабом сердце? Так появились основания для эксгумации.



В-третьих, мы доказали, что за Чорновилом следила разведка УМВД Кировоградской области. Есть семь свидетелей этого.



В-четвертых, мы установили, что водитель Чорновила ехал со скоростью не более 105 км в час, хотя всем рассказывали, что он «летел» не меньше 150-170 км/ч. В-пятых, экспертиза подтвердила, что на месте происшествия КамАЗ развернулся неожиданно – когда водитель Чорновила ничего не мог сделать. Хотя это было видно и невооруженным глазом: дышло сгибается у прицепа КамАЗа только тогда, когда он очень резко разворачивается. А внезапно он развернулся для того, чтобы поймать под дышло машину Чорновила. В-шестых, подушки безопасности на новой тойоте не сработали.



Однако раскрыть это убийство в 2006 году было невозможно: Луценко уже воевал с прокуратурой, у него не было авторитета. Но надо отдать должное работникам оперативно-следственной группы, СБУ, руководителю следственной бригады Павлу Дембицкому, которые поняли, что это убийство, и проявили профессионализм и порядочность, будучи зависимыми от руководства. Но где-то уже в апреле 2006 года мне в Секретариате Президента сказали, чтобы я шел со «своим Чорновилом», никому это не надо.



Почему? Боялись кого-то «зацепить» или просто не видели корысти заниматься этим делом?

Потянув за ниточку по делу Гонгадзе, Чорновила, Виктора Лозинского, можно выйти на очень широкий круг людей. Кучма вряд ли сам что-то конкретно говорил. Возле него сидел первый помощник, а потом руководитель Администрации Владимир Литвин. Петр Коляда (замминистра внутренних дел, начальник следственного управления. – Ред.), который частично контролировал это дело в 1999 году и полностью в 2001 и 2005 гг., будет сам себе копать яму? Или заместитель генпрокурора Виктор Шокин, который в 2005 году заявил, что это случайное ДТП, будет против себя давать показания? Или эксперты, сфальсифицировавшие экспертизу по Шолому, по месту ДТП, по подушкам безопасности скажут, что их заставили?



В новом руководстве МВД и Генпрокуратуры есть люди, которые будут тормозить расследование этого дела?

Непосредственно в окружении Виктора Януковича нет людей, прямо не заинтересованных в расследовании дела Чорновила. Но окружение Януковича связано по бизнесу со многими людьми. Они тормозить не будут, но они пальцем не пошевелят, чтобы его расследовать. Для чего Могилеву неприятности? Кто для него Чорновил? Думаете, он захочет иметь неприятности из-за него, например, с Николаем Джигой?



А какую роль в этом деле сыграл Джига?

Есть свидетель майор КГБ (ФСБ) (этот свидетель упоминается в книге Степаненко. – Ред.), который в 1998 году готовил убийство Чорновила. За полтора месяца он рассказал СБУ о подготовке убийства. И когда он вышел из СБУ, его задержал «Сокол» – спецподразделение УБОЗа, который подчинялся только Джиге. Была попытка его уничтожить, запугать.



Янукович заинтересован в раскрытии дела Чорновила?

Янукович, раскрыв убийство Гонгадзе, Чорновила, покажет, что есть закон, порядок, и тогда он – президент, за которого люди проголосуют еще раз. Но для него есть огромный риск: в Донецкой области не раскрыто больше двух десятков убийств уголовных авторитетов, заводы которых перешли к новым собственникам. Тут Виктору Федоровичу будет несладко. Но он должен сказать «стоп», вчера вы были для меня «братки», а сегодня – я президент всего народа Украины. Если он этого не сделает, и будет жить «по понятиям», тогда ему будут диктовать условия Ринат Ахметов, Сергей Кивалов и другие.



Генеральный прокурор Александр Медведько заявлял в СМИ, что гибель Вячеслава Чорновила была не умышленным убийством, а случайным ДТП. Можно ли рассчитывать на его поддержку?

Медведько из Донецка. В 2005 году, когда его только назначили генпрокурором, он встречался в парламенте с депутатами из Народного Руха. После этой встречи он сказал в присутствии журналистов, что это – убийство. Через три месяца он заявил, что доказательств убийства нет.



Никакого случайного ДТП тут нет. Медведько не надо унижаться, все равно рано или поздно он уйдет с должности. Надо проявить порядочность и профессионализм. Прокурор – это не флюгер.



Какие результаты дала комплексная автотехническая экспертиза?

Мы проводили эксперимент еще в 1999 году. Водитель КамАЗа видел фары тойоты за 1200 метров. За это время, пока подъедет машина, он успевал развернуться три раза! Значит, он начал поворачивать тогда, когда тойота была уже близко и светила ему в зеркала. Водитель КамАЗа знал, на что шел. Когда до тойоты оставалось 60-70 метров, он резко повернул – настолько резко, что дышло согнулось…



А как следствие обосновывало версию о ДТП в 1999 году?

А они говорят, что КамАз не мог развернуться без применения заднего хода, потом не вписался в поворот и остановился, а тойота въехала и ударила его. Я на следующий день после трагедии взял КамАЗ и убедился, что он легко разворачивается за 10-12 секунд. Нужно было сразу провести служебное расследование по поводу фальсификации следственных действий, но никто этого не сделал.



Вы раньше говорили, что после эксгумации тела Евгения Павлова (водитель Чорновила. – Ред.), эксперт уже несколько месяцев не дает официального заключения. Почему?

Эксгумацию тела Павлова сделали, прошло уже почти 9 месяцев, а заключения экспертизы нет.



О чем это говорит?

Версий много. Тот, кто не заинтересован в расследовании, никогда не допустит, чтобы эта экспертиза была проведена объективно.



Но ведь именно эта экспертиза должна была установить – добивали Чорновила и Павлова кастетами или нет?

Что касается вопроса «добивания», то в 2006 году один из экспертов указал мне на заключение патологоанатома о вскрытии Чорновила и Павлова. У них были некоторые травмы головы. Как можно при ударе машины о стоящий КамАЗ удариться головой четыре раза? Если бы машина пошла кувырком в обрыв, тогда – да. А тут может быть один удар в лоб и, если сзади есть какое-то препятствие, – то второй раз по возвратной инерции. В 2006 году я предложил эксперту подождать момента, когда мы сможем это обнародовать, иначе он мог не дожить до понедельника.



Выходит, что третьему попутчику в машине Чорновила – Дмитрию Понамарчуку повезло? Ведь убийцы не могли не знать, что в машине было трое, но не тронули свидетеля…

Когда машина ударилась, Понамарчук упал между сиденьями и был без сознания. Двери заклинило. У тех, кто подбежал, было 8-10 секунд, так как сзади следовала машина Удовенко. Они подбежали и могли ударить через лобовое стекло Павлова, и с другой стороны, насколько смогли дотянуться, «саданули» Чорновила. А теперь попробуйте через открытое окно ударить Понамарчука, который лежал на полу. И какой смысл его бить, если он без сознания, ничего не видел, а до столкновения спал? Да и время ограничено.



Следствие знает, кто был за рулем КамАЗа: Владимир Куделя или Иван Шолом?

Шолом перед смертью сказал, что «нас заставили». Еще один свидетель сказал, что «нас выкинули из КамАЗа. Есть разные версии, но пока Куделя или организатор ДТП не расскажет, как это было, мы не узнаем.



Нашли свидетелей, что где-то в 18.00 часов на месте ДТП разворачивался КамАЗ. По нашей версии, организаторы должны были измерить расстояние, чтобы знать, когда давать команду на разворот. Этот КамАЗ проводил репетицию.



Видно, что убийство готовили профессионалы…

Если вы найдете на карте Украины село Соленое, то вы увидите, что КамАЗ на этом маршруте мог перехватить Чорновила из 20 областей. Маршрут этого КамАЗа был идеальным, чтобы поймать Чорновила.



По показаниям упомянутого свидетеля, майора КГБ (ФСБ), готовили три варианта: снайпер, взрывчатка и КамАЗ, так называемый «таран». Убить Чорновила из снайперской винтовки перед выборами – вызвать скандал, от взрывчатки пострадают посторонние люди, а ДТП – самый выгодный вариант, особенно, если обвинить Павлова, что он мчал со скоростью 180 км/ч.



Без Юрия Кравченко реально выйти на заказчика этого убийства?

Он – утраченное звено цепи, ведущей к заказчику. Наверняка заказчик такого уровня не давал указания через кого-то и даже не говорил прямо, а мог просто сказать: «разберитесь!».



У меня есть большое сомнение, что Кравченко делал это с большим удовольствием или вообще лично организовывал это. Кравченко очень не любил, чтобы через его голову что-то решали. Он считал, что указания ему может давать только президент. Если что-то делали за его спиной, он рвал и метал. Но такие факты были: выходили на Эдуарда Фере (руководитель Аппарата министерства при Кравченко. – Ред.), Юрия Дагаева (замминистра внутренних дел. – Ред.). Кучма, как правило, звонил прямо Кравченко. А были люди, которые очень хотели выслужиться и, минуя Кравченко, рекомендовали или давили на Дагаева и Фере.



Кто именно?

Посмотрите, кто был ближе всего к Леониду Кучме в тот период, а потом посмотрите, куда ушли Дагаев и Фере. Оба перешли в Госуправделами – структуру, подчиненную Литвину. А потом и Дагаева, и Фере, как крыс, отравили. Говорят, что они умерли сами, но это не так. А тот, кто непосредственно держал руку на пульсе по делу Гонгадзе, и сейчас при власти.



Тарас Чорновил высказал предположение, что убийство Чорновила могли готовить в окружении Ющенко. Вы считаете, что указания следить за Чорновилом могли исходить только «сверху». Мог ли Ющенко знать о готовящемся убийстве?

В 1999 году Ющенко был никем по этому делу. У него не было возможностей. Да, опосредованно он был заинтересован в том, чтобы Чорновила не существовало. Если бы Чорновил был жив, то Ющенко сложно было бы стать президентом, а тем более творить то, что он творил. Такой авторитет, как Чорновил, Ющенко был не нужен.



Уже за то, что он в 2001 году взял в список «Нашей Украины» Владимира Щербаня, Александра Стояна, назначил руководителем охраны своего блока заместителя Кравченко, Чорновил поднял бы революцию. Но не мог Ющенко провести эту операцию. Он помогал в расколе партии, и, думаю, хотел с помощью Юрия Костенко «прихватизировать» ее, чтобы использовать для себя. Он ничего не делал, чтобы это дело расследовали как следует.



Ющенко мог знать непосредственно от Кравченко, кто организатор этого убийства?

Кравченко такие вещи никогда никому бы не сказал. Даже если бы Кучма его спросил, он бы никогда не сказал. Во всей операции с Чорновилом было минимум людей, которые знали, что затевается. Большинство же людей знали только то, что им положено знать. Вот говорят, что Удовенко знал о подготовке убийства. А кому нужен еще один свидетель?



Водитель КамАЗа знал одно: приехать и остановиться. После ДТП Куделя был в шоке. Вы думаете, ему сказали, что он Чорновила будет убивать? Нет. Офицеры, которые следили за Чорновилом в Кировограде, думаете, знали, для чего они следят? Нет.



На месте происшествия знали об убийстве максимум 1-2 человека. Плюс еще один человек в министерстве. Когда мне сказали, что это Подоляка – замминистра внутренних дел, я сразу сказал, что этого не может быть. Он не был авторитетным руководителем. Единственный человек, чьи команды выполнялись немедленно, – это Кравченко, который не мог заниматься черновой работой. Был еще Фере.



Сколько нужно времени, чтобы довести это дело до суда?

Если бы в 2005 году была политическая воля Ющенко, в 2006-м не заказчики, но организаторы преступления сидели бы на скамье подсудимых.



Если бы сейчас поставили такую задачу – закончить это дело, то достаточно шести-семи месяцев. Но сначала надо в течение двух-трех месяцев «почистить» это дело, там уже больше 40 томов, хотя бы определить, какие экспертизы стоящие.



И должна быть очень сильная политическая воля, чтобы «дать добро» допросить генералов, экспертов. А потом на скамью подсудимых, скорее всего, сядут водитель – «козел-отпущения», председатель колхоза, руководители УМВД Кировограда, которые организовывали слежку. В отношении Дагаева и Фере дело будет прекращено в связи с их смертью.



А как же Владимир Литвин?

Фере и Дагаева нет, ниточка оборвана, а кроме них он мало с кем общался. Перед тем, как Кучма ушел на отдых, около 20 человек было уничтожено: Фере, Дагаев, Кравченко, Кирпа и другие. Все они лишние свидетели. И те, кто их «убирал», хорошо знали, что, если они давали указания одному, а его больше нет, доказать их причастность невозможно.



Уже восемь-девять месяцев следственные действия по делу Чорновила наверняка не ведутся, потому что руководитель следственной группы и вся генпрокуратура ждут, как Виктор Федорович посмотрит на это дело, будет ли его воля довести расследование до конца. Не будет – они придумают, как сделать доказательства «филькиными грамотами».



Что нужно сделать в первую очередь?

Надо начинать с экспертов. Правда, это те же эксперты, которые давали «липу» и по делу Гонгадзе. Потом генералов, которые организовывали слежку за Чорновилом и блокировали расследование ДТП.



Вы постоянно сравниваете дела Чорновила и Гонгадзе…

Тот же эксперт, который приехал в Таращу и сказал закопать его (Гонгадзе. – Ред.), организовывал экспертизу по Шолому. У судмедэкспертизы, как и у следствия, уже есть ответ, что нужно ждать мнения нового руководства и не делать резких движений.